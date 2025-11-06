Лукашенко запросив українців до Білорусі: "Ми відкриті. Для нас вони – благо"
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна нібито готова приймати нових українців та закликав приїжджати.
Про це він сказав під час відкриття відновленого мосту через річку Прип’ять у Мозирі, цитує білоруське інформагентство БЕЛТА, передає Цензор.НЕТ.
"Мене пробачать українці"
Лукашенко заявив, що Україна розташована поруч із Мозирем, і спочатку навіть відмовився від пропозиції відвідати цей регіон.
"Думаю, ну, на тлі війни в Україні якось тут нам радіти й президенту їхати… Але, думаю, мене пробачать українці. Ми ж з'єднуємо береги зокрема й для них", - каже він.
Запрошує у Білорусь
За словами білоруського диктатора, держава нібито відкрита для приїзду громадян України.
"Ми відкриті. Будь ласка, приїжджайте, українці. Ми із задоволенням вас приймемо. Вашим сім'ям, вашим дітям забезпечимо таке життя, як білорусам з погляду освіти, охорони здоров'я", - закликає він.
Самопроголошений президент також каже, що в Білорусі "є багато переселенців" з України, які працюють на підприємствах, зокрема, в Гомельській області.
"Ми готові їх прийняти. Для нас українці — це благо. Це дуже працьовиті люди, які нас розуміють, розмовляють з нами однією мовою. Однак біда прийшла в будинок нашого сусіда. Я думаю, що ми впораємося з цією проблемою", - додав Лукашенко.
Краще ніж у КНДР чи Кубі, але гірше ніж за МКАДом.
А за МКАДом навіть не всі про унітази знають.
- Українець пишається тим, що його нікому загнуздать не вдається, а білорус - тим, що у нього "гуздечка зручная и нигде не натирает"!
Якщо і поїдуть - то тільки одбитіші за зедібілів.
Прочитай еще раз внимательно
Что я не знал или не хотел знать?
Что, к сожалению, какая-то часть украинцев вернулась после захвата в Мариуполь? Во первых, знал, а во вторых, причем здесь мои знания к тому, что Вы либо осознанно либо нет, эту цифру преувеличили в несколько раз? Зачем?
И кто сказал, что Вы мне что-то должны? Сами зачем-то придумали?
Я указал Вам, что Вы ошибаетесь, что цифра, которую Вы озвучиваете очень завышена, Вы зачем-то в ответ "набросились" на меня, а не признаете свою ошибку.
Туда физически не могло вернуться, как Вы пишите несколько сот тысяч, там население до войны было всего около 500 тыс.
Ти мало горя приніс на українську землю зі своїм спільником )(уйлом. Ти ще маєш відповісти за викрадених українських діток. ******** !!!
Понад 2100 українських дітей було депортовано до Білорусі з тимчасово окупованих територій України в період між вереснем 2022 року і травнем 2023 року. Олександр лукашенко особисто підписав документи, в яких він ухвалив фінансування вивозу українських дітей.
Організація Латушка "Народне антикризове управління" вже неодноразово передавала у міжнародні структури докази депортації українських дітей з тимчасово окупованих територій України на територію Білорусі.
Зокрема останню партію доказів минулого тижня було передано до Міжнародної незалежної комісії ООН з розслідування порушень в Україні, яка базується у Відні.
Також документи з доказами, які свідчать про причетність вищого керівництва Білорусі до депортації українських дітей, було передано до Міжнародного кримінального суду в Гаазі.
За обурливі коменти з цього приводу в інтернеті влада переслідує... Був поліклініці, там їх натовп проходе мед комісію, щоб кудись влаштуватись. У лікарів нерви периодично здають... Хтось з телефоном намагається перекладати... Хтось тягає одного на трьох перекладача...
