740 18

Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти 39 росіян і 55 російських, білоруських та китайських компаній

Зеленський підписав указ про нові санкції

Під нові санкції потрапили десятки російських оборонних підприємств, керівники компаній та іноземні фірми, які співпрацюють із російським військово-промисловим комплексом. Обмеження передбачають блокування активів, заборону торгових операцій та обмеження доступу до технологій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на указ президента № 599/2025

Санкції застосовані до десятків російських громадян, пов’язаних з оборонною сферою. Серед них - генеральний директор оборонної компанії "Викор" генеральний директор ОКБ "Восток" Сергій Калуцький, гендиректор ТОВ "НЬЮТОН-ІТМ" Дмитро Аліханов та інші.

До переліку юридичних осіб увійшли російські оборонні підприємства, зокрема:

  • АТ "Військово-інженерна корпорація";
  • ТОВ "НПО "Тополь – Безпілотні технології"";
  • ФДБУ "Російська академія ракетних та артилерійських наук";
  • ТОВ "КБ "Восток"";
  • ТОВ "ІТЦ – Ньютон";
  • ТОВ "Альтєгріті";
  • ТОВ "Ньютон-ІТМ";

а також китайські та білоруські компанії, що постачають технології подвійного призначення й співпрацюють із російським ВПК.

Санкції передбачають блокування активів, повне припинення торговельних операцій і транзиту, заборону участі у держзакупівлях і приватизації, припинення угод у сфері безпеки й оборони, обмеження доступу до технологій та інтелектуальної власності.

Обмеження встановлені на 10 років або безстроково.

Зеленський Володимир (25133) санкції (12567)
Топ коментарі
+6
Коли нічого не можеш зробити, доводиться махати нікчемними санкціями.
На отой список віqськових підприємств, що Зеленський ввів санкції, краще в'їбати балічстичною чи крилатою ракетою - ото буде толк.
показати весь коментар
17.08.2025 10:55 Відповісти
+5
А той все санкціями бавиться
показати весь коментар
17.08.2025 10:59 Відповісти
+4
Молодець Володя!
Візьми два тижні відпустки!
Нехай рука трішки відпочине від роботи!
🤭😄😆😂
показати весь коментар
17.08.2025 11:00 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
кращі санкції це диверсії проти цих компаній і ліквідація керевників
показати весь коментар
17.08.2025 10:57 Відповісти
Великий іммітатор бурхливої діяльності. Це ж не системо займатися мобілізацією економіки і особового складу.
Це приємне заняття. І в суфльор є що показати.
показати весь коментар
17.08.2025 12:58 Відповісти
Правильно ЗЄля. Так, їм і треба. Нехай не лізуть! Пародія на президента ввела пародійні санкції.
Моська наносить фатальний укус слону. Жаль що слон іграшковий.
показати весь коментар
17.08.2025 10:59 Відповісти
а він не рукою підписує ,на піаніно ж може грати без рук
показати весь коментар
17.08.2025 11:02 Відповісти
Маєте правду!
Чим думає,тим і підписує!🤭
показати весь коментар
17.08.2025 11:23 Відповісти
на Трампа введи !
показати весь коментар
17.08.2025 11:01 Відповісти
Там може вийти так, що введуть вже самому Володі, і не факт що санкції🤣
показати весь коментар
17.08.2025 11:26 Відповісти
оперативно. а іранських та північнокореянських? Чи то не на часі
показати весь коментар
17.08.2025 11:01 Відповісти
в чергу ! в чергу !
показати весь коментар
17.08.2025 11:03 Відповісти
Вони вертіли санкції США і ЄС , а твої задавлять сто відсотків
показати весь коментар
17.08.2025 11:04 Відповісти
З 2019 Зелька вводив санкції проти українського ВПК, і це було досить практично - вітчизняної балістика нема і не буде.
показати весь коментар
17.08.2025 11:05 Відповісти
китайська криза розпочне бздіти...Цікаво що про Іран?? Дип.відносини чому не розірвані??? Шахеди не бачить ЗЕ??? не рахуючи того, що ці атойли хамейні не заплатили встановлені компенсаційні , за вбитих пасажирів...за збитий український пасажирський літак..
показати весь коментар
17.08.2025 11:08 Відповісти
Молоток.
Особолио стосовно китаю.
Китай на *** вертів ті санкції,але дронів і комплектуючих нам не продадуть.А раші нададуть.
показати весь коментар
17.08.2025 11:56 Відповісти
А ЯК ЖЕ БІЗНЕС БІДНОГО МІНІСТРА СПОРТСМЕНА,ТОЧНІШЕ ЙОГО ТЕСТЯ ***********?У ПОЛТАВІ шмАРМА АРЕШТУВАЛА БУДКУ ОХОРОНИ ПОРУЧ З НОВОЮ ЧЕРГОЮ ТРЦ КИЇВ?
показати весь коментар
17.08.2025 12:22 Відповісти
 
 