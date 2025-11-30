Рубіо про переговори у Флориді: Продуктивна зустріч, але попереду ще багато роботи

Держсекретар США Марко Рубіо назвав продуктивною зустріч американської й української делегацій, яка відбулася 30 листопада у Флориді. Водночас він зазначив, що потрібно ще зробити багато роботи.

Про це Рубіо сказав журналістам за підсумками перемовин, повідомляє Цензор.НЕТ.

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"Попереду ще багато роботи"

"Наша мета тут – закінчити війну, але це більше, ніж просто закінчити війну. Ми не просто хочемо закінчити війну, ми також хочемо допомогти Україні бути в безпеці назавжди, щоб вони ніколи не зіткнулися з новим вторгненням, і, що не менш важливо, ми хочемо, щоб вони увійшли в епоху справжнього процвітання. Ми хочемо, щоб український народ вийшов із цієї війни не просто відбудувавши країну, а зробивши її сильнішою та заможнішою, ніж вона була будь-коли. І тому це те, над чим ми працюємо тут сьогодні", - сказав держсекретар США.

За словами Рубіо, основу для цього заклали на перемовинах в Женеві минулої неділі, і комунікація продовжувалася протягом тижня.

"Попереду ще багато роботи, але сьогодні була дуже продуктивна та корисна сесія, на якій, я думаю, було досягнуто додаткового прогресу, і ми продовжуємо реалістично ставитися до того, наскільки це складно, але оптимістично. Ми також реалістично дивимося на той прогрес, що вже відбувається. Мова йде не лише про те, щоб зупинити війну, але й збудувати більш процвітаюче майбутнє в Україні", - сказав глава американської дипломатії.

Віткофф відправиться у Москву

Також Рубіо підтвердив, що спеціальний посланець президента США Стів Віткофф наступного тижня відвідає Москву для переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним.

"Звісно, ще одна сторона є, яка може стати частиною цього рівняння. І пан Віткофф незабаром поїде до Москви… Впродовж тижня буде взаємодіяти з російською стороною, але у нас досить гарне розуміння їхніх поглядів також.", - додав американський посадовець.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що секретар РНБО України й глава української делегації Рустем Умєров разом із командою вже на шляху до Сполучених Штатів.

У неділю, 30 листопада, представники США та України проведуть зустріч у Флориді для продовження переговорів щодо угоди про припинення війни РФ проти України.

Видання Axios писало, що у неділю, 30 листопада, США на зустрічі з українською делегацією у Маямі хочуть досягти домовленостей щодо двох питань - територій та гарантій безпеки.

Згодом повідомлялося, що у Маямі стартували переговори між делегаціями США та України.

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