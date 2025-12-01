Зеленский совершит первый официальный визит в Ирландию 2 декабря
Президент Украины Владимир Зеленский во вторник прибудет в Ирландию с первым официальным визитом, вместе с ним также посетит страну первая леди Елена Зеленская.
Об этом сообщает ирландский вещатель RTE, пишет Цензор.НЕТ.
Зеленский должен прибыть в Ирландию 2 декабря. В программе - двусторонняя встреча с тишеком (премьер-министром) Михолом Мартином и общение с новоизбранной президентом Катрин Конноли.
Также президент выступит с обращением к Палах Эрахтасу, парламенту Ирландии.
Кроме того, в рамках визита запланировано участие в нескольких мероприятиях, в частности открытии Ирландско-украинского экономического форума с участием вице-премьера Ирландии Саймона Харриса и главы МИД Хелен Макенти.
Напомним, что сегодня президент Владимир Зеленский вместе с первой леди прибыли в Париж.
йде торг територіями від умєрова міндічгейтовича з вітькоффим
"все хорошо прекрасная маркиза........" ..і далі по тексту пісні