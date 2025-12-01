Конструктивные переговоры: Зеленский оценил результаты диалога украинской делегации в США

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал результаты переговоров украинской делегации, состоявшихся в Майами. Как сообщает Цензор.НЕТ, глава государства сделал заявление в своем телеграм-канале.

Зеленский: конструктивный подход

После завершения работы украинской команды в США, глава делегации Рустем Умеров доложил Президенту об основных параметрах диалога, ключевых акцентах и предварительных результатах встреч с американской стороной.

По словам Зеленского, важно, что во время переговоров был обеспечен конструктивный подход. На всех встречах обсуждались вопросы, связанные с обеспечением суверенитета и национальных интересов Украины, и диалог проходил максимально откровенно и предметно.

Президент поблагодарил Соединенные Штаты, команду Дональда Трампа и лично Президента США за внимание и интенсивность работы, направленной на определение дальнейших шагов для прекращения войны.

Зеленский подчеркнул, что Украина продолжит работу над согласованными направлениями и ожидает полный отчет делегации во время личной встречи.

Переговоры во Флориде

Ранее сообщалось, что секретарь СНБО Украины и глава украинской делегации Рустем Умеров вместе с командой уже на пути в Соединенные Штаты.

В воскресенье, 30 ноября, представители США и Украины проведут встречу во Флориде для продолжения переговоров по соглашению о прекращении войны РФ против Украины.

Издание Axios писало, что в воскресенье, 30 ноября, США на встрече с украинской делегацией в Майами хотят достичь договоренностей по двум вопросам - территориям и гарантиям безопасности.

Впоследствии сообщалось, что в Майами стартовали переговоры между делегациями США и Украины.

