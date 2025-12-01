РУС
Конструктивные переговоры: Зеленский оценил результаты диалога украинской делегации в США

Зеленский - о переговорах в Майами

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал результаты переговоров украинской делегации, состоявшихся в Майами. Как сообщает Цензор.НЕТ, глава государства сделал заявление в своем телеграм-канале.

Зеленский: конструктивный подход

После завершения работы украинской команды в США, глава делегации Рустем Умеров доложил Президенту об основных параметрах диалога, ключевых акцентах и предварительных результатах встреч с американской стороной.

По словам Зеленского, важно, что во время переговоров был обеспечен конструктивный подход. На всех встречах обсуждались вопросы, связанные с обеспечением суверенитета и национальных интересов Украины, и диалог проходил максимально откровенно и предметно.

Президент поблагодарил Соединенные Штаты, команду Дональда Трампа и лично Президента США за внимание и интенсивность работы, направленной на определение дальнейших шагов для прекращения войны.

Зеленский подчеркнул, что Украина продолжит работу над согласованными направлениями и ожидает полный отчет делегации во время личной встречи.

Рубио о переговорах во Флориде: Продуктивная встреча, но впереди еще много работы

Переговоры во Флориде

  • Ранее сообщалось, что секретарь СНБО Украины и глава украинской делегации Рустем Умеров вместе с командой уже на пути в Соединенные Штаты.
  • В воскресенье, 30 ноября, представители США и Украины проведут встречу во Флориде для продолжения переговоров по соглашению о прекращении войны РФ против Украины.
  • Издание Axios писало, что в воскресенье, 30 ноября, США на встрече с украинской делегацией в Майами хотят достичь договоренностей по двум вопросам - территориям и гарантиям безопасности.
  • Впоследствии сообщалось, что в Майами стартовали переговоры между делегациями США и Украины.

Умеров: Завершили сложную, но продуктивную сессию переговоров, имеем прогресс на пути к миру

Автор: 

Зеленский Владимир (22785) переговоры (5264) США (28464)
Топ комментарии
+18
Що воно може оцінювати? Ні політик ні військовий...Просто приблуда з шапіто.
01.12.2025 00:02 Ответить
+13
КОМУ ВИ ЗАЛИВАЄТЕ!!!!

ЗЕ(еврей) Послав Умерова (татарина) сімя якого в США, домовлятися як здати укрів катувати і русифікувати Москві.

от і весь конструктив
01.12.2025 00:02 Ответить
+12
Хтось збирається прозвітувати перед громадянами про результати? Яка є наша позиція? Що нам пропонують? Що ми відкидаємо, а на що погоджуємось? Якого формату документи готуються?
Скільки можна генерувати всратий білий шум ні про що?
01.12.2025 00:14 Ответить
Цена ошибки. 2.0

https://www.youtube.com/@IsraelIntelligence

https://www.youtube.com/@IsraelIntelligence Israel Intelligence

https://www.youtube.com/watch?v=eTy1orZGwtg
01.12.2025 00:44 Ответить
Цена ошибки. 2.0 Israel Intelligence https://www.youtube.com/watch?v=eTy1orZGwtg Українці, живуть уже >30 років в Незалежній Україні, але із совдепівської владою московських ********** в Урядовому кварталі!! Привладні тільки гадять і безкарно тікають з України, щоб такі ж істоти, як вони, прийшли на їх місце і далі мародерили Україну!?!? Висновок: треба їх вішати, щоб наступили зміни, а не давати тікати з України(разом з тими, що допомагали тікати, аж до прикордонника ВКЛЮЧНО)!

Армія! Мова! Віра! Слава Україні!!
01.12.2025 01:35 Ответить
Дуже складний план для артиста розмовного жанру.
Накрасти та втікти - це вершина його здібностей.
01.12.2025 00:05 Ответить
Наш лідор нації прокидаючись зранку першим ділом трампу дякую.Лягаючи спатки знову трампу дякує.Де ж дівся отой хамовитий самовпевнений мачо що в білому домі бикував?
01.12.2025 00:05 Ответить
Конструктивний діалог для Зелі, означає одне, що він морально вже погодився на обмін українських територій та капітуляцію, до якої його "конструктивно" схиляє адміністрація трампа.
01.12.2025 00:06 Ответить
Кордони 1991 року?

01.12.2025 00:08 Ответить
чергова Zельона фламінгова Победа..
01.12.2025 00:13 Ответить
Хтось збирається прозвітувати перед громадянами про результати? Яка є наша позиція? Що нам пропонують? Що ми відкидаємо, а на що погоджуємось? Якого формату документи готуються?
Скільки можна генерувати всратий білий шум ні про що?
01.12.2025 00:14 Ответить
Напевно скажуть ,коли будуть у літаку який прямує в Ізраїль.
01.12.2025 01:44 Ответить
Щодо вашої позиції запитуй у Кавелашвілі
01.12.2025 06:49 Ответить
Або у Пелегріні
01.12.2025 06:52 Ответить
BBC

Наступного тижня спеціальний посланник Трампа Стівен Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер мають поїхати до Москви для обговорення мирного плану.
01.12.2025 00:19 Ответить
А як же ті переговори в Женеві які по заявам Рубіо сша визнали конструктивними? Чи це в нас буде така вічна гра, Україна і Європа щось домовляється, а потом Зеленський їде до шизоїдного Тампона, який викидає цей план в урну а сам дістає з ящика план )(уйла і Зеленського заставляє підписати цей план. Може вже пора закінчувати вважати сша нашим партнером? З таким партнером нам і ворогів не потрібно. Бо поки будемо вошкатися з Тампоном то втратимо європейських друзів. Чого Тампон і )(уйло і добиваються. Україна запросто може перемогти Сосію впарі і з Європою.
01.12.2025 00:25 Ответить
Головне , щоб не встиг втікти як фламіндіч і ко. Головного корупціонера не можна про..ати.
показать весь комментарий
01.12.2025 01:42 Ответить
Багато тексту ні про що.
01.12.2025 08:25 Ответить
Не сміши пи...ду вона і так смішна.
01.12.2025 08:46 Ответить
Шо ты там оценил? Позорище Украины,насрал всем на голову перед помощниками, облажался , сильно.Ты страну и народ подвёл.Крыса она и есть крыса.
01.12.2025 09:12 Ответить
 
 