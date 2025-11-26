Лукашенко использует переговоры с США для снятия санкций, - Будрис

Беларусь добивается консультаций на уровне МИД, поскольку это открыло бы Минску путь к выходу из международной политической изоляции, таким образом режим добивается снятия санкций.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LRT, об этом рассказал министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Политическая изоляция Беларуси

"Стремления Беларуси угадываются, некоторые из них очень конкретные и известные, поскольку мы видели, как эти стремления озвучивались на переговорах с США. Первая задача – изменить, если говорить прямо, переломить политику Европейского Союза (ЕС) в отношении Беларуси и России, которая является политикой международной изоляции и отказа разговаривать с режимом", – сказал Будрис.

Он рассказал, что ЕС проводит такую политику в связи с президентскими выборами 2020 года в Беларуси, массовыми нарушениями прав человека и содействием России в ее агрессии против Украины.

Читайте также: Лукашенко о войне в Украине: Скоро завершим эту "тяганину"

"Сам факт того, что ты выходишь общаться на политико-дипломатическом уровне, означает, что этот шаг уже сделан, за ним последуют все остальные шаги - как в отношении места Беларуси в международных организациях, так и в отношении будущего различных соглашений и места Беларуси в мире в целом", - заявил литовский министр.

Беларусь стремится к отмене санкций

По его словам, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко "успешно использует текущие переговоры с администрацией США".

По словам Будриса, Минск также добивается снятия европейских санкций, которые "очень болезненны для них в экономическом и финансовом плане".

Читайте также: Лукашенко пригласил украинцев в Беларусь: "Мы открыты. Для нас они – благо"

"Именно поэтому они выбрали Литву в качестве мишени, но я не думаю, что это вопрос только о Литве, это вопрос ЕС", – добавил он.