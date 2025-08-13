УКР
У ЄС розглядають можливість пом’якшення санкцій проти Росії у разі домовленості про припинення вогню, - Sky News

Санкції ЄС проти РФ

Союзники України розглядають можливість поступового послаблення санкцій проти Росії, якщо вдасться домовитися про повне припинення вогню.

Про це пише Sky News з посиланням на співрозмовників, наближених до Ради ЄС, інформує Цензор.НЕТ.

За словами співрозмовників видання, союзники України оцінюють можливість поступового пом'якшення санкцій проти Росії, якщо буде укладено повне перемир'я.

Водночас план передбачає поновлення санкцій у разі будь-яких порушень.

Вони сподіваються, що 15-денне перемир'я буде досягнуто негайно (санкції залишатимуться в силі протягом цього періоду), перш ніж в Україні настане "більш структурована пауза в бойових діях".

Читайте також: Каллас: Працюємо над новими санкціями проти РФ та військовою підтримкою України

Також джерела в італійському уряді розповіли, що вони будуть наполягати під час відеоконференції, яка відбудеться 13 серпня, на тому, щоб президент США Дональд Трамп залучив Європу до своїх переговорів з диктатором РФ Володимиром Путіним щодо України.

"Він просить європейські країни збільшити військові витрати, тому ми повинні брати участь в ухваленні цих рішень", - сказав італійський дипломат.

Також під час розмови союзники наголосять на необхідності чітких військових, економічних і політичних гарантій для України.

Читайте також: Після зустрічі Трампа і Путіна санкції проти РФ можуть як послабити, так і посилити, - Бессент

росія (67182) санкції (12551) Євросоюз (13990)


Топ коментарі
+10
ТАК САНЦІЇ НАКЛАДЕНІ ЗА ОКУПАЦІЮ....а прининення вогню не припинить окупацію!
показати весь коментар
13.08.2025 17:25 Відповісти
+9
Смотрите не споткнитесь, торопитесь.
показати весь коментар
13.08.2025 17:23 Відповісти
+4
Ахереть не встать. А які санкції оставлять, ті що ще на Моторолу і Гіві наклали? За те що ***** окупував Україну з них ще й санкції знімуть. Те про що ***** і мріяв. Це як вб'єш одну людину то тебе посадять на пожиттєво. А якщо вб'єш мільйони людей то з тебе ще й санкції знімуть і гроші повернуть за те що ти вирішив сісти за стіл переговорів. І нахера ви називаєте їх союзниками? Тому я пропоную випустити всіх вбивць і злочинців з в'язниць і нехай це саме зроблять Європа і сша.
показати весь коментар
13.08.2025 17:40 Відповісти
Новонародженное, ты сначала "оботрись" на ЦН, а потом будешь поучать.
показати весь коментар
13.08.2025 18:07 Відповісти
показати весь коментар
13.08.2025 17:23 Відповісти
Шановні європейці - скажіть , що це брехня !
показати весь коментар
13.08.2025 17:25 Відповісти
Ти в Омані особисто перебував, все зафіксував? Чому немає материалів в доступі? Чи для пороховсратого бота, 09.08.2025 р.н., надати докази не обов'язково?
показати весь коментар
13.08.2025 17:58 Відповісти
Путін був правий коли казав "ми их дожмем" і " никаду не денутся - смирятся"

А потім хочете щоб він поважав правила? - чому? - ви ж все рівно піддастесь.
показати весь коментар
13.08.2025 17:26 Відповісти
Щоб у них у всіх стало як у нас!!!
показати весь коментар
13.08.2025 17:27 Відповісти
Так це одна з вимог Пуйла. Щоб мати ресурси створити посилені ударні групи. Поки тут Зельоні будуть скажено догризати Україну.
показати весь коментар
13.08.2025 17:28 Відповісти
Спішать! - дешеві ресурси під боком
показати весь коментар
13.08.2025 17:32 Відповісти
Ці, як завжди, у своєму репертуарі. Та, незалежно від того що парашка буде, чи не буде робити в Україні, вам санкції потрібно тільки підсилювати, до повного скону їх економіки. Бо ніяких інших гарантій не побачити їх армію вже у себе під вікнами в ЄС нема.
показати весь коментар
13.08.2025 17:32 Відповісти
Это какой то позор...(С)
показати весь коментар
13.08.2025 17:35 Відповісти
які ж тупі кацапські вкиди для безмозrих дегенератів!
ви пам'ятаєте, як ці санкції накладалися?
достатньо було орбану врубити окуня і все зависало.
то, хто зараз буде за відміну санкцій? знову орбан, а всі інші проти?
показати весь коментар
13.08.2025 17:36 Відповісти
"Союзники України розглядають можливість поступового послаблення санкцій проти Росії"
Ось такі "союзники"...
показати весь коментар
13.08.2025 17:37 Відповісти
Ахереть не встать. А які санкції оставлять, ті що ще на Моторолу і Гіві наклали? За те що ***** окупував Україну з них ще й санкції знімуть. Те про що ***** і мріяв. Це як вб'єш одну людину то тебе посадять на пожиттєво. А якщо вб'єш мільйони людей то з тебе ще й санкції знімуть і гроші повернуть за те що ти вирішив сісти за стіл переговорів. І нахера ви називаєте їх союзниками? Тому я пропоную випустити всіх вбивць і злочинців з в'язниць і нехай це саме зроблять Європа і сша.
показати весь коментар
13.08.2025 17:40 Відповісти
Шановні союзники,чекайте касабів у гості...
показати весь коментар
13.08.2025 17:43 Відповісти
Такий сценарій тягне за собою притік ресурсів до Московії. Повернення на європейський ринок. Посилення п'ятої колони в ЄС. А значить - посилення військової спроможності Московії. А значить - посилення військової загрози принаймні для країн північної Європи.
В обмін на що? На якісь "чіткі віськові та інші гарантії"? Хто їх дасть? Трамп? Венс? Бугага.
показати весь коментар
13.08.2025 17:56 Відповісти
Ху...ло мабуть проаналізувавши війну з Україною, зрозумів що йому потрібно зробити. А то що ви зніміть з ху....лостана санкції, дасть йому можливість підготуватися до війни вже з ЄС, тоді все ваші орбанутиє і подібні до нього ху...лята його підтримають, а трампанутый ще і озброєння йому передасть.
показати весь коментар
13.08.2025 17:57 Відповісти
Якась помийка Sky News промовила, і всі вже почали накидати гівно на вентилятор.
показати весь коментар
13.08.2025 18:02 Відповісти
Нахй це туди!!! ©
Сначала отпустить в Украину всех пленных, всех арестованных, отменить фильтрации и всем дать выехать свободно, кто хочет быть с Украиной
показати весь коментар
13.08.2025 18:06 Відповісти
 
 