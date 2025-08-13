РУС
В ЕС рассматривают возможность смягчения санкций против России в случае договоренности о прекращении огня, - Sky News

Санкции ЕС против РФ

Союзники Украины рассматривают возможность постепенного ослабления санкций против России, если удастся договориться о полном прекращении огня.

Об этом пишет Sky News со ссылкой на собеседников, приближенных к Совету ЕС, информирует Цензор.НЕТ.

По словам собеседников издания, союзники Украины оценивают возможность постепенного смягчения санкций против России, если будет заключено полное перемирие.

В то же время план предусматривает возобновление санкций в случае каких-либо нарушений.

Они надеются, что 15-дневное перемирие будет достигнуто немедленно (санкции будут оставаться в силе в течение этого периода), прежде чем в Украине наступит "более структурированная пауза в боевых действиях".

Читайте также: Каллас: Работаем над новыми санкциями против РФ и военной поддержкой Украины

Также источники в итальянском правительстве рассказали, что они будут настаивать во время видеоконференции, которая состоится 13 августа, на том, чтобы президент США Дональд Трамп привлек Европу к своим переговорам с диктатором РФ Владимиром Путиным по Украине.

"Он просит европейские страны увеличить военные расходы, поэтому мы должны участвовать в принятии этих решений", - сказал итальянский дипломат.

Также во время разговора союзники акцентируют на необходимости четких военных, экономических и политических гарантий для Украины.

Читайте также: После встречи Трампа и Путина санкции против РФ могут как ослабить, так и усилить, - Бессент

Автор: 

Топ комментарии
+7
Смотрите не споткнитесь, торопитесь.
13.08.2025 17:23 Ответить
13.08.2025 17:23 Ответить
+6
ТАК САНЦІЇ НАКЛАДЕНІ ЗА ОКУПАЦІЮ....а прининення вогню не припинить окупацію!
13.08.2025 17:25 Ответить
13.08.2025 17:25 Ответить
+2
Так це одна з вимог Пуйла. Щоб мати ресурси створити посилені ударні групи. Поки тут Зельоні будуть скажено догризати Україну.
13.08.2025 17:28 Ответить
13.08.2025 17:28 Ответить
Смотрите не споткнитесь, торопитесь.
13.08.2025 17:23 Ответить
13.08.2025 17:23 Ответить
От як люди досі можуть вважати, що то США то Європа винні? ? Адже кожна дія ЗЕленського, як президента і верховного головнокомандувача спрямовані на демонтаж України.
Як це можна не помічати?
13.08.2025 17:28 Ответить
13.08.2025 17:28 Ответить
Новонародженное, ты сначала "оботрись" на ЦН, а потом будешь поучать.
13.08.2025 18:07 Ответить
13.08.2025 18:07 Ответить
13.08.2025 17:23 Ответить
13.08.2025 17:23 Ответить
ТАК САНЦІЇ НАКЛАДЕНІ ЗА ОКУПАЦІЮ....а прининення вогню не припинить окупацію!
13.08.2025 17:25 Ответить
13.08.2025 17:25 Ответить
Шановні європейці - скажіть , що це брехня !
13.08.2025 17:25 Ответить
13.08.2025 17:25 Ответить
В зеленського абсолютно інші задачі і цілі ніж в УкраїнИ!
ЙОГО ЗАДАЧА ВИКОНАТИ ОМАН
Як сказав буратіно в 2019 році на питання, що далі?
- А далі троянський кінь. Частина друга.
Тому пристебніть ремені. Вкраїнчики.
13.08.2025 17:26 Ответить
13.08.2025 17:26 Ответить
Ти в Омані особисто перебував, все зафіксував? Чому немає материалів в доступі? Чи для пороховсратого бота, 09.08.2025 р.н., надати докази не обов'язково?
13.08.2025 17:58 Ответить
13.08.2025 17:58 Ответить
Путін був правий коли казав "ми их дожмем" і " никаду не денутся - смирятся"

А потім хочете щоб він поважав правила? - чому? - ви ж все рівно піддастесь.
13.08.2025 17:26 Ответить
13.08.2025 17:26 Ответить
Щоб у них у всіх стало як у нас!!!
13.08.2025 17:27 Ответить
13.08.2025 17:27 Ответить
Так це одна з вимог Пуйла. Щоб мати ресурси створити посилені ударні групи. Поки тут Зельоні будуть скажено догризати Україну.
13.08.2025 17:28 Ответить
13.08.2025 17:28 Ответить
Спішать! - дешеві ресурси під боком
13.08.2025 17:32 Ответить
13.08.2025 17:32 Ответить
Ці, як завжди, у своєму репертуарі. Та, незалежно від того що парашка буде, чи не буде робити в Україні, вам санкції потрібно тільки підсилювати, до повного скону їх економіки. Бо ніяких інших гарантій не побачити їх армію вже у себе під вікнами в ЄС нема.
13.08.2025 17:32 Ответить
13.08.2025 17:32 Ответить
Это какой то позор...(С)
13.08.2025 17:35 Ответить
13.08.2025 17:35 Ответить
які ж тупі кацапські вкиди для безмозrих дегенератів!
ви пам'ятаєте, як ці санкції накладалися?
достатньо було орбану врубити окуня і все зависало.
то, хто зараз буде за відміну санкцій? знову орбан, а всі інші проти?
13.08.2025 17:36 Ответить
13.08.2025 17:36 Ответить
"Союзники України розглядають можливість поступового послаблення санкцій проти Росії"
Ось такі "союзники"...
13.08.2025 17:37 Ответить
13.08.2025 17:37 Ответить
Ахереть не встать. А які санкції оставлять, ті що ще на Моторолу і Гіві наклали? За те що ***** окупував Україну з них ще й санкції знімуть. Те про що ***** і мріяв. Це як вб'єш одну людину то тебе посадять на пожиттєво. А якщо вб'єш мільйони людей то з тебе ще й санкції знімуть і гроші повернуть за те що ти вирішив сісти за стіл переговорів. І нахера ви називаєте їх союзниками? Тому я пропоную випустити всіх вбивць і злочинців з в'язниць і нехай це саме зроблять Європа і сша.
13.08.2025 17:40 Ответить
13.08.2025 17:40 Ответить
Шановні союзники,чекайте касабів у гості...
показать весь комментарий
13.08.2025 17:43 Ответить
Такий сценарій тягне за собою притік ресурсів до Московії. Повернення на європейський ринок. Посилення п'ятої колони в ЄС. А значить - посилення військової спроможності Московії. А значить - посилення військової загрози принаймні для країн північної Європи.
В обмін на що? На якісь "чіткі віськові та інші гарантії"? Хто їх дасть? Трамп? Венс? Бугага.
13.08.2025 17:56 Ответить
13.08.2025 17:56 Ответить
Ху...ло мабуть проаналізувавши війну з Україною, зрозумів що йому потрібно зробити. А то що ви зніміть з ху....лостана санкції, дасть йому можливість підготуватися до війни вже з ЄС, тоді все ваші орбанутиє і подібні до нього ху...лята його підтримають, а трампанутый ще і озброєння йому передасть.
13.08.2025 17:57 Ответить
13.08.2025 17:57 Ответить
Якась помийка Sky News промовила, і всі вже почали накидати гівно на вентилятор.
13.08.2025 18:02 Ответить
13.08.2025 18:02 Ответить
Нахй це туди!!! ©
Сначала отпустить в Украину всех пленных, всех арестованных, отменить фильтрации и всем дать выехать свободно, кто хочет быть с Украиной
13.08.2025 18:06 Ответить
13.08.2025 18:06 Ответить
 
 