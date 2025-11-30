Рубио о переговорах во Флориде: Продуктивная встреча, но впереди еще много работы

Госсекретарь США Марко Рубио назвал продуктивной встречу американской и украинской делегаций, которая состоялась 30 ноября во Флориде. В то же время он отметил, что предстоит еще много работы.

Об этом Рубио сказал журналистам по итогам переговоров, сообщает Цензор.НЕТ.

"Наша цель здесь – закончить войну, но это больше, чем просто закончить войну. Мы не просто хотим закончить войну, мы также хотим помочь Украине быть в безопасности навсегда, чтобы они никогда не столкнулись с новым вторжением, и, что не менее важно, мы хотим, чтобы они вошли в эпоху настоящего процветания. Мы хотим, чтобы украинский народ вышел из этой войны не просто отстроив страну, а сделав ее сильнее и богаче, чем она была когда-либо. И поэтому это то, над чем мы работаем здесь сегодня", - сказал госсекретарь США.

Дополняется...