Мерц: Жодних рішень щодо України без України - і жодного нав’язаного миру

Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що рішення щодо України не можуть ухвалюватися без її участі, а нав’язаний над її головою мир є неприйнятним.

Про це він сказав після зустрічі з прем’єром Польщі Дональдом Туском, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

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Мерц наголосив, що європейські партнери мають продовжувати допомагати Україні захищатися, підтримувати трансатлантичну єдність разом зі США та зберігати фокус на питаннях європейської оборони, зокрема на темі заморожених російських активів.

Він підтвердив, що разом із Туском провів розмову з президентами Франції та України - Еммануелем Макроном і Володимиром Зеленським - і назвав найближчі дні особливо важливими для Києва.

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Співпраця між Німеччиною та Польщею

Канцлер також підкреслив інтерес Німеччини до тісних і рівноправних відносин із Польщею, яка стикається з ризиками з боку "ревізіоністського" режиму РФ. На його думку, у часи тиску на єдність Європи країни не можуть дозволити собі розділення.

Мерц повідомив про плани поглибити оборонну співпрацю між Німеччиною та Польщею - від розміщення німецьких винищувачів на східному фланзі НАТО до спільних проєктів у сфері безпілотників, а також про підготовку нової оборонної угоди у 2026 році.

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