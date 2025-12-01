Зеленский совершит первый официальный визит в Ирландию 2 декабря

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник прибудет в Ирландию с первым официальным визитом, вместе с ним также посетит страну первая леди Елена Зеленская.

Об этом сообщает ирландский вещатель RTE, пишет Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Зеленский должен прибыть в Ирландию 2 декабря. В программе - двусторонняя встреча с тишеком (премьер-министром) Михолом Мартином и общение с новоизбранной президентом Катрин Конноли.

Также президент выступит с обращением к Палах Эрахтасу, парламенту Ирландии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ермак до последнего не верил, что Зеленский его уволит, - СМИ

Кроме того, в рамках визита запланировано участие в нескольких мероприятиях, в частности открытии Ирландско-украинского экономического форума с участием вице-премьера Ирландии Саймона Харриса и главы МИД Хелен Макенти.

Напомним, что сегодня президент Владимир Зеленский вместе с первой леди прибыли в Париж.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Конструктивные переговоры: Зеленский оценил результаты диалога украинской делегации в США