Зеленский не будет встречаться с Уиткоффом 2 декабря в Ирландии, - СМИ

В сети распространили информацию о том, что президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 2 декабря, встретится со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом в Ирландии. В ОП это опровергли.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Radio NV.

Встречи не будет

Два собеседника издания отметили, что встреча Зеленского с Уиткоффом 2 декабря не запланирована.

Однако, как добавили они, встреча Уиткоффа с украинскими представителями может состояться на обратном пути американского спецпредставителя из Москвы.

Отметим, что днем ряд телеграм-каналов со ссылкой на AFP сообщали, что Зеленский завтра в Ирландии встретится с Уиткоффом и Умеровым.

Переговоры во Флориде

Ранее сообщалось, что секретарь СНБО Украины и глава украинской делегации Рустем Умеров вместе с командой уже на пути в Соединенные Штаты.

В воскресенье, 30 ноября, представители США и Украины проведут встречу во Флориде для продолжения переговоров по соглашению о прекращении войны РФ против Украины.

Издание Axios писало, что в воскресенье, 30 ноября, США на встрече с украинской делегацией в Майами хотят достичь договоренностей по двум вопросам - территориям и гарантиям безопасности.

Впоследствии сообщалось, что в Майами стартовали переговоры между делегациями США и Украины.

