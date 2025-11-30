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Рубіо про переговори у Флориді: Продуктивна зустріч, але попереду ще багато роботи

Рубо про суперечку між Зеленським та Венсом

Держсекретар США Марко Рубіо назвав продуктивною зустріч американської й української делегацій, яка відбулася 30 листопада у Флориді. Водночас він зазначив, що потрібно ще зробити багато роботи.

Про це Рубіо сказав журналістам за підсумками перемовин, повідомляє Цензор.НЕТ.

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"Попереду ще багато роботи"

"Наша мета тут – закінчити війну, але це більше, ніж просто закінчити війну. Ми не просто хочемо закінчити війну, ми також хочемо допомогти Україні бути в безпеці назавжди, щоб вони ніколи не зіткнулися з новим вторгненням, і, що не менш важливо, ми хочемо, щоб вони увійшли в епоху справжнього процвітання. Ми хочемо, щоб український народ вийшов із цієї війни не просто відбудувавши країну, а зробивши її сильнішою та заможнішою, ніж вона була будь-коли. І тому це те, над чим ми працюємо тут сьогодні", - сказав держсекретар США. 

За словами Рубіо, основу для цього заклали на перемовинах в Женеві минулої неділі, і комунікація продовжувалася протягом тижня.

"Попереду ще багато роботи, але сьогодні була дуже продуктивна та корисна сесія, на якій, я думаю, було досягнуто додаткового прогресу, і ми продовжуємо реалістично ставитися до того, наскільки це складно, але оптимістично. Ми також реалістично дивимося на той прогрес, що вже відбувається. Мова йде не лише про те, щоб зупинити війну, але й збудувати більш процвітаюче майбутнє в Україні", - сказав глава американської дипломатії. 

Віткофф відправиться у Москву 

Також Рубіо підтвердив, що спеціальний посланець президента США Стів Віткофф наступного тижня відвідає Москву для переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним.

"Звісно, ще одна сторона є, яка може стати частиною цього рівняння. І пан Віткофф незабаром поїде до Москви… Впродовж тижня буде взаємодіяти з російською стороною, але у нас досить гарне розуміння їхніх поглядів також.", - додав американський посадовець. 

Читайте також: Зустріч делегацій України та США продовжиться після перерви,- ЗМІ (оновлено)

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що секретар РНБО України й глава української делегації Рустем Умєров разом із командою вже на шляху до Сполучених Штатів.
  • У неділю, 30 листопада, представники США та України проведуть зустріч у Флориді для продовження переговорів щодо угоди про припинення війни РФ проти України.
  • Видання Axios писало, що у неділю, 30 листопада, США на зустрічі з українською делегацією у Маямі хочуть досягти домовленостей щодо двох питань - територій та гарантій безпеки.
  • Згодом повідомлялося, що у Маямі стартували переговори між делегаціями США та України.

Читайте також: Віткофф назвав переговори у Маямі "конструктивними" і підтвердив зустріч з Путіним 2 грудня

Автор: 

США (26742) Рубіо Марко (446)
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Топ коментарі
+11
Короче, трампонцям сподобалось як вони нагнули Україну з рідкоземельними мінералами, вирішили по цій же схемі нагнути на угоду про мирну капітуляцію. Потужність союзничка просто зашкалює.
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30.11.2025 22:24 Відповісти
+11
Перекладаю з дипломатичної: американці прогинали Україну на здачу Донбасу та будапештський меморандум 2025. На цей раз не вийшло.

