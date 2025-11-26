Лукашенко использует переговоры с США для снятия санкций, - Будрис
Беларусь добивается консультаций на уровне МИД, поскольку это открыло бы Минску путь к выходу из международной политической изоляции, таким образом режим добивается снятия санкций.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LRT, об этом рассказал министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис.
Политическая изоляция Беларуси
"Стремления Беларуси угадываются, некоторые из них очень конкретные и известные, поскольку мы видели, как эти стремления озвучивались на переговорах с США. Первая задача – изменить, если говорить прямо, переломить политику Европейского Союза (ЕС) в отношении Беларуси и России, которая является политикой международной изоляции и отказа разговаривать с режимом", – сказал Будрис.
Он рассказал, что ЕС проводит такую политику в связи с президентскими выборами 2020 года в Беларуси, массовыми нарушениями прав человека и содействием России в ее агрессии против Украины.
"Сам факт того, что ты выходишь общаться на политико-дипломатическом уровне, означает, что этот шаг уже сделан, за ним последуют все остальные шаги - как в отношении места Беларуси в международных организациях, так и в отношении будущего различных соглашений и места Беларуси в мире в целом", - заявил литовский министр.
Беларусь стремится к отмене санкций
По его словам, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко "успешно использует текущие переговоры с администрацией США".
По словам Будриса, Минск также добивается снятия европейских санкций, которые "очень болезненны для них в экономическом и финансовом плане".
"Именно поэтому они выбрали Литву в качестве мишени, но я не думаю, что это вопрос только о Литве, это вопрос ЕС", – добавил он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль