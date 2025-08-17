Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти 39 росіян і 55 російських, білоруських та китайських компаній

Під нові санкції потрапили десятки російських оборонних підприємств, керівники компаній та іноземні фірми, які співпрацюють із російським військово-промисловим комплексом. Обмеження передбачають блокування активів, заборону торгових операцій та обмеження доступу до технологій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на указ президента № 599/2025

Санкції застосовані до десятків російських громадян, пов’язаних з оборонною сферою. Серед них - генеральний директор оборонної компанії "Викор" генеральний директор ОКБ "Восток" Сергій Калуцький, гендиректор ТОВ "НЬЮТОН-ІТМ" Дмитро Аліханов та інші.

До переліку юридичних осіб увійшли російські оборонні підприємства, зокрема:

АТ "Військово-інженерна корпорація";

ТОВ "НПО "Тополь – Безпілотні технології"";

ФДБУ "Російська академія ракетних та артилерійських наук";

ТОВ "КБ "Восток"";

ТОВ "ІТЦ – Ньютон";

ТОВ "Альтєгріті";

ТОВ "Ньютон-ІТМ";

а також китайські та білоруські компанії, що постачають технології подвійного призначення й співпрацюють із російським ВПК.

Санкції передбачають блокування активів, повне припинення торговельних операцій і транзиту, заборону участі у держзакупівлях і приватизації, припинення угод у сфері безпеки й оборони, обмеження доступу до технологій та інтелектуальної власності.

Обмеження встановлені на 10 років або безстроково.