Тепер обісраний вітькоф їхатиме звітувати до кураторів в москві - ні з чим.
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30.11.2025 22:31 Відповісти
+10
кожні 60- 70 вже 1000 років в Україні війна ,нас хочуть всі , тому шо хліб всьому голова ...і тому Україні треба ЯО ,чи то орендоване ,чи то своє ...Навіть для всій Європи , це буде гарантія стабільності ,іншого шляху нема ...
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30.11.2025 22:20 Відповісти
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Серни продуктивністю хоть трохи назагал.
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30.11.2025 22:19 Відповісти
кожні 60- 70 вже 1000 років в Україні війна ,нас хочуть всі , тому шо хліб всьому голова ...і тому Україні треба ЯО ,чи то орендоване ,чи то своє ...Навіть для всій Європи , це буде гарантія стабільності ,іншого шляху нема ...
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30.11.2025 22:20 Відповісти
А п"ять атомних електростанцій - це не ядерна зброя ??? Саме вона, тільки стаціонарна.
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30.11.2025 22:31 Відповісти
5 нема. Вже 3. Але на них 9 енергоблоків.
Більш ніж достатньо щоб Україна перемогла.
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30.11.2025 22:34 Відповісти
Таки п"ять. Чорнобильська АЕС має достатній потенціал при сприятливому вітрі для забруднення усієї білокацапії та північно-східної частини московії. А Запорізька АЕС, яка знаходиться близько від наших позицій, легко зрівнюється із поверхнею землі наявними ракетами. Усе наше населення масово мігрує до Франції/Іспанії/Італії разом з бригадами ЗСУ. А там ділі буде видно. Наша земля не дістанеться нікому.
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30.11.2025 22:44 Відповісти
И что, что есть стационарные атомные станции? Так смысл в ЯО, чтобы оно бабахнуло где-то там у врага, а не на своей земле.
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30.11.2025 23:04 Відповісти
Гіпотетично - Україна має ядерну зброю, тобто боєголовки з ракетними носіями. І що ??? Ви покладаєте надію на те, що у разі запуску нами цієї зброї по території кацапстану чорти нам не дадуть адекватну відповідь, і навпаки ??? Так само з вибухами наших АЕС. У будь-якому разі ми - під ударом і кацапи із білокацапами теж. Та багато інших країн Європи і Азії. Таким чином, наша загроза підриву АЕС у разі продовження наступу кацпських нацистів є стримуючим чинником для агресора, бо він нічого на нашій землі не одержить, а ще й втратить свою європейську частину московії. Радіація на кордони не зважає. Головне демонструвати свою рішучість на межі божевілля. Таких усі в світі бояться. А поки ми слабкі, як нині, наші інтереси усі зневажають, нівіть срані угри з нікчемними словаками.
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30.11.2025 23:25 Відповісти
Коли Україна поверне ядерну зброю ніякі переговори не будуть потрібні.
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30.11.2025 22:20 Відповісти
Украіна ніколи не поверне ядерну зброю .Якась дитина пише Почитайте серйозних авторів Ми не в змозі утримувати ядерну зброю .Це надто дороге задоволення .Не кажу вже про те, що ніхто нам не продасть нічого з складників .
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30.11.2025 23:37 Відповісти
ніколи глобальні гравці не дадуть цього зробити, але будуть серьозно стримувати пу від застосування ЯЗ проти безядерної країни... але, пу вже довів, як він "поважає" заборону виробництва і використання хім зброї, женевські конвенції і всі ін.папери.

вірогідно, що в розробці вже нові ідеї нищівної зброї, яка перевершить ядерку за масштабами руйнувать: наступний етап гонки озброєнь, якому дав поштовх пу - це мілітаризація космосу... провокування масштабного хаосу...
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01.12.2025 08:38 Відповісти
Ну - як роботи? - шо кацапи 2 -го грудня скажуть - от і вся робота
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30.11.2025 22:20 Відповісти
...пу вже сто раз казав: вихід ЗСУ з донбаса - це лише передумова для початку переговорів про вирішення першопричин сво= капітуляції України

щоб не дратувати тр буле лавина лесощів, вигадають ще казки...
про свою "миролюбність", готовність до жирних гешефтів з тр, молитимуть про зняття санкцій, про те, що вигідну співпрацю пу готовий з тр прям зараз розпочати... і рити тоннель на Алясці.
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01.12.2025 08:27 Відповісти
Домовились домовлятись? Теж успіх !
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30.11.2025 22:21 Відповісти
Короче, трампонцям сподобалось як вони нагнули Україну з рідкоземельними мінералами, вирішили по цій же схемі нагнути на угоду про мирну капітуляцію. Потужність союзничка просто зашкалює.
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30.11.2025 22:24 Відповісти
Перекладаю з дипломатичної: американці прогинали Україну на здачу Донбасу та будапештський меморандум 2025. На цей раз не вийшло.

