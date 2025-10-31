Некоторые страны ЕС пытаются исключить российских олигархов из санкционных пакетов, - Сибига
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил об успешности введения санкций против России по двум направлениям, но отметил "определенный регресс" в отношении санкционирования окружения диктатора РФ Владимира Путина.
Об этом он сообщил на брифинге в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "І-У".
Новый санкционный пакет против РФ
Сибига отметил, что по поручению президента Украины Владимира Зеленского МИД уже приступил к формированию 20-го санкционного пакета против РФ и надеется на быстрое продвижение этого процесса.
"Мы видим влияние санкционных пакетов по трем направлениям. Первое: ограничение российского агрессора, их компаний в доступе к новейшим технологиям, прежде всего военного направления. Второе: санкции, направленные на уменьшение источников финансирования российской военной машины. Третье: санкционирование против режима - окружения Путина", - заявил Сибига.
Продвижение санкций
По его словам, по первым двум направлениям достигнут "действительно хороший прогресс". В то же время в третьем направлении наблюдается регресс: некоторые европейские страны пытаются исключить определенных российских олигархов из санкционных пакетов. Министр пообещал продолжить отстаивание санкций против крупного бизнеса и олигархов, причастных к функционированию российской военной машины.
Согласно данным, экономический эффект от введения 19-го пакета санкций против РФ может составить до $20 млрд. Кроме того, МИД внимательно отслеживает рост товарооборотов отдельных стран, прежде всего в Центральной Азии, чтобы предотвратить обход санкций.
Министр также сообщил об остаточном импорте продукции из РФ в ЕС и отметил, что Украина будет работать с европейскими партнерами над расширением санкционных пакетов и возможным введением тарифов на несанкционированные виды продукции.
