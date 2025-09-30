РУС
Новости Заявления Александра Лукашенко
5 402 69

Лукашенко обиделся на слова Зеленского: "Я его сыном считал"

Лукашенко заявил, что считал Зеленского своим сыном.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко возмутился на слова лидера Украины Владимира Зеленского о нем и диктаторе РФ Владимире Путине и заявил, что до критики считал того своим сыном.

Его слова цитирует Белта, передает Цензор.НЕТ.

Так, на встрече с главами правительств СНГ белорусский диктатор подчеркнул важность сохранять и развивать экономическое сотрудничество, "особенно в современных условиях".

"Идет передел мира, конкурентная битва, борьба. Хотелось бы, чтобы мы выстояли в этой борьбе. А выстоять можем только вместе", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Лукашенко о готовности НАТО сбивать российские самолеты: "Ответ прилетит мгновенно"

На фоне этого Лукашенко также вспомнил о реакции Зеленского на его слова о "хорошем предложении" мира от диктатора РФ Владимира Путина.

"Я человек уже... Как недавно сказал здесь мой коллега, которого считал своим сыном, Володя Зеленский, "старые" мы тут с Путиным, где-то там "шепчем по углам" в ущерб другим. Чушь полная", - добавил так называемый "президент" Беларуси.

Больше новостей в Телеграм-канале Цензор.НЕТ!

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что хочет поговорить с украинским президентом Владимиром Зеленским о завершении войны с РФ, и пригрозил "потерей всей Украины", если тот не согласится на российские требования.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал "очень сложным" комментировать предложение так называемого лидера Беларуси Александра Лукашенко о завершении войны и отметил, что тот "живет в своем мире", в который иногда наведывается российский диктатор Владимир Путин.

Топ комментарии
+14
30.09.2025 20:41 Ответить
+13
Внєбрачним
30.09.2025 20:37 Ответить
+13
"Нам Россия - мать родная...
И Лука - отец родной...
Нахера родня такая?
Буду, лучше, сиротой...".
30.09.2025 20:39 Ответить
30.09.2025 20:37 Ответить
30.09.2025 20:41 Ответить
Але пердить.
30.09.2025 20:51 Ответить
А ми всі вважаємо лукашенка злочинцем, приреченим до повішання.
30.09.2025 21:08 Ответить
Внєбрачним
30.09.2025 20:37 Ответить
30.09.2025 20:41 Ответить
Это новое слово в медицине. Оказывается деменция и дебилизм - заразные заболевания 🤔
30.09.2025 20:38 Ответить
це генетичні хвороби.
30.09.2025 20:47 Ответить
Ну как оказывается они заразные 🤔😁
30.09.2025 21:02 Ответить
ми теж колись думали, що ти - бацька, а виявився підкацапленим папашей.

.
30.09.2025 20:38 Ответить
тільки збочений довбойоб міг думати про нього як якогось там бацьку
30.09.2025 21:36 Ответить
Папаня, шли б ви на***.
30.09.2025 20:39 Ответить
"Нам Россия - мать родная...
И Лука - отец родной...
Нахера родня такая?
Буду, лучше, сиротой...".
30.09.2025 20:39 Ответить
Яка хата-такий тин
Який батько-такий син
30.09.2025 20:39 Ответить
в дупу такого папіка
30.09.2025 20:40 Ответить
та він тобі в дочки годиться
30.09.2025 20:41 Ответить
Ось приїде папа Саша і набʼє тобі картопляне рило! 😀
30.09.2025 20:43 Ответить
Доречі, Лука ж Олександр.

Тут вже питання до мами-рими.
30.09.2025 20:52 Ответить
А «какая разніца»!
30.09.2025 20:55 Ответить
*****, еще один больной старый маразматик, как вы задолбали...
Кто, ****, за них голосует? В росии маньк-кгбешник, старый маразматик, в Беларуси выживший из ума колхозник-коммунист, в США старый пердун, несет полную ахинею, которую вообще иногда не понять уже...
30.09.2025 20:44 Ответить
І тільки в нас молодий креативний дристун. 😁

Геркакл на мінімалках.
30.09.2025 20:49 Ответить
30.09.2025 20:44 Ответить
А как же Коленька?)
30.09.2025 20:44 Ответить
Байстрюк від *****. 😁
30.09.2025 20:47 Ответить
Синочка сраная. 😁

Доречі, до 2022 ця синочка і сама Луці у рот заглядала.

