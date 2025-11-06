Лукашенко пригласил украинцев в Беларусь: "Мы открыты. Для нас они - благо"
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна якобы готова принимать новых украинцев и призвал приезжать.
Об этом он сказал во время открытия восстановленного моста через реку Припять в Мозыре, цитирует белорусское информагентство БЕЛТА, передает Цензор.НЕТ.
"Меня простят украинцы"
Лукашенко заявил, что Украина расположена рядом с Мозырем, и сначала даже отказался от предложения посетить этот регион.
"Думаю, ну, на фоне войны в Украине как-то здесь нам радоваться и президенту ехать... Но, думаю, меня простят украинцы. Мы же соединяем берега в том числе и для них", - говорит он.
Приглашает в Беларусь
По словам белорусского диктатора, государство якобы открыто для приезда граждан Украины.
"Мы открыты. Пожалуйста, приезжайте, украинцы. Мы с удовольствием вас примем. Вашим семьям, вашим детям обеспечим такую жизнь, как белорусам - с точки зрения образования, здравоохранения", - призывает он.
Самопровозглашенный президент также говорит, что в Беларуси "много переселенцев" из Украины, которые работают на предприятиях, в частности - в Гомельской области.
"Мы готовы их принять. Для нас украинцы - это благо. Это очень трудолюбивые люди, которые нас понимают, разговаривают с нами на одном языке. Но беда пришла в дом нашего соседа. Я думаю, что мы справимся с этой проблемой", — добавил Лукашенко.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- Українець пишається тим, що його нікому загнуздать не вдається, а білорус - тим, що у нього "гуздечка зручная и нигде не натирает"!
Якщо і поїдуть - то тільки одбитіші за зедібілів.
Ти мало горя приніс на українську землю зі своїм спільником )(уйлом. Ти ще маєш відповісти за викрадених українських діток. ******** !!!
Понад 2100 українських дітей було депортовано до Білорусі з тимчасово окупованих територій України в період між вереснем 2022 року і травнем 2023 року. Олександр лукашенко особисто підписав документи, в яких він ухвалив фінансування вивозу українських дітей.
Організація Латушка "Народне антикризове управління" вже неодноразово передавала у міжнародні структури докази депортації українських дітей з тимчасово окупованих територій України на територію Білорусі.
Зокрема останню партію доказів минулого тижня було передано до Міжнародної незалежної комісії ООН з розслідування порушень в Україні, яка базується у Відні.
Також документи з доказами, які свідчать про причетність вищого керівництва Білорусі до депортації українських дітей, було передано до Міжнародного кримінального суду в Гаазі.
За обурливі коменти з цього приводу в інтернеті влада переслідує... Був поліклініці, там їх натовп проходе мед комісію, щоб кудись влаштуватись. У лікарів нерви периодично здають... Хтось з телефоном намагається перекладати... Хтось тягає одного на трьох перекладача...
Мінськ.