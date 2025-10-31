РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10385 посетителей онлайн
Новости Санкции против Беларуси
2 829 22

Лукашенко: "Смердящая Европа" вместо того, чтобы платить за чистый воздух, начинает нас душить санкциями

лукашенко

Белорусский правитель Александр Лукашенко заявил, что однажды Европа будет платить Беларуси за чистый воздух, который образуется благодаря сохраненным в стране лесам и болотам.

Об этом сообщает БЕЛТА, передает Цензор.НЕТ.

Во время посещения Березинского биосферного заповедника Лукашенко подчеркнул необходимость его охраны. "И наступит то время, когда эта вонючая Европа будет нам платить за то, что мы бережем то, что нам досталось от Бога", - сказал он.

Лидер Беларуси жаловался, что ветер уносит чистый воздух в ЕС, а Беларусь за это не получает средств. "Они вместо того, чтобы платить, начинают нас душить санкциями. Это пройдет. Уже проходит. Думаю, недалек тот час, когда они будут за это платить нам", - добавил Лукашенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Некоторые страны ЕС пытаются исключить российских олигархов из санкционных пакетов, - Сибига

Что предшествовало?

  • Напомним, в ночь с 26 на 27 октября Международный аэропорт Вильнюса временно приостановил обслуживание рейсов. Это уже третий день подряд и четвертый раз за неделю, когда вводятся ограничения на полеты.
  • Литва ранее предупреждала, что в ответ может полностью закрыть границу.
  • 27 октября пункт пропуска в Салечниках ("Шалчининкяй" с литовской стороны) не возобновил работу. А в Медниках ("Медининкай") стали пропускать только определенные категории путешественников, к которым большинство белорусов не относятся.
  • Министерство иностранных дел Беларуси 27 октября вручило ноту протеста временному поверенному в делах Литвы Эрикасу Вилканцасу из-за закрытия границы, "осуществленного без какого-либо предварительного уведомления".
  • Министерство внутренних дел Литвы предлагает полностью закрыть границу с Беларусью на один месяц.

  • 29 октября правительство Литвы приняло решение закрыть пункты пропуска "Медининкай" и "Шальчининкай" на границе с Беларусью до 30 ноября с возможностью продления.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Крупнейшая нефтеперерабатывающая компания Индии возобновила закупки российской нефти, – Reuters

Автор: 

Беларусь (8070) Европа (2122) Лукашенко Александр (3656) санкции (12001)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Про яке "чисте" повітря гундосить ця сракою х*йла смердюща паща?
показать весь комментарий
31.10.2025 14:30 Ответить
+5
Навколо Європи моря і океан - хватить їм чистого повітря - шо ти гониш?
показать весь комментарий
31.10.2025 14:32 Ответить
+5
Скільки Пюрер готовий заплатити Швеції за ліси та болота, яких там у рази більше і вони там у рази чистіші?
показать весь комментарий
31.10.2025 14:33 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чаполліно!
показать весь комментарий
31.10.2025 14:26 Ответить
******, він або справді ********, або вміло використовує свій сценічний образ що до душі населенню.
показать весь комментарий
31.10.2025 14:26 Ответить
Про яке "чисте" повітря гундосить ця сракою х*йла смердюща паща?
показать весь комментарий
31.10.2025 14:30 Ответить
Купи дезодорант , Батя!!!
показать весь комментарий
31.10.2025 14:32 Ответить
Навколо Європи моря і океан - хватить їм чистого повітря - шо ти гониш?
показать весь комментарий
31.10.2025 14:32 Ответить
Без карти він не розуміє. Потрібно йому на карті показати
показать весь комментарий
31.10.2025 14:36 Ответить
Скільки Пюрер готовий заплатити Швеції за ліси та болота, яких там у рази більше і вони там у рази чистіші?
показать весь комментарий
31.10.2025 14:33 Ответить
Як казала лошадь ху...ла: "Дебіл ***...."
показать весь комментарий
31.10.2025 14:33 Ответить
от і не пер ди жук короладський
показать весь комментарий
31.10.2025 14:34 Ответить
Чисте повітря на болотах?

Сава (показує гранчаком горiлки на гидке болото).
Дивись. Ну гдє єщє така краса?
То Русь могучая. Всього в нєй дох...я -
Лiсов, полєй i рєк, болот, пустинь i тундри,
А также i тайги в нєй сильно дох...я.
І всюду Руссю пахнєт, чєловєк здєсь
Вольно нюхает той запах до ***********.
показать весь комментарий
31.10.2025 14:39 Ответить
Лукашенко зрадник білоруського народу. Кремлівська маріонетка, колаборант.
показать весь комментарий
31.10.2025 14:39 Ответить
Смертючий недопрезидент коли ти вже здохнеш ?
показать весь комментарий
31.10.2025 14:43 Ответить
Мразота смердюча яка засрала разом з )(уйлом пів світу спаливши своєю зброєю міста і ліси ще сміє щось тявкати на когось. Наскільки світ очиститься коли всі ці комуняки передохнуть даже не представляю
показать весь комментарий
31.10.2025 14:45 Ответить
треба поставити високі заслінки, щоб повітря безкоштовно не переміщувалося в сторону Європи
показать весь комментарий
31.10.2025 14:51 Ответить
Бульбофюрера звозив би хто в Європу показав як там бережно відносяться до природи.Для звірів спеціальні мости-переходи через автобани побудовані для міграції.Навіть на мостах трав'яний покров з кущами.
показать весь комментарий
31.10.2025 14:52 Ответить
Ну то здохни, мерзотнтй бульбафюрер. І всі твої надумані проблеми залишається в минулому.
показать весь комментарий
31.10.2025 14:52 Ответить
Давненько не було чути висерів бульбенпюрера. Очевидно грогі закінчились і старий пирдун Лука кукурікає по завданню *****.
показать весь комментарий
31.10.2025 15:00 Ответить
Геть здурів.
показать весь комментарий
31.10.2025 15:04 Ответить
Топ 10 кран Європи у яких лісу найбільше відносно території

1 - Фінляндія
2 - Швеція
3 - Словенія
4 - Естонія
5 - Латвія
6 - Боснія і Герцоговина
7 - Чорногорія
8 - Австрія
9 - Словаччина
10 - Швейцарія.

Я щось не бачу тут **********
показать весь комментарий
31.10.2025 15:09 Ответить
феерический долбойоб
показать весь комментарий
31.10.2025 15:15 Ответить
 
 