Тепер обісраний вітькоф їхатиме звітувати до кураторів в москві - ні з чим.
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30.11.2025 22:31 Відповісти
Твоє гавання, тим більше нікому тут не потрібно.
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30.11.2025 22:52 Відповісти
місцевий протрампівський троляко, користуйся хоч іноді 🧠 , якщо він ще є
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01.12.2025 09:25 Відповісти
модератори, забаньте проросійського/трампівського бота: всі коментарі ті самі (захист трампа, звинувачення всіх, і завжди "User User #593789" д'Артаньян)
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01.12.2025 11:48 Відповісти
якщо перекласти з дипломатичної мови - українці не хочуть капітулювати, тож будемо домовлятися далі
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30.11.2025 22:34 Відповісти
Заклинило?
На людей кидаєшся як скажений пес.
Люди свою точку зору висловлюють тут а у тебе вже мозок атрофувався, бо не можеш по суті нічого сказати тут, тільки гавкаєш тут на людей.
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30.11.2025 22:51 Відповісти
Схожий на шефа,а тим часом Україну атакуть дрони(
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30.11.2025 22:47 Відповісти
Тоюто, Віткоф поїде розповідати путіну, як Штати будуватимуть процвітаючу Україну, захищну від нападів... Старому людоїду, це має сподобатись?
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30.11.2025 22:49 Відповісти
Марко Рубіо - ти good boy, та чи знаєш who is ху ?
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30.11.2025 22:54 Відповісти
На цій продуктивній зустрічі дали завдання верблюжому пальту , щоб сказав ***** виводити війська з окупованих територій? Чи так і будете робити вигляд , що війни нема, а українців вбивають не кацапи, а якісь невідомі віруси.
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30.11.2025 22:55 Відповісти
продуктивно з'ясували, що погляди на шляхи вирішиння проблеми практично майже протилежні. На тому і розійшлись.
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30.11.2025 22:56 Відповісти
Теперь США дадут команду фас НАБУ и САП против Зе.
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30.11.2025 22:57 Відповісти
Почему у меня французский флажок? Я в Украине.
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30.11.2025 22:59 Відповісти
Ні французського ні тим більш українського в тебе нічого нема, ти поставила флажок для путіна щоб він тебе в Україні защіщав.
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01.12.2025 06:02 Відповісти
Мовні патріоти -- найбільші гниди.
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01.12.2025 09:49 Відповісти
В "країнi мрiй" Зеленського уже пожили.
На черзi наше "процвiтаюче майбутнє" вiд Трампа.. Може досить вже нас за дурнiв тримати!
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30.11.2025 23:09 Відповісти
Проблема, з якою стикається Україна, полягає не в тому, що в них закінчуються гроші, а в тому, що в них закінчуються українці. © Марко Рубіо
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01.12.2025 00:06 Відповісти
Може варто нарешті 'попрацювати' з московією? Чи в Штатах якось забули хто руйнує існуючий світопорядок, а, значить, становить неабияку загрозу в для самих Штатів?
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30.11.2025 23:15 Відповісти
@ (в перекладі):
"Друга армія світу попросила допомогу першої армії світу, щоб схилити до капітуляції двадцять другу армію світу."
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30.11.2025 23:16 Відповісти
Вирішили коту привязати дзвоника. От тількі коту до жопи мишина возня.
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01.12.2025 07:12 Відповісти
Пуцло поїхав у Казахстан і показав кузькину мать Трамп у.
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01.12.2025 07:46 Відповісти
...винагорода агрессора і всепрощення злочинів, зняття санкцій = капітуляція жертви, лише суттєво підсилить військову машину пу і в кращому випадку відтермінує війну, надасть впевненність пу в безкарності і в тому, що те, що він захапає і проковтне з його шлунку, навіть намагання витягнути не буде.

Адже, міжн право разом зі статутом оон і ще сотнєй паперів про мірне співіснування, остаточно розтоптані і поховані, на їх місце прийшло брутальне право сили.
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01.12.2025 08:12 Відповісти
Висновок: Неважливо, як будуть враховані максималістські вимоги путлєра. Неважливо, якою ціною для України буде підписаний мир. Неважливо, чи цей мир буде підписаний на основі міжнародного права і Конституції України. Неважливо, що США невідомі гарантії хочуть надавати лише ПІСЛЯ підписання миру. Важливо те, що у майбутньому почнеться ЕРА ПРОЦВІТАННЯ і від цієї думки українці мають вже стати неймовірно щасливими, наповнені потужним оптимізмом, бо ,як кажуть в Україні, "бідний думкою багатіє".
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01.12.2025 09:04 Відповісти
 
 