Мерц про заморожені активи РФ: сильний важіль, щоб змусити Росію до переговорів
Партнери прагнуть просунутися в питанні заморожених активів РФ, щоб змусити Росію сісти за стіл переговорів.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив канцлер ФРН Фрідріх Мерц на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Словенії Робертом Голобом у Берліні.
ЄС прагне прискорити рішення
Так, Мерц зауважив, що останніми днями спостерігається нова динаміка в пошуку шляхів завершення війни.
За його словами, партнери хочуть просунутися вперед у питанні заморожених активів РФ "як знак сили та як важіль, щоб справді змусити Москву сісти за стіл переговорів".
Канцлер зазначив, що члени ЄС перейдуть до конкретних обговорень юридичних текстів, намагаючись знайти спільне та прийнятне для всіх рішення, після того як прем’єр-міністр Бельгії детально виклав свою позицію.
"Зрештою, нам потрібно, щоб усі усвідомили: у цьому питанні йдеться про безпеку Європи, про безпеку всіх нас", - наголосив канцлер і додав, що це він перед останнім самітом запропонував фінансувати Україну три наступні роки за рахунок російських активів.
ЄС шукає спільне рішення
Він висловив сподівання, що буде знайдено спільне рішення в Європейському Союзі, і підкреслив необхідність максимально посилити тиск на Росію, щоб припинити її війну.
"І для цього, на мою думку, використання російських активів є справді доцільним і правильним кроком. Але ще раз: ми шукаємо спільне рішення з бельгійською державою та з Euroclear, щоб це справді могло бути ухвалене в Європейському Союзі на основі широкого консенсусу", - додав політик.
Мерц також зауважив, що "рішення щодо використання заморожених у Європейському Союзі російських державних активів належить виключно ЄС та його державам-членам".
Позиція Словенії
Своєю чергою Голоб сказав, що Словенія розуміє позицію Бельгії та її очікування щодо певних гарантій, коли йдеться про можливість використання цих активів.
"З іншого боку, зрозуміло, що це найсильніший інструмент, який є в руках Європи і який Європа може використати з єдиною метою — досягти миру та завершення війни в Україні", - зазначив він.
За його словами, йдеться не про дві різні позиції, а різні шляхи вирішення питання. Бельгія і інші держави-члени, можливо, лише за одним винятком (мається на увазі Віктор Орбан), усі мають спільну мету, і ця мета — визначити всі наявні інструменти, щоб досягти миру в Україні.
Голоб вважає, що пропозиція, яку представив канцлер Мерц, є компромісною.
Російські активи для допомоги Україні
- Нагадаємо, раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала використати заморожені російські активи як заставу для надання Україні "репараційних кредитів". Формально підсанкційні російські активи не конфіскуватимуть, але Україна повертатиме такі кредити лише після того, як Росія сплатить репарації.
- За різними оцінками, "репараційний кредит" Європейського Союзу для України, забезпечений російськими активами, може становити 130-140 млрд євро. Остаточно його розмір визначать після оцінки Міжнародним валютним фондом потреб України у фінансуванні у 2026 та 2027 роках.
- Загалом наразі в Euroclear накопичилось понад 175 млрд євро готівки від заморожених російських активів, яка може бути використана для забезпечення нової позики. Але перш ніж ЄС погодить надання репараційної позики, він захоче погасити позику G7 для України у розмірі 45 млрд євро ($50 мільярдів), узгоджену минулого року, яка мала б погашатися за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.
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НЕ дивно що Путін нікого з них не поважає - торгаші.
РФ втратила за 11 років кілька тріліонів - десь під 5 чи 6, весь ринок Европи і тд. ВОНИ БУДУЮТЬ ІМПЕРІЮ. Чхати вони хотіли на 150 млрд
А активи- це збитки російського бизнесу.
так що бизнес має вбити хутина
Ох там у них в дойчляндії нова "ліверна ковбаса" з'явилася
Вони самі кажуть що щє довго волокита буде
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Отаки світова система - всі знають хто агресор, мають його рахунки, але конфіскувати нізя...
Другие для улиц
Здесь брошены орлы
Ради бройлерных куриц
Коли от от буде одним кліком "триста міл'ярдів" перераховано на оборону ( поставки зброї а не до лам міндіча!!) тоді це тиск!! А коли сцянина та балаканина - то це лише ьалаканина