Але у валізці ***** місця на двох не вистачило. Тому татка прийняли, а синочку вирішили перевиховувати.
30.09.2025 20:46 Ответить
Правильно вважав. Зеля дав привід Луці вважати себе ментальним сином.
30.09.2025 20:46 Ответить
Дивний татусь цей Лука:
1. Зі своєї території пустив війська ворога Путлера, який влаштував різанину у Бучі.
2. Зі своєї території запускає безпілотники та ракети, вбиваючи українців.
3. Активно допомагає Путлеру зброєю, ************, технікою для того, щоб убивати українців.
Це якийсь дивний тато.
30.09.2025 20:47 Ответить
так синок доріжку постелив червоно.
30.09.2025 20:50 Ответить
аби що сказати.... з чого він вважав сином єврейського хлопця? Я не антисеміт, ми всі у певній мірі семіти. Але цей клубень зовсім дахом поїхав. Хоя хтось його редагує... а то скоро лякатиме Зіркою смерті
30.09.2025 20:47 Ответить
Краше би забрав свого сина собі
30.09.2025 20:48 Ответить
синокь нехило стелив батьці а зараз дурачка включає.
30.09.2025 20:48 Ответить
Який тато -такий син.
30.09.2025 20:50 Ответить
бубочка від картоплі?
30.09.2025 20:57 Ответить
Невже Зеленський не знав хто насправді його папа?
30.09.2025 20:51 Ответить
Він все життя вірив, що його тато космонавт-полярник. 😁

Але доля посміхнулася криворізькому хлопцю колгоспною вусатою усмішкою.
30.09.2025 20:55 Ответить
Так. Звезло хлопцеві...
30.09.2025 21:00 Ответить
Синок сам визнав, що телефонував баці і попередив про небезпеку для "вагнерівців" у літаку
30.09.2025 20:55 Ответить
Нігуя собі родич...
30.09.2025 20:56 Ответить
Лукашенко образився на слова Зеленського Джерело: https://censor.net/ua/n3577093
А з іншим він дружбу дружить:

