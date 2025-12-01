РУС
Новости Визит Зеленского в Ирландию
386 6

Зеленский совершит первый официальный визит в Ирландию 2 декабря

Зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник прибудет в Ирландию с первым официальным визитом, вместе с ним также посетит страну первая леди Елена Зеленская.

Об этом сообщает ирландский вещатель RTE, пишет Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Зеленский должен прибыть в Ирландию 2 декабря. В программе - двусторонняя встреча с тишеком (премьер-министром) Михолом Мартином и общение с новоизбранной президентом Катрин Конноли.

Также президент выступит с обращением к Палах Эрахтасу, парламенту Ирландии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ермак до последнего не верил, что Зеленский его уволит, - СМИ

Кроме того, в рамках визита запланировано участие в нескольких мероприятиях, в частности открытии Ирландско-украинского экономического форума с участием вице-премьера Ирландии Саймона Харриса и главы МИД Хелен Макенти.

Напомним, что сегодня президент Владимир Зеленский вместе с первой леди прибыли в Париж.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Конструктивные переговоры: Зеленский оценил результаты диалога украинской делегации в США

Автор: 

Зеленский Владимир (22785) Ирландия (135)
А краще в Ісландію і залиште його на схилі вулкана.
01.12.2025 11:23 Ответить
дурне поїхало в турне..в Україні ж все гаразд ...

йде торг територіями від умєрова міндічгейтовича з вітькоффим

"все хорошо прекрасная маркиза........" ..і далі по тексту пісні
01.12.2025 11:26 Ответить
А шо такоє? Кожен тиждень в Париж за наші бабки вже надоїло?
01.12.2025 11:26 Ответить
Ця тварь бігає по всій планеті, тільки б у Києві не сидіти, поки його стадо кацапня ракетами знищує.
01.12.2025 11:57 Ответить
сєчку витрушуй з голови і закінчуй з кацапськими наративами.
01.12.2025 12:39 Ответить
 
 