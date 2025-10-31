Лукашенко: "Смердюча Європа" замість того, щоб платити за чисте повітря, починає нас душити санкціями

Білоруський правитель Олександр Лукашенко заявив, що одного дня Європа платитиме Білорусі за чисте повітря, яке утворюється завдяки збереженим у країні лісам і болотам.

Про це повідомляє БЕЛТА, передає Цензор.НЕТ.

Під час відвідування Березинського біосферного заповідника Лукашенко наголосив на необхідності його охорони. "І настане той час, коли ця смердюча Європа буде нам платити за те, що ми бережемо те, що нам дісталося від Бога", - сказав він.

Лідер Білорусі скаржився, що вітер відносить чисте повітря до ЄС, а Білорусь за це не отримує коштів. "Вони замість того, щоб платити, починають нас душити санкціями. Це мине. Вже минає. Думаю, недалекий той час, коли вони будуть за це платити нам", - додав Лукашенко.

Що передувало?

Нагадаємо, у ніч з 26 на 27 жовтня Міжнародний аеропорт Вільнюса тимчасово зупинив обслуговування рейсів. Це вже третій день поспіль і четвертий раз за тиждень, коли вводяться обмеження на польоти.

Литва раніше попереджала, що у відповідь може повністю закрити кордон.

27 жовтня пункт пропуску в Салечниках ("Шалчинінкяй" з литовського боку) не відновив роботу. А в Медниках ("Мединінкай") стали пропускати лише певні категорії мандрівників, до яких більшість білорусів не потрапляють.

Міністерство закордонних справ Білорусі 27 жовтня вручило ноту протесту тимчасовому повіреному в справах Литви Ерікасу Вілканцясу через закриття кордону, "здійсненим без будь-якого попереднього повідомлення".

Міністерство внутрішніх справ Литви пропонує повністю закрити кордон із Білоруссю на один місяць.

29 жовтня уряд Литви ухвалив рішення закрити пункти пропуску "Медінінкай" та "Шальчінінкай" на кордоні з Білоруссю до 30 листопада з можливістю продовження.

