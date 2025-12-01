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Новини Гарантії безпеки для України
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Ми працюємо, щоб гарантувати, що третього вторгнення РФ не буде, — Зеленський

Зеленський і Макрон: переговори у Франції 01 грудня 2025 року

Під час робочого візиту до Франції Президент України Володимир Зеленський заявив, що ключові завдання для нашої держави залишаються абсолютно зрозумілими — це посилення оборони, отримання дієвих гарантій безпеки та збереження незалежності й суверенітету України.

Про це глава держави повідомив на спільній пресконференції з президентом Франції Еммануелем Макроном, передає Цензор.НЕТ.

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Росія порушує зобов'язання 

Зеленський підкреслив, що Україна докладає максимум зусиль, аби запобігти будь-яким спробам зірвати майбутні домовленості щодо завершення війни. За його словами, Росія вже неодноразово порушувала взяті на себе зобов’язання, тому Україні необхідно подбати про створення таких механізмів безпеки, які не дозволять повторити подібні сценарії.

Президент наголосив, що саме в цьому контексті особливо важливо забезпечити Україні надійні та ефективні гарантії безпеки, які працюватимуть на довгострокову перспективу та убезпечать країну від нових загроз.

Також читайте: РФ каже, що захопила Куп’янськ. Однак ЗСУ зачистили місто від "майже всіх" окупантів, - Зеленський

Гарантії безпеки для України 

Своєю чергою Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що "Коаліція охочих" вже завершила роботу над гарантіями безпеки для України й має намір обговорити їх зі США.

"Росія не дала жодних сигналів чи доказів того, що вона припинить агресію. Україна є єдиною країною, яка може обговорювати питання території, адже це її територія, визнана міжнародним правом і суверенна. Коли йдеться про гарантії безпеки, вони повинні бути за участі українців. Це їхня територія, і також, якщо за столом сидять представники "Коаліції охочих". Оскільки вони також виступають в ролі гарантів, і оскільки йдеться про безпеку Європи", - наголосив Макрон.

Читайте також: Зеленський не зустрічатиметься з Віткоффом 2 грудня в Ірландії, - ЗМІ

Переговори у Флориді

  • Раніше повідомлялося, що секретар РНБО України й глава української делегації Рустем Умєров разом із командою вже на шляху до Сполучених Штатів.
  • У неділю, 30 листопада, представники США та України проведуть зустріч у Флориді для продовження переговорів щодо угоди про припинення війни РФ проти України.
  • Видання Axios писало, що у неділю, 30 листопада, США на зустрічі з українською делегацією у Маямі хочуть досягти домовленостей щодо двох питань - територій та гарантій безпеки.
  • Згодом повідомлялося, що у Маямі стартували переговори між делегаціями США та України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Коаліція охочих" сконцентрується на заморожених активах РФ і гарантіях безпеки для України, - Макрон

Автор: 

Зеленський Володимир (28024) перемовини (3822) Франція (3347) Макрон Емманюель (1773)
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Топ коментарі
+17
Стесняюсь спросить величайшего. А как там поживают потужные планы перемоги, одобренные всеми сельсоветами и трудовыми коллективами? Они там как? А все 28 великолепных договоров с незламными гарантиями для Украины еще в силе или уже все? А приснопамятный договор о недрах с его секретными приложениями? Не для себя спрашиваю, другу просто интересно
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01.12.2025 18:32 Відповісти
+14
Не буде третього нападу, якщо Україною будуть правити патріоти і мати потужні збройні сили. Так, що вава туди не вписується зі сворою мародерів
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01.12.2025 18:29 Відповісти
+11
Незалежність, суверенітет... Чомусь не згадав про кордони, території, Конституцію і присягу...
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01.12.2025 18:28 Відповісти
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Для цього потрібна атомна бомба. Бажано не одна...
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01.12.2025 18:28 Відповісти
Вибачте це не реально всі атомні бомби що були в Україні зараз в світі пройобаних речей.
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01.12.2025 18:33 Відповісти
Все возможно стоит лишь захотеть
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01.12.2025 19:10 Відповісти
Обіцяв, що другого вторгнення не буде...
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01.12.2025 19:13 Відповісти
Вони працюють над "майскІмІ_шашликамІ_2"...
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01.12.2025 18:28 Відповісти
"Надо просто перестать стрелять"
"Посмотреть ***** в глаза"
"Стереть границы в своей голове"
"***** тоже хочет мира"
"В войне виноват предшественник, она была ему выгодна"
...

