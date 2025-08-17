Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против 39 россиян и 55 российских, белорусских и китайских компаний
Под новые санкции попали десятки российских оборонных предприятий, руководители компаний и иностранные фирмы, которые сотрудничают с российским военно-промышленным комплексом. Ограничения предусматривают блокирование активов, запрет торговых операций и ограничение доступа к технологиям.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на указ президента № 599/2025
Санкции применены к десяткам российских граждан, связанных с оборонной сферой. Среди них - генеральный директор оборонной компании "Викор", генеральный директор ОКБ "Восток" Сергей Калуцкий, гендиректор ООО "НЬЮТОН-ИТМ" Дмитрий Алиханов и другие.
В перечень юридических лиц вошли российские оборонные предприятия, в частности:
- АО "Военно-инженерная корпорация";
- ООО "НПО "Тополь - Беспилотные технологии"";
- ФГБУ "Российская академия ракетных и артиллерийских наук";
- ООО "КБ "Восток"";
- ООО "ИТЦ - Ньютон";
- ООО "Альтегрити";
- ООО "Ньютон-ИТМ";
а также китайские и белорусские компании, поставляющие технологии двойного назначения и сотрудничающие с российским ВПК.
Санкции предусматривают блокирование активов, полное прекращение торговых операций и транзита, запрет участия в госзакупках и приватизации, прекращение сделок в сфере безопасности и обороны, ограничение доступа к технологиям и интеллектуальной собственности.
Ограничения установлены на 10 лет или бессрочно.
На отой список віqськових підприємств, що Зеленський ввів санкції, краще в'їбати балічстичною чи крилатою ракетою - ото буде толк.
Моська наносить фатальний укус слону. Жаль що слон іграшковий.
Візьми два тижні відпустки!
Нехай рука трішки відпочине від роботи!
🤭😄😆😂
Чим думає,тим і підписує!🤭
А от людей она слыхала, шо санкции вводить пора...
Супротив москаля...