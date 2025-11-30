Рубіо перед зустріччю з українською делегацією: Очікуємо досягти ще більшого прогресу
Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що перемовини між американськими та українськими представниками мають стати шляхом до того, щоб у майбутньому Україна залишалася "суверенною, незалежною й процвітаючою".
Про це він сказав перед початком переговорів з українською делегацією у Флориді, передає Sky News, повідомляє Цензор.НЕТ.
Рубіо про очікування від перемовин
Рубіо заявив, що очікує, що переговори призведуть до "більшого прогресу" у досягненні угоди, яка покладе край повномасштабній війні РФ проти України.
"Йдеться не лише про завершення війни. Йдеться про завершення війни таким чином, який створить механізм і шлях уперед, що дозволить їм бути незалежними й суверенними, ніколи більше не мати війни й забезпечити величезне процвітання для свого народу", - сказав держсекретар США.
"Не просто відбудувати країну, а увійти в епоху надзвичайного економічного прогресу", - сказав Рубіо.
Глава американської дипломатії додав, що США очікують досягти "ще більшого прогресу" під час сьогоднішніх перемовин з Україною.
"Йдеться не лише про мирні угоди. Йдеться про створення шляху вперед, який зробить Україну суверенною, незалежною та процвітаючою. Ми очікуємо досягти ще більшого прогресу сьогодні", - сказав Рубіо.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що секретар РНБО України й глава української делегації Рустем Умєров разом із командою вже на шляху до Сполучених Штатів.
- У неділю, 30 листопада, представники США та України проведуть зустріч у Флориді для продовження переговорів щодо угоди про припинення війни РФ проти України.
- Видання Axios писало, що у неділю, 30 листопада, США на зустрічі з українською делегацією у Маямі хочуть досягти домовленостей щодо двох питань - територій та гарантій безпеки.
- Згодом повідомлялося, що у Маямі стартували переговори між делегаціями США та України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Він чекіст, та ідолопоклонник
Його дії - украсти, убить і погубить
Про кого це написано в Біблії?
А всі мирні плани - всього лиш допомагають їм це зробити швидше і з гарантіями. Як ок здача укріплених районів чи обмеження армії.
- В наступній зустрічі ми будемо грати ще краще!
А менший«прогрес»ми щоночі спостерігаємо...
- Клінтон забрав ЯЗ - зараз клінтон і його родичі живі і уже більше міліона інваліди і 500 000 померло
- Обама казав здайте Крим зуб даю все буде ок - зараз Обама відпочиває, а ми у війні 11 років
- Байден давав по капельці хоча міг добити в 2022 - зараз він і його родичі живі, а сотні тисяч уже після цього рішення померли
ВОНИ ЗА ОКЕАНОМ І ЇМ КЛАСТИ БОЛТ навіть якщо ми всі тут передохнемо. От і вся красота.
Ми не маєм в світі такого лоббі як наприклад євреї , тож нами будуть завжди торгувати...
А для того щоб нарешті розірвати цей 300 річний гордіїв вузол , нам потрібно стати суверенами і одноосібними правителями в своїй державі ... але ніяк не виходить це в українців на жаль і нами правлять фактично завжди чужинці ...
Кравчук свій в дошку був.
Він член КПSS з 1958 року...
І ТОГО. 0 втрачених солдат АЛЕ
- всі ресурси найбільшої країни Европи
- всі ресурси найбільшої країни світу
ШИК БЛЕСК ВЧІТЬСЯ. А шо там буде - да плювати їм
Але у трампа, вітькова, рубіо та інших ******** - якийсь уявний прогрес. З коксом з венесуели переборщили?
І рашка і США казали - за 3 дня і всьо. І шо?
На чиєму боці Бог, той і переможе