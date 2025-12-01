Ми працюємо, щоб гарантувати, що третього вторгнення РФ не буде, — Зеленський
Під час робочого візиту до Франції Президент України Володимир Зеленський заявив, що ключові завдання для нашої держави залишаються абсолютно зрозумілими — це посилення оборони, отримання дієвих гарантій безпеки та збереження незалежності й суверенітету України.
Про це глава держави повідомив на спільній пресконференції з президентом Франції Еммануелем Макроном, передає Цензор.НЕТ.
Росія порушує зобов'язання
Зеленський підкреслив, що Україна докладає максимум зусиль, аби запобігти будь-яким спробам зірвати майбутні домовленості щодо завершення війни. За його словами, Росія вже неодноразово порушувала взяті на себе зобов’язання, тому Україні необхідно подбати про створення таких механізмів безпеки, які не дозволять повторити подібні сценарії.
Президент наголосив, що саме в цьому контексті особливо важливо забезпечити Україні надійні та ефективні гарантії безпеки, які працюватимуть на довгострокову перспективу та убезпечать країну від нових загроз.
Гарантії безпеки для України
Своєю чергою Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що "Коаліція охочих" вже завершила роботу над гарантіями безпеки для України й має намір обговорити їх зі США.
"Росія не дала жодних сигналів чи доказів того, що вона припинить агресію. Україна є єдиною країною, яка може обговорювати питання території, адже це її територія, визнана міжнародним правом і суверенна. Коли йдеться про гарантії безпеки, вони повинні бути за участі українців. Це їхня територія, і також, якщо за столом сидять представники "Коаліції охочих". Оскільки вони також виступають в ролі гарантів, і оскільки йдеться про безпеку Європи", - наголосив Макрон.
Переговори у Флориді
- Раніше повідомлялося, що секретар РНБО України й глава української делегації Рустем Умєров разом із командою вже на шляху до Сполучених Штатів.
- У неділю, 30 листопада, представники США та України проведуть зустріч у Флориді для продовження переговорів щодо угоди про припинення війни РФ проти України.
- Видання Axios писало, що у неділю, 30 листопада, США на зустрічі з українською делегацією у Маямі хочуть досягти домовленостей щодо двох питань - територій та гарантій безпеки.
- Згодом повідомлялося, що у Маямі стартували переговори між делегаціями США та України.
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"Посмотреть ***** в глаза"
"Стереть границы в своей голове"
"***** тоже хочет мира"
"В войне виноват предшественник, она была ему выгодна"
...
Этапы большого пути на пути к кровавым шашлыкам.
тупоефеерическое, в продолжение банкета.
Не даремно ж Умєров прискакав до Франції також на зустріч -явку до ЗЕ ...
Вірно говорить Й Швейць й Луценко - ця страшна угода точно буде підписана громадянином США Умєровим , 9Я ДУМАЮ тому США просять НАБУ не відкривати компромат на нього- хоча б ПОКИ ЩО) ...
А Швець радить одне , доречі, про що кричить й Гончаренко - буд-яка угода з ратифікацією законності у СЕНАТІ США та з погодженням ратифікацією ЄВРОПЕЙЦІВ
Залежність ЧЕБУРЕКА від США та повна співпраця РОЕКАМИ з РИГАМИ та агентом Козирем - це хіба мало?
Масове ТРО, байрактари, джавеліни, стінгери, оновлене ППО. Запаси палива, провізії та медички в кожному селі ( централізовані склади знову виб'ють ракетами, у другій черзі після залпу по радарах ППО. ) .
І залізні гарантії з контрактами та логістикою що будуть поставляти потрібну кількість зброї
Это о"уенные гаранты. Которые у себя дома боятся кацапские дроны сбивать. Я аж вижу, как они кинутся нас защищать.
І такі Потужні накази заготовлені до Планів!!! Аж гай гуде.. тільки за їх ще треба буде колегіально проголосувати, чи ВСІ згодні захищатись в умовній Варшаві Чи Вільнюсі. Чи нема хто утримався або підняв "проти"? Чи нема "вето"? Чи нема нових пропозицій та дискусій