Лукашенко заявил, что Протасевич стал сотрудником разведки Беларуси

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что белорусский оппозиционер Роман Протасевич, которого в 2020 году признали "террористом", сейчас работает на белорусскую разведку.

Об этом сообщило пропагандистское агентство BELTA, передает Цензор.НЕТ.

Во время выступления Лукашенко упомянул о санкциях против компании "Белавиа", введенных после задержания Протасевича в 2021 году, и сказал, что сейчас он "сотрудник нашей разведки".

"Нам нужно было его задерживать? А вот вопрос: почему они летели в Вильнюс, там не сели, а развернулись и прилетели в Минск, сели после звонка, что у них на борту какая-то взрывчатка? Ну садитесь, вы в Вильнюс летели, над Вильнюсом были - садитесь. Развернулись, прилетели в Минск. Сели в Минске. Я говорю: "Ну что, проводите операцию, он же под прикрытием работал этих беглецов. Проводите операцию как следует"", - заявил Лукашенко.

По его словам, Протасевич якобы передал белорусским спецслужбам "все, что нас интересовало", после чего получил задание и вернулся из Греции в Минск.

Дело Протасевича

23 мая 2021 года в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложенной на борту бомбы. Взрывного устройства не нашли. Среди пассажиров был оппозиционный блогер, основатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Его вместе с девушкой Софией Сапегой задержали белорусские силовики.

В конце июня 2021 года Следком Беларуси сообщил, что Протасевич и Сапега дают показания и обратились с ходатайством о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием. Поэтому им была изменена мера пресечения и переведены под домашний арест.

В июле 2021 года Протасевич появился в Twitter, записал видеообращение и начал общаться с подписчиками.

25 января 2022 года Протасевич заявил, что его отпустили из-под домашнего ареста. В то же время уголовное дело не прекратили. Он давал интервью белорусскому государственному ТВ и даже якобы нашел работу.

Позже в интервью СМИ он назвал себя "идейным дураком" и заявил, что альтернативы Лукашенко как президенту Беларуси нет.

Сапегу в 2022 году суд приговорил к шести годам колонии. Ее признали виновной в разжигании вражды и незаконном сборе информации о частной жизни. В январе 2023-го в помиловании ей отказали.

Протасевича в Беларуси приговорили к 8 годам колонии, но впоследствии помиловали.

