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Новини Мирні перемовини
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Рубіо перед зустріччю з українською делегацією: Очікуємо досягти ще більшого прогресу

Рубіо про прогрес у переговорах

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що перемовини між американськими та українськими представниками мають стати шляхом до того, щоб у майбутньому Україна залишалася "суверенною, незалежною й процвітаючою".

Про це він сказав перед початком переговорів з українською делегацією у Флориді, передає Sky News, повідомляє Цензор.НЕТ.

Рубіо про очікування від перемовин 

Рубіо заявив, що очікує, що переговори призведуть до "більшого прогресу" у досягненні угоди, яка покладе край повномасштабній війні РФ проти України.

"Йдеться не лише про завершення війни. Йдеться про завершення війни таким чином, який створить механізм і шлях уперед, що дозволить їм бути незалежними й суверенними, ніколи більше не мати війни й забезпечити величезне процвітання для свого народу", - сказав держсекретар США.

"Не просто відбудувати країну, а увійти в епоху надзвичайного економічного прогресу", - сказав Рубіо.

Глава американської дипломатії додав, що США очікують досягти "ще більшого прогресу" під час сьогоднішніх перемовин з Україною.

"Йдеться не лише про мирні угоди. Йдеться про створення шляху вперед, який зробить Україну суверенною, незалежною та процвітаючою. Ми очікуємо досягти ще більшого прогресу сьогодні", - сказав Рубіо.

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що секретар РНБО України й глава української делегації Рустем Умєров разом із командою вже на шляху до Сполучених Штатів.
  • У неділю, 30 листопада, представники США та України проведуть зустріч у Флориді для продовження переговорів щодо угоди про припинення війни РФ проти України.
  • Видання Axios писало, що у неділю, 30 листопада, США на зустрічі з українською делегацією у Маямі хочуть досягти домовленостей щодо двох питань - територій та гарантій безпеки.
  • Згодом повідомлялося, що у Маямі стартували переговори між делегаціями США та України. 

Читайте також: Переговори американської та української делегацій у США розпочалися, - Умєров

Автор: 

перемовини (3820) США (26735) Рубіо Марко (446)
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Топ коментарі
+13
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30.11.2025 18:00 Відповісти
+11
КЛОУНИ ПРОСТО КЛОУНИ.

- Клінтон забрав ЯЗ - зараз клінтон і його родичі живі і уже більше міліона інваліди і 500 000 померло
- Обама казав здайте Крим зуб даю все буде ок - зараз Обама відпочиває, а ми у війні 11 років
- Байден давав по капельці хоча міг добити в 2022 - зараз він і його родичі живі, а сотні тисяч уже після цього рішення померли

ВОНИ ЗА ОКЕАНОМ І ЇМ КЛАСТИ БОЛТ навіть якщо ми всі тут передохнемо. От і вся красота.
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30.11.2025 18:12 Відповісти
+7
Їздять по ушам жертві агресії, залякують, давлять і чекають великого прогресу. Хто ці моральні виродки? Невже оплот світової демократії?
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30.11.2025 18:23 Відповісти
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війна до перемоги!
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30.11.2025 17:54 Відповісти
Надієшся на свого хутіна?
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30.11.2025 18:12 Відповісти
путін рідкісний дебіл, він мене ніколи не підводив, завжди приймав найгірше для росії рішення зі всіх можливих.
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30.11.2025 18:20 Відповісти
Та з де взятки гладкі
Він чекіст, та ідолопоклонник
Його дії - украсти, убить і погубить
Про кого це написано в Біблії?
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30.11.2025 19:19 Відповісти
а наша справа боротьба зі злом, як у справжніх християн і тому ця війна буде продовжуватись поки зло не буде знищено
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30.11.2025 20:08 Відповісти
та я б радий закінчити її в цю секунду - тільки рузкіе не закінчать її доки не прикінчать усіх нас.

А всі мирні плани - всього лиш допомагають їм це зробити швидше і з гарантіями. Як ок здача укріплених районів чи обмеження армії.
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30.11.2025 18:13 Відповісти
головне щоб все не було вирішено ще до перемовин
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30.11.2025 17:56 Відповісти
Вони думають, якщо хвалити майбутнє - то ті тупі переговорники підуть на все... Дятли!
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30.11.2025 17:57 Відповісти
а в чому був прогрес до цього?
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30.11.2025 17:57 Відповісти
Футбольна команда програла з розгромним рахунком. Тренер дає інтерв'ю:
- В наступній зустрічі ми будемо грати ще краще!
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30.11.2025 18:18 Відповісти
ага-бреши більше більше--про космічні кораболі які бороздять простори всесвіту ми в курсі діла
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30.11.2025 17:57 Відповісти
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30.11.2025 18:00 Відповісти
Хай запишуть цю х..ню на звороті Будапештського меморандуму
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30.11.2025 18:03 Відповісти
Такі гарні слова - та Богові в вуха - будем побачити
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30.11.2025 18:05 Відповісти
Правильно.
А менший«прогрес»ми щоночі спостерігаємо...
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30.11.2025 18:06 Відповісти
КЛОУНИ ПРОСТО КЛОУНИ.

