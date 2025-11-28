В ЄС підозрюють, що Бельгія привласнює доходи з російських активів, заморожених у Euroclear, - Politico

У Євросоюзі зростає невдоволення позицією Бельгії, яка блокує ухвалення "репараційного кредиту" для України за рахунок заморожених російських активів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

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Як повідомляється, дипломати починають підозрювати, що реальні причини спротиву - економічні, а не страх перед "відплатою" Росії.

За словами п’яти дипломатичних джерел з різних країн ЄС, Бельгія може утримувати доходи з активів РФ, фактично зараховуючи податки з них до свого бюджету. Йдеться про 25% корпоративного податку на доходи, які генерують заморожені російські активи у депозитарії Euroclear. Це суперечить зобов’язанням, які Бельгія взяла минулого року.

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Привласнення прибутків

Дипломати стверджують, що таким чином країна може привласнювати частину прибутків, замість того щоб спрямовувати їх на підтримку України. Якщо Брюссель продовжить блокувати рішення щодо активів, питання можливого привласнення доходів можуть винести на обговорення перед самітом Європейської ради.

У ЄС цікавляться двома ключовими питаннями: чи отримує Бельгія ці доходи напряму та чи переказує їх Україні. Аналітики Кільського інституту оцінюють, що з лютого 2022 року до серпня 2025-го Бельгія надала Україні 3,44 млрд євро допомоги, тоді як лише у 2024 році податки з активів РФ принесли державному бюджету країни 1,7 млрд євро.

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Проблеми з прозорістю

Проблеми з прозорістю виникли ще у 2024 році, коли союзники звинувачували Бельгію у використанні доходів із заморожених активів для фінансування власних потреб. Попри обіцянку перераховувати ці надходження до спеціального інструменту ЄС і G7, цього не сталося.

Уряд Бельгії заперечує звинувачення, заявляючи, що "усі податки з активів Росії передаються Україні", але водночас уникає прямої відповіді, чи переказані всі отримані суми. Брюссель наголошує, що з 2022 року надав Україні близько 1 млрд євро допомоги, однак не пояснює, чому не виконав зобов’язання щодо внесення податкових доходів у спільний фінансовий механізм.

За словами одного з європейських дипломатів, "податкові надходження вже були частиною внутрішнього бюджету Бельгії, і вона не хотіла від них відмовлятися".

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Російські активи для допомоги Україні

Нагадаємо, раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала використати заморожені російські активи як заставу для надання Україні "репараційних кредитів". Формально підсанкційні російські активи не конфіскуватимуть, але Україна повертатиме такі кредити лише після того, як Росія сплатить репарації.

За різними оцінками, "репараційний кредит" Європейського Союзу для України, забезпечений російськими активами, може становити 130-140 млрд євро. Остаточно його розмір визначать після оцінки Міжнародним валютним фондом потреб України у фінансуванні у 2026 та 2027 роках.

Загалом наразі в Euroclear накопичилось понад 175 млрд євро готівки від заморожених російських активів, яка може бути використана для забезпечення нової позики. Але перш ніж ЄС погодить надання репараційної позики, він захоче погасити позику G7 для України у розмірі 45 млрд євро ($50 мільярдів), узгоджену минулого року, яка мала б погашатися за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.

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