Лукашенко запросив українців до Білорусі: "Ми відкриті. Для нас вони – благо"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна нібито готова приймати нових українців та закликав приїжджати.

Про це він сказав під час відкриття відновленого мосту через річку Прип’ять у Мозирі, цитує білоруське інформагентство БЕЛТА, передає Цензор.НЕТ.

"Мене пробачать українці"

Лукашенко заявив, що Україна розташована поруч із Мозирем, і спочатку навіть відмовився від пропозиції відвідати цей регіон.

"Думаю, ну, на тлі війни в Україні якось тут нам радіти й президенту їхати… Але, думаю, мене пробачать українці. Ми ж з'єднуємо береги зокрема й для них", - каже він.

Запрошує у Білорусь

За словами білоруського диктатора, держава нібито відкрита для приїзду громадян України.

"Ми відкриті. Будь ласка, приїжджайте, українці. Ми із задоволенням вас приймемо. Вашим сім'ям, вашим дітям забезпечимо таке життя, як білорусам з погляду освіти, охорони здоров'я", - закликає він.

Самопроголошений президент також каже, що в Білорусі "є багато переселенців" з України, які працюють на підприємствах, зокрема, в Гомельській області.

"Ми готові їх прийняти. Для нас українці — це благо. Це дуже працьовиті люди, які нас розуміють, розмовляють з нами однією мовою. Однак біда прийшла в будинок нашого сусіда. Я думаю, що ми впораємося з цією проблемою", - додав Лукашенко.

