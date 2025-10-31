Деякі країни ЄС намагаються виключити російських олігархів із санкційних пакетів, - Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив про успішність запровадження санкцій проти Росії за двома напрямками, але зазначив "певний регрес" щодо санкціонування оточення диктатора РФ Володимира Путіна.

Про це він повідомив на брифінгу у п'ятницю.

Новий санкційний пакет проти РФ

Сибіга зазначив, що на доручення президента України Володимира Зеленського МЗС вже розпочав формування 20-го санкційного пакета проти РФ і сподівається на швидке просування цього процесу.

"Ми бачимо вплив санкційних пакетів за трьома напрямками. Перше: обмеження російського агресора, їхніх компаній у доступі до новітніх технологій, передусім військового спрямування. Друге: санкції, спрямовані на зменшення джерел бази фінансування російської військової машини. Третє: санкціонування проти режиму - оточення Путіна", - заявив Сибіга.

Просування санкцій

За його словами, за першими двома напрямками досягнуто "справді хорошого прогресу". Водночас у третьому напрямку є регрес: деякі європейські країни намагаються виключити певних російських олігархів із санкційних пакетів. Міністр пообіцяв продовжити відстоювання санкцій проти великого бізнесу та олігархів, причетних до функціонування російської військової машини.

Згідно з даними, економічний ефект від запровадження 19-го пакета санкцій проти РФ може становити до $20 млрд. Крім того, МЗС уважно відстежує зростання товарообігів окремих країн, передусім у Центральній Азії, щоб запобігти обходу санкцій.

Міністр також повідомив про залишковий імпорт продукції з РФ до ЄС і зазначив, що Україна працюватиме з європейськими партнерами над розширенням санкційних пакетів та можливим запровадженням тарифів на несанкціоновані види продукції.

