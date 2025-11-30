РУС
Рубио перед встречей с украинской делегацией: Ожидаем достичь еще большего прогресса

Рубио о прогрессе в переговорах

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что переговоры между американскими и украинскими представителями должны стать путем к тому, чтобы в будущем Украина оставалась "суверенной, независимой и процветающей".

Об этом он сказал перед началом переговоров с украинской делегацией во Флориде, передает Sky News, сообщает Цензор.НЕТ.

Рубио заявил, что ожидает, что переговоры приведут к "большему прогрессу" в достижении соглашения, которое положит конец полномасштабной войне РФ против Украины.

"Речь идет не только о завершении войны. Речь идет о завершении войны таким образом, который создаст механизм и путь вперед, что позволит им быть независимыми и суверенными, никогда больше не иметь войны и обеспечить огромное процветание для своего народа", - сказал госсекретарь США.

"Не просто восстановить страну, а войти в эпоху чрезвычайного экономического прогресса", - сказал Рубио.

+11
30.11.2025 18:00 Ответить
+9
КЛОУНИ ПРОСТО КЛОУНИ.

- Клінтон забрав ЯЗ - зараз клінтон і його родичі живі і уже більше міліона інваліди і 500 000 померло
- Обама казав здайте Крим зуб даю все буде ок - зараз Обама відпочиває, а ми у війні 11 років
- Байден давав по капельці хоча міг добити в 2022 - зараз він і його родичі живі, а сотні тисяч уже після цього рішення померли

ВОНИ ЗА ОКЕАНОМ І ЇМ КЛАСТИ БОЛТ навіть якщо ми всі тут передохнемо. От і вся красота.
30.11.2025 18:12 Ответить
+5
Їздять по ушам жертві агресії, залякують, давлять і чекають великого прогресу. Хто ці моральні виродки? Невже оплот світової демократії?
30.11.2025 18:23 Ответить
війна до перемоги!
30.11.2025 17:54 Ответить
Надієшся на свого хутіна?
30.11.2025 18:12 Ответить
путін рідкісний дебіл, він мене ніколи не підводив, завжди приймав найгірше для росії рішення зі всіх можливих.
30.11.2025 18:20 Ответить
Та з де взятки гладкі
Він чекіст, та ідолопоклонник
Його дії - украсти, убить і погубить
Про кого це написано в Біблії?
30.11.2025 19:19 Ответить
та я б радий закінчити її в цю секунду - тільки рузкіе не закінчать її доки не прикінчать усіх нас.

А всі мирні плани - всього лиш допомагають їм це зробити швидше і з гарантіями. Як ок здача укріплених районів чи обмеження армії.
30.11.2025 18:13 Ответить
головне щоб все не було вирішено ще до перемовин
30.11.2025 17:56 Ответить
Вони думають, якщо хвалити майбутнє - то ті тупі переговорники підуть на все... Дятли!
30.11.2025 17:57 Ответить
а в чому був прогрес до цього?
30.11.2025 17:57 Ответить
Футбольна команда програла з розгромним рахунком. Тренер дає інтерв'ю:
- В наступній зустрічі ми будемо грати ще краще!
30.11.2025 18:18 Ответить
ага-бреши більше більше--про космічні кораболі які бороздять простори всесвіту ми в курсі діла
30.11.2025 17:57 Ответить
30.11.2025 18:00 Ответить
Хай запишуть цю х..ню на звороті Будапештського меморандуму
30.11.2025 18:03 Ответить
Такі гарні слова - та Богові в вуха - будем побачити
30.11.2025 18:05 Ответить
Правильно.
А менший«прогрес»ми щоночі спостерігаємо...
30.11.2025 18:06 Ответить
30.11.2025 18:12 Ответить
На жаль правда
Ми не маєм в світі такого лоббі як наприклад євреї , тож нами будуть завжди торгувати...
А для того щоб нарешті розірвати цей 300 річний гордіїв вузол , нам потрібно стати суверенами і одноосібними правителями в своїй державі ... але ніяк не виходить це в українців на жаль і нами правлять фактично завжди чужинці ...
30.11.2025 18:21 Ответить
Чому чужинці?
Кравчук свій в дошку був.
30.11.2025 18:51 Ответить
Кравчук свій в дошку ...? Для кого ?
Він член КПSS з 1958 року...
30.11.2025 19:09 Ответить
У симу прогрес, Рубійо? Стало менше обстрілів? Стало менше руйнувань? Може людей стало менше гинути? Рубійо, ти або брехун, або дурень.
30.11.2025 18:18 Ответить
він міряє прогрес інакше - від нас всі ресурси забрали, а тепер за ресурси РФ продадуть нас РФ.

І ТОГО. 0 втрачених солдат АЛЕ

- всі ресурси найбільшої країни Европи
- всі ресурси найбільшої країни світу

ШИК БЛЕСК ВЧІТЬСЯ. А шо там буде - да плювати їм
30.11.2025 18:25 Ответить
Прогрес в домовленностях між США і рашкою. Вони свої інтереси поділять між собою. Тільки наївний сподівається що хтось переживає за український народ.
30.11.2025 18:25 Ответить
Значить будуть грабіть.. ©
30.11.2025 18:19 Ответить
А Україна чекає нових санкцій проти агресора.
30.11.2025 18:19 Ответить
Ми бачимо прогрес в дії: кацапи обстрілюють столицю та область вже майже щоночі , на фронті м'ясо суне всюди де може, пітун виділяє 170 лярдів на війну (плюс засекречені статі).

Але у трампа, вітькова, рубіо та інших ******** - якийсь уявний прогрес. З коксом з венесуели переборщили?
30.11.2025 18:20 Ответить
Всі такі смішні,зараз тут мордобой влаштують між собою Але правда така, що від України мало що залежить. Як домовляться між собою США і рашка,так і буде. В світі по великому рахунку завжди так було.
30.11.2025 18:20 Ответить
США і рашка хотіли щоб СССР був - ще і Буш приходив до КИєва плакатись що не виходіть з СССР. І шо?

І рашка і США казали - за 3 дня і всьо. І шо?
30.11.2025 18:27 Ответить
В них були свої плани, ну не вийшло тоді. Але ж ми зараз бачимо,що плани не змінилися. Вони хочуть поділити Україну між собою. Ну це ж видно як білий день.
30.11.2025 18:35 Ответить
Ні. Бог є.
На чиєму боці Бог, той і переможе
30.11.2025 19:22 Ответить
30.11.2025 18:23 Ответить
Він сказав гарні слова про суверенітет, розквіт, тощо, але не "збереже території". Тому перемовлятися із ним нема про що.
30.11.2025 18:25 Ответить
умєров з зеленським готові все продати для збереження своїх тхорячих шкур!
30.11.2025 18:34 Ответить
Переклад з мови прокацапів - Зеленскій вже публічно погодиться ще на поступки Лаптєстану.
30.11.2025 18:50 Ответить
Таке малюють, наче воюють Україна та США
30.11.2025 18:56 Ответить
Щоб Україна стала процвітаючою, абсолютно необхідно виполоти, викорчувати весь зелений бурʼян!
30.11.2025 18:56 Ответить
Це була найвеличніша промова (с)
30.11.2025 19:20 Ответить
 
 