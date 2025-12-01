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Новини Гарантії безпеки для України
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"Коаліція охочих" завершила роботу над гарантіями безпеки для України, - Макрон

макрон

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що "Коаліція охочих" вже завершила роботу над гарантіями безпеки для України й має намір обговорити їх зі США.

Про це він сказав на пресбрифінгу з президентом України Володимиром Зеленським, інформує Цензор.НЕТ.

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Гарантії безпеки від Європи

"Росія не дала жодних сигналів чи доказів того, що вона припинить агресію. Україна є єдиною країною, яка може обговорювати питання території, адже це її територія, визнана міжнародним правом і суверенна. Коли йдеться про гарантії безпеки, вони повинні бути за участі українців. Це їхня територія, і також, якщо за столом сидять представники "Коаліції охочих". Оскільки вони також виступають в ролі гарантів, і оскільки йдеться про безпеку Європи", - наголосив Макрон.

За його словами, найближчим часом європейці затвердять їх з американцями.

"Найближчими днями відбудуться важливі переговори між американськими посадовцями та "Коаліцією охочих" з метою уточнення участі США в цих гарантіях, відповідно до того, що ми вирішили минулого тижня", - додав президент Франції.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС зробить внесок у гарантії безпеки для України шляхом фінансування та підтримки оборонної промисловості, - Каллас

Переговори у Флориді

  • Раніше повідомлялося, що секретар РНБО України й глава української делегації Рустем Умєров разом із командою вже на шляху до Сполучених Штатів.
  • У неділю, 30 листопада, представники США та України проведуть зустріч у Флориді для продовження переговорів щодо угоди про припинення війни РФ проти України.
  • Видання Axios писало, що у неділю, 30 листопада, США на зустрічі з українською делегацією у Маямі хочуть досягти домовленостей щодо двох питань - територій та гарантій безпеки.
  • Згодом повідомлялося, що у Маямі стартували переговори між делегаціями США та України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Коаліція охочих" сконцентрується на заморожених активах РФ і гарантіях безпеки для України, - Макрон

Автор: 

США (26742) Макрон Емманюель (1773) війна в Україні (8514) гарантії безпеки (467) Коаліція охочих (139)
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Топ коментарі
+4
Вітаю Вас,шановні! Особисто мені це нагадує і відповідає по суті басню Крилова "Квартет". Україна вже має досвід Будапештського меморандуму, хто відповів за його порушення? Та цей кремлівський педофіл, військоівий злочинець та терорист №1 в світі -путінхуйло давно вже поклав на всіх цих "охочих" і покладе на всі ці гарантії, що будуть знову надруковані на якомусь папірці. Все це - *уйня. Гарантією безпеки буде повений розгром *********** кацапії та її розвал через колапс її економіки та розпад кацапії на окремі національні держави і таким чином, щоб вони вже ніколи в світі не могли б зібратись до купи. Оце тоді будуть гарантії безпеки для України як суверенної незалежної Європейської держави. І ще тоді коли Україна буде прийнята до ЄС та НАТО.
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02.12.2025 00:48 Відповісти
+3
щос якось скільки б не збиралася КО то результат завжди один і той же - немає консенсусу, червоні лінії...
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01.12.2025 18:01 Відповісти
+3
Как говорит Каспаров, НАТО фейк, всего лишь четыре буквы. Даже если Украина вступила бы в этот блок, они не смогли бы защитить, потому что они не собираются воевать. Ну а если надо было бы разбомбить в пустыне бедуинов, погонщикаов верблюдов, то да, тут они смелые. Устроили бы они какого-нибудь бурю в Сахаре.
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01.12.2025 22:47 Відповісти
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Бадьоріше, українці. Бачите, вже закінчили роботу над гарантіями безпеки. Лишилося зі США обговорити.
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01.12.2025 18:00 Відповісти
Так там гарантії в стилі "Європа вирішила що все забезпечить США"
- США відмовиться і Європа заявить "інших гарантій у нас немає".
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01.12.2025 18:23 Відповісти
А якщо не забезпечить США, то забезпечить Україна. Як не крути то нормально виходить. Ось вона, джентльменська кмітливість)
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01.12.2025 18:35 Відповісти
В Маямі..згадалось купання зе! з жОПою у Чорному морі..головне, щоб воно не залишилось там. Бо договору про екстрадицію немає..
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02.12.2025 06:04 Відповісти
щос якось скільки б не збиралася КО то результат завжди один і той же - немає консенсусу, червоні лінії...
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01.12.2025 18:01 Відповісти
А то, як в расєйськой басні Крилова.."а вы, друзья, как ни садитесь..все ж в музыканты не годитесь"..
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02.12.2025 06:06 Відповісти
Аж від серця відлягло!!!
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01.12.2025 18:04 Відповісти
Та не хоче рудий покидьок бачити Європу на перемовинах.
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01.12.2025 18:08 Відповісти
І правильно робить. До цього Європу сто разів запрошували на переговори - і де результат?
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01.12.2025 18:18 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=WxuY_986wIc https://www.youtube.com/watch?v=ЛУЦЕНКО: Капітуляцію ПІДПИШЕ Умеров. Його "ОБРАЛИ" Путін й Трамп. А після він лишиться в США
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01.12.2025 18:17 Відповісти
Якщо ви боїтеся прийняти Україну до НАТО, то все решта -- лайно, а не гарантії.

