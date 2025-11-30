РУС
4 372 38

Встреча делегаций Украины и США продолжится после перерыва, - СМИ (обновлено)

перемовини

Встреча между делегациями Украины и США во Флориде завершилась. Переговоры длились почти два часа.

Об этом сообщает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

 Больше читайте у нашем Telegram-канале

Уиктофф оценивает переговоры положительно

Спецпосланник президента США Стив Уиктофф заявил, что оценивает переговоры с представителями Украины "положительно".

Также он подтвердил, что завтра летит в Москву, чтобы во вторник, 2 декабря, встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным.

Обновление

Впоследствии "Суспільне" сообщило, что встреча делегаций продолжится после перерыва.

Переговоры во Флориде

  • Ранее сообщалось, что секретарь СНБО Украины и глава украинской делегации Рустем Умеров вместе с командой уже на пути в Соединенные Штаты.
  • В воскресенье, 30 ноября, представители США и Украины проведут встречу во Флориде для продолжения переговоров по соглашению о прекращении войны РФ против Украины.
  • Издание Axios писало, что в воскресенье, 30 ноября, США на встрече с украинской делегацией в Майами хотят достичь договоренностей по двум вопросам - территориям и гарантиям безопасности.
  • Впоследствии сообщалось, что в Майами стартовали переговоры между делегациями США и Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рубио перед встречей с украинской делегацией: Ожидаем достичь еще большего прогресса

Автор: 

переговоры (5264) США (28451)
Топ комментарии
+10
показать весь комментарий
30.11.2025 19:18 Ответить
+8
Сц*ка вітьков розкритий агент впливу кремля і з ним наші ведуть переговори? Значить ніхто не планує захищати інтереси України на цих переговорах...
показать весь комментарий
30.11.2025 19:25 Ответить
+5
Заголовок- «продовжиться зустріч», в тексті- завершилась. Думаю, що завершилась, бо там нема що слухати крім популізму про «щасливу» Україну, яку обіцяє Трамп.
показать весь комментарий
30.11.2025 19:25 Ответить
показать весь комментарий
30.11.2025 19:18 Ответить
новина з сайту pbc.org - 11-37 ( за східним часом) від англ журналістки

ПЛЯЖ ХАЛЛАНДЕЙЛ, Флорида. (AP) - Вищі чиновники адміністрації Трампа зустрілися з українськими переговірниками у Флориді в неділю...

Мова йде не лише про мирні угоди", - сказав головний американський дипломат, коли команди сіли в клубі Shell Bay, розбудованим Віткоффом на пляжі Халландейл.
..........

"США чують нас", - сказав Умеров. "США підтримують нас. США працюють поруч з нами".

Умеров брав участь у поточних переговорах. Але до цього часу головним переговірником України був Андрій Єрмак, впливовий начальник штабу президента України Володимира Зеленського. У п'ятницю Зеленський оголосив про відставку Єрмака після того, як його будинок обшукали антикорупційні слідчі.

"США чують нас", - сказав Умеров. "США підтримують нас. США працюють поруч з нами".

Умеров брав участь у поточних переговорах. Але до цього часу головним переговірником України був Андрій Єрмак, впливовий начальник штабу президента України Володимира Зеленського. У п'ятницю Зеленський оголосив про відставку Єрмака після того, як його будинок обшукали антикорупційні слідчі.

Уряд Зеленського був шокований наслідками скандалу на суму понад 100 мільйонів доларів, привласнених з енергетичного сектору через відкати, сплачені підрядниками, що спричинило новий внутрішній тиск на Зеленського.

Лише тиждень тому Рубіо зустрівся з Єрмаком у Женеві, і кожна сторона заявила, що переговори були позитивними у складанні переглянутого мирного плану.

Серед інших членів української делегації були Андрій Гнатов, голова збройних сил України та радник президента Олександр Бевз.

План, який Трамп з тих пір применшував як "концепцію" або "карту", яку потрібно "тонко налаштувати", наклав би обмеження на розмір українських військових, заблокував би країні приєднання до НАТО і вимагав від України провести вибори через 100 днів. Переговорники вказали, що структура змінилася, але незрозуміло, як її положення були змінені.

Спочатку він передбачав, що Україна поступиться всім східним регіоном Донбасу Росії - це точка стикання для Києва.

