Новости Гарантии безопасности для Украины
502 25

Мы работаем, чтобы гарантировать, что третьего вторжения РФ не будет, - Зеленский

Зеленский и Макрон: переговоры во Франции 1 декабря 2025 года

Во время рабочего визита во Францию Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ключевые задачи для нашего государства остаются абсолютно понятными — это усиление обороны, получение действенных гарантий безопасности и сохранение независимости и суверенитета Украины.

Об этом глава государства сообщил на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном, передает Цензор.НЕТ.

Россия нарушает обязательства 

Зеленский подчеркнул, что Украина прилагает максимум усилий, чтобы предотвратить любые попытки сорвать будущие договоренности о завершении войны. По его словам, Россия уже неоднократно нарушала взятые на себя обязательства, поэтому Украине необходимо позаботиться о создании таких механизмов безопасности, которые не позволят повторить подобные сценарии.

Президент подчеркнул, что именно в этом контексте особенно важно обеспечить Украине надежные и эффективные гарантии безопасности, которые будут работать в долгосрочной перспективе и обезопасят страну от новых угроз.

Читайте также: РФ заявляет, что захватила Купянск. Однако ВСУ зачистили город от "почти всех" оккупантов, - Зеленский

Гарантии безопасности для Украины 

В свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что "Коалиция желающих" уже завершила работу над гарантиями безопасности для Украины и намерена обсудить их с США.

"Россия не дала никаких сигналов или доказательств того, что она прекратит агрессию. Украина является единственной страной, которая может обсуждать вопросы территории, ведь это ее территория, признанная международным правом и суверенная. Когда речь идет о гарантиях безопасности, они должны быть при участии украинцев. Это их территория, и также, если за столом сидят представители "Коалиции желающих". Поскольку они также выступают в роли гарантов, и поскольку речь идет о безопасности Европы", - подчеркнул Макрон.

Читайте также: Зеленский не будет встречаться с Уиткоффом 2 декабря в Ирландии, - СМИ

Переговоры во Флориде

  • Ранее сообщалось, что секретарь СНБО Украины и глава украинской делегации Рустем Умеров вместе с командой уже на пути в Соединенные Штаты.
  • В воскресенье, 30 ноября, представители США и Украины проведут встречу во Флориде для продолжения переговоров по соглашению о прекращении войны РФ против Украины.
  • Издание Axios писало, что в воскресенье, 30 ноября, США на встрече с украинской делегацией в Майами хотят достичь договоренностей по двум вопросам - территориям и гарантиям безопасности.
  • Впоследствии сообщалось, что в Майами стартовали переговоры между делегациями США и Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Коалиция желающих" сконцентрируется на замороженных активах РФ и гарантиях безопасности для Украины, - Макрон

Топ комментарии
+6
Не буде третього нападу, якщо Україною будуть правити патріоти і мати потужні збройні сили. Так, що вава туди не вписується зі сворою мародерів
показать весь комментарий
01.12.2025 18:29 Ответить
+5
Стесняюсь спросить величайшего. А как там поживают потужные планы перемоги, одобренные всеми сельсоветами и трудовыми коллективами? Они там как? А все 28 великолепных договоров с незламными гарантиями для Украины еще в силе или уже все? А приснопамятный договор о недрах с его секретными приложениями? Не для себя спрашиваю, другу просто интересно
показать весь комментарий
01.12.2025 18:32 Ответить
+4
Вони працюють над "майскІмІ_шашликамІ_2"...
показать весь комментарий
01.12.2025 18:28 Ответить
Для цього потрібна атомна бомба. Бажано не одна...
показать весь комментарий
01.12.2025 18:28 Ответить
Вибачте це не реально всі атомні бомби що були в Україні зараз в світі пройобаних речей.
показать весь комментарий
01.12.2025 18:33 Ответить
Вони працюють над "майскІмІ_шашликамІ_2"...
показать весь комментарий
01.12.2025 18:28 Ответить
"Надо просто перестать стрелять"
"Посмотреть ***** в глаза"
"Стереть границы в своей голове"
"***** тоже хочет мира"
"В войне виноват предшественник, она была ему выгодна"
...