Этапы большого пути на пути к кровавым шашлыкам.
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01.12.2025 18:38 Відповісти
Незалежність, суверенітет... Чомусь не згадав про кордони, території, Конституцію і присягу...
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01.12.2025 18:28 Відповісти
Не буде третього нападу, якщо Україною будуть правити патріоти і мати потужні збройні сили. Так, що вава туди не вписується зі сворою мародерів
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01.12.2025 18:29 Відповісти
Сьогодні зеневтік в ефірі. До півночі ще буде докуя потужності.
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01.12.2025 18:31 Відповісти
+ відосик
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01.12.2025 18:32 Відповісти
Може б, Зєльонкіну відпочити?
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01.12.2025 18:31 Відповісти
бажано на цвинтарі.
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01.12.2025 18:35 Відповісти
тупий Зеля скажи цим янкі що не ти, не ВР не вправі вирішувати змыну кордонів
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01.12.2025 18:32 Відповісти
ну, двойное гражданство как-то порешали (и все сидят, но не в тех местах, где должны). тут теперь тоже - почему не сделать еще что-то тупое феерическое, в продолжение банкета.
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01.12.2025 18:43 Відповісти
Стесняюсь спросить величайшего. А как там поживают потужные планы перемоги, одобренные всеми сельсоветами и трудовыми коллективами? Они там как? А все 28 великолепных договоров с незламными гарантиями для Украины еще в силе или уже все? А приснопамятный договор о недрах с его секретными приложениями? Не для себя спрашиваю, другу просто интересно
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01.12.2025 18:32 Відповісти
"не на часі"
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01.12.2025 18:33 Відповісти
никто сельсоветы уже не спрашивает. хотя - все возможности есть, интернет, "цифровизация", "застосунки" за госбабло и т.п. одни советники, избранные и незаменимые люди знают как жить (им). и - правы, живут хорошо.
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01.12.2025 18:50 Відповісти
Так во всем мире так. Казалось бы государство и бюрократия нужны так как информация тяжело доходит, а теперь информация быстрее телефонного звонка, а решения более централизированны чем когда-либо. Вечно это продолжаться не может.
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01.12.2025 18:58 Відповісти
Все уже забыли и про "потужну перемогу", и про "справедливый мир". Теперь уже разговор идет про "быстрейший достойный мир", которым маскируют фактическую капитуляцию. Докерувався недонаполеон до края пропасти.
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01.12.2025 19:34 Відповісти
Коли будемо міняти КурВовСЬКу область... хоча б на Кринки...
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01.12.2025 22:23 Відповісти
А шо, вже друге закiнчилось ?
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01.12.2025 18:32 Відповісти
Можливо в його реальності вже давно, як 2019 році перше
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01.12.2025 18:35 Відповісти
це Зільоне падло поїхало в турне по Європі , щоб та перднула про ТАКІ !!! міри безпеки, що Умєров може спокійно підписати здачу ВСЬОГО ДОНБАСУ з укріпленням для майбутніх продовжень війни рашкою ...
Не даремно ж Умєров прискакав до Франції також на зустріч -явку до ЗЕ ...

Вірно говорить Й Швейць й Луценко - ця страшна угода точно буде підписана громадянином США Умєровим , 9Я ДУМАЮ тому США просять НАБУ не відкривати компромат на нього- хоча б ПОКИ ЩО) ...

А Швець радить одне , доречі, про що кричить й Гончаренко - буд-яка угода з ратифікацією законності у СЕНАТІ США та з погодженням ратифікацією ЄВРОПЕЙЦІВ
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01.12.2025 18:36 Відповісти
Логіка подій сьогодні у США серед сенаторів обох партій підказує - НІКОЛИ ТАМ нЕ НАБЕРУТЬ БІЛЬШОСТІ Умерівські підписи під договорняками двох гопників Трампа та ХУ...

