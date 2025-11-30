Рубио перед встречей с украинской делегацией: Ожидаем достичь еще большего прогресса

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что переговоры между американскими и украинскими представителями должны стать путем к тому, чтобы в будущем Украина оставалась "суверенной, независимой и процветающей".

Об этом он сказал перед началом переговоров с украинской делегацией во Флориде, передает Sky News, сообщает Цензор.НЕТ.

Рубио заявил, что ожидает, что переговоры приведут к "большему прогрессу" в достижении соглашения, которое положит конец полномасштабной войне РФ против Украины.

"Речь идет не только о завершении войны. Речь идет о завершении войны таким образом, который создаст механизм и путь вперед, что позволит им быть независимыми и суверенными, никогда больше не иметь войны и обеспечить огромное процветание для своего народа", - сказал госсекретарь США.

"Не просто восстановить страну, а войти в эпоху чрезвычайного экономического прогресса", - сказал Рубио.

