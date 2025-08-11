Каллас: Працюємо над новими санкціями проти РФ та військовою підтримкою України

Країни Європейського Союзу працюють над новими санкціями проти Росії та додатковою військовою підтримкою України.

Про це в соцмережі Х повідомила головна дипломатка ЄС Кая Каллас, інформує Цензор.НЕТ.

"Міністри закордонних справ ЄС сьогодні висловили підтримку крокам США, спрямованим на досягнення справедливого миру,"- заявила вона.

Водночас, за її словами, країни ЄС "працюють над новими санкціями проти Росії, додатковою військовою підтримкою України та посиленням допомоги для потреб бюджету України і процесу її вступу до ЄС".

"Трансатлантична єдність, підтримка України та тиск на Росію – ось як ми завершимо цю війну і запобіжимо майбутній російській агресії в Європі",- наголосила топдипломатка.

Раніше повідомлялося, що глава дипломатії Європейского Союзу Кая Каллас скличе 11 серпня зустріч європейських міністрів закордонних справ для обговорення наступних кроків у зв'язку з запланованими переговорами президента США Дональда Трампа і диктатора РФ Володимира Путіна.