Этапы большого пути на пути к кровавым шашлыкам.
показать весь комментарий
01.12.2025 18:38 Ответить
Незалежність, суверенітет... Чомусь не згадав про кордони, території, Конституцію і присягу...
показать весь комментарий
01.12.2025 18:28 Ответить
Не буде третього нападу, якщо Україною будуть правити патріоти і мати потужні збройні сили. Так, що вава туди не вписується зі сворою мародерів
показать весь комментарий
01.12.2025 18:29 Ответить
Сьогодні зеневтік в ефірі. До півночі ще буде докуя потужності.
показать весь комментарий
01.12.2025 18:31 Ответить
+ відосик
показать весь комментарий
01.12.2025 18:32 Ответить
Може б, Зєльонкіну відпочити?
показать весь комментарий
01.12.2025 18:31 Ответить
бажано на цвинтарі.
показать весь комментарий
01.12.2025 18:35 Ответить
тупий Зеля скажи цим янкі що не ти, не ВР не вправі вирішувати змыну кордонів
показать весь комментарий
01.12.2025 18:32 Ответить
ну, двойное гражданство как-то порешали (и все сидят, но не в тех местах, где должны). тут теперь тоже - почему не сделать еще что-то тупое феерическое, в продолжение банкета.
показать весь комментарий
01.12.2025 18:43 Ответить
Стесняюсь спросить величайшего. А как там поживают потужные планы перемоги, одобренные всеми сельсоветами и трудовыми коллективами? Они там как? А все 28 великолепных договоров с незламными гарантиями для Украины еще в силе или уже все? А приснопамятный договор о недрах с его секретными приложениями? Не для себя спрашиваю, другу просто интересно
показать весь комментарий
01.12.2025 18:32 Ответить
"не на часі"
показать весь комментарий
01.12.2025 18:33 Ответить
никто сельсоветы уже не спрашивает. хотя - все возможности есть, интернет, "цифровизация", "застосунки" за госбабло и т.п. одни советники, избранные и незаменимые люди знают как жить (им). и - правы, живут хорошо.
показать весь комментарий
01.12.2025 18:50 Ответить
А шо, вже друге закiнчилось ?
показать весь комментарий
01.12.2025 18:32 Ответить
Можливо в його реальності вже давно, як 2019 році перше
показать весь комментарий
01.12.2025 18:35 Ответить
це Зільоне падло поїхало в турне по Європі , щоб та перднула про ТАКІ !!! міри безпеки, що Умєров може спокійно підписати здачу ВСЬОГО ДОНБАСУ з укріпленням для майбутніх продовжень війни рашкою ...
Не даремно ж Умєров прискакав до Франції також на зустріч -явку до ЗЕ ...

Вірно говорить Й Швейць й Луценко - ця страшна угода точно буде підписана громадянином США Умєровим , 9Я ДУМАЮ тому США просять НАБУ не відкривати компромат на нього- хоча б ПОКИ ЩО) ...

А Швець радить одне , доречі, про що кричить й Гончаренко - буд-яка угода з ратифікацією законності у СЕНАТІ США та з погодженням ратифікацією ЄВРОПЕЙЦІВ
показать весь комментарий
01.12.2025 18:36 Ответить
Логіка подій сьогодні у США серед сенаторів обох партій підказує - НІКОЛИ ТАМ нЕ НАБЕРУТЬ БІЛЬШОСТІ Умерівські підписи під договорняками двох гопників Трампа та ХУ...

Залежність ЧЕБУРЕКА від США та повна співпраця РОЕКАМИ з РИГАМИ та агентом Козирем - це хіба мало?
показать весь комментарий
01.12.2025 18:40 Ответить
Чомусь заголовок з першого разу прочитався: "ми працюємо, щоб грабувати..."
показать весь комментарий
01.12.2025 18:36 Ответить
А хто поверне мені моїх близьких.які через зрадницьку,бездарну поведінку влади відкрив ворота фашисту путіну????
показать весь комментарий
01.12.2025 18:41 Ответить
Трамп 10 війну закінчує, ці треттє вторгнення зупиняють...
показать весь комментарий
01.12.2025 18:44 Ответить
Гарантія безпеки, це сильна Армія, але не при цих!
показать весь комментарий
01.12.2025 18:44 Ответить
у 2019 році, кацапи мріяли щоб мудрій нарід обрав блазня президентом, бо Порошенка вони не хотіли бачити на другий термін
показать весь комментарий
01.12.2025 18:47 Ответить
Бовдур,це нереально!!!
показать весь комментарий
01.12.2025 18:48 Ответить
 
 