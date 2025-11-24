Лукашенко о войне в Украине: Скоро завершим эту "тяганину"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что развязанная Россией война против Украины завершится в ближайшее время.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал на встрече с губернатором Ярославской области РФ Михаилом Евреевым, цитирует провластный телеграм-канал "Пул первого".

Мирные переговоры

О войне в Украине Лукашенко упомянул вскользь, говоря об углублении сотрудничества России и Беларуси.

"Закончим эту волокиту, я думаю, в ближайшее время в Украине и займемся своими внутренними делами, чтобы нашим людям жилось лучше и чтобы они понимали, что лучше нашей земли нигде ничего нет", - сказал белорусский диктатор.

Что предшествовало?

Заявление белорусского диктатора появилось на фоне встречи в Женеве, где США и Украина согласовали доработанный рамочный документ для мирных переговоров Киева и Москвы.

В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.

Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.

Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.

Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.

По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.

