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Новини Використання заморожених активів РФ
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В ЄС підозрюють, що Бельгія привласнює доходи з російських активів, заморожених у Euroclear, - Politico

бельгія

У Євросоюзі зростає невдоволення позицією Бельгії, яка блокує ухвалення "репараційного кредиту" для України за рахунок заморожених російських активів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

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Як повідомляється, дипломати починають підозрювати, що реальні причини спротиву - економічні, а не страх перед "відплатою" Росії.

За словами п’яти дипломатичних джерел з різних країн ЄС, Бельгія може утримувати доходи з активів РФ, фактично зараховуючи податки з них до свого бюджету. Йдеться про 25% корпоративного податку на доходи, які генерують заморожені російські активи у депозитарії Euroclear. Це суперечить зобов’язанням, які Бельгія взяла минулого року.

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Привласнення прибутків

Дипломати стверджують, що таким чином країна може привласнювати частину прибутків, замість того щоб спрямовувати їх на підтримку України. Якщо Брюссель продовжить блокувати рішення щодо активів, питання можливого привласнення доходів можуть винести на обговорення перед самітом Європейської ради.

У ЄС цікавляться двома ключовими питаннями: чи отримує Бельгія ці доходи напряму та чи переказує їх Україні. Аналітики Кільського інституту оцінюють, що з лютого 2022 року до серпня 2025-го Бельгія надала Україні 3,44 млрд євро допомоги, тоді як лише у 2024 році податки з активів РФ принесли державному бюджету країни 1,7 млрд євро.

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Проблеми з прозорістю

Проблеми з прозорістю виникли ще у 2024 році, коли союзники звинувачували Бельгію у використанні доходів із заморожених активів для фінансування власних потреб. Попри обіцянку перераховувати ці надходження до спеціального інструменту ЄС і G7, цього не сталося.

Уряд Бельгії заперечує звинувачення, заявляючи, що "усі податки з активів Росії передаються Україні", але водночас уникає прямої відповіді, чи переказані всі отримані суми. Брюссель наголошує, що з 2022 року надав Україні близько 1 млрд євро допомоги, однак не пояснює, чому не виконав зобов’язання щодо внесення податкових доходів у спільний фінансовий механізм.

За словами одного з європейських дипломатів, "податкові надходження вже були частиною внутрішнього бюджету Бельгії, і вона не хотіла від них відмовлятися".

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Російські активи для допомоги Україні

  • Нагадаємо, раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала використати заморожені російські активи як заставу для надання Україні "репараційних кредитів". Формально підсанкційні російські активи не конфіскуватимуть, але Україна повертатиме такі кредити лише після того, як Росія сплатить репарації.
  • За різними оцінками, "репараційний кредит" Європейського Союзу для України, забезпечений російськими активами, може становити 130-140 млрд євро. Остаточно його розмір визначать після оцінки Міжнародним валютним фондом потреб України у фінансуванні у 2026 та 2027 роках.
  • Загалом наразі в Euroclear накопичилось понад 175 млрд євро готівки від заморожених російських активів, яка може бути використана для забезпечення нової позики. Але перш ніж ЄС погодить надання репараційної позики, він захоче погасити позику G7 для України у розмірі 45 млрд євро ($50 мільярдів), узгоджену минулого року, яка мала б погашатися за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.

