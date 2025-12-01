Зеленский не будет встречаться с Уиткоффом 2 декабря в Ирландии, - СМИ
В сети распространили информацию о том, что президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 2 декабря, встретится со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом в Ирландии. В ОП это опровергли.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Radio NV.
Встречи не будет
Два собеседника издания отметили, что встреча Зеленского с Уиткоффом 2 декабря не запланирована.
Однако, как добавили они, встреча Уиткоффа с украинскими представителями может состояться на обратном пути американского спецпредставителя из Москвы.
Отметим, что днем ряд телеграм-каналов со ссылкой на AFP сообщали, что Зеленский завтра в Ирландии встретится с Уиткоффом и Умеровым.
Переговоры во Флориде
- Ранее сообщалось, что секретарь СНБО Украины и глава украинской делегации Рустем Умеров вместе с командой уже на пути в Соединенные Штаты.
- В воскресенье, 30 ноября, представители США и Украины проведут встречу во Флориде для продолжения переговоров по соглашению о прекращении войны РФ против Украины.
- Издание Axios писало, что в воскресенье, 30 ноября, США на встрече с украинской делегацией в Майами хотят достичь договоренностей по двум вопросам - территориям и гарантиям безопасности.
- Впоследствии сообщалось, что в Майами стартовали переговоры между делегациями США и Украины.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Наталия Гончар
показать весь комментарий01.12.2025 17:32 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Наталия Гончар
показать весь комментарий01.12.2025 17:33 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Наталия Гончар
показать весь комментарий01.12.2025 17:35 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Luk Viktor
показать весь комментарий01.12.2025 17:43 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Yriii Yriii #538882
показать весь комментарий01.12.2025 17:49 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Yriii Yriii #538882
показать весь комментарий01.12.2025 17:50 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Marina Dmitrenko
показать весь комментарий01.12.2025 17:59 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль