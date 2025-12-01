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Мерц: Жодних рішень щодо України без України - і жодного нав’язаного миру

Мерц

Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що рішення щодо України не можуть ухвалюватися без її участі, а нав’язаний над її головою мир є неприйнятним.

Про це він сказав після зустрічі з прем’єром Польщі Дональдом Туском, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

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Мерц наголосив, що європейські партнери мають продовжувати допомагати Україні захищатися, підтримувати трансатлантичну єдність разом зі США та зберігати фокус на питаннях європейської оборони, зокрема на темі заморожених російських активів.

Він підтвердив, що разом із Туском провів розмову з президентами Франції та України - Еммануелем Макроном і Володимиром Зеленським - і назвав найближчі дні особливо важливими для Києва.

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Співпраця між Німеччиною та Польщею

Канцлер також підкреслив інтерес Німеччини до тісних і рівноправних відносин із Польщею, яка стикається з ризиками з боку "ревізіоністського" режиму РФ. На його думку, у часи тиску на єдність Європи країни не можуть дозволити собі розділення.

Мерц повідомив про плани поглибити оборонну співпрацю між Німеччиною та Польщею - від розміщення німецьких винищувачів на східному фланзі НАТО до спільних проєктів у сфері безпілотників, а також про підготовку нової оборонної угоди у 2026 році.

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Автор: 

війна в Україні (8514) Мерц Фрідріх (452)
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Топ коментарі
+3
Красиво, але це все бідонівська риторика. І поведінка відповідна. Коли щось дають, а щось (потужне і далекобійне) - ні.
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01.12.2025 17:52 Відповісти
+3
Так-так, пам'ятаємо. Україна повинна воювати до 2030 року... Чи вже терміни змінился?
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01.12.2025 18:00 Відповісти
+2
Ракети давайте дальнобійні , а не бла,бла,бла
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01.12.2025 17:48 Відповісти
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Ракети давайте дальнобійні , а не бла,бла,бла
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01.12.2025 17:48 Відповісти
Досить вже прожектів; зброю давайте!
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01.12.2025 17:50 Відповісти
Красиво, але це все бідонівська риторика. І поведінка відповідна. Коли щось дають, а щось (потужне і далекобійне) - ні.
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01.12.2025 17:52 Відповісти
Так-так, пам'ятаємо. Україна повинна воювати до 2030 року... Чи вже терміни змінился?
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01.12.2025 18:00 Відповісти
Если не пойдем на 28 хотелок пу и раши то выбора особого чем воевать и не будет.Да и если пойдем то надолго война не прекратиться максимум на пару тройку лет так что
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01.12.2025 18:08 Відповісти
казли, які нав'язують нам мир, а ми не хочемо
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01.12.2025 18:02 Відповісти
А варианты не навязанного мира есть? Или только дальше воевать без внятных перспектив. Вы и так превратили эту войну в процесс.
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01.12.2025 18:09 Відповісти
Вариантов нет.Альтернатива одна война.Хотя если и принять навязанный рашей мир то долгим он не будет
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01.12.2025 18:21 Відповісти
Надавай Тауруси і ми пішлем рудого під три чорти
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01.12.2025 18:13 Відповісти
Скільки?
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01.12.2025 19:50 Відповісти
Як же ви боїтесь, що ця війна закінчиться
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01.12.2025 19:51 Відповісти
 
 