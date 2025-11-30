Рубіо перед зустріччю з українською делегацією: Очікуємо досягти ще більшого прогресу

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що перемовини між американськими та українськими представниками мають стати шляхом до того, щоб у майбутньому Україна залишалася "суверенною, незалежною й процвітаючою".

Про це він сказав перед початком переговорів з українською делегацією у Флориді, передає Sky News, повідомляє Цензор.НЕТ.

Рубіо про очікування від перемовин

Рубіо заявив, що очікує, що переговори призведуть до "більшого прогресу" у досягненні угоди, яка покладе край повномасштабній війні РФ проти України.

"Йдеться не лише про завершення війни. Йдеться про завершення війни таким чином, який створить механізм і шлях уперед, що дозволить їм бути незалежними й суверенними, ніколи більше не мати війни й забезпечити величезне процвітання для свого народу", - сказав держсекретар США.

"Не просто відбудувати країну, а увійти в епоху надзвичайного економічного прогресу", - сказав Рубіо.

Глава американської дипломатії додав, що США очікують досягти "ще більшого прогресу" під час сьогоднішніх перемовин з Україною.

"Йдеться не лише про мирні угоди. Йдеться про створення шляху вперед, який зробить Україну суверенною, незалежною та процвітаючою. Ми очікуємо досягти ще більшого прогресу сьогодні", - сказав Рубіо.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що секретар РНБО України й глава української делегації Рустем Умєров разом із командою вже на шляху до Сполучених Штатів.

У неділю, 30 листопада, представники США та України проведуть зустріч у Флориді для продовження переговорів щодо угоди про припинення війни РФ проти України.

Видання Axios писало, що у неділю, 30 листопада, США на зустрічі з українською делегацією у Маямі хочуть досягти домовленостей щодо двох питань - територій та гарантій безпеки.

Згодом повідомлялося, що у Маямі стартували переговори між делегаціями США та України.

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