Каллас: Работаем над новыми санкциями против РФ и военной поддержкой Украины
Страны Европейского Союза работают над новыми санкциями против России и дополнительной военной поддержкой Украины.
Об этом в соцсети Х сообщила главный дипломат ЕС Кая Каллас, информирует Цензор.НЕТ.
"Министры иностранных дел ЕС сегодня выразили поддержку шагам США, направленным на достижение справедливого мира", - заявила она.
В то же время, по ее словам, страны ЕС "работают над новыми санкциями против России, дополнительной военной поддержкой Украины и усилением помощи для нужд бюджета Украины и процесса ее вступления в ЕС".
"Трансатлантическое единство, поддержка Украины и давление на Россию - вот как мы завершим эту войну и предотвратим будущую российскую агрессию в Европе",- подчеркнула топ-дипломат.
Ранее сообщалось, что глава дипломатии Европейского Союза Кая Каллас созовет 11 августа встречу европейских министров иностранных дел для обсуждения следующих шагов в связи с запланированными переговорами президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина.
Повне Ємбарго та Болкада Рашкі і Побачите через тиждень
Все Зніме як рукою