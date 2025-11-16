Лукашенко домовився з Путіним про будівництво нового енергоблоку Білоруської АЕС

Уряд Білорусі ухвалив рішення про будівництво третього енергоблоку на чинній Білоруській АЕС у Гродненській області.

Про це заявив віцепрем'єр Білорусі Віктор Каранкевич, передає The Moscow Times.

За словами Каранкевича, паралельно буде проведено роботу з пошуку майданчиків для зведення атомного об'єкта на території Могильовської області, "якщо буде потрібне подальше задоволення зростання електроспоживання за рахунок атомної енергетики".

Поки білоруський уряд сконцентрується на вирішенні питань для запуску будівництва нового енергоблоку на БелАЕС.

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко привітав це рішення, зазначивши, що вже обговорив із президентом РФ Владіміром Путіним співпрацю в ядерній енергетиці.

"Розуміння та підтримка з російського боку є, черга за нами", – сказав Лукашенко.

Раніше Лукашенко припускав можливість будівництва нової АЕС на сході країни, зокрема для забезпечення електроенергією тимчасово окупованих Росією регіонів України.

Він також говорив, що російський "Росатом" уже пропрацював варіанти подальшого розширення атомної енергетики. Зі свого боку Білорусь до цього заощадила на будівництві першої атомної станції, і на ці кошти тепер може побудувати ще один енергоблок, наголошував Лукашенко.

БелАЕС знаходиться у місті Островець у Гродненській області. Вона побудована за російським проєктом ВВЕР-1200. Станція складається із двох енергоблоків потужністю по 1,2 ГВт. Генпідрядником будівництва виступив "Росатом", а для фінансування проєкту було залучено російський держкредит на $10 млрд. Перший енергоблок БелАЕС включили до мережі в листопаді 2020 року. У промислову експлуатацію його ввели в червні 2021 року. Другий блок було запущено у 2023 році. За підсумками минулого року БілАЕС виробила 15,7 млрд кіловат-годину електроенергії. На її частку припадає близько 40% енерговиробництва в Білорусі.

У липні цього року повідомлялося, що Білорусь обговорює можливість залучення додаткового фінансування від Росії.

У березні 2025 року Держдума РФ ратифікувала угоду з Білоруссю про велике відстрочення погашення накопиченого боргу, платежі за яким мали розпочатися цього року. За новими умовами, Білорусь зможе перенести виплати на 2031-2036 роки. Загалом під угоду підпадає близько $800 млн заборгованості Білорусі.

Рішення про відстрочку платежів було ухвалено за дорученням президента РФ Владіміра Путіна і пов'язане з необхідністю "зниження платіжного навантаження на бюджет Республіки Білорусь".

У листопаді 2022 року Росія та Білорусь підписали міжурядову угоду про виділення білоруській стороні кредиту на суму 105 млрд російських рублів на проєкти у сфері імпортозаміщення. РФ уже є найбільшим кредитором Білорусі.

У липні 2025 року Служба зовнішньої розвідки України повідомляла, що самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко не може втримати поступову деградацію економіки країни. У спробі стримати інфляцію білоруська влада вкотре вдається до адміністративного регулювання цін, водночас прискорюючи емісію готівкових коштів – один із ключових інфляційних чинників.