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Лукашенко про війну в Україні: Скоро завершимо цю "тяганину"

Лукашенко допустив завершення війни в Україні найближчим часом

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що розв'язана Росією війна проти України завершиться найближчим часом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав на зустрічі з губернатором Ярославської області РФ Михайлом Євраєвим, цитує провладний телеграм-канал "Пул первого".

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Мирні переговори

Так, про війну в Україні Лукашенко згадав побіжно, кажучи про поглиблення співпраці Росії та Білорусі.

"Закінчимо цю тяганину, я думаю, найближчим часом в Україні й займемося своїми внутрішніми справами, щоб нашим людям жилося краще і щоб вони розуміли, що краще за нашу землю ніде нічого немає", - сказав білоруський диктатор. 

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Що передувало?

Заява білоруського диктатора зʼявилась на тлі зустрічі у Женеві, де США та Україна узгодили доопрацьований рамковий документ для мирних переговорів Києва та Москви.

  • У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
  • Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
  • Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
  • Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
  • За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

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Автор: 

Лукашенко Олександр (2712) війна в Україні (8480)
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Топ коментарі
+10
як білоруський посібник рашистського кровопивці української крові куйла .чиї руки теж по лікті в крові українського народу. характеризує рашистську кроваву бойню в Україні і геноцид українського народу -"ТЯГАНИНА".Щоб Твій рід був нагороджений Богом такою "тяганиною" аж до четвертого коліна ,потвора,Нехай сповниться- "ТОБІ ТВОЄ ,НЕХАЙ ПРИМНОЖИТЬ БОГ СТОРИЦЕЮ"
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24.11.2025 16:16 Відповісти
+9
Ми пахалі, я і трактор.
Тільки тарган тут не трактором, а кізяком на його колесі.
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24.11.2025 16:09 Відповісти
+5
А взагалі Бульбофюрер раз за разом зізнається що бере участь у війні зУкраїною. Інакше що йому заважає ця війна?
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24.11.2025 16:12 Відповісти
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Це він про що? Про те, що вони Україну переможуть?
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24.11.2025 16:07 Відповісти
Типу, на Київ з бульбостану попруть?
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24.11.2025 16:16 Відповісти
Ми пахалі, я і трактор.
Тільки тарган тут не трактором, а кізяком на його колесі.
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24.11.2025 16:09 Відповісти
Коли ти вже тварь фашистська будеш на березі висіти і ногами смикати?
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24.11.2025 16:09 Відповісти
А взагалі Бульбофюрер раз за разом зізнається що бере участь у війні зУкраїною. Інакше що йому заважає ця війна?
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24.11.2025 16:12 Відповісти
як білоруський посібник рашистського кровопивці української крові куйла .чиї руки теж по лікті в крові українського народу. характеризує рашистську кроваву бойню в Україні і геноцид українського народу -"ТЯГАНИНА".Щоб Твій рід був нагороджений Богом такою "тяганиною" аж до четвертого коліна ,потвора,Нехай сповниться- "ТОБІ ТВОЄ ,НЕХАЙ ПРИМНОЖИТЬ БОГ СТОРИЦЕЮ"
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24.11.2025 16:16 Відповісти
Посланець Венса назвав цю війну крутіше у розмові з Європослами у Києві - " треба закінчувати з цим лайном"
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24.11.2025 16:17 Відповісти
Так закінчуйте з тим парашним лайном, не шантажуйте Україну, вам карти в руки!
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24.11.2025 16:22 Відповісти
про зелену гниду не забувай.
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24.11.2025 18:01 Відповісти
сподіваємось, що для тебе тільки почнеться тяганина...
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24.11.2025 16:24 Відповісти
Недовго залишилося, потягнуть в домовину,ніщо на землі не вічно.
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24.11.2025 16:29 Відповісти
Закінчимо цю тяганину… - тарган підтверджує що і сам є співучасником військових злочинів.
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24.11.2025 16:27 Відповісти
Ні, про-російська мерзота!
Україна ніколи не встане навколішки, ні перед агресором, хай би як він не знущався над Україною, ні перед так званими ще вчорашніми "антиросійськими партнерами", що штовхають Україну у самісіньку прірву, зарад власних егоістичних амбіцій, інтересів, та примарного миру з рашею, якого не було й бути не може!
А потім ми - ЗСУ, займемось тобою, бульбаш!
Бо на твоїй території теж багато Українських інтересів, які ти - блазень кремлівський, привдаснив собі та узурпував як "власне національне багатство", покидьк вусатий!
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24.11.2025 16:31 Відповісти
Нацистський диктатор білорусії повинен бути засуджений військовим трибуналом за ракетні обстріли нашої території.
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24.11.2025 16:31 Відповісти
Визнає, що причетний. Сам спалився.
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24.11.2025 16:31 Відповісти
****... Для него кровавая бойня в Украине "волокита"?! 🤬
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24.11.2025 16:33 Відповісти
Як для китайців - "криза".
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24.11.2025 17:02 Відповісти
Сотні тисяч загиблих для цієї погані тяганина? Ну і сук@
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24.11.2025 16:39 Відповісти
Ох, аби ти **** тіки своєю смертю не сдох! Заканчіватєль ****.
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24.11.2025 16:53 Відповісти
Мабуть, бульбафюрер, ти про картоплю, а у нас війна і гинуть люди
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24.11.2025 17:45 Відповісти
Чик-чирик розійшовся
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24.11.2025 20:56 Відповісти
**** дырявая!
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24.11.2025 23:25 Відповісти
 
 