- Клінтон забрав ЯЗ - зараз клінтон і його родичі живі і уже більше міліона інваліди і 500 000 померло
- Обама казав здайте Крим зуб даю все буде ок - зараз Обама відпочиває, а ми у війні 11 років
- Байден давав по капельці хоча міг добити в 2022 - зараз він і його родичі живі, а сотні тисяч уже після цього рішення померли

ВОНИ ЗА ОКЕАНОМ І ЇМ КЛАСТИ БОЛТ навіть якщо ми всі тут передохнемо. От і вся красота.
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30.11.2025 18:12 Відповісти
На жаль правда
Ми не маєм в світі такого лоббі як наприклад євреї , тож нами будуть завжди торгувати...
А для того щоб нарешті розірвати цей 300 річний гордіїв вузол , нам потрібно стати суверенами і одноосібними правителями в своїй державі ... але ніяк не виходить це в українців на жаль і нами правлять фактично завжди чужинці ...
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30.11.2025 18:21 Відповісти
Чому чужинці?
Кравчук свій в дошку був.
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30.11.2025 18:51 Відповісти
Кравчук свій в дошку ...? Для кого ?
Він член КПSS з 1958 року...
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30.11.2025 19:09 Відповісти
У симу прогрес, Рубійо? Стало менше обстрілів? Стало менше руйнувань? Може людей стало менше гинути? Рубійо, ти або брехун, або дурень.
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30.11.2025 18:18 Відповісти
він міряє прогрес інакше - від нас всі ресурси забрали, а тепер за ресурси РФ продадуть нас РФ.

І ТОГО. 0 втрачених солдат АЛЕ

- всі ресурси найбільшої країни Европи
- всі ресурси найбільшої країни світу

ШИК БЛЕСК ВЧІТЬСЯ. А шо там буде - да плювати їм
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30.11.2025 18:25 Відповісти
Прогрес в домовленностях між США і рашкою. Вони свої інтереси поділять між собою. Тільки наївний сподівається що хтось переживає за український народ.
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30.11.2025 18:25 Відповісти
Значить будуть грабіть.. ©
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30.11.2025 18:19 Відповісти
А Україна чекає нових санкцій проти агресора.
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30.11.2025 18:19 Відповісти
Ми бачимо прогрес в дії: кацапи обстрілюють столицю та область вже майже щоночі , на фронті м'ясо суне всюди де може, пітун виділяє 170 лярдів на війну (плюс засекречені статі).

Але у трампа, вітькова, рубіо та інших ******** - якийсь уявний прогрес. З коксом з венесуели переборщили?
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30.11.2025 18:20 Відповісти
Всі такі смішні,зараз тут мордобой влаштують між собою Але правда така, що від України мало що залежить. Як домовляться між собою США і рашка,так і буде. В світі по великому рахунку завжди так було.
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30.11.2025 18:20 Відповісти
США і рашка хотіли щоб СССР був - ще і Буш приходив до КИєва плакатись що не виходіть з СССР. І шо?

І рашка і США казали - за 3 дня і всьо. І шо?
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30.11.2025 18:27 Відповісти
В них були свої плани, ну не вийшло тоді. Але ж ми зараз бачимо,що плани не змінилися. Вони хочуть поділити Україну між собою. Ну це ж видно як білий день.
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30.11.2025 18:35 Відповісти
Ні. Бог є.
На чиєму боці Бог, той і переможе
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30.11.2025 19:22 Відповісти
Їздять по ушам жертві агресії, залякують, давлять і чекають великого прогресу. Хто ці моральні виродки? Невже оплот світової демократії?
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30.11.2025 18:23 Відповісти
Він сказав гарні слова про суверенітет, розквіт, тощо, але не "збереже території". Тому перемовлятися із ним нема про що.
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30.11.2025 18:25 Відповісти
умєров з зеленським готові все продати для збереження своїх тхорячих шкур!
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30.11.2025 18:34 Відповісти
Переклад з мови прокацапів - Зеленскій вже публічно погодиться ще на поступки Лаптєстану.
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30.11.2025 18:50 Відповісти
Таке малюють, наче воюють Україна та США
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30.11.2025 18:56 Відповісти
Щоб Україна стала процвітаючою, абсолютно необхідно виполоти, викорчувати весь зелений бурʼян!
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30.11.2025 18:56 Відповісти
Це була найвеличніша промова (с)
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30.11.2025 19:20 Відповісти
 
 