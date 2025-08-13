У ЄС розглядають можливість пом’якшення санкцій проти Росії у разі домовленості про припинення вогню, - Sky News
Союзники України розглядають можливість поступового послаблення санкцій проти Росії, якщо вдасться домовитися про повне припинення вогню.
Про це пише Sky News з посиланням на співрозмовників, наближених до Ради ЄС, інформує Цензор.НЕТ.
За словами співрозмовників видання, союзники України оцінюють можливість поступового пом'якшення санкцій проти Росії, якщо буде укладено повне перемир'я.
Водночас план передбачає поновлення санкцій у разі будь-яких порушень.
Вони сподіваються, що 15-денне перемир'я буде досягнуто негайно (санкції залишатимуться в силі протягом цього періоду), перш ніж в Україні настане "більш структурована пауза в бойових діях".
Також джерела в італійському уряді розповіли, що вони будуть наполягати під час відеоконференції, яка відбудеться 13 серпня, на тому, щоб президент США Дональд Трамп залучив Європу до своїх переговорів з диктатором РФ Володимиром Путіним щодо України.
"Він просить європейські країни збільшити військові витрати, тому ми повинні брати участь в ухваленні цих рішень", - сказав італійський дипломат.
Також під час розмови союзники наголосять на необхідності чітких військових, економічних і політичних гарантій для України.
А потім хочете щоб він поважав правила? - чому? - ви ж все рівно піддастесь.
ви пам'ятаєте, як ці санкції накладалися?
достатньо було орбану врубити окуня і все зависало.
то, хто зараз буде за відміну санкцій? знову орбан, а всі інші проти?
Ось такі "союзники"...
В обмін на що? На якісь "чіткі віськові та інші гарантії"? Хто їх дасть? Трамп? Венс? Бугага.
Сначала отпустить в Украину всех пленных, всех арестованных, отменить фильтрации и всем дать выехать свободно, кто хочет быть с Украиной