Умеров: Завершили сложную, но продуктивную сессию переговоров, имеем прогресс на пути к миру

Глава украинской делегации, секретарь СНБО Рустем Умеров назвал переговоры с делегацией США во Флориде "сложными, но продуктивными".

Об этом он сообщил в телеграм.

Переговоры были сложными, но продуктивными

"Завершили сложную, но продуктивную сессию переговоров во Флориде. Имеем ощутимый прогресс на пути к установлению справедливого мира", - рассказал Умеров.

Он также поблагодарил США за "мощную поддержку и реальную заинтересованность в совместном результате".

"Встреча была содержательной и успешной. Впереди еще много работы – продолжаем консультации и согласование дальнейших шагов ради мира для Украины", – добавил глава украинской делегации.

Напомним, что госсекретарь США Марко Рубио назвал продуктивной встречу американской и украинской делегаций, которая состоялась 30 ноября во Флориде. В то же время он отметил, что нужно еще проделать большую работу.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что секретарь СНБО Украины и глава украинской делегации Рустем Умеров вместе с командой уже на пути в Соединенные Штаты.

В воскресенье, 30 ноября, представители США и Украины проведут встречу во Флориде для продолжения переговоров по соглашению о прекращении войны РФ против Украины.

Издание Axios писало, что в воскресенье, 30 ноября, США на встрече с украинской делегацией в Майами хотят достичь договоренностей по двум вопросам - территориям и гарантиям безопасности.

Впоследствии сообщалось, что в Майами стартовали переговоры между делегациями США и Украины.

