Цензор.НЕТ
Новости Орешник на территории Беларуси
2 196 29

Лукашенко угрожает ударить "Орешником" по Западу: "Сядем с Путиным и бахнем"

Лукашенко пригрозил ударом Орешника из Беларуси по Европе

Белорусский диктатор Александр Лукашенко подтвердил планы поставить российский ракетный баллистический комплекс "Орешник" на боевое дежурство в декабре и пригрозил ударом по "иностранным оппонентам".

Об этом Лукашенко заявил во время рабочей поездки в Витебскую область, цитирует пропагандистское агентство БЕЛТА, передает Цензор.НЕТ.

Диктатор пригрозил "бахнуть" по Европе

"Орешник" –– страшное оружие. В декабре встанет на боевое дежурство. Для чего? Я хочу, чтобы они [оппоненты за рубежом] понимали, что мы можем бахнуть, если будет плохо. Вот мы сядем с Путиным, примем решение и бахнем. Так что не нарывайтесь. Ведь война начиналась в Украине с этого. На Донбассе гнобили русскоязычных, убивали, травили. Это было на моих глазах... Ну зачем вы нарываетесь? Нормально же жили. И поляки, и литовцы и так далее", - добавил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Лукашенко: "Смердящая Европа" вместо того, чтобы платить за чистый воздух, начинает нас душить санкциями

Лукашенко также пожаловался на "оппонентов на Западе".

"Манипулировать нами нельзя. И в связи с этим я вижу, что нагнетается обстановка. Нас хотят с россиянами дожать. Путин, Лукашенко - это вообще агрессоры. Этого делать нельзя. С нами они не справятся. Неужели хотят, чтобы середина прошлого века повторилась? Мы справимся с нами. Мы туда не лезем... Понимаете, вот нарываются. Кто их подталкивает к этому? Мы можем только догадываться. К тому, чтобы столкнуть здесь, в Европе, снова разжечь какой-то огонь. Поэтому я так осторожно, аккуратно отступаю. Но отступаю до определенного периода", - резюмировал он.

Читайте также: РФ планирует разместить ракетные комплексы средней дальности "Орешник" в Беларуси до конца 2025 года, - ГУР

Что предшествовало?

  • Напомним, во время российско-белорусских учений "Запад-2025" отработали применение ракетного комплекса "Орешник" и современных методов ведения боя.
  • Также пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт заявляла, что российский ракетный комплекс "Орешник" будет размещен в Беларуси до конца 2025 года.

Что такое "Орешник"?

Это российский носитель ядерного оружия. Украинская разведка заявила, что "Орешник" — это название научно-исследовательской работы россиян, а сама система на самом деле называется "Кедр".

Оккупанты впервые применили это оружие по Украине ранним утром 21 ноября 2024 года, атаковав Днепр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко заявил, что Протасевич стал сотрудником разведки Беларуси

Автор: 

