"Коалиция желающих" завершила работу над гарантиями безопасности для Украины, - Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что "Коалиция желающих" уже завершила работу над гарантиями безопасности для Украины и намерена обсудить их с США.

Об этом он сказал на пресс-брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Гарантии безопасности от Европы

"Россия не дала никаких сигналов или доказательств того, что она прекратит агрессию.

Украина – единственная страна, которая может обсуждать вопросы территории, ведь это ее территория, признанная международным правом и суверенная. Когда речь идет о гарантиях безопасности, они должны быть с участием украинцев. Это их территория, и если за столом сидят представители "Коалиции желающих". Поскольку они также выступают в роли гарантов и поскольку речь идет о безопасности Европы", - подчеркнул Макрон. По его словам, в ближайшее время европейцы утвердят их с американцами.

"В ближайшие дни состоятся важные переговоры между американскими чиновниками и "Коалицией желающих" с целью уточнения участия США в этих гарантиях, в соответствии с тем, что мы решили на прошлой неделе", - добавил президент Франции.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЕС внесет вклад в гарантии безопасности для Украины путем финансирования и поддержки оборонной промышленности, - Каллас

Переговоры во Флориде

Ранее сообщалось, что секретарь СНБО Украины и глава украинской делегации Рустем Умеров вместе с командой уже на пути в Соединенные Штаты.

В воскресенье, 30 ноября, представители США и Украины проведут встречу во Флориде для продолжения переговоров по соглашению о прекращении войны РФ против Украины.

Издание Axios писало, что в воскресенье, 30 ноября, США на встрече с украинской делегацией в Майами хотят достичь договоренностей по двум вопросам - территориям и гарантиям безопасности.

Впоследствии сообщалось, что в Майами стартовали переговоры между делегациями США и Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Коалиция желающих" сконцентрируется на замороженных активах РФ и гарантиях безопасности для Украины, - Макрон