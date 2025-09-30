Лукашенко образився на слова Зеленського: "Я його сином вважав"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко обурився на слова лідера України Володимира Зеленського про нього та диктатора РФ Володимира Путіна та заявив, що до критики вважав того своїм сином.

Його слова цитує Белта, передає Цензор.НЕТ.

Так, на зустрічі з головами урядів СНД білоруський диктатор наголосив на важливості зберігати й розвивати економічне співробітництво, "особливо в сучасних умовах".

"Триває переділ світу, конкурентна битва, боротьба. Хотілося б, щоб ми вистояли в цій боротьбі. А вистояти можемо тільки разом", - сказав він.

На тлі цього Лукашенко також згадав про реакцію Зеленського на його слова про "хорошу пропозицію" миру від диктатора РФ Володимира Путіна.

"Я людина вже... Як нещодавно сказав тут мій колега, якого вважав своїм сином, Володя Зеленський, "старі" ми тут з Путіним, десь там "шепчемо по кутах" на шкоду іншим. Нісенітниця повна", - додав так званий "президент" Білорусі.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що хоче поговорити з українським президентом Володимиром Зеленським про завершення війни з РФ, та пригрозив "втратою всієї України", якщо той не погодиться на російські вимоги.

Президент України Володимир Зеленський назвав "дуже складним" коментувати пропозицію так званого лідера Білорусі Олександра Лукашенка про завершення війни та зазначив, що той "живе у своєму світі", до якого іноді навідується російський диктатор Володимир Путін.