Зустріч делегацій України та США продовжиться після перерви,- ЗМІ (оновлено)

Зустріч української та американської делегацій у Флориді продовжиться після перерви.

Про це повідомляє "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Віткофф оцінює переговори позитивно

Спецпосланець президента США Стів Віктофф заявив, що оцінює переговори із представниками України "позитивно".

Також він підтвердив, що завтра летить до Москви, щоб у вівторок, 2 грудня, зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним.

Оновлення

Згодом "Суспільне" повідомило, що зустріч делегацій продовжиться після перерви.

Переговори у Флориді

Раніше повідомлялося, що секретар РНБО України й глава української делегації Рустем Умєров разом із командою вже на шляху до Сполучених Штатів.

У неділю, 30 листопада, представники США та України проведуть зустріч у Флориді для продовження переговорів щодо угоди про припинення війни РФ проти України.

Видання Axios писало, що у неділю, 30 листопада, США на зустрічі з українською делегацією у Маямі хочуть досягти домовленостей щодо двох питань - територій та гарантій безпеки.

Згодом повідомлялося, що у Маямі стартували переговори між делегаціями США та України.

Читайте також: Рубіо перед зустріччю з українською делегацією: Очікуємо досягти ще більшого прогресу