Некоторые страны ЕС пытаются исключить российских олигархов из санкционных пакетов, - Сибига

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил об успешности введения санкций против России по двум направлениям, но отметил "определенный регресс" в отношении санкционирования окружения диктатора РФ Владимира Путина.

Об этом он сообщил на брифинге в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "І-У".

Новый санкционный пакет против РФ

Сибига отметил, что по поручению президента Украины Владимира Зеленского МИД уже приступил к формированию 20-го санкционного пакета против РФ и надеется на быстрое продвижение этого процесса.

"Мы видим влияние санкционных пакетов по трем направлениям. Первое: ограничение российского агрессора, их компаний в доступе к новейшим технологиям, прежде всего военного направления. Второе: санкции, направленные на уменьшение источников финансирования российской военной машины. Третье: санкционирование против режима - окружения Путина", - заявил Сибига.

Продвижение санкций

По его словам, по первым двум направлениям достигнут "действительно хороший прогресс". В то же время в третьем направлении наблюдается регресс: некоторые европейские страны пытаются исключить определенных российских олигархов из санкционных пакетов. Министр пообещал продолжить отстаивание санкций против крупного бизнеса и олигархов, причастных к функционированию российской военной машины.

Согласно данным, экономический эффект от введения 19-го пакета санкций против РФ может составить до $20 млрд. Кроме того, МИД внимательно отслеживает рост товарооборотов отдельных стран, прежде всего в Центральной Азии, чтобы предотвратить обход санкций.

Министр также сообщил об остаточном импорте продукции из РФ в ЕС и отметил, что Украина будет работать с европейскими партнерами над расширением санкционных пакетов и возможным введением тарифов на несанкционированные виды продукции.

