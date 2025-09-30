Лукашенко обиделся на слова Зеленского: "Я его сыном считал"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко возмутился на слова лидера Украины Владимира Зеленского о нем и диктаторе РФ Владимире Путине и заявил, что до критики считал того своим сыном.

Так, на встрече с главами правительств СНГ белорусский диктатор подчеркнул важность сохранять и развивать экономическое сотрудничество, "особенно в современных условиях".

"Идет передел мира, конкурентная битва, борьба. Хотелось бы, чтобы мы выстояли в этой борьбе. А выстоять можем только вместе", - сказал он.

На фоне этого Лукашенко также вспомнил о реакции Зеленского на его слова о "хорошем предложении" мира от диктатора РФ Владимира Путина.

"Я человек уже... Как недавно сказал здесь мой коллега, которого считал своим сыном, Володя Зеленский, "старые" мы тут с Путиным, где-то там "шепчем по углам" в ущерб другим. Чушь полная", - добавил так называемый "президент" Беларуси.

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что хочет поговорить с украинским президентом Владимиром Зеленским о завершении войны с РФ, и пригрозил "потерей всей Украины", если тот не согласится на российские требования.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал "очень сложным" комментировать предложение так называемого лидера Беларуси Александра Лукашенко о завершении войны и отметил, что тот "живет в своем мире", в который иногда наведывается российский диктатор Владимир Путин.