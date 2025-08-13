В ЕС рассматривают возможность смягчения санкций против России в случае договоренности о прекращении огня, - Sky News
Союзники Украины рассматривают возможность постепенного ослабления санкций против России, если удастся договориться о полном прекращении огня.
Об этом пишет Sky News со ссылкой на собеседников, приближенных к Совету ЕС, информирует Цензор.НЕТ.
По словам собеседников издания, союзники Украины оценивают возможность постепенного смягчения санкций против России, если будет заключено полное перемирие.
В то же время план предусматривает возобновление санкций в случае каких-либо нарушений.
Они надеются, что 15-дневное перемирие будет достигнуто немедленно (санкции будут оставаться в силе в течение этого периода), прежде чем в Украине наступит "более структурированная пауза в боевых действиях".
Также источники в итальянском правительстве рассказали, что они будут настаивать во время видеоконференции, которая состоится 13 августа, на том, чтобы президент США Дональд Трамп привлек Европу к своим переговорам с диктатором РФ Владимиром Путиным по Украине.
"Он просит европейские страны увеличить военные расходы, поэтому мы должны участвовать в принятии этих решений", - сказал итальянский дипломат.
Также во время разговора союзники акцентируют на необходимости четких военных, экономических и политических гарантий для Украины.
Як це можна не помічати?
ЙОГО ЗАДАЧА ВИКОНАТИ ОМАН
Як сказав буратіно в 2019 році на питання, що далі?
- А далі троянський кінь. Частина друга.
Тому пристебніть ремені. Вкраїнчики.
А потім хочете щоб він поважав правила? - чому? - ви ж все рівно піддастесь.
ви пам'ятаєте, як ці санкції накладалися?
достатньо було орбану врубити окуня і все зависало.
то, хто зараз буде за відміну санкцій? знову орбан, а всі інші проти?
Ось такі "союзники"...
В обмін на що? На якісь "чіткі віськові та інші гарантії"? Хто їх дасть? Трамп? Венс? Бугага.
Сначала отпустить в Украину всех пленных, всех арестованных, отменить фильтрации и всем дать выехать свободно, кто хочет быть с Украиной