"Я получил твердое заверение и подтверждение от Президента Беларуси - никто и никогда не сможет втянуть Беларусь в войну против Украины. Этого не допустит миролюбивый народ Беларуси и образованный, высоко достойный президент Лукашенко Александр Григорович", - подчеркнул Порошенко.
26 апреля 2017.
30.09.2025 20:56 Ответить
А шо не так?
Хіба що "образованный, высоко достойный президент Лукашенко". Дипломатія, мать би її йо... Інколи доводиться... Навіть зараз, підлизуючи трумпу...
30.09.2025 21:07 Ответить
Ага, **** картопляна, я пам'ятаю як ти його називав. Падло брехливе. Пора вже до кобзона цю тварюку відправити
30.09.2025 20:57 Ответить
"було у бульбохуйла 4 сина!" )) зараз там #папасашcький #мамурімську мєтєліт за просхожденіє отцовства, як він думав - свого, аліксандровіча )))
30.09.2025 20:59 Ответить
Немає такого ворога України,
який би не симпатизував та не підтримував зеленського.
30.09.2025 20:59 Ответить
Да не свисти ти. Рашисти постійно обговорюють як прибрати Зеленського і провести перевибори в Україні щоб поставити лояльного до Сосії підлабузника або хоча б сцикуна який би засцяв воювати проти Сосії
30.09.2025 21:02 Ответить
Що ти ***** несеш ALEX SUROVV #593022?
Земленський проросійський кандидат, статки заробив на росії, оточення в нього з бувших регіоналів, з ОПЗЖ, голови областних адміністрацій, взагалі колаборанти і фігуранти антикорупційних розслідувань. Але ж то другоє..
30.09.2025 21:08 Ответить
ALEX SUROVV #593022 як можна бути лояльним до кідараса, який знищив оборонку, наводнив кацапами державні інституції, розмінував кордони, потім свідомо кинув людей під російські танки, розлучив мільйони сімей, а тепер тримає людей в заручниках під ракетами грабуючи країну?
Як *****?
30.09.2025 21:09 Ответить
Увага.
Лахта активізувалася.
Значить сцуть під себе від страху за те що отримають наслідки.
Дайош бомбардирування тец у мАсквЄ!
30.09.2025 21:12 Ответить
А шо це в нас тут такє ???
30.09.2025 21:14 Ответить
Боротьба з вічним ворогом кста)
Не забудемо, пам'ятатимемо кста)
Ніяких справ з росіянами кста)
Ніякого бізнесу на крові кста)
Ну і тд.
Цікаво, чому активісти досі не підірвали нафтопровід?
З електрикою в Крим в 2015 у них вийшло добре.
Не на часі, чи Топаз команду не дає?
30.09.2025 21:16 Ответить
яшка-лахтинська какашка і місце в яке довбав пригожин, а тепер довбе володін.
30.09.2025 21:22 Ответить
Підтримую Земленського поки він не ***** це тупориле скотобидло на кшталт warvik war до кінця.
Хай грає пісюном яку хоче гру на їх роялях, але хай доведе те на що зєлупоголова стадо заслужило до фінішу.
30.09.2025 21:28 Ответить
ок
Кіт Яша
Записаний в підсоси фабрики фейків кацапні.
Ти задоволене?
30.09.2025 21:48 Ответить
пісюш, у тебе підписка на їбане гамно з їбаним гамном. кому ти тут ці казочкі дідуся панаса втираєш?
Їбанутіших ніж обісцяни зебізяни - warvik war мир ще не бачив. Їх їбуть в наглу, а вони радіють тому.
30.09.2025 21:51 Ответить
Україна виконує свої міжнародні домовленості.
А пан командир "Мадяр" бомбить дружбу)))
Чи ти думаєш що офіцер ЗСУ буде робити щось що іде в розріз з командуванням?
Тоді ти "диваний патріот".
Запитай мене про таке в січні місяці.
Бо зараз ти як підсос путлера-орбана виглядаєш.
30.09.2025 21:21 Ответить
Коли повернешся в Україну , шляпа обдовбана???
30.09.2025 21:33 Ответить
Я от зараз думаю одне-нахіба ти мені запостило своє фото і опис свого життя диваний-ухилянте?
У мене є УБД. Зароблене з березня місяця 2014 року. За тридцять місяців захисту України.
А у тебе щось крім енурезу є?
30.09.2025 21:42 Ответить
Який ор
Ой руснява шльондра warvik war ну не пізди. Ця методичка вже давно не катить. Мала б знати, вже півроку в руснявих ЗЕботах на зарплаті.
Коли повернешся в Україну , шляпа обдовбана???
30.09.2025 21:49 Ответить
Представляю яке свято в усьому світі буде коли Бульбофюрер і ***** здохнуть. Головне втриматися до такого всесвітнього свята
30.09.2025 20:59 Ответить
Судячи з різниці у габаритах, ЗЄ синочка Луки тільки на півшишки.
30.09.2025 21:05 Ответить
Старий совковий убивця почина варнякати про мир.
Старий совковий убивця це лицемір-який бажає заманити в капкан.
30.09.2025 21:10 Ответить
Нехай це бидло вже визначиться нарешті - він йому син чи гнида? Бо в 2023 році був точно гнидою:

Я ще якось думав, що Україні потрібен мир, що Зеленський вболіває за свій народ. Президент Зеленський просто гнида. Просто гнида!

https://gazeta.ua/articles/politics/_lukashenko-obraziv-zelenskogo-j-zvinuvativ-**********-specsluzhbi/1135857

А от під час побрехеньок у ********** у 2025 році зеленський вже і син, і гнида:

https://www.facebook.com/watch/?v=1688302988715464
30.09.2025 21:14 Ответить
світ вони ділять, пєрєдєльщики хренови
30.09.2025 21:22 Ответить
Ця потвора уникне суда лише, якщо здохне раніше
30.09.2025 21:24 Ответить
Тут і "бацька" і "зє- сина" в одному "очкє" треба втопити
30.09.2025 21:24 Ответить
Мама Римма в колхоз на картоплю їздила?)
30.09.2025 21:29 Ответить
Сином?
У эпічного ГАН*ОНА є діти?!
30.09.2025 21:36 Ответить
В вони чимось схожі, мабуть любов'ю до πздєжу.
30.09.2025 21:41 Ответить
 
 