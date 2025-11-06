РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10160 посетителей онлайн
Новости Заявления Александра Лукашенко
1 552 24

Лукашенко пригласил украинцев в Беларусь: "Мы открыты. Для нас они - благо"

лукашенко

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна якобы готова принимать новых украинцев и призвал приезжать.

Об этом он сказал во время открытия восстановленного моста через реку Припять в Мозыре, цитирует белорусское информагентство БЕЛТА, передает Цензор.НЕТ.

"Меня простят украинцы"

Лукашенко заявил, что Украина расположена рядом с Мозырем, и сначала даже отказался от предложения посетить этот регион.

"Думаю, ну, на фоне войны в Украине как-то здесь нам радоваться и президенту ехать... Но, думаю, меня простят украинцы. Мы же соединяем берега в том числе и для них", - говорит он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Лукашенко угрожает ударить "Орешником" по Западу: "Сядем с Путиным и бахнем"

Приглашает в Беларусь

По словам белорусского диктатора, государство якобы открыто для приезда граждан Украины.

"Мы открыты. Пожалуйста, приезжайте, украинцы. Мы с удовольствием вас примем. Вашим семьям, вашим детям обеспечим такую жизнь, как белорусам - с точки зрения образования, здравоохранения", - призывает он.

Самопровозглашенный президент также говорит, что в Беларуси "много переселенцев" из Украины, которые работают на предприятиях, в частности - в Гомельской области.

"Мы готовы их принять. Для нас украинцы - это благо. Это очень трудолюбивые люди, которые нас понимают, разговаривают с нами на одном языке. Но беда пришла в дом нашего соседа. Я думаю, что мы справимся с этой проблемой", — добавил Лукашенко.

Читайте также: Лукашенко обиделся на слова Зеленского: "Я его сыном считал"

Автор: 

Беларусь (8076) Лукашенко Александр (3660) украинцы (3934)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
Підор! Так біда прийшла і з твоєї території теж! Пробачать українці?! *** ти вгадав *****-тарган. І нехай мене забанять на три доби, але я інших слів стосовно цієї ссуки не знаходжу!
показать весь комментарий
06.11.2025 20:52 Ответить
+9
це падло нам погрожує - Вашим сім'ям, вашим дітям забезпечимо таке життя, як білорусам
показать весь комментарий
06.11.2025 20:44 Ответить
+6
пнх
показать весь комментарий
06.11.2025 20:45 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
це падло нам погрожує - Вашим сім'ям, вашим дітям забезпечимо таке життя, як білорусам
показать весь комментарий
06.11.2025 20:44 Ответить
Тобто краще ніж в нинішній Україні?
показать весь комментарий
06.11.2025 20:46 Ответить
please elaborate
показать весь комментарий
06.11.2025 20:51 Ответить
пнх
показать весь комментарий
06.11.2025 20:45 Ответить
"Триединая святая Русь" (Simon Skrepecki)
показать весь комментарий
06.11.2025 20:48 Ответить
Крохмальний хвюрер (до речі за новими правилами так і пишеться)
показать весь комментарий
06.11.2025 20:51 Ответить
Лицемірству лицемірних лицемірів-немає меж...
показать весь комментарий
06.11.2025 20:51 Ответить
- Куме! А у чому саме полягає різниця між українцем і білорусом?
- Українець пишається тим, що його нікому загнуздать не вдається, а білорус - тим, що у нього "гуздечка зручная и нигде не натирает"!
показать весь комментарий
06.11.2025 20:52 Ответить
Підор! Так біда прийшла і з твоєї території теж! Пробачать українці?! *** ти вгадав *****-тарган. І нехай мене забанять на три доби, але я інших слів стосовно цієї ссуки не знаходжу!
показать весь комментарий
06.11.2025 20:52 Ответить
Цікаво буде побачити статистику - скіки з Европи поїде до белорашки українців. А поїдуть. Якшо до знищеного Маріуполя сотні тисяч повернулось українців.
показать весь комментарий
06.11.2025 20:52 Ответить
Звісно, в Європі гірше чим у бульбофюрера.
Якщо і поїдуть - то тільки одбитіші за зедібілів.
показать весь комментарий
06.11.2025 21:16 Ответить
Тобі ще не перекосило твоє брехливе чорне рило?
Ти мало горя приніс на українську землю зі своїм спільником )(уйлом. Ти ще маєш відповісти за викрадених українських діток. ******** !!!
Понад 2100 українських дітей було депортовано до Білорусі з тимчасово окупованих територій України в період між вереснем 2022 року і травнем 2023 року. Олександр лукашенко особисто підписав документи, в яких він ухвалив фінансування вивозу українських дітей.

Організація Латушка "Народне антикризове управління" вже неодноразово передавала у міжнародні структури докази депортації українських дітей з тимчасово окупованих територій України на територію Білорусі.

Зокрема останню партію доказів минулого тижня було передано до Міжнародної незалежної комісії ООН з розслідування порушень в Україні, яка базується у Відні.

Також документи з доказами, які свідчать про причетність вищого керівництва Білорусі до депортації українських дітей, було передано до Міжнародного кримінального суду в Гаазі.
показать весь комментарий
06.11.2025 20:55 Ответить
Після подій 20-го року нема кому працювати на заводах в медицині, навіть продавців і прибиральниць не вистачає. Всюди оголошення з вакансіями... Учасників тих подій продовжують переслідувати, знаходять нових хто десь засвітився.... Фахівці та більш-меньш тямуща молодь тікають на захід... Влада масово завозить таджиків... У нас на заводі групі таджиків читають техніку безпеки і тільки один з них розуміє російську і перекладає іншим...
За обурливі коменти з цього приводу в інтернеті влада переслідує... Був поліклініці, там їх натовп проходе мед комісію, щоб кудись влаштуватись. У лікарів нерви периодично здають... Хтось з телефоном намагається перекладати... Хтось тягає одного на трьох перекладача...
Мінськ.
показать весь комментарий
06.11.2025 21:17 Ответить
..а не пішов би ти *****!!!
показать весь комментарий
06.11.2025 20:55 Ответить
Так и переедем только вместо кота полк Калиновского вперед пропустим.
показать весь комментарий
06.11.2025 20:55 Ответить
Картопляний фюрер
показать весь комментарий
06.11.2025 20:57 Ответить
Неодмінно, Григорович. Відразу прийдемо, вслід за полком ім. Каліновського. Ти покі навчайся разом з синами кричати "Живе Беларусь", стара вусата гнида.
показать весь комментарий
06.11.2025 20:57 Ответить
Згода.Нам брати-полк Калиновського,а не вусата гнида.
показать весь комментарий
06.11.2025 21:13 Ответить
мені вже 63 і я вчитель, але завітав би,так... дайте щось, чим можна припинити існування цього таргана, натисну на гачок легко і без вагань. ****
показать весь комментарий
06.11.2025 21:19 Ответить
показать весь комментарий
06.11.2025 20:59 Ответить
лукашенко - союзник путлера, співучасник вбивств українців
показать весь комментарий
06.11.2025 21:00 Ответить
Зовсім (ОЙ)бнувся...
показать весь комментарий
06.11.2025 21:01 Ответить
показать весь комментарий
06.11.2025 21:05 Ответить
Шо воно пи₴дить?
показать весь комментарий
06.11.2025 21:18 Ответить
 
 