Трамп заявив у вівторок, що цього тижня відправить Віткоффа і, можливо, Кушнера до Москви, щоб зустрітися з Путіним щодо плану. Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков у коментарях, опублікованих у неділю на російському державному телебаченні, заявив, що Путін побачить Віткоффа до четверга, коли Путін вирушить до Індії.

І Віткофф, і Кушнер, як і Трамп, походять зі світу нерухомості, який цінує укласти угоди над конвенціями дипломатії. Пара також стояла за пропозицією з 20 пунктів, яка призвела до припинення вогню в Газі.

Зеленський написав на X, що українська делегація "швидко і по суті розробить кроки, необхідні для припинення війни".

У своєму нічному зверненні в суботу Зеленський сказав, що американська сторона "демонструє конструктивний підхід".

"У найближчі дні можливо докласти кроки, щоб визначити, як довести війну до гідного кінця", -
сказав вінНапади тривають, незважаючи на дипломатичні зусилля щодо припинення війни

У суботу російські безпілотники та ракетні атаки в столиці України та навколо нього, Києві, вбили щонайменше три людини та поранили ще десятки, повідомили чиновники. Нові атаки вночі в неділю вбили одну людину і поранили ще 19, у тому числі чотирьох дітей, повідомили місцеві чиновники, коли безпілотник влучив у дев'ятиповерховий житловий будинок у місті Вишгород Київської області.

У дописі в Telegram у неділю Зеленський заявив, що Росія напала на Україну 122 ударними безпілотниками та балістичними ракетами.

"Такі напади відбуваються щодня. Тільки цього тижня росіяни використали майже 1400 ударних безпілотників, 1100 керованих повітряних бомб і 66 ракет проти нашого народу. Ось чому ми повинні щодня зміцнювати стійкість України. Ракети та системи протиповітряної оборони необхідні, і ми також повинні активно працювати з нашими партнерами заради миру", - сказав Зеленський.

"Нам потрібні реальні, надійні рішення, які допоможуть закінчити війну", - додав він.

Після того, як Україна взяла на себе відповідальність за пошкодження великого нафтового терміналу в суботу поблизу російського порту Новоросійськ, що належить Каспійському трубопровідному консорціуму, Казахстан сказав Україні в неділю припинити напади на Чорноморський термінал. Трубопровід КПК, який починається в Казахстані і закінчується на терміналі Новороссисик, обробляє значну частину експорту нафти з Казахстану.

"Ми розглядаємо те, що сталося, як дію, яка завдає шкоди двостороннім відносинам Республіки Казахстан та України, і очікуємо, що українська сторона вживе ефективних заходів для запобігання подібним інцидентам у майбутньому", - йдеться в заяві МЗС Казахстану.
показать весь комментарий
30.11.2025 19:56 Ответить
коротка цитата з новин FoX Newas ( 4 год тому)
Зеленський написав на X, що Умеров очолить зусилля, щоб окреслити кроки для припинення війни та вибити решту елементів мирних рамок. Американський чиновник повідомив Fox News у вівторок, що Київ https://www.foxnews.com/world/russia-bombards-kyiv-killing-least-6-trump-peace-plan-moves-forward погодився на мирну угоду, і лише незначні моменти ще не вирішені"Кінцева мета, очевидно, не просто кінець війни.

Очевидно, що це важливо і принципово. Ми хочемо побачити кінець вбивства, смерті та страждань, і я впевнений, що українська сторона, я знаю, що вони теж", - сказав Рубіо у вступній заяві. "Вони хочуть миру. Але це також про забезпечення припинення війни, яка залишає Україну суверенною та незалежною та з можливістю реального процвітання"Зустріч у Флориді відбулася після того, як Андрій Єрмак, головний переговірник України, подав у відставку в п'ятницю після того, як антикорупційні органи здійснили рейд у його будинку. Україна https://www.foxnews.com/world/top-ukrainian-officials-zelenskyy-government-submit-resignations-amid-100-million-corruption-scandal була втягнута в передбачувану корупційну схему відкату в розмірі 100 мільйонів доларів, пов'язану з державною атомною енергетичною компанією Energoatom.

