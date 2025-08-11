РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11614 посетителей онлайн
Новости Санкции против России Помощь Украине от Европы
382 5

Каллас: Работаем над новыми санкциями против РФ и военной поддержкой Украины

Каллас

Страны Европейского Союза работают над новыми санкциями против России и дополнительной военной поддержкой Украины.

Об этом в соцсети Х сообщила главный дипломат ЕС Кая Каллас, информирует Цензор.НЕТ.

"Министры иностранных дел ЕС сегодня выразили поддержку шагам США, направленным на достижение справедливого мира", - заявила она.

В то же время, по ее словам, страны ЕС "работают над новыми санкциями против России, дополнительной военной поддержкой Украины и усилением помощи для нужд бюджета Украины и процесса ее вступления в ЕС".

"Трансатлантическое единство, поддержка Украины и давление на Россию - вот как мы завершим эту войну и предотвратим будущую российскую агрессию в Европе",- подчеркнула топ-дипломат.

Ранее сообщалось, что глава дипломатии Европейского Союза Кая Каллас созовет 11 августа встречу европейских министров иностранных дел для обсуждения следующих шагов в связи с запланированными переговорами президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина.

Читайте также: Каллас собирает глав МИД на встречу: Соглашение между США и РФ должно включать Украину и ЕС

Автор: 

помощь (8057) россия (96858) санкции (11750) Каллас Кая (253)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А що,18-й, надпотужний пакет не спрацював?🤣🤣🤣
показать весь комментарий
11.08.2025 20:31 Ответить
Не забувайте що Кая Каллас -естонка ,а в країн Балтії своя історія відносин з рашкою , у всіх її іпостасях - ( царська рашка , ссср чи теперішня рашка) і синдром 1940 року ,коли совіти окупували їх без єдиного пострілу ,тому й бояться ,хоч і в НАТО.
показать весь комментарий
11.08.2025 20:39 Ответить
Ху!!і там працювати...
Повне Ємбарго та Болкада Рашкі і Побачите через тиждень
Все Зніме як рукою
показать весь комментарий
11.08.2025 20:41 Ответить
треба і проти рудого ***** вже санкції ввести
показать весь комментарий
11.08.2025 20:45 Ответить
ШАНОВНІ ПАРТНЕРИ - попрацюйте краще над МАРОДЕРАТОМ_ДУМВІРАТОМ на банковій щоб вони допустили в перемовини справжніх українських дипломатів
показать весь комментарий
11.08.2025 21:38 Ответить
 
 