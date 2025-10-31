Найбільша нафтопереробна компанія Індії відновила закупівлі російської нафти, – Reuters
Найбільша нафтопереробна компанія Індії – Indian Oil Corp (ІОС) – відновила закупівлі російської нафти на грудень, придбавши п'ять партій у постачальників, що поки не перебувають під санкціями.
Рішення ухвалене попри тиск Вашингтона, який вимагає від Індії припинити імпорт з РФ, повідомляє Reuters.
За даними трейдерів, IOC придбала близько 3,5 млн барелів нафти російського сорту ESPO з поставкою у східний індійський порт у грудні.
У компанії наголосили – IOC купуватиме російську нафту лише за умови повної відповідності санкційному режиму. Раніше після оголошення нових санкцій США проти російських компаній "Роснєфть" та "Лукойл" IOC скасувала замовлення на 7-8 партій нафти з РФ, оскільки їх постачали "дочки" підсанкційних структур.
Після санкцій частина індійських НПЗ призупинила нові замовлення на російську нафту. Тим часом попит Китаю на російську нафту ESPO знизився – державні НПЗ призупинили закупівлі, а незалежні вичерпали квоти, що знизило ціну й підвищило привабливість сорту для Індії.
За останні три роки Індія стала найбільшим покупцем російської морської нафти, яку РФ продає зі знижкою через обмеження США, ЄС і Британії. Нинішні угоди IOC свідчать про переорієнтацію на несанкційні канали постачання без залучення підсанкційних компаній.
Раніше повідомлялось, що індійські нафтопереробні компанії тимчасово зупинили розміщувати нові замовлень на російську нафту після запровадження санкцій США щодо найбільших російських нафтових компаній.
Вони очікували роз'яснень від уряду і постачальників, а частину потреб у сировині закривали на спотовому ринку.
