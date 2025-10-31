УКР
Новини Санкції проти Білорусі
3 769 30

Лукашенко: "Смердюча Європа" замість того, щоб платити за чисте повітря, починає нас душити санкціями

лукашенко

Білоруський правитель Олександр Лукашенко заявив, що одного дня Європа платитиме Білорусі за чисте повітря, яке утворюється завдяки збереженим у країні лісам і болотам.

Про це повідомляє БЕЛТА, передає Цензор.НЕТ.

Під час відвідування Березинського біосферного заповідника Лукашенко наголосив на необхідності його охорони. "І настане той час, коли ця смердюча Європа буде нам платити за те, що ми бережемо те, що нам дісталося від Бога", - сказав він.

Лідер Білорусі скаржився, що вітер відносить чисте повітря до ЄС, а Білорусь за це не отримує коштів. "Вони замість того, щоб платити, починають нас душити санкціями. Це мине. Вже минає. Думаю, недалекий той час, коли вони будуть за це платити нам", - додав Лукашенко.

Що передувало?

  • Нагадаємо, у ніч з 26 на 27 жовтня Міжнародний аеропорт Вільнюса тимчасово зупинив обслуговування рейсів. Це вже третій день поспіль і четвертий раз за тиждень, коли вводяться обмеження на польоти.
  • Литва раніше попереджала, що у відповідь може повністю закрити кордон.
  • 27 жовтня пункт пропуску в Салечниках ("Шалчинінкяй" з литовського боку) не відновив роботу. А в Медниках ("Мединінкай") стали пропускати лише певні категорії мандрівників, до яких більшість білорусів не потрапляють.
  • Міністерство закордонних справ Білорусі 27 жовтня вручило ноту протесту тимчасовому повіреному в справах Литви Ерікасу Вілканцясу через закриття кордону, "здійсненим без будь-якого попереднього повідомлення".
  • Міністерство внутрішніх справ Литви пропонує повністю закрити кордон із Білоруссю на один місяць.

  • 29 жовтня уряд Литви ухвалив рішення закрити пункти пропуску "Медінінкай" та "Шальчінінкай" на кордоні з Білоруссю до 30 листопада з можливістю продовження.

+16
Про яке "чисте" повітря гундосить ця сракою х*йла смердюща паща?
показати весь коментар
31.10.2025 14:30 Відповісти
+13
Скільки Пюрер готовий заплатити Швеції за ліси та болота, яких там у рази більше і вони там у рази чистіші?
показати весь коментар
31.10.2025 14:33 Відповісти
+10
Як казала лошадь ху...ла: "Дебіл ***...."
показати весь коментар
31.10.2025 14:33 Відповісти
Чаполліно!
31.10.2025 14:26 Відповісти
******, він або справді ********, або вміло використовує свій сценічний образ що до душі населенню.
31.10.2025 14:26 Відповісти
Про яке "чисте" повітря гундосить ця сракою х*йла смердюща паща?
31.10.2025 14:30 Відповісти
Купи дезодорант , Батя!!!
31.10.2025 14:32 Відповісти
Навколо Європи моря і океан - хватить їм чистого повітря - шо ти гониш?
31.10.2025 14:32 Відповісти
Без карти він не розуміє. Потрібно йому на карті показати
31.10.2025 14:36 Відповісти
Скільки Пюрер готовий заплатити Швеції за ліси та болота, яких там у рази більше і вони там у рази чистіші?
31.10.2025 14:33 Відповісти
Як казала лошадь ху...ла: "Дебіл ***...."
31.10.2025 14:33 Відповісти
от і не пер ди жук короладський
31.10.2025 14:34 Відповісти
Чисте повітря на болотах?

Сава (показує гранчаком горiлки на гидке болото).
Дивись. Ну гдє єщє така краса?
То Русь могучая. Всього в нєй дох...я -
Лiсов, полєй i рєк, болот, пустинь i тундри,
А также i тайги в нєй сильно дох...я.
І всюду Руссю пахнєт, чєловєк здєсь
Вольно нюхает той запах до ***********.
31.10.2025 14:39 Відповісти
Щукін І шо? Нанюхався,
А потiм сам насре, щоб iншi нюхали?
І шо характєрно - нiколи сам не убере говно,
А так лежать полишить.
31.10.2025 16:13 Відповісти
Лукашенко зрадник білоруського народу. Кремлівська маріонетка, колаборант.
31.10.2025 14:39 Відповісти
Смертючий недопрезидент коли ти вже здохнеш ?
31.10.2025 14:43 Відповісти
Мразота смердюча яка засрала разом з )(уйлом пів світу спаливши своєю зброєю міста і ліси ще сміє щось тявкати на когось. Наскільки світ очиститься коли всі ці комуняки передохнуть даже не представляю
31.10.2025 14:45 Відповісти
треба поставити високі заслінки, щоб повітря безкоштовно не переміщувалося в сторону Європи
31.10.2025 14:51 Відповісти
Бульбофюрера звозив би хто в Європу показав як там бережно відносяться до природи.Для звірів спеціальні мости-переходи через автобани побудовані для міграції.Навіть на мостах трав'яний покров з кущами.
31.10.2025 14:52 Відповісти
Ну то здохни, мерзотнтй бульбафюрер. І всі твої надумані проблеми залишається в минулому.
31.10.2025 14:52 Відповісти
Давненько не було чути висерів бульбенпюрера. Очевидно грогі закінчились і старий пирдун Лука кукурікає по завданню *****.
31.10.2025 15:00 Відповісти
Геть здурів.
31.10.2025 15:04 Відповісти
Топ 10 кран Європи у яких лісу найбільше відносно території

1 - Фінляндія
2 - Швеція
3 - Словенія
4 - Естонія
5 - Латвія
6 - Боснія і Герцоговина
7 - Чорногорія
8 - Австрія
9 - Словаччина
10 - Швейцарія.

Я щось не бачу тут **********
31.10.2025 15:09 Відповісти
Не інакше, пюрер картопляну гичку як лісові насадження порахував...
31.10.2025 15:37 Відповісти
феерический долбойоб
31.10.2025 15:15 Відповісти
картофельный фюрер, ты точно не дождешься..сдохнешь и будешь вонять, кому нужен такой воздух..
31.10.2025 15:31 Відповісти
31.10.2025 15:32 Відповісти
31.10.2025 15:33 Відповісти
В нашах широтах дує західний вітер з анлантики в глиб континенту, то білоруси дихають західним повітрям а не навпаки здебільшого.
31.10.2025 15:36 Відповісти
Сам і твоя країна смердить кацапами...
31.10.2025 15:42 Відповісти
Шкода, що тільки починає...
31.10.2025 15:42 Відповісти
 
 