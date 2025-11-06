Лукашенко запросив українців до Білорусі: "Ми відкриті. Для нас вони – благо"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна нібито готова приймати нових українців та закликав приїжджати.

Про це він сказав під час відкриття відновленого мосту через річку Прип’ять у Мозирі, цитує білоруське інформагентство БЕЛТА, передає Цензор.НЕТ.

"Мене пробачать українці"

Лукашенко заявив, що Україна розташована поруч із Мозирем, і спочатку навіть відмовився від пропозиції відвідати цей регіон.

"Думаю, ну, на тлі війни в Україні якось тут нам радіти й президенту їхати… Але, думаю, мене пробачать українці. Ми ж з'єднуємо береги зокрема й для них", - каже він.

Запрошує у Білорусь

За словами білоруського диктатора, держава нібито відкрита для приїзду громадян України.

"Ми відкриті. Будь ласка, приїжджайте, українці. Ми із задоволенням вас приймемо. Вашим сім'ям, вашим дітям забезпечимо таке життя, як білорусам з погляду освіти, охорони здоров'я", - закликає він.

Самопроголошений президент також каже, що в Білорусі "є багато переселенців" з України, які працюють на підприємствах, зокрема, в Гомельській області.

"Ми готові їх прийняти. Для нас українці — це благо. Це дуже працьовиті люди, які нас розуміють, розмовляють з нами однією мовою. Однак біда прийшла в будинок нашого сусіда. Я думаю, що ми впораємося з цією проблемою", - додав Лукашенко.

Підор! Так біда прийшла і з твоєї території теж! Пробачать українці?! *** ти вгадав *****-тарган. І нехай мене забанять на три доби, але я інших слів стосовно цієї ссуки не знаходжу!
06.11.2025 20:52 Відповісти
це падло нам погрожує - Вашим сім'ям, вашим дітям забезпечимо таке життя, як білорусам
"Триединая святая Русь" (Simon Skrepecki)
please elaborate
Please be my slave
кому краще життя - собача миска, а
кому й вовчий вий...

.
От це якраз навряд.
Краще ніж у КНДР чи Кубі, але гірше ніж за МКАДом.

А за МКАДом навіть не всі про унітази знають.
"Триединая святая Русь" (Simon Skrepecki)
Крохмальний хвюрер (до речі за новими правилами так і пишеться)
Лицемірству лицемірних лицемірів-немає меж...
- Куме! А у чому саме полягає різниця між українцем і білорусом?
- Українець пишається тим, що його нікому загнуздать не вдається, а білорус - тим, що у нього "гуздечка зручная и нигде не натирает"!
десь тихенько сміється Єрмак
Читав , що через Вільчу поїхав по картоплю
Цікаво буде побачити статистику - скіки з Европи поїде до белорашки українців. А поїдуть. Якшо до знищеного Маріуполя сотні тисяч повернулось українців.
Звісно, в Європі гірше чим у бульбофюрера.
Якщо і поїдуть - то тільки одбитіші за зедібілів.
при "витисканні" біженців зі старої, буржуазної європи, спочатку вони будуть намагатись переїхати та залишитись в країнах бувшого "соціалістіческого лагєря", переїжджаючи по них з однієї до іншої - польща, чехія, словакія, "югославія", ..... болгарія, Україна, і тільки потім - до бульбохуйла. але це будуть всі ті рештки, які ніде себе не знайшли і які й там себе не знайдуть, ну і пенсіонери та інваліди. це так, грубо. звичайно, будуть і винятки, коли самі неадаптованіші та одбитіші за відбитих, зразу рвонуть до бульбохуйла! але чи буде радий він таким "переселенцям"? він то чекає, також на "молодих, здорових і з маленькими дітьми".
шта? там до войны жило около 500 тыс, какие сотни тысяч туда вернулись? не придумывайте
Читай убогий - https://tsn.ua/********/*********-masovo-povertayutsya-v-okupovaniy-mariupol-yaka-prichina-2708508.html
А ты сам читал ту новость? Убогий Там нет про сотни тысяч, которые вернулись в Мариуполь
Прочитай еще раз внимательно
За його словами, через війну Росії проти України з Маріуполя виїхало близько 200 тис. людей. Однак кожен третій з них повернувся в окуповане місто.
Совершенно верно, а сколько будет третья часть от 200 тыс?
Це тіки один ресурс. Ти взагалі не знав, або нехотів знати. Шукай. Я тобі нічого не винен.
А на других сайтах больше вернулось?
Что я не знал или не хотел знать?
Что, к сожалению, какая-то часть украинцев вернулась после захвата в Мариуполь? Во первых, знал, а во вторых, причем здесь мои знания к тому, что Вы либо осознанно либо нет, эту цифру преувеличили в несколько раз? Зачем?
И кто сказал, что Вы мне что-то должны? Сами зачем-то придумали?
Я указал Вам, что Вы ошибаетесь, что цифра, которую Вы озвучиваете очень завышена, Вы зачем-то в ответ "набросились" на меня, а не признаете свою ошибку.
Туда физически не могло вернуться, как Вы пишите несколько сот тысяч, там население до войны было всего около 500 тыс.
«Туди спробувало вʼїхати мінімум 350 тис. українців. З них від 100 до 130 - пропустили, всіх інших з різних причин - ні. Можна додати, що з тих, хто вʼїхав не менше 40% через певний час виїхали з окупації знов після оформлення нерухомості за «новими» російськими порядками та зібрав залишки з домівок. Проте, щонайменше 50-60% українців самостійно повернулись в окупацію назавжди», - пише Петро Андрющенко.
ага, теперь посчитайте, сколько это 50-60% из пропущенных россиянами 130 тыс.
Тобо то сам факт подачі документів на проживання в раші 350 тис маріупольців після того шо рашисти зробили з мешканцями міста і небажання влади зеленского щось робити для людей, окрім того шоб красти, красти, красти - тобі ніпрощо не каже. Все, закінчили цей нідочого расказ.
конечно, окончили, мне не интересна ваша ложь и попытки уклонится от признания своей ошибки или намеренной лжи
еще и Зеленского сюда зачем-то приплел
как обычно, все виноваты, аннунаки правят миром, все вокруг предатели и воры
удачи
Тобі ще не перекосило твоє брехливе чорне рило?
Ти мало горя приніс на українську землю зі своїм спільником )(уйлом. Ти ще маєш відповісти за викрадених українських діток. ******** !!!
Понад 2100 українських дітей було депортовано до Білорусі з тимчасово окупованих територій України в період між вереснем 2022 року і травнем 2023 року. Олександр лукашенко особисто підписав документи, в яких він ухвалив фінансування вивозу українських дітей.

