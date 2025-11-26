Лукашенко використовує переговори зі США для зняття санкцій, - Будріс

Білорусь домагається консультацій на рівні МЗС, оскільки це відкрило б Мінську шлях до виходу з міжнародної політичної ізоляції, у такий спосіб режим домагається зняття санкцій.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на LRT, про це розповів міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс.

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Політична ізоляція Білорусі

"Прагнення Білорусі вгадуються, деякі з них дуже конкретні і відомі, оскільки ми бачили, як ці прагнення озвучувалися на переговорах зі США. Перше завдання – змінити, якщо говорити прямо, переламати політику Європейського Союзу (ЄС) щодо Білорусі та Росії, яка є політикою міжнародної ізоляції та відмови розмовляти з режимом", - сказав Будріс.

Він розповів, що ЄС проводить таку політику у зв’язку з президентськими виборами 2020 року в Білорусі, масовими порушеннями прав людини та сприянням Росії в її агресії проти Україні.

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"Сам факт того, що ти виходиш спілкуватися на політико-дипломатичний рівень, означає, що цей крок уже зроблено, за ним будуть всі інші кроки – як щодо місця Білорусі в міжнародних організаціях, так і щодо майбутнього різних угод і місця Білорусі у світі в цілому", – заявив литовський міністр.

Білорусь прагне скасування санкцій

За його словами, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко "успішно використовує поточні переговори з адміністрацією США".

За словами Будріса, Мінськ також домагається зняття європейських санкцій, які "дуже болючі для них в економічному та фінансовому плані".

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"Саме тому вони обрали Литву як мішень, але я не думаю, що це питання лише про Литву, це питання ЄС", – додав він.