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Бельгія (513) Євросоюз (15223) заморожені активи (877)
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Топ коментарі
+12
Ось і відповідь чому бельгійська влада відмовляється передавати заморожені рашистські кошти на потреби України...
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28.11.2025 10:49 Відповісти
+10
Ну, то тільки нам можна дорікати корупцією, особливо тим, хто наскрізь прошитий кац@..ми грошима!
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28.11.2025 10:52 Відповісти
+5
НЕ МОЖЕ БУТИ!!!
А взагалі то ЄС лохи. І Параша з КНР, КНДР, Іраном тощо і поводять себе з ЄС як з лохами.
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28.11.2025 10:48 Відповісти
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НЕ МОЖЕ БУТИ!!!
А взагалі то ЄС лохи. І Параша з КНР, КНДР, Іраном тощо і поводять себе з ЄС як з лохами.
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28.11.2025 10:48 Відповісти
Ось і відповідь чому бельгійська влада відмовляється передавати заморожені рашистські кошти на потреби України...
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28.11.2025 10:49 Відповісти
Відповідь як завжди проста -"мі вам нічего не должні"
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28.11.2025 11:25 Відповісти
А скільки у Бельгії нашого люду? От вони в скажуть, що ми українцям платимо з цих доходів...
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28.11.2025 10:51 Відповісти
А ще вони переводять кошти тим "українцям", котрі незламно тримають фронт у Монако.
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28.11.2025 11:11 Відповісти
Ну, то тільки нам можна дорікати корупцією, особливо тим, хто наскрізь прошитий кац@..ми грошима!
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28.11.2025 10:52 Відповісти
Так в ЄС теж мідічі є?
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28.11.2025 10:57 Відповісти
Погугліть який % від ВВП ЄС становлять ті нещасні 70 лярдів на рік, далі згадайте що вони мають виділяти 5% на оборону і що основна частина їхньої оборони зараз - це Україна. Взагалі не дуже зрозуміло, чого вони так біля тих грошей танцюють, якщо й своїх повно.
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28.11.2025 11:03 Відповісти
тоже думаю дело тут совсем не в деньгах а идут геополитические процессы. Потому что по заявлением их если Украина падет то чуть ли не сразу весь ЕС может идти сдаваться. А в реальности банально даже денег не хотят давать и друг на друга перекидывают. Германия к примеру с бюджетом на 26 год в ~550 млрд выделила на Украина аж целых 11 то есть это 2% всего навсего както очень мало учитывая какую миссию для них несет Украина
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28.11.2025 11:11 Відповісти
Або справа в тому, що тягти все треба буде лише небагатьом країнам, а всім іншим в ЄС оця історія до лампочки. А це вже веде до різних думок в стилі "що ж це за союз такий" і "а чого це ми маємо платити за них". А так взяли конфіскували - і все, всі спокійні й задоволені. Взагалі одна велика країна - то одне, а купа маленьких - то зовсім інше.
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28.11.2025 11:16 Відповісти
Ну - як привласнює - % собі на рахунок
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28.11.2025 11:07 Відповісти
Крисятнічати?!
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28.11.2025 11:08 Відповісти
Звісно, що трошки привласнює.
За принципом "хто що зберігає, той від того і має".
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28.11.2025 11:09 Відповісти
Фінансові фахівці рекомендують при заключенні Договору між Бельгією і ЄС про виплату "репараційного кредиту" включити пункт "форс- мажорних" обставин і страхування ризиків і сплатити страховий збір (це десь 2 -3, можливо до 5% від суми 140 млрд євро).
І тоді Бельгія погодиться, якщо навіть раптом в майбутньому наступить судова тяганина!
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28.11.2025 11:11 Відповісти
От це новина інтересах!!! Це тому вони так проти надання грошей Україні!!! Подивимось що знайде ЄС!!!
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28.11.2025 11:12 Відповісти
Я думаю, что и бункерный плешивец в доле.
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28.11.2025 11:14 Відповісти
ВБельгии даже наши дальнобойщики стараются не ночевать так как грабят фуры,режут тенты и даже лезут в кабины.
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28.11.2025 11:20 Відповісти
Вже писав. Не чекати судових тяганин, а готувати позов на канторку, Euroclear, і країну Бельгія. Фінансування війни, причетність до воєних злочинів, фінансування тероризму етц.
Вони самі ті гроші віддадуть.
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28.11.2025 11:22 Відповісти
Враження що в ЄС говорять про корупцію тільки якщо треба когось замочити.
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28.11.2025 12:00 Відповісти
Та ви що!!

Це ж найчесніша країна на континенті!!!!
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28.11.2025 12:19 Відповісти
У других евро стран тоже есть замороженные деньги раши, там не 140 млрд конечно но тоже суммы значительные. Почему другие не передадут эти деньги Украине а требуют только от Бельгии?
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28.11.2025 12:30 Відповісти
Ще вони нам будуть про корупцію щось розказувати. А в самих рило в пір'ї
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28.11.2025 13:03 Відповісти
несподзянка - у ЄС немає єдності і всі діють у власних інтересах, ну да)))))))
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28.11.2025 13:32 Відповісти
Все уже украдено до нас))
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28.11.2025 14:01 Відповісти
Мы за теми деньгами последние в очереди. Последним как правило достаются обертки... в лучшем случае. Так что никто там ничего не передаст. Это еще 2 года назад ясно было)
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28.11.2025 14:02 Відповісти
 
 