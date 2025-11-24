Лукашенко про війну в Україні: Скоро завершимо цю "тяганину"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що розв'язана Росією війна проти України завершиться найближчим часом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав на зустрічі з губернатором Ярославської області РФ Михайлом Євраєвим, цитує провладний телеграм-канал "Пул первого".

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Мирні переговори

Так, про війну в Україні Лукашенко згадав побіжно, кажучи про поглиблення співпраці Росії та Білорусі.

"Закінчимо цю тяганину, я думаю, найближчим часом в Україні й займемося своїми внутрішніми справами, щоб нашим людям жилося краще і щоб вони розуміли, що краще за нашу землю ніде нічого немає", - сказав білоруський диктатор.

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Що передувало?

Заява білоруського диктатора зʼявилась на тлі зустрічі у Женеві, де США та Україна узгодили доопрацьований рамковий документ для мирних переговорів Києва та Москви.

У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.

Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.

Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.

Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.

За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

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