Лукашенко обиделся на слова Зеленского: "Я его сыном считал"
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко возмутился на слова лидера Украины Владимира Зеленского о нем и диктаторе РФ Владимире Путине и заявил, что до критики считал того своим сыном.
Его слова цитирует Белта, передает Цензор.НЕТ.
Так, на встрече с главами правительств СНГ белорусский диктатор подчеркнул важность сохранять и развивать экономическое сотрудничество, "особенно в современных условиях".
"Идет передел мира, конкурентная битва, борьба. Хотелось бы, чтобы мы выстояли в этой борьбе. А выстоять можем только вместе", - сказал он.
На фоне этого Лукашенко также вспомнил о реакции Зеленского на его слова о "хорошем предложении" мира от диктатора РФ Владимира Путина.
"Я человек уже... Как недавно сказал здесь мой коллега, которого считал своим сыном, Володя Зеленский, "старые" мы тут с Путиным, где-то там "шепчем по углам" в ущерб другим. Чушь полная", - добавил так называемый "президент" Беларуси.
Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что хочет поговорить с украинским президентом Владимиром Зеленским о завершении войны с РФ, и пригрозил "потерей всей Украины", если тот не согласится на российские требования.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал "очень сложным" комментировать предложение так называемого лидера Беларуси Александра Лукашенко о завершении войны и отметил, что тот "живет в своем мире", в который иногда наведывается российский диктатор Владимир Путин.
И Лука - отец родной...
Нахера родня такая?
Буду, лучше, сиротой...".
Який батько-такий син
Тут вже питання до мами-рими.
Кто, ****, за них голосует? В росии маньк-кгбешник, старый маразматик, в Беларуси выживший из ума колхозник-коммунист, в США старый пердун, несет полную ахинею, которую вообще иногда не понять уже...
Геркакл на мінімалках.
Доречі, до 2022 ця синочка і сама Луці у рот заглядала.
Але у валізці ***** місця на двох не вистачило. Тому татка прийняли, а синочку вирішили перевиховувати.
1. Зі своєї території пустив війська ворога Путлера, який влаштував різанину у Бучі.
2. Зі своєї території запускає безпілотники та ракети, вбиваючи українців.
3. Активно допомагає Путлеру зброєю, ************, технікою для того, щоб убивати українців.
Це якийсь дивний тато.
Але доля посміхнулася криворізькому хлопцю колгоспною вусатою усмішкою.
А з іншим він дружбу дружить:
"Я получил твердое заверение и подтверждение от Президента Беларуси - никто и никогда не сможет втянуть Беларусь в войну против Украины. Этого не допустит миролюбивый народ Беларуси и образованный, высоко достойный президент Лукашенко Александр Григорович", - подчеркнул Порошенко.
26 апреля 2017.
Хіба що "образованный, высоко достойный президент Лукашенко". Дипломатія, мать би її йо... Інколи доводиться... Навіть зараз, підлизуючи трумпу...
який би не симпатизував та не підтримував зеленського.
Земленський проросійський кандидат, статки заробив на росії, оточення в нього з бувших регіоналів, з ОПЗЖ, голови областних адміністрацій, взагалі колаборанти і фігуранти антикорупційних розслідувань. Але ж то другоє..
Як *****?
Лахта активізувалася.
Значить сцуть під себе від страху за те що отримають наслідки.
Дайош бомбардирування тец у мАсквЄ!
Не забудемо, пам'ятатимемо кста)
Ніяких справ з росіянами кста)
Ніякого бізнесу на крові кста)
Ну і тд.
Цікаво, чому активісти досі не підірвали нафтопровід?
З електрикою в Крим в 2015 у них вийшло добре.
Не на часі, чи Топаз команду не дає?
Хай грає пісюном яку хоче гру на їх роялях, але хай доведе те на що зєлупоголова стадо заслужило до фінішу.
Кіт Яша
Записаний в підсоси фабрики фейків кацапні.
Ти задоволене?
Їбанутіших ніж обісцяни зебізяни - warvik war мир ще не бачив. Їх їбуть в наглу, а вони радіють тому.
А пан командир "Мадяр" бомбить дружбу)))
Чи ти думаєш що офіцер ЗСУ буде робити щось що іде в розріз з командуванням?
Тоді ти "диваний патріот".
Запитай мене про таке в січні місяці.
Бо зараз ти як підсос путлера-орбана виглядаєш.
У мене є УБД. Зароблене з березня місяця 2014 року. За тридцять місяців захисту України.
А у тебе щось крім енурезу є?
Ой руснява шльондра warvik war ну не пізди. Ця методичка вже давно не катить. Мала б знати, вже півроку в руснявих ЗЕботах на зарплаті.
Коли повернешся в Україну , шляпа обдовбана???
Старий совковий убивця це лицемір-який бажає заманити в капкан.
Я ще якось думав, що Україні потрібен мир, що Зеленський вболіває за свій народ. Президент Зеленський просто гнида. Просто гнида!
https://gazeta.ua/articles/politics/_lukashenko-obraziv-zelenskogo-j-zvinuvativ-**********-specsluzhbi/1135857
А от під час побрехеньок у ********** у 2025 році зеленський вже і син, і гнида:
https://www.facebook.com/watch/?v=1688302988715464
У эпічного ГАН*ОНА є діти?!