Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против 39 россиян и 55 российских, белорусских и китайских компаний

Под новые санкции попали десятки российских оборонных предприятий, руководители компаний и иностранные фирмы, которые сотрудничают с российским военно-промышленным комплексом. Ограничения предусматривают блокирование активов, запрет торговых операций и ограничение доступа к технологиям.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на указ президента № 599/2025

Санкции применены к десяткам российских граждан, связанных с оборонной сферой. Среди них - генеральный директор оборонной компании "Викор", генеральный директор ОКБ "Восток" Сергей Калуцкий, гендиректор ООО "НЬЮТОН-ИТМ" Дмитрий Алиханов и другие.

В перечень юридических лиц вошли российские оборонные предприятия, в частности:

АО "Военно-инженерная корпорация";

ООО "НПО "Тополь - Беспилотные технологии"";

ФГБУ "Российская академия ракетных и артиллерийских наук";

ООО "КБ "Восток"";

ООО "ИТЦ - Ньютон";

ООО "Альтегрити";

ООО "Ньютон-ИТМ";

а также китайские и белорусские компании, поставляющие технологии двойного назначения и сотрудничающие с российским ВПК.

Санкции предусматривают блокирование активов, полное прекращение торговых операций и транзита, запрет участия в госзакупках и приватизации, прекращение сделок в сфере безопасности и обороны, ограничение доступа к технологиям и интеллектуальной собственности.

Ограничения установлены на 10 лет или бессрочно.

