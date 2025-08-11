Каллас: Работаем над новыми санкциями против РФ и военной поддержкой Украины

Страны Европейского Союза работают над новыми санкциями против России и дополнительной военной поддержкой Украины.

Об этом в соцсети Х сообщила главный дипломат ЕС Кая Каллас, информирует Цензор.НЕТ.

"Министры иностранных дел ЕС сегодня выразили поддержку шагам США, направленным на достижение справедливого мира", - заявила она.

В то же время, по ее словам, страны ЕС "работают над новыми санкциями против России, дополнительной военной поддержкой Украины и усилением помощи для нужд бюджета Украины и процесса ее вступления в ЕС".

"Трансатлантическое единство, поддержка Украины и давление на Россию - вот как мы завершим эту войну и предотвратим будущую российскую агрессию в Европе",- подчеркнула топ-дипломат.

Ранее сообщалось, что глава дипломатии Европейского Союза Кая Каллас созовет 11 августа встречу европейских министров иностранных дел для обсуждения следующих шагов в связи с запланированными переговорами президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина.

