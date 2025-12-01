РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10415 посетителей онлайн
Новости Встреча Зеленского и Уиткоффа
992 7

Зеленский не будет встречаться с Уиткоффом 2 декабря в Ирландии, - СМИ

Зеленский и Виткофф не встретятся 2 декабря
Фото: колаж РБК-Україна

В сети распространили информацию о том, что президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 2 декабря, встретится со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом в Ирландии. В ОП это опровергли.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Radio NV.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Встречи не будет

Два собеседника издания отметили, что встреча Зеленского с Уиткоффом 2 декабря не запланирована.

Однако, как добавили они, встреча Уиткоффа с украинскими представителями может состояться на обратном пути американского спецпредставителя из Москвы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский, Макрон и Стармер провели разговор с Уиткоффом

Отметим, что днем ряд телеграм-каналов со ссылкой на AFP сообщали, что Зеленский завтра в Ирландии встретится с Уиткоффом и Умеровым.

Переговоры во Флориде

  • Ранее сообщалось, что секретарь СНБО Украины и глава украинской делегации Рустем Умеров вместе с командой уже на пути в Соединенные Штаты.
  • В воскресенье, 30 ноября, представители США и Украины проведут встречу во Флориде для продолжения переговоров по соглашению о прекращении войны РФ против Украины.
  • Издание Axios писало, что в воскресенье, 30 ноября, США на встрече с украинской делегацией в Майами хотят достичь договоренностей по двум вопросам - территориям и гарантиям безопасности.
  • Впоследствии сообщалось, что в Майами стартовали переговоры между делегациями США и Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский совершит первый официальный визит в Ирландию 2 декабря

Автор: 

Зеленский Владимир (22785) Ирландия (135) Стив Уиткофф (191)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
https://www.youtube.com/watch?v=LD0GmzxSayw&t=1773s https://www.youtube.com/watch?v=LD0GmzxSayw&t=Переговоры Украины и США в Майами / Путин работает на договорняк с Трампом /№1055/ Юрий Швец
показать весь комментарий
01.12.2025 17:32 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=xA2QEGWUvDI https://www.youtube.com/watch?v=Осиновый клин в договорняк Путина с Белым домом /№1056/ Юрий Швец
показать весь комментарий
01.12.2025 17:33 Ответить
ЦЕ ПРОСТО НАБАТ НА СПОЛОХ ПРО УМЕРОВСЬКУ ЗРАДУ Й ЩО З ЦИМ РОБИТИ
показать весь комментарий
01.12.2025 17:35 Ответить
"Підпис тут і підпис тут"
показать весь комментарий
01.12.2025 17:43 Ответить
❗️Зараз особливі дні, коли дуже багато може змінитися, - Зеленський
показать весь комментарий
01.12.2025 17:49 Ответить
Зеленський провів розмову з посланцем Трампа Віткоффом за участі Макрона та Стармера
показать весь комментарий
01.12.2025 17:50 Ответить
Чого бігати по всьому світу на ті зустрічи. Хай побалакають десь або в Харкові або у Чернігові.
показать весь комментарий
01.12.2025 17:59 Ответить
 
 