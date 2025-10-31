Лукашенко угрожает ударить "Орешником" по Западу: "Сядем с Путиным и бахнем"
Белорусский диктатор Александр Лукашенко подтвердил планы поставить российский ракетный баллистический комплекс "Орешник" на боевое дежурство в декабре и пригрозил ударом по "иностранным оппонентам".
Об этом Лукашенко заявил во время рабочей поездки в Витебскую область, цитирует пропагандистское агентство БЕЛТА, передает Цензор.НЕТ.
Диктатор пригрозил "бахнуть" по Европе
"Орешник" –– страшное оружие. В декабре встанет на боевое дежурство. Для чего? Я хочу, чтобы они [оппоненты за рубежом] понимали, что мы можем бахнуть, если будет плохо. Вот мы сядем с Путиным, примем решение и бахнем. Так что не нарывайтесь. Ведь война начиналась в Украине с этого. На Донбассе гнобили русскоязычных, убивали, травили. Это было на моих глазах... Ну зачем вы нарываетесь? Нормально же жили. И поляки, и литовцы и так далее", - добавил он.
Лукашенко также пожаловался на "оппонентов на Западе".
"Манипулировать нами нельзя. И в связи с этим я вижу, что нагнетается обстановка. Нас хотят с россиянами дожать. Путин, Лукашенко - это вообще агрессоры. Этого делать нельзя. С нами они не справятся. Неужели хотят, чтобы середина прошлого века повторилась? Мы справимся с нами. Мы туда не лезем... Понимаете, вот нарываются. Кто их подталкивает к этому? Мы можем только догадываться. К тому, чтобы столкнуть здесь, в Европе, снова разжечь какой-то огонь. Поэтому я так осторожно, аккуратно отступаю. Но отступаю до определенного периода", - резюмировал он.
Что предшествовало?
- Напомним, во время российско-белорусских учений "Запад-2025" отработали применение ракетного комплекса "Орешник" и современных методов ведения боя.
- Также пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт заявляла, что российский ракетный комплекс "Орешник" будет размещен в Беларуси до конца 2025 года.
Что такое "Орешник"?
Это российский носитель ядерного оружия. Украинская разведка заявила, что "Орешник" — это название научно-исследовательской работы россиян, а сама система на самом деле называется "Кедр".
Оккупанты впервые применили это оружие по Украине ранним утром 21 ноября 2024 года, атаковав Днепр.
Так, на території ******** Білорусі існують історичні та етнічні землі, які мали або мають відношення до української, польської та литовської історії та культури.
🇺🇦 Українські етнічні землі
Найбільш відомими є історичні українські етнічні землі на півдні ******** Білорусі, зокрема Берестейщина (Берестейська область) та частина Західного Полісся.
Ці території, особливо Кобринський та Берестейський повіти (за переписами кінця XIX ст.), мали значний відсоток українського населення, яке розглядало себе частиною українського етносу.
У 1939 році, після приєднання Західної Білорусі до СРСР, Президія Верховної Ради СРСР ухвалила указ про розмежування областей, внаслідок чого значна частина Берестейщини, яку населяли українці, відійшла до Білоруської РСР.
Українське населення досі проживає в прикордонних районах (особливо в Берестейській та Гомельській областях), хоча його чисельність і самоідентифікація змінювалися протягом XX століття.
🇵🇱 Польські історичні землі
Історично значна частина території ******** Західної Білорусі (Гродненська, Берестейська, західні частини Мінської та Вітебської областей) входила до складу Польської Республіки з 1921 по 1939 рік згідно з Ризьким мирним договором.
На цих землях, особливо в районах, наближених до ******** Польщі, досі проживає значна польська меншина, і тут збереглося багато культурних та історичних об'єктів, пов'язаних з польською спадщиною, особливо католицька традиція.
Протягом століть, особливо в часи Речі Посполитої, ці землі були тісно пов'язані з польською культурою та адміністрацією.
🇱🇹 Литовські історичні землі
Значна частина ******** Білорусі, особливо її західні та північно-західні регіони (Гродненщина, Новогрудчина, Верхнє Панемоння), є історичним ядром Великого князівства Литовського (ВКЛ).
Формування ВКЛ охоплювало ці землі, і балтійські народи, включно з предками ******** литовців (зокрема, згадуються племена литва, ятвяги), відіграли важливу роль у формуванні білоруського етносу та в історії регіону.
Хоча етнічно литовські землі сьогодні здебільшого знаходяться на території ******** Литви, а основна частина ******** Білорусі була слов'янською (руською) в ВКЛ, саме ці землі є спільною історичною спадщиною і були колискою литовської державності, яка пізніше розширилася на схід і південь, включивши більшість білоруських та українських земель.
Отже, ******* Білорусь лежить на перетині історичних кордонів, має складну етнічну історію та ділить значну частину своєї культурної та історичної спадщини з Україною, Польщею та Литвою.