Організація Латушка "Народне антикризове управління" вже неодноразово передавала у міжнародні структури докази депортації українських дітей з тимчасово окупованих територій України на територію Білорусі.

Зокрема останню партію доказів минулого тижня було передано до Міжнародної незалежної комісії ООН з розслідування порушень в Україні, яка базується у Відні.

Також документи з доказами, які свідчать про причетність вищого керівництва Білорусі до депортації українських дітей, було передано до Міжнародного кримінального суду в Гаазі.
Після подій 20-го року нема кому працювати на заводах в медицині, навіть продавців і прибиральниць не вистачає. Всюди оголошення з вакансіями... Учасників тих подій продовжують переслідувати, знаходять нових хто десь засвітився.... Фахівці та більш-меньш тямуща молодь тікають на захід... Влада масово завозить таджиків... У нас на заводі групі таджиків читають техніку безпеки і тільки один з них розуміє російську і перекладає іншим...
За обурливі коменти з цього приводу в інтернеті влада переслідує... Був поліклініці, там їх натовп проходе мед комісію, щоб кудись влаштуватись. У лікарів нерви периодично здають... Хтось з телефоном намагається перекладати... Хтось тягає одного на трьох перекладача...
Мінськ.
..а не пішов би ти *****!!!
Так и переедем только вместо кота полк Калиновского вперед пропустим.
Картопляний фюрер
Неодмінно, Григорович. Відразу прийдемо, вслід за полком ім. Каліновського. Ти покі навчайся разом з синами кричати "Живе Беларусь", стара вусата гнида.
Згода.Нам брати-полк Калиновського,а не вусата гнида.
мені вже 63 і я вчитель, але завітав би,так... дайте щось, чим можна припинити існування цього таргана, натисну на гачок легко і без вагань. ****
лукашенко - союзник путлера, співучасник вбивств українців
Зовсім (ОЙ)бнувся...
Шо воно пи₴дить?
Всіх ждунів і русофілів туди без права повернення!
Спочатку українські ввічливі дрони прибудуть на Бульбосрань
Зі своєю гостеприїмністю іди кобилі в тріщину.Вже казав що з Білорусі можеш приїхати тільки на тракторі "Бєларусь",а в 2022 24 02 посунула орда до Києва.
Нє. Ну шанувальникам ЗЄ у Луки буде добре. 😁 ЗЄ перед виборами навіть проїзд до Бульбостану оплатить.

А от нормальній людині навряд це лайно сподобається.
Украинцы приедут. Не завтра.
послезавтра приедут на танках.
Пасібочки. Але чокнутий диктатор в нас вже свій є - навіщо кудись рипатися?
Агенти в Україні закінчуються? ФСБ чекає нових у Білорусі?
Ця тварина не сказала,чому ця біда прийшла з Білорусі? Ще один місток біди відкрив? Знищити його з українського боку. Щоб біда втопилася при спробі прийти знову.
