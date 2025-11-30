РУС
Рубио о переговорах во Флориде: Продуктивная встреча, но впереди еще много работы

Рубо о споре между Зеленским и Венсом

Госсекретарь США Марко Рубио назвал продуктивной встречу американской и украинской делегаций, которая состоялась 30 ноября во Флориде. В то же время он отметил, что предстоит еще много работы.

Об этом Рубио сказал журналистам по итогам переговоров, сообщает Цензор.НЕТ.

"Наша цель здесь – закончить войну, но это больше, чем просто закончить войну. Мы не просто хотим закончить войну, мы также хотим помочь Украине быть в безопасности навсегда, чтобы они никогда не столкнулись с новым вторжением, и, что не менее важно, мы хотим, чтобы они вошли в эпоху настоящего процветания. Мы хотим, чтобы украинский народ вышел из этой войны не просто отстроив страну, а сделав ее сильнее и богаче, чем она была когда-либо. И поэтому это то, над чем мы работаем здесь сегодня", - сказал госсекретарь США. 

Дополняется... 

Автор: 

США (28451) Рубио Марко (327)
Топ комментарии
+2
кожні 60- 70 вже 1000 років в Україні війна ,нас хочуть всі , тому шо хліб всьому голова ...і тому Україні треба ЯО ,чи то орендоване ,чи то своє ...Навіть для всій Європи , це буде гарантія стабільності ,іншого шляху нема ...
30.11.2025 22:20 Ответить
+2
Короче, трампонцям сподобалось як вони нагнули Україну з рідкоземельними мінералами, вирішили по цій же схемі нагнути на угоду про мирну капітуляцію. Потужність союзничка просто зашкалює.
30.11.2025 22:24 Ответить
+1
Коли Україна поверне ядерну зброю ніякі переговори не будуть потрібні.
30.11.2025 22:20 Ответить
Серни продуктивністю хоть трохи назагал.
30.11.2025 22:19 Ответить
А п"ять атомних електростанцій - це не ядерна зброя ??? Саме вона, тільки стаціонарна.
30.11.2025 22:31 Ответить
5 нема. Вже 3. Але на них 9 енергоблоків.
Більш ніж достатньо щоб Україна перемогла.
30.11.2025 22:34 Ответить
Таки п"ять. Чорнобильська АЕС має достатній потенціал при сприятливому вітрі для забруднення усієї білокацапії та північно-східної частини московії. А Запорізька АЕС, яка знаходиться близько від наших позицій, легко зрівнюється із поверхнею землі наявними ракетами. Усе наше населення масово мігрує до Франції/Іспанії/Італії разом з бригадами ЗСУ. А там ділі буде видно. Наша земля не дістанеться нікому.
30.11.2025 22:44 Ответить
Коли Україна поверне ядерну зброю ніякі переговори не будуть потрібні.
30.11.2025 22:20 Ответить
Ну - як роботи? - шо кацапи 2 -го грудня скажуть - от і вся робота
30.11.2025 22:20 Ответить
Домовились домовлятись? Теж успіх !
30.11.2025 22:21 Ответить
Перекладаю з дипломатичної: американці прогинали Україну на здачу Донбасу та будапештський меморандум 2025. На цей раз не вийшло.

Тепер обісраний вітькоф їхатиме звітувати до кураторів в москві - ні з чим.
30.11.2025 22:31 Ответить
Твої "переклади" нікому не треба.
30.11.2025 22:38 Ответить
якщо перекласти з дипломатичної мови - українці не хочуть капітулювати, тож будемо домовлятися далі
30.11.2025 22:34 Ответить
Ще один "перекладач".
30.11.2025 22:39 Ответить
 
 