Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти 39 росіян і 55 російських, білоруських та китайських компаній
Під нові санкції потрапили десятки російських оборонних підприємств, керівники компаній та іноземні фірми, які співпрацюють із російським військово-промисловим комплексом. Обмеження передбачають блокування активів, заборону торгових операцій та обмеження доступу до технологій.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на указ президента № 599/2025
Санкції застосовані до десятків російських громадян, пов’язаних з оборонною сферою. Серед них - генеральний директор оборонної компанії "Викор" генеральний директор ОКБ "Восток" Сергій Калуцький, гендиректор ТОВ "НЬЮТОН-ІТМ" Дмитро Аліханов та інші.
До переліку юридичних осіб увійшли російські оборонні підприємства, зокрема:
- АТ "Військово-інженерна корпорація";
- ТОВ "НПО "Тополь – Безпілотні технології"";
- ФДБУ "Російська академія ракетних та артилерійських наук";
- ТОВ "КБ "Восток"";
- ТОВ "ІТЦ – Ньютон";
- ТОВ "Альтєгріті";
- ТОВ "Ньютон-ІТМ";
а також китайські та білоруські компанії, що постачають технології подвійного призначення й співпрацюють із російським ВПК.
Санкції передбачають блокування активів, повне припинення торговельних операцій і транзиту, заборону участі у держзакупівлях і приватизації, припинення угод у сфері безпеки й оборони, обмеження доступу до технологій та інтелектуальної власності.
Обмеження встановлені на 10 років або безстроково.
На отой список віqськових підприємств, що Зеленський ввів санкції, краще в'їбати балічстичною чи крилатою ракетою - ото буде толк.
Це приємне заняття. І в суфльор є що показати.
Моська наносить фатальний укус слону. Жаль що слон іграшковий.
Візьми два тижні відпустки!
Нехай рука трішки відпочине від роботи!
🤭😄😆😂
Чим думає,тим і підписує!🤭
Особолио стосовно китаю.
Китай на *** вертів ті санкції,але дронів і комплектуючих нам не продадуть.А раші нададуть.