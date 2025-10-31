Лукашенко: "Смердящая Европа" вместо того, чтобы платить за чистый воздух, начинает нас душить санкциями

Белорусский правитель Александр Лукашенко заявил, что однажды Европа будет платить Беларуси за чистый воздух, который образуется благодаря сохраненным в стране лесам и болотам.

Об этом сообщает БЕЛТА, передает Цензор.НЕТ.

Во время посещения Березинского биосферного заповедника Лукашенко подчеркнул необходимость его охраны. "И наступит то время, когда эта вонючая Европа будет нам платить за то, что мы бережем то, что нам досталось от Бога", - сказал он.

Лидер Беларуси жаловался, что ветер уносит чистый воздух в ЕС, а Беларусь за это не получает средств. "Они вместо того, чтобы платить, начинают нас душить санкциями. Это пройдет. Уже проходит. Думаю, недалек тот час, когда они будут за это платить нам", - добавил Лукашенко.

Что предшествовало?

Напомним, в ночь с 26 на 27 октября Международный аэропорт Вильнюса временно приостановил обслуживание рейсов. Это уже третий день подряд и четвертый раз за неделю, когда вводятся ограничения на полеты.

Литва ранее предупреждала, что в ответ может полностью закрыть границу.

27 октября пункт пропуска в Салечниках ("Шалчининкяй" с литовской стороны) не возобновил работу. А в Медниках ("Медининкай") стали пропускать только определенные категории путешественников, к которым большинство белорусов не относятся.

Министерство иностранных дел Беларуси 27 октября вручило ноту протеста временному поверенному в делах Литвы Эрикасу Вилканцасу из-за закрытия границы, "осуществленного без какого-либо предварительного уведомления".

Министерство внутренних дел Литвы предлагает полностью закрыть границу с Беларусью на один месяц.

29 октября правительство Литвы приняло решение закрыть пункты пропуска "Медининкай" и "Шальчининкай" на границе с Беларусью до 30 ноября с возможностью продления.

