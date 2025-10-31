Лукашенко угрожает ударить "Орешником" по Западу: "Сядем с Путиным и бахнем"

Белорусский диктатор Александр Лукашенко подтвердил планы поставить российский ракетный баллистический комплекс "Орешник" на боевое дежурство в декабре и пригрозил ударом по "иностранным оппонентам".

Об этом Лукашенко заявил во время рабочей поездки в Витебскую область, цитирует пропагандистское агентство БЕЛТА, передает Цензор.НЕТ.

Диктатор пригрозил "бахнуть" по Европе

"Орешник" –– страшное оружие. В декабре встанет на боевое дежурство. Для чего? Я хочу, чтобы они [оппоненты за рубежом] понимали, что мы можем бахнуть, если будет плохо. Вот мы сядем с Путиным, примем решение и бахнем. Так что не нарывайтесь. Ведь война начиналась в Украине с этого. На Донбассе гнобили русскоязычных, убивали, травили. Это было на моих глазах... Ну зачем вы нарываетесь? Нормально же жили. И поляки, и литовцы и так далее", - добавил он.

Лукашенко также пожаловался на "оппонентов на Западе".

"Манипулировать нами нельзя. И в связи с этим я вижу, что нагнетается обстановка. Нас хотят с россиянами дожать. Путин, Лукашенко - это вообще агрессоры. Этого делать нельзя. С нами они не справятся. Неужели хотят, чтобы середина прошлого века повторилась? Мы справимся с нами. Мы туда не лезем... Понимаете, вот нарываются. Кто их подталкивает к этому? Мы можем только догадываться. К тому, чтобы столкнуть здесь, в Европе, снова разжечь какой-то огонь. Поэтому я так осторожно, аккуратно отступаю. Но отступаю до определенного периода", - резюмировал он.

Что предшествовало?

Напомним, во время российско-белорусских учений "Запад-2025" отработали применение ракетного комплекса "Орешник" и современных методов ведения боя.

Также пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт заявляла, что российский ракетный комплекс "Орешник" будет размещен в Беларуси до конца 2025 года.

Что такое "Орешник"?

Это российский носитель ядерного оружия. Украинская разведка заявила, что "Орешник" — это название научно-исследовательской работы россиян, а сама система на самом деле называется "Кедр".

Оккупанты впервые применили это оружие по Украине ранним утром 21 ноября 2024 года, атаковав Днепр.