Залежність ЧЕБУРЕКА від США та повна співпраця РОЕКАМИ з РИГАМИ та агентом Козирем - це хіба мало?
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01.12.2025 18:40 Відповісти
Почему вы так уверены в сенате сша .Швеца насмотрелись
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01.12.2025 19:12 Відповісти
Чомусь заголовок з першого разу прочитався: "ми працюємо, щоб грабувати..."
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01.12.2025 18:36 Відповісти
+
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01.12.2025 22:20 Відповісти
А хто поверне мені моїх близьких.які через зрадницьку,бездарну поведінку влади відкрив ворота фашисту путіну????
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01.12.2025 18:41 Відповісти
Трамп 10 війну закінчує, ці треттє вторгнення зупиняють...
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01.12.2025 18:44 Відповісти
Гарантія безпеки, це сильна Армія, але не при цих!
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01.12.2025 18:44 Відповісти
Після міндічєй на це не залишиться коштів ((((( масове ТРО, яке має зброю вдома ( якщо живе ближчє ніж півтори доби маршу від лінії кордону/замороженого зіткнення ! )
Масове ТРО, байрактари, джавеліни, стінгери, оновлене ППО. Запаси палива, провізії та медички в кожному селі ( централізовані склади знову виб'ють ракетами, у другій черзі після залпу по радарах ППО. ) .
І залізні гарантії з контрактами та логістикою що будуть поставляти потрібну кількість зброї
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01.12.2025 22:19 Відповісти
у 2019 році, кацапи мріяли щоб мудрій нарід обрав блазня президентом, бо Порошенка вони не хотіли бачити на другий термін
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01.12.2025 18:47 Відповісти
Бовдур,це нереально!!!
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01.12.2025 18:48 Відповісти
и также, если за столом сидят представители "Коалиции желающих". Поскольку они также выступают в роли гарантов

Это о"уенные гаранты. Которые у себя дома боятся кацапские дроны сбивать. Я аж вижу, как они кинутся нас защищать.
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01.12.2025 18:54 Відповісти
Буде багато стрілочок на карті!!! Ой Потужних!! За протоколами Нато
І такі Потужні накази заготовлені до Планів!!! Аж гай гуде.. тільки за їх ще треба буде колегіально проголосувати, чи ВСІ згодні захищатись в умовній Варшаві Чи Вільнюсі. Чи нема хто утримався або підняв "проти"? Чи нема "вето"? Чи нема нових пропозицій та дискусій
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01.12.2025 22:14 Відповісти
Хворий ублюдок. Хто тобі що гарантує...
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01.12.2025 19:12 Відповісти
Що ти, ****ь придорожна, можеш гарантувати?
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01.12.2025 19:17 Відповісти
Збереження безпеки і суверенітету?А що територіальна цілісність вже не на часі?
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01.12.2025 19:21 Відповісти
А... от воно як. Пам'ятаю десь у лютому 2022 року схожа риторикабула,, тоді типу "другого" вторгнення не мало б бути, мол, все під контролем, то все захід паніку нагнітає, економіка страждає, так що холопи, не партесь, вакцинуйтесь, маринуйте м'ясо і купуйте медичні маски, які один х...й вам не допоможуть, а от "ефєктівним мєнєджерам" на прибарахлитись стане. Дежавю в мене....
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01.12.2025 20:10 Відповісти
Прогарантируйте лучше что дождь золотых монет будет идти над всей Украиной минимум раз в год, это реалистичнее
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01.12.2025 20:53 Відповісти
А де твоє потужне та незламне - мінська-3 не буде!!! ???
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01.12.2025 20:54 Відповісти
Ми бачили як ти сприяв другому!!! І як гигикав з Сил Оборони при першому! В казав "сруzzкіє вайска просто отодвігают граніцу"
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01.12.2025 22:10 Відповісти
Ну якщо капітудювати повністґ зараз ,то ще одне вьоргнення не знадобиься ....
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01.12.2025 23:52 Відповісти
 
 