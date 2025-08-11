УКР
Каллас: Працюємо над новими санкціями проти РФ та військовою підтримкою України

Каллас

Країни Європейського Союзу працюють над новими санкціями проти Росії та додатковою військовою підтримкою України.

Про це в соцмережі Х повідомила головна дипломатка ЄС Кая Каллас, інформує Цензор.НЕТ.

"Міністри закордонних справ ЄС сьогодні висловили підтримку крокам США, спрямованим на досягнення справедливого миру,"- заявила вона.

Водночас, за її словами, країни ЄС "працюють над новими санкціями проти Росії, додатковою військовою підтримкою України та посиленням допомоги для потреб бюджету України і процесу її вступу до ЄС".

"Трансатлантична єдність, підтримка України та тиск на Росію – ось як ми завершимо цю війну і запобіжимо майбутній російській агресії в Європі",- наголосила топдипломатка.

Раніше повідомлялося, що глава дипломатії Європейского Союзу Кая Каллас скличе 11 серпня зустріч європейських міністрів закордонних справ для обговорення наступних кроків у зв'язку з запланованими переговорами президента США Дональда Трампа і диктатора РФ Володимира Путіна.

Читайте також: Каллас збирає глав МЗС на зустріч: Угода між США та РФ має включати Україну й ЄС

Автор: 

допомога (8661) росія (67151) санкції (12547) Каллас Кая (321)


А що,18-й, надпотужний пакет не спрацював?🤣🤣🤣
показати весь коментар
11.08.2025 20:31 Відповісти
Не забувайте що Кая Каллас -естонка ,а в країн Балтії своя історія відносин з рашкою , у всіх її іпостасях - ( царська рашка , ссср чи теперішня рашка) і синдром 1940 року ,коли совіти окупували їх без єдиного пострілу ,тому й бояться ,хоч і в НАТО.
показати весь коментар
11.08.2025 20:39 Відповісти
Ху!!і там працювати...
Повне Ємбарго та Болкада Рашкі і Побачите через тиждень
Все Зніме як рукою
показати весь коментар
11.08.2025 20:41 Відповісти
треба і проти рудого ***** вже санкції ввести
показати весь коментар
11.08.2025 20:45 Відповісти
ШАНОВНІ ПАРТНЕРИ - попрацюйте краще над МАРОДЕРАТОМ_ДУМВІРАТОМ на банковій щоб вони допустили в перемовини справжніх українських дипломатів
показати весь коментар
11.08.2025 21:38 Відповісти
 
 