Умеров: Завершили сложную, но продуктивную сессию переговоров, имеем прогресс на пути к миру
Глава украинской делегации, секретарь СНБО Рустем Умеров назвал переговоры с делегацией США во Флориде "сложными, но продуктивными".
Об этом он сообщил в телеграм, информирует Цензор.НЕТ.
Переговоры были сложными, но продуктивными
"Завершили сложную, но продуктивную сессию переговоров во Флориде. Имеем ощутимый прогресс на пути к установлению справедливого мира", - рассказал Умеров.
Он также поблагодарил США за "мощную поддержку и реальную заинтересованность в совместном результате".
"Встреча была содержательной и успешной. Впереди еще много работы – продолжаем консультации и согласование дальнейших шагов ради мира для Украины", – добавил глава украинской делегации.
- Напомним, что госсекретарь США Марко Рубио назвал продуктивной встречу американской и украинской делегаций, которая состоялась 30 ноября во Флориде. В то же время он отметил, что нужно еще проделать большую работу.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что секретарь СНБО Украины и глава украинской делегации Рустем Умеров вместе с командой уже на пути в Соединенные Штаты.
- В воскресенье, 30 ноября, представители США и Украины проведут встречу во Флориде для продолжения переговоров по соглашению о прекращении войны РФ против Украины.
- Издание Axios писало, что в воскресенье, 30 ноября, США на встрече с украинской делегацией в Майами хотят достичь договоренностей по двум вопросам - территориям и гарантиям безопасности.
- Впоследствии сообщалось, что в Майами стартовали переговоры между делегациями США и Украины.
