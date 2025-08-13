В ЕС рассматривают возможность смягчения санкций против России в случае договоренности о прекращении огня, - Sky News

Союзники Украины рассматривают возможность постепенного ослабления санкций против России, если удастся договориться о полном прекращении огня.

Об этом пишет Sky News со ссылкой на собеседников, приближенных к Совету ЕС, информирует Цензор.НЕТ.

По словам собеседников издания, союзники Украины оценивают возможность постепенного смягчения санкций против России, если будет заключено полное перемирие.

В то же время план предусматривает возобновление санкций в случае каких-либо нарушений.

Они надеются, что 15-дневное перемирие будет достигнуто немедленно (санкции будут оставаться в силе в течение этого периода), прежде чем в Украине наступит "более структурированная пауза в боевых действиях".

Читайте также: Каллас: Работаем над новыми санкциями против РФ и военной поддержкой Украины

Также источники в итальянском правительстве рассказали, что они будут настаивать во время видеоконференции, которая состоится 13 августа, на том, чтобы президент США Дональд Трамп привлек Европу к своим переговорам с диктатором РФ Владимиром Путиным по Украине.

"Он просит европейские страны увеличить военные расходы, поэтому мы должны участвовать в принятии этих решений", - сказал итальянский дипломат.

Также во время разговора союзники акцентируют на необходимости четких военных, экономических и политических гарантий для Украины.

Читайте также: После встречи Трампа и Путина санкции против РФ могут как ослабить, так и усилить, - Бессент