"Коаліція охочих" завершила роботу над гарантіями безпеки для України, - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що "Коаліція охочих" вже завершила роботу над гарантіями безпеки для України й має намір обговорити їх зі США.

Про це він сказав на пресбрифінгу з президентом України Володимиром Зеленським, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Гарантії безпеки від Європи

"Росія не дала жодних сигналів чи доказів того, що вона припинить агресію. Україна є єдиною країною, яка може обговорювати питання території, адже це її територія, визнана міжнародним правом і суверенна. Коли йдеться про гарантії безпеки, вони повинні бути за участі українців. Це їхня територія, і також, якщо за столом сидять представники "Коаліції охочих". Оскільки вони також виступають в ролі гарантів, і оскільки йдеться про безпеку Європи", - наголосив Макрон.

За його словами, найближчим часом європейці затвердять їх з американцями.

"Найближчими днями відбудуться важливі переговори між американськими посадовцями та "Коаліцією охочих" з метою уточнення участі США в цих гарантіях, відповідно до того, що ми вирішили минулого тижня", - додав президент Франції.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС зробить внесок у гарантії безпеки для України шляхом фінансування та підтримки оборонної промисловості, - Каллас

Переговори у Флориді

Раніше повідомлялося, що секретар РНБО України й глава української делегації Рустем Умєров разом із командою вже на шляху до Сполучених Штатів.

У неділю, 30 листопада, представники США та України проведуть зустріч у Флориді для продовження переговорів щодо угоди про припинення війни РФ проти України.

Видання Axios писало, що у неділю, 30 листопада, США на зустрічі з українською делегацією у Маямі хочуть досягти домовленостей щодо двох питань - територій та гарантій безпеки.

Згодом повідомлялося, що у Маямі стартували переговори між делегаціями США та України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Коаліція охочих" сконцентрується на заморожених активах РФ і гарантіях безпеки для України, - Макрон