Найбільша нафтопереробна компанія Індії відновила закупівлі російської нафти, – Reuters

Найбільша нафтопереробна компанія Індії – Indian Oil Corp (ІОС) – відновила закупівлі російської нафти на грудень, придбавши п'ять партій у постачальників, що поки не перебувають під санкціями.

Рішення ухвалене попри тиск Вашингтона, який вимагає від Індії припинити імпорт з РФ, повідомляє Reuters.

За даними трейдерів, IOC придбала близько 3,5 млн барелів нафти російського сорту ESPO з поставкою у східний індійський порт у грудні. 

У компанії наголосили – IOC купуватиме російську нафту лише за умови повної відповідності санкційному режиму. Раніше після оголошення нових санкцій США проти російських компаній "Роснєфть" та "Лукойл" IOC скасувала замовлення на 7-8 партій нафти з РФ, оскільки їх постачали "дочки" підсанкційних структур.

Після санкцій частина індійських НПЗ призупинила нові замовлення на російську нафту. Тим часом попит Китаю на російську нафту ESPO знизився – державні НПЗ призупинили закупівлі, а незалежні вичерпали квоти, що знизило ціну й підвищило привабливість сорту для Індії.

За останні три роки Індія стала найбільшим покупцем російської морської нафти, яку РФ продає зі знижкою через обмеження США, ЄС і Британії. Нинішні угоди IOC свідчать про переорієнтацію на несанкційні канали постачання без залучення підсанкційних компаній.

Раніше повідомлялось, що індійські нафтопереробні компанії тимчасово зупинили розміщувати нові замовлень на російську нафту після запровадження санкцій США щодо найбільших російських нафтових компаній.

Вони очікували роз'яснень від уряду і постачальників, а частину потреб у сировині закривали на спотовому ринку.

Нормік. Донні Фас)
показати весь коментар
31.10.2025 13:38 Відповісти
санкції вступають у силу 21 листопада!
все що зроблено до 21 листопада, не підпадає під санкції.
я правильно зрозумів?
то, до чого цей примітивний хайп?
купують, не купують...... замоволи, відмовились.....
показати весь коментар
31.10.2025 13:39 Відповісти
Недовго музичка вигравала
показати весь коментар
31.10.2025 13:48 Відповісти
оце вам сцанкціі..
трампогавки..
занепокоєння..
Бачили як Трампон зблід після зустрічи з Сці???
Трампон думав три години розмовляти
а балабонили гидину...і це з перекладом..
Чистої розмови хвилин 20. Трампон зменшив пошлини а Сці з нього познущався
показати весь коментар
31.10.2025 13:49 Відповісти
казочками про ******* "санкції" проти росії кормлять з 2014р, то ж швидше за все, що так і далі триватиме, а чому має змінитися? Схоже, що усіх таке прикриття як "санкції" влаштовує, щоб і надалі спокійно отримувати свої прибутки
показати весь коментар
31.10.2025 13:49 Відповісти
Не словами, а ділами про людину судять.
Біблійна заповідь вічна
показати весь коментар
31.10.2025 13:52 Відповісти
Трампонутий до керувався, до того що якщо зі США раніше хтось рахувався, то зараз всі посилають, даже такі як орбанутий
показати весь коментар
31.10.2025 13:51 Відповісти
Схоже рудного клоуна в Світі серйозно вже ніхто не сприймає.
показати весь коментар
31.10.2025 14:15 Відповісти

