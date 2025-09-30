Лукашенко образився на слова Зеленського: "Я його сином вважав"
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко обурився на слова лідера України Володимира Зеленського про нього та диктатора РФ Володимира Путіна та заявив, що до критики вважав того своїм сином.
Його слова цитує Белта, передає Цензор.НЕТ.
Так, на зустрічі з головами урядів СНД білоруський диктатор наголосив на важливості зберігати й розвивати економічне співробітництво, "особливо в сучасних умовах".
"Триває переділ світу, конкурентна битва, боротьба. Хотілося б, щоб ми вистояли в цій боротьбі. А вистояти можемо тільки разом", - сказав він.
На тлі цього Лукашенко також згадав про реакцію Зеленського на його слова про "хорошу пропозицію" миру від диктатора РФ Володимира Путіна.
"Я людина вже... Як нещодавно сказав тут мій колега, якого вважав своїм сином, Володя Зеленський, "старі" ми тут з Путіним, десь там "шепчемо по кутах" на шкоду іншим. Нісенітниця повна", - додав так званий "президент" Білорусі.
Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що хоче поговорити з українським президентом Володимиром Зеленським про завершення війни з РФ, та пригрозив "втратою всієї України", якщо той не погодиться на російські вимоги.
Президент України Володимир Зеленський назвав "дуже складним" коментувати пропозицію так званого лідера Білорусі Олександра Лукашенка про завершення війни та зазначив, що той "живе у своєму світі", до якого іноді навідується російський диктатор Володимир Путін.
И Лука - отец родной...
Нахера родня такая?
Буду, лучше, сиротой...".
Який батько-такий син
Тут вже питання до мами-рими.
Кто, ****, за них голосует? В росии маньк-кгбешник, старый маразматик, в Беларуси выживший из ума колхозник-коммунист, в США старый пердун, несет полную ахинею, которую вообще иногда не понять уже...
Геркакл на мінімалках.
Доречі, до 2022 ця синочка і сама Луці у рот заглядала.
Але у валізці ***** місця на двох не вистачило. Тому татка прийняли, а синочку вирішили перевиховувати.
1. Зі своєї території пустив війська ворога Путлера, який влаштував різанину у Бучі.
2. Зі своєї території запускає безпілотники та ракети, вбиваючи українців.
3. Активно допомагає Путлеру зброєю, ************, технікою для того, щоб убивати українців.
Це якийсь дивний тато.
Але доля посміхнулася криворізькому хлопцю колгоспною вусатою усмішкою.
А з іншим він дружбу дружить:
"Я получил твердое заверение и подтверждение от Президента Беларуси - никто и никогда не сможет втянуть Беларусь в войну против Украины. Этого не допустит миролюбивый народ Беларуси и образованный, высоко достойный президент Лукашенко Александр Григорович", - подчеркнул Порошенко.
26 апреля 2017.
Хіба що "образованный, высоко достойный президент Лукашенко". Дипломатія, мать би її йо... Інколи доводиться... Навіть зараз, підлизуючи трумпу...
який би не симпатизував та не підтримував зеленського.
Земленський проросійський кандидат, статки заробив на росії, оточення в нього з бувших регіоналів, з ОПЗЖ, голови областних адміністрацій, взагалі колаборанти і фігуранти антикорупційних розслідувань. Але ж то другоє..
Як *****?
Лахта активізувалася.
Значить сцуть під себе від страху за те що отримають наслідки.
Дайош бомбардирування тец у мАсквЄ!
Не забудемо, пам'ятатимемо кста)
Ніяких справ з росіянами кста)
Ніякого бізнесу на крові кста)
Ну і тд.
Цікаво, чому активісти досі не підірвали нафтопровід?
З електрикою в Крим в 2015 у них вийшло добре.
Не на часі, чи Топаз команду не дає?
А пан командир "Мадяр" бомбить дружбу)))
Чи ти думаєш що офіцер ЗСУ буде робити щось що іде в розріз з командуванням?
Тоді ти "диваний патріот".
Запитай мене про таке в січні місяці.
Бо зараз ти як підсос путлера-орбана виглядаєш.
Старий совковий убивця це лицемір-який бажає заманити в капкан.
Я ще якось думав, що Україні потрібен мир, що Зеленський вболіває за свій народ. Президент Зеленський просто гнида. Просто гнида!
https://gazeta.ua/articles/politics/_lukashenko-obraziv-zelenskogo-j-zvinuvativ-**********-specsluzhbi/1135857
А от під час побрехеньок у ********** у 2025 році зеленський вже і син, і гнида:
https://www.facebook.com/watch/?v=1688302988715464