"Коаліція охочих" завершила роботу над гарантіями безпеки для України, - Макрон
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що "Коаліція охочих" вже завершила роботу над гарантіями безпеки для України й має намір обговорити їх зі США.
Про це він сказав на пресбрифінгу з президентом України Володимиром Зеленським, інформує Цензор.НЕТ.
Гарантії безпеки від Європи
"Росія не дала жодних сигналів чи доказів того, що вона припинить агресію. Україна є єдиною країною, яка може обговорювати питання території, адже це її територія, визнана міжнародним правом і суверенна. Коли йдеться про гарантії безпеки, вони повинні бути за участі українців. Це їхня територія, і також, якщо за столом сидять представники "Коаліції охочих". Оскільки вони також виступають в ролі гарантів, і оскільки йдеться про безпеку Європи", - наголосив Макрон.
За його словами, найближчим часом європейці затвердять їх з американцями.
"Найближчими днями відбудуться важливі переговори між американськими посадовцями та "Коаліцією охочих" з метою уточнення участі США в цих гарантіях, відповідно до того, що ми вирішили минулого тижня", - додав президент Франції.
Переговори у Флориді
- Раніше повідомлялося, що секретар РНБО України й глава української делегації Рустем Умєров разом із командою вже на шляху до Сполучених Штатів.
- У неділю, 30 листопада, представники США та України проведуть зустріч у Флориді для продовження переговорів щодо угоди про припинення війни РФ проти України.
- Видання Axios писало, що у неділю, 30 листопада, США на зустрічі з українською делегацією у Маямі хочуть досягти домовленостей щодо двох питань - територій та гарантій безпеки.
- Згодом повідомлялося, що у Маямі стартували переговори між делегаціями США та України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- США відмовиться і Європа заявить "інших гарантій у нас немає".
Тут членство в НАТО майже нічого не гарантує, а ви навіть це боїтеся запропонувати.
Угорщина й ще декілька країн непідтримають вступ України до НАТО.
Тільки власна зброя та армія є чи не єдиною дієвою гарантією безпеки.
Лише тоді, коли ЄС і НАТО відчує гостру потребу в Україні, коли Україна їхню кампашку підсилить, а не буде обузой, за яку потрібно вписатися і утримувати на плаву, от тоді двері широко розкриються...
а штати традиційно жахаються розпаду ерефії, бо не розуміють, що роботи з її ЯЗ, яка опинеться в руках нових держ. утворень і які, вже навчанні буд.меморандумом, ніколи від ядерки ні за які плюшки- цяцянки не відмовляться...
от і обирає світовий коп шлях найменшого спротиву... і мріє за рахунок жирних гешефтів подружитися з людожером, не розуміючи його імманентну природу - грабувати, вбивати, новими землями приростати... аж до Ліссабону, ну і Аляска на закуску.
пу не приховує свої зазихання і якщо б його почули ще на, так званой, безпековій конференції в Мюнхені 2007, відреагували адекватно на напад пу на Грузію 2008... то була б інша історія.
Превентивні дії замість запіздненого вялого реагування - це те, чого бракує сильним мира сєго за океаном.
коп багато обіцяв, правив бал в нато, стримував європ.країни від самостійної розбудови своєї військової міці... і лише Франція і Вел.Британія бачили в цьому загрозу і робили щось самі...
от і результат на обличчі
а ту оон вже давно треба розпустити: устав її похерено... засталися лише декорації і соплі
обезброєння і розвал ЗСУ - це фундаментальна гарантія безпеки для пу= пошагова капітуляція = знищення під корень укр.державності
Кордони і їх захист - основоположний признак держави. Якщо бракує сили захистити кордони = зникне держава.