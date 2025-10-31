Лукашенко погрожує вдарити "Орєшником" по Заходу: "Сядемо з Путіним і бахнемо"

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко підтвердив плани поставити російський ракетний балістичний комплекс "Орєшнік" на бойове чергування у грудні й пригрозив ударом по "іноземних опонентах".

Про це Лукашенко заявив під час робочої поїздки до Вітебської області, цитує пропагандистська агенція БЕЛТА, передає Цензор.НЕТ.

Диктатор пригрозив "бахнути" по Європі

"Орєшнік" –– страшна зброя. У грудні стане на бойове чергування. Для чого? Я хочу, щоб вони [опоненти за кордоном] розуміли, що ми можемо бахнути, якщо буде погано. Ось ми сядемо з Путіним, ухвалимо рішення і бахнемо. Тож не наривайтеся. Адже війна розпочиналася в Україні з цього. На Донбасі гнобили російськомовних, убивали, цькували. Це було на моїх очах... Ну чого ви нариваєтеся? Нормально ж жили. І поляки, і литовці й так далі", - додав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Лукашенко: "Смердюча Європа" замість того, щоб платити за чисте повітря, починає нас душити санкціями

Лукашенко також поскаржився на "опонентів на Заході".

"Маніпулювати нами не можна. І у зв'язку з цим я бачу, що нагнітається обстановка. Нас хочуть з росіянами додавити. Путін, Лукашенко - це взагалі агресори. Цього робити не можна. З нами вони не впораються. Невже хочуть, щоб середина минулого століття повторилася? Ми впораємося з нами. ми туди не ліземо... Розумієте, ось нариваються. Хто їх штовхає до цього? Ми можемо лише здогадуватись. До того, щоб зіштовхнути тут, у Європі, знову розпалити якийсь вогонь. Тому я так обережно, акуратно відступаю. Але відступаю до певного періоду", - резюмував він.

Читайте також: РФ планує розмістити ракетні комплекси середньої дальності "Орєшнік" у Білорусі до кінця 2025 року, - ГУР

Що передувало?

Нагадаємо, під час російсько-білоруських навчань "Захід‑2025" відпрацювали застосування ракетного комплексу "Орєшнік" та сучасних методів ведення бою.

Також речниця Лукашенка Наталія Ейсмонт заявляла, що російський ракетний комплекс "Орешник" буде розміщено в Білорусі до кінця 2025 року.

Що таке "Орєшнік"?

Це російський носій ядерної зброї. Українська розвідка заявила, що "Орєшнік" — це назва науково-дослідної роботи росіян, а сама система насправді називається "Кедр".

Окупанти вперше застосували цю зброю по Україні рано-вранці 21 листопада 2024 року, атакувавши Дніпро.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко заявив, що Протасевич став співробітником розвідки Білорусі