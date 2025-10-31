УКР
Новини Орешник на території Білорусі
Лукашенко погрожує вдарити "Орєшником" по Заходу: "Сядемо з Путіним і бахнемо"

Лукашенко пригрозив ударом Орєшніка з Білорусі по Європі

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко підтвердив плани поставити російський ракетний балістичний комплекс "Орєшнік" на бойове чергування у грудні й пригрозив ударом по "іноземних опонентах".

Про це Лукашенко заявив під час робочої поїздки до Вітебської області, цитує пропагандистська агенція БЕЛТА, передає Цензор.НЕТ.

Диктатор пригрозив "бахнути" по Європі

"Орєшнік" –– страшна зброя. У грудні стане на бойове чергування. Для чого? Я хочу, щоб вони [опоненти за кордоном] розуміли, що ми можемо бахнути, якщо буде погано. Ось ми сядемо з Путіним, ухвалимо рішення і бахнемо. Тож не наривайтеся. Адже війна розпочиналася в Україні з цього. На Донбасі гнобили російськомовних, убивали, цькували. Це було на моїх очах... Ну чого ви нариваєтеся? Нормально ж жили. І поляки, і литовці й так далі", - додав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Лукашенко: "Смердюча Європа" замість того, щоб платити за чисте повітря, починає нас душити санкціями

Лукашенко також поскаржився на "опонентів на Заході".

"Маніпулювати нами не можна. І у зв'язку з цим я бачу, що нагнітається обстановка. Нас хочуть з росіянами додавити. Путін, Лукашенко - це взагалі агресори. Цього робити не можна. З нами вони не впораються. Невже хочуть, щоб середина минулого століття повторилася? Ми впораємося з нами. ми туди не ліземо... Розумієте, ось нариваються. Хто їх штовхає до цього? Ми можемо лише здогадуватись. До того, щоб зіштовхнути тут, у Європі, знову розпалити якийсь вогонь. Тому я так обережно, акуратно відступаю. Але відступаю до певного періоду", - резюмував він.

Читайте також: РФ планує розмістити ракетні комплекси середньої дальності "Орєшнік" у Білорусі до кінця 2025 року, - ГУР

Що передувало?

  • Нагадаємо, під час російсько-білоруських навчань "Захід‑2025" відпрацювали застосування ракетного комплексу "Орєшнік" та сучасних методів ведення бою.
  • Також речниця Лукашенка Наталія Ейсмонт заявляла, що російський ракетний комплекс "Орешник" буде розміщено в Білорусі до кінця 2025 року.

Що таке "Орєшнік"?

Це російський носій ядерної зброї. Українська розвідка заявила, що "Орєшнік" — це назва науково-дослідної роботи росіян, а сама система насправді називається "Кедр".

Окупанти вперше застосували цю зброю по Україні рано-вранці 21 листопада 2024 року, атакувавши Дніпро.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко заявив, що Протасевич став співробітником розвідки Білорусі

Білорусь (8138) Лукашенко Олександр (2706) росія (68754) балістичні ракети (494)
Бульба забродила, чи що?
показати весь коментар
31.10.2025 17:38 Відповісти
Бахніть трутки щурячої краще.
показати весь коментар
31.10.2025 17:39 Відповісти
Ідіот!
Звісно він наважився нести цю *****, бо сідзяньпинь стоїть за його спиною і шепоче «давай ригорич, лякай Європу, дуркуй по повній, бо мені так треба. Мене це не аби як розважає.»
показати весь коментар
31.10.2025 17:39 Відповісти
Там ***** за його спиною стоїть.
показати весь коментар
31.10.2025 17:57 Відповісти
***** і за власною валізою з лайном не постоїть.
показати весь коментар
31.10.2025 18:02 Відповісти
Кислобздій Бульбашний. Думає, когось налякати.
показати весь коментар
31.10.2025 17:39 Відповісти
"...Ось ми сядемо з Путіним..." - вангує ...
показати весь коментар
31.10.2025 17:42 Відповісти
"Сядемо, бахнемо"
Картопляної самогонки?
показати весь коментар
31.10.2025 17:44 Відповісти
Самі винні - треба було в ще 2020 допомогти людям його скинути !
показати весь коментар
31.10.2025 17:44 Відповісти
Та що ж ти все погрожуєш,дрочило бульбофюрерне?Шо ви все з ****** по черзі махаєте ядерною дубиною?В отвєтку получиш і тобі,і Колі твоєму і бункерному з кремля буде то,що в раю точно будете, в адському,пекельному раю.Другого раю ви,суки,не заслуговуєте.
показати весь коментар
31.10.2025 17:44 Відповісти
Пупс Дімон мабуть вже в дурці? -Лука вмєста нєво...
показати весь коментар
31.10.2025 17:45 Відповісти
Відміннені Томагавки гарною наживкою виявилися для вазбуждєнія ненаситності хйла ... А потім й для цього психозу, коли Трамп перекрив повітря особистій Роснефті, віджатій хйлом ще у Ходорковського. Реакція вражає -таки пересрали.
показати весь коментар
31.10.2025 17:49 Відповісти
Не кажи передчасно "гоп"! Бо оті санкції проти "роснефти" почнуть діяти лише з 21 листопаду! А до цього що у голові Трампа може виникнути? Хз..
показати весь коментар
31.10.2025 18:03 Відповісти
неодмінно сядете обоє
показати весь коментар
31.10.2025 17:48 Відповісти
По вас як бахнуть, то тільки лушпиння від картоплі полетить!
показати весь коментар
31.10.2025 17:50 Відповісти
Прутнем своїм в'ялим хай вдарить. Толку більше буде. 😁
показати весь коментар
31.10.2025 17:53 Відповісти
Ще один захисник російськомовних знайшовся. А те, що його товариш розпочав війну яка повбивала купу російськомовних його не бентежить?
показати весь коментар
31.10.2025 17:57 Відповісти
Цікаво, а ті хто слухав не подумали в кого полетить відповідь?
показати весь коментар
31.10.2025 17:59 Відповісти
Точно полетит?
показати весь коментар
31.10.2025 18:06 Відповісти
Подякуйте Тампону що зняв з Бульбофюрера санкції. Це після кожного жополизання у Бульбофюрера наступає період наглості і хоробрості
показати весь коментар
31.10.2025 17:59 Відповісти
Бахнуть по 150 грам та на цвинтар.
показати весь коментар
31.10.2025 18:00 Відповісти
Сядут на нары и бахнут друг-друга во все дырки!
показати весь коментар
31.10.2025 18:05 Відповісти
Швидше сідайте.
Бажано на довічне.
показати весь коментар
31.10.2025 18:08 Відповісти
 
 