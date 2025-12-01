Мы работаем, чтобы гарантировать, что третьего вторжения РФ не будет, - Зеленский
Во время рабочего визита во Францию Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ключевые задачи для нашего государства остаются абсолютно понятными — это усиление обороны, получение действенных гарантий безопасности и сохранение независимости и суверенитета Украины.
Об этом глава государства сообщил на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном, передает Цензор.НЕТ.
Россия нарушает обязательства
Зеленский подчеркнул, что Украина прилагает максимум усилий, чтобы предотвратить любые попытки сорвать будущие договоренности о завершении войны. По его словам, Россия уже неоднократно нарушала взятые на себя обязательства, поэтому Украине необходимо позаботиться о создании таких механизмов безопасности, которые не позволят повторить подобные сценарии.
Президент подчеркнул, что именно в этом контексте особенно важно обеспечить Украине надежные и эффективные гарантии безопасности, которые будут работать в долгосрочной перспективе и обезопасят страну от новых угроз.
Гарантии безопасности для Украины
В свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что "Коалиция желающих" уже завершила работу над гарантиями безопасности для Украины и намерена обсудить их с США.
"Россия не дала никаких сигналов или доказательств того, что она прекратит агрессию. Украина является единственной страной, которая может обсуждать вопросы территории, ведь это ее территория, признанная международным правом и суверенная. Когда речь идет о гарантиях безопасности, они должны быть при участии украинцев. Это их территория, и также, если за столом сидят представители "Коалиции желающих". Поскольку они также выступают в роли гарантов, и поскольку речь идет о безопасности Европы", - подчеркнул Макрон.
Переговоры во Флориде
- Ранее сообщалось, что секретарь СНБО Украины и глава украинской делегации Рустем Умеров вместе с командой уже на пути в Соединенные Штаты.
- В воскресенье, 30 ноября, представители США и Украины проведут встречу во Флориде для продолжения переговоров по соглашению о прекращении войны РФ против Украины.
- Издание Axios писало, что в воскресенье, 30 ноября, США на встрече с украинской делегацией в Майами хотят достичь договоренностей по двум вопросам - территориям и гарантиям безопасности.
- Впоследствии сообщалось, что в Майами стартовали переговоры между делегациями США и Украины.