Беларусь (8070) Лукашенко Александр (3656) россия (97886) баллистические ракеты (464)
Топ комментарии
+9
хіба що на пляшки ви дупами сядете.
показать весь комментарий
31.10.2025 17:35 Ответить
+7
Ось ми сядемо з Путіним, ухвалимо рішення і бахнемо
- по 150 , чи по 200 ...?
показать весь комментарий
31.10.2025 17:37 Ответить
+6
показать весь комментарий
31.10.2025 17:38 Ответить
Бульба забродила, чи що?
показать весь комментарий
31.10.2025 17:38 Ответить
Бахніть трутки щурячої краще.
показать весь комментарий
31.10.2025 17:39 Ответить
Ідіот!
Звісно він наважився нести цю *****, бо сідзяньпинь стоїть за його спиною і шепоче «давай ригорич, лякай Європу, дуркуй по повній, бо мені так треба. Мене це не аби як розважає.»
показать весь комментарий
31.10.2025 17:39 Ответить
Там ***** за його спиною стоїть.
показать весь комментарий
31.10.2025 17:57 Ответить
***** і за власною валізою з лайном не постоїть.
показать весь комментарий
31.10.2025 18:02 Ответить
Кислобздій Бульбашний. Думає, когось налякати.
показать весь комментарий
31.10.2025 17:39 Ответить
"...Ось ми сядемо з Путіним..." - вангує ...
показать весь комментарий
31.10.2025 17:42 Ответить
"Сядемо, бахнемо"
Картопляної самогонки?
показать весь комментарий
31.10.2025 17:44 Ответить
Самі винні - треба було в ще 2020 допомогти людям його скинути !
показать весь комментарий
31.10.2025 17:44 Ответить
Та що ж ти все погрожуєш,дрочило бульбофюрерне?Шо ви все з ****** по черзі махаєте ядерною дубиною?В отвєтку получиш і тобі,і Колі твоєму і бункерному з кремля буде то,що в раю точно будете, в адському,пекельному раю.Другого раю ви,суки,не заслуговуєте.
показать весь комментарий
31.10.2025 17:44 Ответить
Пупс Дімон мабуть вже в дурці? -Лука вмєста нєво...
показать весь комментарий
31.10.2025 17:45 Ответить
Відміннені Томагавки гарною наживкою виявилися для вазбуждєнія ненаситності хйла ... А потім й для цього психозу, коли Трамп перекрив повітря особистій Роснефті, віджатій хйлом ще у Ходорковського. Реакція вражає -таки пересрали.
показать весь комментарий
31.10.2025 17:49 Ответить
Не кажи передчасно "гоп"! Бо оті санкції проти "роснефти" почнуть діяти лише з 21 листопаду! А до цього що у голові Трампа може виникнути? Хз..
показать весь комментарий
31.10.2025 18:03 Ответить
неодмінно сядете обоє
показать весь комментарий
31.10.2025 17:48 Ответить
По вас як бахнуть, то тільки лушпиння від картоплі полетить!
показать весь комментарий
31.10.2025 17:50 Ответить
Прутнем своїм в'ялим хай вдарить. Толку більше буде. 😁
показать весь комментарий
31.10.2025 17:53 Ответить
Ще один захисник російськомовних знайшовся. А те, що його товариш розпочав війну яка повбивала купу російськомовних його не бентежить?
показать весь комментарий
31.10.2025 17:57 Ответить
Цікаво, а ті хто слухав не подумали в кого полетить відповідь?
показать весь комментарий
31.10.2025 17:59 Ответить
Точно полетит?
показать весь комментарий
31.10.2025 18:06 Ответить
Подякуйте Тампону що зняв з Бульбофюрера санкції. Це після кожного жополизання у Бульбофюрера наступає період наглості і хоробрості
показать весь комментарий
31.10.2025 17:59 Ответить
Бахнуть по 150 грам та на цвинтар.
показать весь комментарий
31.10.2025 18:00 Ответить
Сядут на нары и бахнут друг-друга во все дырки!
показать весь комментарий
31.10.2025 18:05 Ответить
Швидше сідайте.
Бажано на довічне.
показать весь комментарий
31.10.2025 18:08 Ответить
Щоб тобі осі повилазили, якщо ти бачив, як убивали і цькували російськомовних, скотиняка брехлива!
показать весь комментарий
31.10.2025 18:22 Ответить
Тварюка брехлива, тільки за цю ніч на Донбасі кацапня вбила вісім російськомовних!
показать весь комментарий
31.10.2025 18:25 Ответить
Чи є етнічні українські, польські та литовські землі на території ******** білорусі

Так, на території ******** Білорусі існують історичні та етнічні землі, які мали або мають відношення до української, польської та литовської історії та культури.

🇺🇦 Українські етнічні землі

Найбільш відомими є історичні українські етнічні землі на півдні ******** Білорусі, зокрема Берестейщина (Берестейська область) та частина Західного Полісся.

Ці території, особливо Кобринський та Берестейський повіти (за переписами кінця XIX ст.), мали значний відсоток українського населення, яке розглядало себе частиною українського етносу.

У 1939 році, після приєднання Західної Білорусі до СРСР, Президія Верховної Ради СРСР ухвалила указ про розмежування областей, внаслідок чого значна частина Берестейщини, яку населяли українці, відійшла до Білоруської РСР.

Українське населення досі проживає в прикордонних районах (особливо в Берестейській та Гомельській областях), хоча його чисельність і самоідентифікація змінювалися протягом XX століття.

🇵🇱 Польські історичні землі

Історично значна частина території ******** Західної Білорусі (Гродненська, Берестейська, західні частини Мінської та Вітебської областей) входила до складу Польської Республіки з 1921 по 1939 рік згідно з Ризьким мирним договором.

На цих землях, особливо в районах, наближених до ******** Польщі, досі проживає значна польська меншина, і тут збереглося багато культурних та історичних об'єктів, пов'язаних з польською спадщиною, особливо католицька традиція.

Протягом століть, особливо в часи Речі Посполитої, ці землі були тісно пов'язані з польською культурою та адміністрацією.

🇱🇹 Литовські історичні землі

Значна частина ******** Білорусі, особливо її західні та північно-західні регіони (Гродненщина, Новогрудчина, Верхнє Панемоння), є історичним ядром Великого князівства Литовського (ВКЛ).

Формування ВКЛ охоплювало ці землі, і балтійські народи, включно з предками ******** литовців (зокрема, згадуються племена литва, ятвяги), відіграли важливу роль у формуванні білоруського етносу та в історії регіону.

Хоча етнічно литовські землі сьогодні здебільшого знаходяться на території ******** Литви, а основна частина ******** Білорусі була слов'янською (руською) в ВКЛ, саме ці землі є спільною історичною спадщиною і були колискою литовської державності, яка пізніше розширилася на схід і південь, включивши більшість білоруських та українських земель.

Отже, ******* Білорусь лежить на перетині історичних кордонів, має складну етнічну історію та ділить значну частину своєї культурної та історичної спадщини з Україною, Польщею та Литвою.
показать весь комментарий
31.10.2025 18:29 Ответить
 
 