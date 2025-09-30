УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9531 відвідувач онлайн
Новини Заяви Олександра Лукашенка
3 789 54

Лукашенко образився на слова Зеленського: "Я його сином вважав"

Лукашенко заявив, що вважав Зеленського своїм сином

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко обурився на слова лідера України Володимира Зеленського про нього та диктатора РФ Володимира Путіна та заявив, що до критики вважав того своїм сином.

Його слова цитує Белта, передає Цензор.НЕТ.

Так, на зустрічі з головами урядів СНД білоруський диктатор наголосив на важливості зберігати й розвивати економічне співробітництво, "особливо в сучасних умовах".

"Триває переділ світу, конкурентна битва, боротьба. Хотілося б, щоб ми вистояли в цій боротьбі. А вистояти можемо тільки разом", - сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Лукашенко про готовність НАТО збивати російські літаки: "Відповідь прилетить миттєво"

На тлі цього Лукашенко також згадав про реакцію Зеленського на його слова про "хорошу пропозицію" миру від диктатора РФ Володимира Путіна.

"Я людина вже... Як нещодавно сказав тут мій колега, якого вважав своїм сином, Володя Зеленський, "старі" ми тут з Путіним, десь там "шепчемо по кутах" на шкоду іншим. Нісенітниця повна", - додав так званий "президент" Білорусі.

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що хоче поговорити з українським президентом Володимиром Зеленським про завершення війни з РФ, та пригрозив "втратою всієї України", якщо той не погодиться на російські вимоги.

Президент України Володимир Зеленський назвав "дуже складним" коментувати пропозицію так званого лідера Білорусі Олександра Лукашенка про завершення війни та зазначив, що той "живе у своєму світі", до якого іноді навідується російський диктатор Володимир Путін.

Автор: 

Білорусь (8093) Зеленський Володимир (25663) Лукашенко Олександр (2700)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
"Нам Россия - мать родная...
И Лука - отец родной...
Нахера родня такая?
Буду, лучше, сиротой...".
показати весь коментар
30.09.2025 20:39 Відповісти
+8
Папаня, шли б ви на***.
показати весь коментар
30.09.2025 20:39 Відповісти
+7
Внєбрачним
показати весь коментар
30.09.2025 20:37 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
30.09.2025 20:37 Відповісти
показати весь коментар
30.09.2025 20:41 Відповісти
Але пердить.
показати весь коментар
30.09.2025 20:51 Відповісти
А ми всі вважаємо лукашенка злочинцем, приреченим до повішання.
показати весь коментар
30.09.2025 21:08 Відповісти
Внєбрачним
показати весь коментар
30.09.2025 20:37 Відповісти
показати весь коментар
30.09.2025 20:41 Відповісти
Это новое слово в медицине. Оказывается деменция и дебилизм - заразные заболевания 🤔
показати весь коментар
30.09.2025 20:38 Відповісти
це генетичні хвороби.
показати весь коментар
30.09.2025 20:47 Відповісти
Ну как оказывается они заразные 🤔😁
показати весь коментар
30.09.2025 21:02 Відповісти
ми теж колись думали, що ти - бацька, а виявився підкацапленим папашей.

.
показати весь коментар
30.09.2025 20:38 Відповісти
Папаня, шли б ви на***.
показати весь коментар
30.09.2025 20:39 Відповісти
"Нам Россия - мать родная...
И Лука - отец родной...
Нахера родня такая?
Буду, лучше, сиротой...".
показати весь коментар
30.09.2025 20:39 Відповісти
Яка хата-такий тин
Який батько-такий син
показати весь коментар
30.09.2025 20:39 Відповісти
в дупу такого папіка
показати весь коментар
30.09.2025 20:40 Відповісти
та він тобі в дочки годиться
показати весь коментар
30.09.2025 20:41 Відповісти
Ось приїде папа Саша і набʼє тобі картопляне рило! 😀
показати весь коментар
30.09.2025 20:43 Відповісти
Доречі, Лука ж Олександр.

