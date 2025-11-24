РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10085 посетителей онлайн
Новости Мирный план Трампа Заявления Александра Лукашенко
2 211 18

Лукашенко о войне в Украине: Скоро завершим эту "тяганину"

Лукашенко допустил завершение войны в Украине в ближайшее время

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что развязанная Россией война против Украины завершится в ближайшее время.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал на встрече с губернатором Ярославской области РФ Михаилом Евреевым, цитирует провластный телеграм-канал "Пул первого".

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Мирные переговоры

О войне в Украине Лукашенко упомянул вскользь, говоря об углублении сотрудничества России и Беларуси.

"Закончим эту волокиту, я думаю, в ближайшее время в Украине и займемся своими внутренними делами, чтобы нашим людям жилось лучше и чтобы они понимали, что лучше нашей земли нигде ничего нет", - сказал белорусский диктатор.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Лукашенко договорился с Путиным о строительстве нового энергоблока Белорусской АЭС

Что предшествовало?

Заявление белорусского диктатора появилось на фоне встречи в Женеве, где США и Украина согласовали доработанный рамочный документ для мирных переговоров Киева и Москвы.

  • В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
  • Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
  • Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
  • Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
  • По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ хочет навязать выгодный для нее "мир", потому что ее экономика слаба, - Туск

Автор: 

Лукашенко Александр (3662) война в Украине (6951)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
як білоруський посібник рашистського кровопивці української крові куйла .чиї руки теж по лікті в крові українського народу. характеризує рашистську кроваву бойню в Україні і геноцид українського народу -"ТЯГАНИНА".Щоб Твій рід був нагороджений Богом такою "тяганиною" аж до четвертого коліна ,потвора,Нехай сповниться- "ТОБІ ТВОЄ ,НЕХАЙ ПРИМНОЖИТЬ БОГ СТОРИЦЕЮ"
показать весь комментарий
24.11.2025 16:16 Ответить
+5
Ми пахалі, я і трактор.
Тільки тарган тут не трактором, а кізяком на його колесі.
показать весь комментарий
24.11.2025 16:09 Ответить
+4
А взагалі Бульбофюрер раз за разом зізнається що бере участь у війні зУкраїною. Інакше що йому заважає ця війна?
показать весь комментарий
24.11.2025 16:12 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це він про що? Про те, що вони Україну переможуть?
показать весь комментарий
24.11.2025 16:07 Ответить
Типу, на Київ з бульбостану попруть?
показать весь комментарий
24.11.2025 16:16 Ответить
Ми пахалі, я і трактор.
Тільки тарган тут не трактором, а кізяком на його колесі.
показать весь комментарий
24.11.2025 16:09 Ответить
Коли ти вже тварь фашистська будеш на березі висіти і ногами смикати?
показать весь комментарий
24.11.2025 16:09 Ответить
А взагалі Бульбофюрер раз за разом зізнається що бере участь у війні зУкраїною. Інакше що йому заважає ця війна?
показать весь комментарий
24.11.2025 16:12 Ответить
як білоруський посібник рашистського кровопивці української крові куйла .чиї руки теж по лікті в крові українського народу. характеризує рашистську кроваву бойню в Україні і геноцид українського народу -"ТЯГАНИНА".Щоб Твій рід був нагороджений Богом такою "тяганиною" аж до четвертого коліна ,потвора,Нехай сповниться- "ТОБІ ТВОЄ ,НЕХАЙ ПРИМНОЖИТЬ БОГ СТОРИЦЕЮ"
показать весь комментарий
24.11.2025 16:16 Ответить
Посланець Венса назвав цю війну крутіше у розмові з Європослами у Києві - " треба закінчувати з цим лайном"
показать весь комментарий
24.11.2025 16:17 Ответить
Так закінчуйте з тим парашним лайном, не шантажуйте Україну, вам карти в руки!
показать весь комментарий
24.11.2025 16:22 Ответить
сподіваємось, що для тебе тільки почнеться тяганина...
показать весь комментарий
24.11.2025 16:24 Ответить
Недовго залишилося, потягнуть в домовину,ніщо на землі не вічно.
показать весь комментарий
24.11.2025 16:29 Ответить
Закінчимо цю тяганину… - тарган підтверджує що і сам є співучасником військових злочинів.
показать весь комментарий
24.11.2025 16:27 Ответить
Ні, про-російська мерзота!
Україна ніколи не встане навколішки, ні перед агресором, хай би як він не знущався над Україною, ні перед так званими ще вчорашніми "антиросійськими партнерами", що штовхають Україну у самісіньку прірву, зарад власних егоістичних амбіцій, інтересів, та примарного миру з рашею, якого не було й бути не може!
А потім ми - ЗСУ, займемось тобою, бульбаш!
Бо на твоїй території теж багато Українських інтересів, які ти - блазень кремлівський, привдаснив собі та узурпував як "власне національне багатство", покидьк вусатий!
показать весь комментарий
24.11.2025 16:31 Ответить
Нацистський диктатор білорусії повинен бути засуджений військовим трибуналом за ракетні обстріли нашої території.
показать весь комментарий
24.11.2025 16:31 Ответить
Визнає, що причетний. Сам спалився.
показать весь комментарий
24.11.2025 16:31 Ответить
****... Для него кровавая бойня в Украине "волокита"?! 🤬
показать весь комментарий
24.11.2025 16:33 Ответить
Як для китайців - "криза".
показать весь комментарий
24.11.2025 17:02 Ответить
Сотні тисяч загиблих для цієї погані тяганина? Ну і сук@
показать весь комментарий
24.11.2025 16:39 Ответить
Ох, аби ти **** тіки своєю смертю не сдох! Заканчіватєль ****.
показать весь комментарий
24.11.2025 16:53 Ответить
 
 