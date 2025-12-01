РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10380 посетителей онлайн
Новости Гарантии безопасности для Украины
898 9

"Коалиция желающих" завершила работу над гарантиями безопасности для Украины, - Макрон

макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что "Коалиция желающих" уже завершила работу над гарантиями безопасности для Украины и намерена обсудить их с США.

Об этом он сказал на пресс-брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Гарантии безопасности от Европы

"Россия не дала никаких сигналов или доказательств того, что она прекратит агрессию.
Украина – единственная страна, которая может обсуждать вопросы территории, ведь это ее территория, признанная международным правом и суверенная. Когда речь идет о гарантиях безопасности, они должны быть с участием украинцев. Это их территория, и если за столом сидят представители "Коалиции желающих". Поскольку они также выступают в роли гарантов и поскольку речь идет о безопасности Европы", - подчеркнул Макрон.

По его словам, в ближайшее время европейцы утвердят их с американцами.

"В ближайшие дни состоятся важные переговоры между американскими чиновниками и "Коалицией желающих" с целью уточнения участия США в этих гарантиях, в соответствии с тем, что мы решили на прошлой неделе", - добавил президент Франции.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЕС внесет вклад в гарантии безопасности для Украины путем финансирования и поддержки оборонной промышленности, - Каллас

Переговоры во Флориде

  • Ранее сообщалось, что секретарь СНБО Украины и глава украинской делегации Рустем Умеров вместе с командой уже на пути в Соединенные Штаты.
  • В воскресенье, 30 ноября, представители США и Украины проведут встречу во Флориде для продолжения переговоров по соглашению о прекращении войны РФ против Украины.
  • Издание Axios писало, что в воскресенье, 30 ноября, США на встрече с украинской делегацией в Майами хотят достичь договоренностей по двум вопросам - территориям и гарантиям безопасности.
  • Впоследствии сообщалось, что в Майами стартовали переговоры между делегациями США и Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Коалиция желающих" сконцентрируется на замороженных активах РФ и гарантиях безопасности для Украины, - Макрон

Автор: 

США (28464) Макрон Эмманюэль (1503) война в Украине (7060) гарантии безопасности (318) Коалиция желающих (79)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Бадьоріше, українці. Бачите, вже закінчили роботу над гарантіями безпеки. Лишилося зі США обговорити.
показать весь комментарий
01.12.2025 18:00 Ответить
Так там гарантії в стилі "Європа вирішила що все забезпечить США"
- США відмовиться і Європа заявить "інших гарантій у нас немає".
показать весь комментарий
01.12.2025 18:23 Ответить
А якщо не забезпечить США, то забезпечить Україна. Як не крути то нормально виходить. Ось вона, джентльменська кмітливість)
показать весь комментарий
01.12.2025 18:35 Ответить
щос якось скільки б не збиралася КО то результат завжди один і той же - немає консенсусу, червоні лінії...
показать весь комментарий
01.12.2025 18:01 Ответить
Аж від серця відлягло!!!
показать весь комментарий
01.12.2025 18:04 Ответить
Та не хоче рудий покидьок бачити Європу на перемовинах.
показать весь комментарий
01.12.2025 18:08 Ответить
І правильно робить. До цього Європу сто разів запрошували на переговори - і де результат?
показать весь комментарий
01.12.2025 18:18 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=WxuY_986wIc https://www.youtube.com/watch?v=ЛУЦЕНКО: Капітуляцію ПІДПИШЕ Умеров. Його "ОБРАЛИ" Путін й Трамп. А після він лишиться в США
показать весь комментарий
01.12.2025 18:17 Ответить
Якщо ви боїтеся прийняти Україну до НАТО, то все решта -- лайно, а не гарантії.

Тут членство в НАТО майже нічого не гарантує, а ви навіть це боїтеся запропонувати.
показать весь комментарий
01.12.2025 18:20 Ответить
 
 