Мирные переговоры
2 124 43

Умеров: Завершили сложную, но продуктивную сессию переговоров, имеем прогресс на пути к миру

перемовини

Глава украинской делегации, секретарь СНБО Рустем Умеров назвал переговоры с делегацией США во Флориде "сложными, но продуктивными".

Об этом он сообщил в телеграм, информирует Цензор.НЕТ.

Переговоры были сложными, но продуктивными 

"Завершили сложную, но продуктивную сессию переговоров во Флориде. Имеем ощутимый прогресс на пути к установлению справедливого мира", - рассказал Умеров.

Он также поблагодарил США за "мощную поддержку и реальную заинтересованность в совместном результате".

"Встреча была содержательной и успешной. Впереди еще много работы – продолжаем консультации и согласование дальнейших шагов ради мира для Украины", – добавил глава украинской делегации.

  • Напомним, что госсекретарь США Марко Рубио назвал продуктивной встречу американской и украинской делегаций, которая состоялась 30 ноября во Флориде. В то же время он отметил, что нужно еще проделать большую работу.

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что секретарь СНБО Украины и глава украинской делегации Рустем Умеров вместе с командой уже на пути в Соединенные Штаты.
  • В воскресенье, 30 ноября, представители США и Украины проведут встречу во Флориде для продолжения переговоров по соглашению о прекращении войны РФ против Украины.
  • Издание Axios писало, что в воскресенье, 30 ноября, США на встрече с украинской делегацией в Майами хотят достичь договоренностей по двум вопросам - территориям и гарантиям безопасности.
  • Впоследствии сообщалось, что в Майами стартовали переговоры между делегациями США и Украины.

