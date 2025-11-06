Лукашенко пригласил украинцев в Беларусь: "Мы открыты. Для нас они - благо"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна якобы готова принимать новых украинцев и призвал приезжать.

Об этом он сказал во время открытия восстановленного моста через реку Припять в Мозыре, цитирует белорусское информагентство БЕЛТА, передает Цензор.НЕТ.

"Меня простят украинцы"

Лукашенко заявил, что Украина расположена рядом с Мозырем, и сначала даже отказался от предложения посетить этот регион.

"Думаю, ну, на фоне войны в Украине как-то здесь нам радоваться и президенту ехать... Но, думаю, меня простят украинцы. Мы же соединяем берега в том числе и для них", - говорит он.

Приглашает в Беларусь

По словам белорусского диктатора, государство якобы открыто для приезда граждан Украины.

"Мы открыты. Пожалуйста, приезжайте, украинцы. Мы с удовольствием вас примем. Вашим семьям, вашим детям обеспечим такую жизнь, как белорусам - с точки зрения образования, здравоохранения", - призывает он.

Самопровозглашенный президент также говорит, что в Беларуси "много переселенцев" из Украины, которые работают на предприятиях, в частности - в Гомельской области.

"Мы готовы их принять. Для нас украинцы - это благо. Это очень трудолюбивые люди, которые нас понимают, разговаривают с нами на одном языке. Но беда пришла в дом нашего соседа. Я думаю, что мы справимся с этой проблемой", — добавил Лукашенко.

