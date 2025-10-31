Лукашенко заявив, що Протасевич став співробітником розвідки Білорусі

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що білоруський опозиціонер Роман Протасевич, якого у 2020 році визнали "терористом", нині працює на білоруську розвідку.

Про це повідомило пропагандистське агентство BELTA, передає Цензор.НЕТ.

Під час виступу Лукашенко згадав про санкції проти компанії "Белавіа", запроваджені після затримання Протасевича у 2021 році, й сказав, що нині він "співробітник нашої розвідки".

"Нам треба було його затримувати? А ось питання: чому вони летіли до Вільнюса, там не сіли, а розвернулися й прилетіли до Мінська, сіли після дзвінка, що в них на борту якась вибухівка? Ну сідайте, ви до Вільнюса летіли, над Вільнюсом були - сідайте. Розвернулися, прилетіли до Мінська. Сіли в Мінську. Я кажу: "Ну що, проводьте операцію, він же під прикриттям працював цих втікачів. Проводьте операцію як слід"", - заявив Лукашенко.

За його словами, Протасевич нібито передав білоруським спецслужбам "усе, що нас цікавило", після чого отримав завдання й повернувся з Греції до Мінська.

Справа Протасевича

23 травня 2021 року в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його разом із дівчиною Софією Сапегою затримали білоруські силовики.

Наприкінці червня 2021 року Слідком Білорусі повідомив, що Протасевич та Сапега дають свідчення і звернулися з клопотанням про укладення досудової угоди про співпрацю зі слідством. Тому їм було змінено запобіжний захід та переведено під домашній арешт.

У липні 2021 Протасевич з'явився у Twitter, записав відеозвернення та почав спілкуватися з підписниками.

25 січня 2022 року Протасевич заявив, що його відпустили з-під домашнього арешту. Водночас кримінальну справу не припинили. Він давав інтерв'ю білоруському державному ТБ та навіть нібито знайшов роботу.

Пізніше в інтерв'ю ЗМІ він назвав себе "ідейним дурником" та заявив, що альтернативи Лукашенку як президенту Білорусі немає.

Сапегу у 2022 році суд засудив до шести років колонії. Її визнали винною у розпалюванні ворожнечі та незаконному збиранні інформації про приватне життя. У січні 2023-го в помилуванні їй відмовили.

Протасевича у Білорусі засудили до 8 років колонії, але згодом помилували.