США (28451) Умеров Рустем (692)
Топ комментарии
+14
Каже чувак який " а нащо мені вертатись в Україну ? - я татарин"
а також який 1000 раз пійманий на корупції
а ще який має всю сімю в США
30.11.2025 22:59 Ответить
+11
Корумпований чиновник, в якого нерухомість, в значить і центр життєвих інтересів за мірками міжнародного права, у США, не може мати іншої позиції, відмінної від теперішньої трампістської Америки, тобто Тромба і К°.
Тож, жодної довіри до цього діяча не може бути в принципі, бо він відстоює на переговорах свої власні інтереси, а не України. І готовий наперед на все, що пропонують американські друзі *****.
30.11.2025 23:03 Ответить
+9
На хіба розганяють цю муйню про мир, військові кажуть, що це все лайно, решка на мир зараз не піде
30.11.2025 23:04 Ответить
Каже чувак який " а нащо мені вертатись в Україну ? - я татарин"
а також який 1000 раз пійманий на корупції
а ще який має всю сімю в США
30.11.2025 22:59 Ответить
Кажи шо ви там видали на гора - Через день Віткофф перед путлєром прозвітує і все проясниться
30.11.2025 23:02 Ответить
Завтра все дізнаємось з газет
30.11.2025 23:12 Ответить
Який прогрес, пуйло згодне звалити з України та виплатити репарацiї ?
30.11.2025 23:02 Ответить
Аудиту не буде...
30.11.2025 23:04 Ответить
Так, блекаути в Москві, щоденні обстріли російської території і загроза окупації всієї Курської і Брянської областей зробили свою справу, Україна перемагає.
30.11.2025 23:07 Ответить
Корумпований чиновник, в якого нерухомість, в значить і центр життєвих інтересів за мірками міжнародного права, у США, не може мати іншої позиції, відмінної від теперішньої трампістської Америки, тобто Тромба і К°.
Тож, жодної довіри до цього діяча не може бути в принципі, бо він відстоює на переговорах свої власні інтереси, а не України. І готовий наперед на все, що пропонують американські друзі *****.
30.11.2025 23:03 Ответить
На хіба розганяють цю муйню про мир, військові кажуть, що це все лайно, решка на мир зараз не піде
30.11.2025 23:04 Ответить
Цей "мирний план" Віткофф завтра повезе у Москву.
Пуйло відкине його в черговий раз і скаже віткофу "ти що мені привіз, де тут капітуляція України, де тут визнання Америкою всіх окупованих мною територій?"
І на тому, до наступного року успішно забудуть про цей план.
30.11.2025 23:04 Ответить
Не допускаєте думки, що вітьков пуцину це все привезе? Вірите, що Умєров - то щирий український патріот?
30.11.2025 23:08 Ответить
А головні "переговорщики" (один в кремлі, інший в Вашингтоні) вже давно, особисто, про все домовились.
30.11.2025 23:05 Ответить
Знаємо цього прогресолога якій за свою нерухомість в Флориді та грін карту готовий здати Українців і її території ворогу якій вирізає, розстрілює, катує та ґвалтує все що рухається і не рухаєтся
30.11.2025 23:06 Ответить
Так не дуже зрозуміло, а про що перемовини взагалі якщо ***** оно вилізло і сказало "все *****, воюватимем далі, нічого підписувать не будем"?
Ладно б ще раша сказала "давайте отак і отак", Україна "отак і отак" і сіли домовлятися. *****, але хоча б логіка є.
Але ***** каже "війна аж поки цілі сво не виконаєм" хоча і цілей конкретних тої сво не знають навіть зетники. А Україна та США тим часом без раші заочно домовляються що Україна має раші віддати та чим поступитись? Що за божевільня?
30.11.2025 23:09 Ответить
Таке враження, що Рубіо більше співчуває Україні, ніж це непорозуміння.
30.11.2025 23:10 Ответить
вони одинакові українці Умеров і Рубіо, та й родини обох в США
30.11.2025 23:13 Ответить
Рубіо - громадянин США, Умеров - громадянин України.
01.12.2025 00:10 Ответить
Потрібно зупинити війну і провести вибори , після очищення від манкуртів , корумпованих узурпаторів, проведення люстрації і створення національного уряду Україна зможе вижити, ***** це знає тому буде впиратися ну от тут і буде потрібна повна онлайн і офлайн блокада ***** і підкріплена томагавком...
але напевно таке буде не при трампові
30.11.2025 23:11 Ответить
Для чого тут ви висловлюєте фантазії?
Пуйло ніколи не зупинить війну, поки він живий.
30.11.2025 23:21 Ответить
Ця издота із ухилянтів, латентних зрадників та колаборантів таке вибере, що вибір 2019 здасться рафінованими націоналістами.
01.12.2025 00:15 Ответить
Умеров рік дозволяв робити браковані міни. Зелені щури.
30.11.2025 23:13 Ответить
В чому саме той прогрес полягає не повідомляється. Тому можна вважати що "прогрес" дорівнює "0".
30.11.2025 23:14 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=EVLn0mT2a3g&t=541s Ничего личного, просто бизнес
30.11.2025 23:16 Ответить
Я щось не зрозумів, чого це Україна веде зі сша такі складні переговори? Сша напали на Україну? Чи сша являються союзником Сосії? Це позор а не переговори. Дивись Умеров щоб тобі не довелося там і залишитись
30.11.2025 23:17 Ответить
Ех чебурек, чебурек...
І треба було тобі в 2019 йти на вибори?
Сидів би зараз з родиною в Маямі, дивився на це все по телевізору і в "Єрмака не дув!"
Якби не жадібність.
30.11.2025 23:17 Ответить
30.11.2025 23:17 Ответить
Як два брата - акробата
30.11.2025 23:20 Ответить
Це якась пошесть на нашу краіну🙂
30.11.2025 23:23 Ответить
Не вистачає лише "найвеличнішого лідера ***********"...
30.11.2025 23:34 Ответить
розум то, мабуть, тищеннко
30.11.2025 23:50 Ответить
Хотілося б почути що означає в уявленні пана Умерова термін ,,Справедливий мир" для Украіни?
30.11.2025 23:20 Ответить
Шлях до миру сильно прискориться, якщо щоночі десь в світовому океані-морі тонутимуть по парі москальських танкерів чи сухогрузів (бажано з екіпажами, щоб з решти ще не затонулих суден моряки почали масово розбігатися).
30.11.2025 23:20 Ответить
Ми не почули жодної конкретики цих переговорів , нуль поки що !!
30.11.2025 23:22 Ответить
То так, а кацапи вже роблять стопудові висновки на Цензорі,
30.11.2025 23:51 Ответить
Я коли бачу поряд такого, як чебурек умєров перевіряю кишені чи не спіздили телефон і бабкі. А цей організм представляє Україну і чиїсь інтереси на перемовинах, явно не українські інтереси
30.11.2025 23:24 Ответить
Одне можна сказати з впевненістю, що якби на цих перемовинах, в цьому "мирному плані" було щось добре для України то це давно би вже рознесли на весь світ та не скривали.
А раз нічого не хочуть казати, то там тупо пропонується капітуляція України.
І більше нічого.
30.11.2025 23:26 Ответить
рубіо попускав продуктивно соплі
30.11.2025 23:28 Ответить
Цікаво, Умєров власник декількох паспортів (російського, турецького, американського, українського) під час переговорів не плутається чиї інтереси він репрезентує?
30.11.2025 23:30 Ответить
Що взагалі означають перемовини між США і Украіною про мир? Хіба США і Украіна воюють між собою? Про що там можна вести перемовини і про щось домовлятися взагалі, якщо останне слово за орками з болот підмосков'я? Вони там щось наперемовляються домовляться, а пуйло скаже Ні, мені це не підходить... і який тоді сенс в цих перемовинах? І інша річ, якщо США виконаують роль посланця Московії, щоб спробувати максимально натиснути і схилити Украіну до іі вимог. Тоді це вже не перемовини....
30.11.2025 23:33 Ответить
Що не кажіть, а Зеленський молодець!
Має Володя своєрідне почуття гумору!
Прочитав, що Віткоффу на к@ц@пії сподобався чебурек, і призначив Умєрова- головою української делегації на переговори зі США.😂
30.11.2025 23:36 Ответить
Умєров....'складна, але продуктивна...'. а реально, конкретикою, фактами? А то хтось склав дулю на якийсь продукт. Мама, міа...як ви надоїли.
30.11.2025 23:39 Ответить
бла-бла-бла
нема чого срач розводити. але, дехто тут примудряється
30.11.2025 23:57 Ответить
 
 