Тут вже питання до мами-рими.
показати весь коментар
30.09.2025 20:52 Відповісти
А «какая разніца»!
показати весь коментар
30.09.2025 20:55 Відповісти
*****, еще один больной старый маразматик, как вы задолбали...
Кто, ****, за них голосует? В росии маньк-кгбешник, старый маразматик, в Беларуси выживший из ума колхозник-коммунист, в США старый пердун, несет полную ахинею, которую вообще иногда не понять уже...
показати весь коментар
30.09.2025 20:44 Відповісти
І тільки в нас молодий креативний дристун. 😁

Геркакл на мінімалках.
показати весь коментар
30.09.2025 20:49 Відповісти
показати весь коментар
30.09.2025 20:44 Відповісти
А как же Коленька?)
показати весь коментар
30.09.2025 20:44 Відповісти
Байстрюк від *****. 😁
показати весь коментар
30.09.2025 20:47 Відповісти
Синочка сраная. 😁

Доречі, до 2022 ця синочка і сама Луці у рот заглядала.

Але у валізці ***** місця на двох не вистачило. Тому татка прийняли, а синочку вирішили перевиховувати.
показати весь коментар
30.09.2025 20:46 Відповісти
Правильно вважав. Зеля дав привід Луці вважати себе ментальним сином.
показати весь коментар
30.09.2025 20:46 Відповісти
Дивний татусь цей Лука:
1. Зі своєї території пустив війська ворога Путлера, який влаштував різанину у Бучі.
2. Зі своєї території запускає безпілотники та ракети, вбиваючи українців.
3. Активно допомагає Путлеру зброєю, ************, технікою для того, щоб убивати українців.
Це якийсь дивний тато.
показати весь коментар
30.09.2025 20:47 Відповісти
так синок доріжку постелив червоно.
показати весь коментар
30.09.2025 20:50 Відповісти
аби що сказати.... з чого він вважав сином єврейського хлопця? Я не антисеміт, ми всі у певній мірі семіти. Але цей клубень зовсім дахом поїхав. Хоя хтось його редагує... а то скоро лякатиме Зіркою смерті
показати весь коментар
30.09.2025 20:47 Відповісти
Краше би забрав свого сина собі
показати весь коментар
30.09.2025 20:48 Відповісти
синокь нехило стелив батьці а зараз дурачка включає.
показати весь коментар
30.09.2025 20:48 Відповісти
Який тато -такий син.
показати весь коментар
30.09.2025 20:50 Відповісти
бубочка від картоплі?
показати весь коментар
30.09.2025 20:57 Відповісти
Невже Зеленський не знав хто насправді його папа?
показати весь коментар
30.09.2025 20:51 Відповісти
Він все життя вірив, що його тато космонавт-полярник. 😁

Але доля посміхнулася криворізькому хлопцю колгоспною вусатою усмішкою.
показати весь коментар
30.09.2025 20:55 Відповісти
Так. Звезло хлопцеві...
показати весь коментар
30.09.2025 21:00 Відповісти
Синок сам визнав, що телефонував баці і попередив про небезпеку для "вагнерівців" у літаку
показати весь коментар
30.09.2025 20:55 Відповісти
Нігуя собі родич...
показати весь коментар
30.09.2025 20:56 Відповісти
Лукашенко образився на слова Зеленського Джерело: https://censor.net/ua/n3577093
А з іншим він дружбу дружить:

