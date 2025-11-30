Рубио перед встречей с украинской делегацией: Ожидаем достичь еще большего прогресса
Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что переговоры между американскими и украинскими представителями должны стать путем к тому, чтобы в будущем Украина оставалась "суверенной, независимой и процветающей".
Об этом он сказал перед началом переговоров с украинской делегацией во Флориде, передает Sky News, сообщает Цензор.НЕТ.
Рубио заявил, что ожидает, что переговоры приведут к "большему прогрессу" в достижении соглашения, которое положит конец полномасштабной войне РФ против Украины.
"Речь идет не только о завершении войны. Речь идет о завершении войны таким образом, который создаст механизм и путь вперед, что позволит им быть независимыми и суверенными, никогда больше не иметь войны и обеспечить огромное процветание для своего народа", - сказал госсекретарь США.
"Не просто восстановить страну, а войти в эпоху чрезвычайного экономического прогресса", - сказал Рубио.
Він чекіст, та ідолопоклонник
Його дії - украсти, убить і погубить
Про кого це написано в Біблії?
А всі мирні плани - всього лиш допомагають їм це зробити швидше і з гарантіями. Як ок здача укріплених районів чи обмеження армії.
- В наступній зустрічі ми будемо грати ще краще!
А менший«прогрес»ми щоночі спостерігаємо...
- Клінтон забрав ЯЗ - зараз клінтон і його родичі живі і уже більше міліона інваліди і 500 000 померло
- Обама казав здайте Крим зуб даю все буде ок - зараз Обама відпочиває, а ми у війні 11 років
- Байден давав по капельці хоча міг добити в 2022 - зараз він і його родичі живі, а сотні тисяч уже після цього рішення померли
ВОНИ ЗА ОКЕАНОМ І ЇМ КЛАСТИ БОЛТ навіть якщо ми всі тут передохнемо. От і вся красота.
Ми не маєм в світі такого лоббі як наприклад євреї , тож нами будуть завжди торгувати...
А для того щоб нарешті розірвати цей 300 річний гордіїв вузол , нам потрібно стати суверенами і одноосібними правителями в своїй державі ... але ніяк не виходить це в українців на жаль і нами правлять фактично завжди чужинці ...
Кравчук свій в дошку був.
Він член КПSS з 1958 року...
І ТОГО. 0 втрачених солдат АЛЕ
- всі ресурси найбільшої країни Европи
- всі ресурси найбільшої країни світу
ШИК БЛЕСК ВЧІТЬСЯ. А шо там буде - да плювати їм
Але у трампа, вітькова, рубіо та інших ******** - якийсь уявний прогрес. З коксом з венесуели переборщили?
І рашка і США казали - за 3 дня і всьо. І шо?
На чиєму боці Бог, той і переможе