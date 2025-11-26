РУС
Лукашенко использует переговоры с США для снятия санкций, - Будрис

Будрис о Лукашенко

Беларусь добивается консультаций на уровне МИД, поскольку это открыло бы Минску путь к выходу из международной политической изоляции, таким образом режим добивается снятия санкций.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LRT, об этом рассказал министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис.

Политическая изоляция Беларуси

"Стремления Беларуси угадываются, некоторые из них очень конкретные и известные, поскольку мы видели, как эти стремления озвучивались на переговорах с США. Первая задача – изменить, если говорить прямо, переломить политику Европейского Союза (ЕС) в отношении Беларуси и России, которая является политикой международной изоляции и отказа разговаривать с режимом", – сказал Будрис.

Он рассказал, что ЕС проводит такую политику в связи с президентскими выборами 2020 года в Беларуси, массовыми нарушениями прав человека и содействием России в ее агрессии против Украины.

Читайте также: Лукашенко о войне в Украине: Скоро завершим эту "тяганину"

"Сам факт того, что ты выходишь общаться на политико-дипломатическом уровне, означает, что этот шаг уже сделан, за ним последуют все остальные шаги - как в отношении места Беларуси в международных организациях, так и в отношении будущего различных соглашений и места Беларуси в мире в целом", - заявил литовский министр.

Беларусь стремится к отмене санкций

По его словам, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко "успешно использует текущие переговоры с администрацией США".

По словам Будриса, Минск также добивается снятия европейских санкций, которые "очень болезненны для них в экономическом и финансовом плане".

Читайте также: Лукашенко пригласил украинцев в Беларусь: "Мы открыты. Для нас они – благо"

"Именно поэтому они выбрали Литву в качестве мишени, но я не думаю, что это вопрос только о Литве, это вопрос ЕС", – добавил он.

лука соучасник нападения !!
показать весь комментарий
26.11.2025 12:50 Ответить
"Хрюриковичи - семейный портрет"
показать весь комментарий
26.11.2025 12:55 Ответить
річ не в лукашенкові, а в продажному трампові.
показать весь комментарий
26.11.2025 13:43 Ответить
 
 