Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против 39 россиян и 55 российских, белорусских и китайских компаний

Зеленский подписал указ о новых санкциях

Под новые санкции попали десятки российских оборонных предприятий, руководители компаний и иностранные фирмы, которые сотрудничают с российским военно-промышленным комплексом. Ограничения предусматривают блокирование активов, запрет торговых операций и ограничение доступа к технологиям.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на указ президента № 599/2025

Санкции применены к десяткам российских граждан, связанных с оборонной сферой. Среди них - генеральный директор оборонной компании "Викор", генеральный директор ОКБ "Восток" Сергей Калуцкий, гендиректор ООО "НЬЮТОН-ИТМ" Дмитрий Алиханов и другие.

В перечень юридических лиц вошли российские оборонные предприятия, в частности:

  • АО "Военно-инженерная корпорация";
  • ООО "НПО "Тополь - Беспилотные технологии"";
  • ФГБУ "Российская академия ракетных и артиллерийских наук";
  • ООО "КБ "Восток"";
  • ООО "ИТЦ - Ньютон";
  • ООО "Альтегрити";
  • ООО "Ньютон-ИТМ";

а также китайские и белорусские компании, поставляющие технологии двойного назначения и сотрудничающие с российским ВПК.

Санкции предусматривают блокирование активов, полное прекращение торговых операций и транзита, запрет участия в госзакупках и приватизации, прекращение сделок в сфере безопасности и обороны, ограничение доступа к технологиям и интеллектуальной собственности.

Ограничения установлены на 10 лет или бессрочно.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В ЕС рассматривают возможность смягчения санкций против России в случае договоренности о прекращении огня, - Sky News

Зеленский Владимир (21598) санкции (11761)
+4
Коли нічого не можеш зробити, доводиться махати нікчемними санкціями.
На отой список віqськових підприємств, що Зеленський ввів санкції, краще в'їбати балічстичною чи крилатою ракетою - ото буде толк.
17.08.2025 10:55 Ответить
+3
Молодець Володя!
Візьми два тижні відпустки!
Нехай рука трішки відпочине від роботи!
🤭😄😆😂
17.08.2025 11:00 Ответить
+2
А той все санкціями бавиться
17.08.2025 10:59 Ответить
кращі санкції це диверсії проти цих компаній і ліквідація керевників
17.08.2025 10:57 Ответить
А той все санкціями бавиться
17.08.2025 10:59 Ответить
Правильно ЗЄля. Так, їм і треба. Нехай не лізуть! Пародія на президента ввела пародійні санкції.
Моська наносить фатальний укус слону. Жаль що слон іграшковий.
17.08.2025 10:59 Ответить
а він не рукою підписує ,на піаніно ж може грати без рук
17.08.2025 11:02 Ответить
Маєте правду!
Чим думає,тим і підписує!🤭
17.08.2025 11:23 Ответить
на Трампа введи !
17.08.2025 11:01 Ответить
оперативно. а іранських та північнокореянських? Чи то не на часі
17.08.2025 11:01 Ответить
в чергу ! в чергу !
17.08.2025 11:03 Ответить
Вони вертіли санкції США і ЄС , а твої задавлять сто відсотків
17.08.2025 11:04 Ответить
З 2019 Зелька вводив санкції проти українського ВПК, і це було досить практично - вітчизняної балістика нема і не буде.
17.08.2025 11:05 Ответить
китайська криза розпочне бздіти...Цікаво що про Іран?? Дип.відносини чому не розірвані??? Шахеди не бачить ЗЕ??? не рахуючи того, що ці атойли хамейні не заплатили встановлені компенсаційні , за вбитих пасажирів...за збитий український пасажирський літак..
17.08.2025 11:08 Ответить
ЗЕлупо, после сорока, слаба мозгами стала,
А от людей она слыхала, шо санкции вводить пора...
Супротив москаля...
17.08.2025 11:18 Ответить
 
 