"Я получил твердое заверение и подтверждение от Президента Беларуси - никто и никогда не сможет втянуть Беларусь в войну против Украины. Этого не допустит миролюбивый народ Беларуси и образованный, высоко достойный президент Лукашенко Александр Григорович", - подчеркнул Порошенко.
26 апреля 2017.
показати весь коментар
30.09.2025 20:56 Відповісти
А шо не так?
Хіба що "образованный, высоко достойный президент Лукашенко". Дипломатія, мать би її йо... Інколи доводиться... Навіть зараз, підлизуючи трумпу...
показати весь коментар
30.09.2025 21:07 Відповісти
Ага, **** картопляна, я пам'ятаю як ти його називав. Падло брехливе. Пора вже до кобзона цю тварюку відправити
показати весь коментар
30.09.2025 20:57 Відповісти
"було у бульбохуйла 4 сина!" )) зараз там #папасашcький #мамурімську мєтєліт за просхожденіє отцовства, як він думав - свого, аліксандровіча )))
показати весь коментар
30.09.2025 20:59 Відповісти
Немає такого ворога України,
який би не симпатизував та не підтримував зеленського.
показати весь коментар
30.09.2025 20:59 Відповісти
Да не свисти ти. Рашисти постійно обговорюють як прибрати Зеленського і провести перевибори в Україні щоб поставити лояльного до Сосії підлабузника або хоча б сцикуна який би засцяв воювати проти Сосії
показати весь коментар
30.09.2025 21:02 Відповісти
Що ти ***** несеш ALEX SUROVV #593022?
Земленський проросійський кандидат, статки заробив на росії, оточення в нього з бувших регіоналів, з ОПЗЖ, голови областних адміністрацій, взагалі колаборанти і фігуранти антикорупційних розслідувань. Але ж то другоє..
показати весь коментар
30.09.2025 21:08 Відповісти
ALEX SUROVV #593022 як можна бути лояльним до кідараса, який знищив оборонку, наводнив кацапами державні інституції, розмінував кордони, потім свідомо кинув людей під російські танки, розлучив мільйони сімей, а тепер тримає людей в заручниках під ракетами грабуючи країну?
Як *****?
показати весь коментар
30.09.2025 21:09 Відповісти
Увага.
Лахта активізувалася.
Значить сцуть під себе від страху за те що отримають наслідки.
Дайош бомбардирування тец у мАсквЄ!
показати весь коментар
30.09.2025 21:12 Відповісти
А шо це в нас тут такє ???
показати весь коментар
30.09.2025 21:14 Відповісти
Боротьба з вічним ворогом кста)
Не забудемо, пам'ятатимемо кста)
Ніяких справ з росіянами кста)
Ніякого бізнесу на крові кста)
Ну і тд.
Цікаво, чому активісти досі не підірвали нафтопровід?
З електрикою в Крим в 2015 у них вийшло добре.
Не на часі, чи Топаз команду не дає?
показати весь коментар
30.09.2025 21:16 Відповісти
Україна виконує свої міжнародні домовленості.
А пан командир "Мадяр" бомбить дружбу)))
Чи ти думаєш що офіцер ЗСУ буде робити щось що іде в розріз з командуванням?
Тоді ти "диваний патріот".
Запитай мене про таке в січні місяці.
Бо зараз ти як підсос путлера-орбана виглядаєш.
показати весь коментар
30.09.2025 21:21 Відповісти
Представляю яке свято в усьому світі буде коли Бульбофюрер і ***** здохнуть. Головне втриматися до такого всесвітнього свята
показати весь коментар
30.09.2025 20:59 Відповісти
Судячи з різниці у габаритах, ЗЄ синочка Луки тільки на півшишки.
показати весь коментар
30.09.2025 21:05 Відповісти
Старий совковий убивця почина варнякати про мир.
Старий совковий убивця це лицемір-який бажає заманити в капкан.
показати весь коментар
30.09.2025 21:10 Відповісти
Нехай це бидло вже визначиться нарешті - він йому син чи гнида? Бо в 2023 році був точно гнидою:

Я ще якось думав, що Україні потрібен мир, що Зеленський вболіває за свій народ. Президент Зеленський просто гнида. Просто гнида!

https://gazeta.ua/articles/politics/_lukashenko-obraziv-zelenskogo-j-zvinuvativ-**********-specsluzhbi/1135857

А от під час побрехеньок у ********** у 2025 році зеленський вже і син, і гнида:

https://www.facebook.com/watch/?v=1688302988715464
показати весь коментар
30.09.2025 21:14 Відповісти
 
 