Тут членство в НАТО майже нічого не гарантує, а ви навіть це боїтеся запропонувати.
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01.12.2025 18:20 Відповісти
Україні необхідна згода Великої Британії та Франції взяти Україну під ядерну парасольку стримування застосування путлєром ядерної зброї та іншої ЗМУ проти України.
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01.12.2025 19:58 Відповісти
Резюме: жодних гарантій кааліция не ухвалила.
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01.12.2025 19:41 Відповісти
Гарантии примерно как на китайский фонарик с Али Экспресса.
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01.12.2025 21:03 Відповісти
Не кажіть...в мене вже 2 роки працює))))
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02.12.2025 06:08 Відповісти
Поки Почесні французські політики роблять конфуз ліца, кацапи пропонують трампонам 2 тріолона помідорів зелених, плнятно що Єс такого взагалі не запропонує, того що тоді Китай за Тайвань дасть думаю 5 трілімонів анананасів
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01.12.2025 22:35 Відповісти
Как говорит Каспаров, НАТО фейк, всего лишь четыре буквы. Даже если Украина вступила бы в этот блок, они не смогли бы защитить, потому что они не собираются воевать. Ну а если надо было бы разбомбить в пустыне бедуинов, погонщикаов верблюдов, то да, тут они смелые. Устроили бы они какого-нибудь бурю в Сахаре.
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01.12.2025 22:47 Відповісти
На кого розразована ця балакучість коаліції? Вони лише вічно щось заявляють, а ми гинемо, стали для них живим щитом, не дивлячись на гарантії, в яких нас запевняли, коли ми здавали зброю, і на те, що ультиматум путлер ставив до всього НАТО стосовно кордонів до 97-го року, а віддуваємось одні ми.
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01.12.2025 23:26 Відповісти
Як надати гарантії, які нічого не гарантують?
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01.12.2025 23:52 Відповісти
Вітаю Вас,шановні! Особисто мені це нагадує і відповідає по суті басню Крилова "Квартет". Україна вже має досвід Будапештського меморандуму, хто відповів за його порушення? Та цей кремлівський педофіл, військоівий злочинець та терорист №1 в світі -путінхуйло давно вже поклав на всіх цих "охочих" і покладе на всі ці гарантії, що будуть знову надруковані на якомусь папірці. Все це - *уйня. Гарантією безпеки буде повений розгром *********** кацапії та її розвал через колапс її економіки та розпад кацапії на окремі національні держави і таким чином, щоб вони вже ніколи в світі не могли б зібратись до купи. Оце тоді будуть гарантії безпеки для України як суверенної незалежної Європейської держави. І ще тоді коли Україна буде прийнята до ЄС та НАТО.
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02.12.2025 00:48 Відповісти
Трамп не дасть рашистам розвалитись як Ви написали.
Угорщина й ще декілька країн непідтримають вступ України до НАТО.
Тільки власна зброя та армія є чи не єдиною дієвою гарантією безпеки.
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02.12.2025 01:40 Відповісти
Блін, теж саме подумалось..вище написала, не дочитав до Вашого поста..
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02.12.2025 06:10 Відповісти
...коли буде прийнята...коли?
Лише тоді, коли ЄС і НАТО відчує гостру потребу в Україні, коли Україна їхню кампашку підсилить, а не буде обузой, за яку потрібно вписатися і утримувати на плаву, от тоді двері широко розкриються...

а штати традиційно жахаються розпаду ерефії, бо не розуміють, що роботи з її ЯЗ, яка опинеться в руках нових держ. утворень і які, вже навчанні буд.меморандумом, ніколи від ядерки ні за які плюшки- цяцянки не відмовляться...

от і обирає світовий коп шлях найменшого спротиву... і мріє за рахунок жирних гешефтів подружитися з людожером, не розуміючи його імманентну природу - грабувати, вбивати, новими землями приростати... аж до Ліссабону, ну і Аляска на закуску.

пу не приховує свої зазихання і якщо б його почули ще на, так званой, безпековій конференції в Мюнхені 2007, відреагували адекватно на напад пу на Грузію 2008... то була б інша історія.

Превентивні дії замість запіздненого вялого реагування - це те, чого бракує сильним мира сєго за океаном.

коп багато обіцяв, правив бал в нато, стримував європ.країни від самостійної розбудови своєї військової міці... і лише Франція і Вел.Британія бачили в цьому загрозу і робили щось самі...
от і результат на обличчі

а ту оон вже давно треба розпустити: устав її похерено... засталися лише декорації і соплі
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02.12.2025 07:42 Відповісти
Гарантій того, що РФ не нападе, не існує в природі. Як зараз не існує гарантій, що Путін не нападе на Балтію. Ні НАТО, ні ЕС, ні Штати, пофіг. Коли Макарон з Бубочкою зроблять потужний занюх, тоді вони бачать потужні гарантії. П.С. Немає механізму, вообще, завадити в будь-який час зняти всі гарантії та санкції. За один день. Чи просто забути про них. Яе про Будапешт. А так і буде, як підпишемо "мир".
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02.12.2025 06:30 Відповісти
...а пу вже відповів, що тільки він сам надасть Харантії під своє чесне слово: = будапешт.меморандум2 то й все:

обезброєння і розвал ЗСУ - це фундаментальна гарантія безпеки для пу= пошагова капітуляція = знищення під корень укр.державності

Кордони і їх захист - основоположний признак держави. Якщо бракує сили захистити кордони = зникне держава.
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02.12.2025 07:18 Відповісти
БУДАПЕШТСЬКИЙ МЕМОРАНДУМ 2.0 це ж було вже.
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02.12.2025 09:48 Відповісти
 
 