й тп й тд
показать весь комментарий
30.11.2025 20:03 Ответить
Комусь ще не ясно що просто АМЕРИКОЮ тормозяться подальші матеріали від НАБУ крадіжки не тільки в ЕНЕРГОАТОМІ ...
А ПРОСТО ЯК пердмет шантажу ТОГО Ж БЛД УМЄРОВА з його "золотими яйцями( (наприклад бронежилетами та хіба тільки з ними) для ШАНТАЖУ бандою ВЕНС КУШНЕР ВІТКОФФ за присутності вже РУБІО, котрому не вдалося цього разу сквизднути з ВІТКОФФ-гейту перемовин
показать весь комментарий
30.11.2025 20:07 Ответить
ППР... Посиділи, потринділи, розійшлись...
показать весь комментарий
30.11.2025 19:20 Ответить
Наразі є ознаки підготовки нового масованого удару по Україні, зокрема Києву/області.

По датах - рашисти готуються завдати його протягом 1-3 днів.

Застосувати можуть традиційні засоби:

- БПЛА «шахеди»;
- ракети Кинджал» з МІГ31К
- крилаті та балістичні «Іскандери»
- Калібри тощо.
показать весь комментарий
30.11.2025 19:20 Ответить
Недовго мучилась старенька
У трампівських чіпких руках!
показать весь комментарий
30.11.2025 19:21 Ответить
Скаже пукіну що відкат у 7% замалий давай 10%.Кремлівський мясник скаже добре,але дотискай Україну.
показать весь комментарий
30.11.2025 19:23 Ответить
Заголовок- «продовжиться зустріч», в тексті- завершилась. Думаю, що завершилась, бо там нема що слухати крім популізму про «щасливу» Україну, яку обіцяє Трамп.
показать весь комментарий
30.11.2025 19:25 Ответить
Там рубіо про проспер суверен кантрі розійшовся((
показать весь комментарий
30.11.2025 20:01 Ответить
Сц*ка вітьков розкритий агент впливу кремля і з ним наші ведуть переговори? Значить ніхто не планує захищати інтереси України на цих переговорах...
показать весь комментарий
30.11.2025 19:25 Ответить
завершилась..перерва ..завершилась..перерва ..завершилась

да кончіть вже нарешті.. лідери світу *** )
показать весь комментарий
30.11.2025 19:26 Ответить
путлєр скаже ідіть нах - зі своїми перемовинами - тай по всьому
показать весь комментарий
30.11.2025 19:29 Ответить
Як там в тилу сидиться на дивані? Ок посилаємо всіх нах, що пропонуєш дальше?

За орками Китай, за нами ЄС яка з однієї сторони трохи допомагає якщо штати натиснуть з іншої забезпечує купівлею ресурсів оркам 100 млрд. військовий бюджет.

В тилу у нас люди Деркача, Сівковича до цього часу на посадах, корупція і бардак.

То яка твоя альтернатива переговорам??? Будеш дальше сидіти на дивані і дивитись в телевізор.
показать весь комментарий
30.11.2025 19:41 Ответить
Альтернатива переговорам зброя - шоб зупинити кацапів
показать весь комментарий
30.11.2025 19:45 Ответить
Захід не дасть важкого озброєння, вони от дають авіацію, але без далекобійних ракет і виходить що ці літаки просто посилення ППО в тилу та і все.

І така політика неескаліції була і за Байдена

Тому цей варіант можна забути.
показать весь комментарий
30.11.2025 19:50 Ответить
Іди здавайся, тебе ніхто не тримає
показать весь комментарий
30.11.2025 20:27 Ответить
О ще один з дивана встав.
показать весь комментарий
30.11.2025 20:31 Ответить
А лучше звезда смерти. Один залп и нет рахи. Как план, норм?
показать весь комментарий
30.11.2025 19:50 Ответить
І без звезди можна кацапів гарно причесати
показать весь комментарий
30.11.2025 19:55 Ответить
Сцятки захотілось?
показать весь комментарий
30.11.2025 19:29 Ответить
Зустріч між делегаціями України та США у Флориді завершилася бійкою.

Так би хоч якийсь толк був з цих зустрічей.
показать весь комментарий
30.11.2025 19:29 Ответить
Я вдам, що не вважаю цей комент (і автора) дурним.

А яка користь була б з бійки?
показать весь комментарий
30.11.2025 19:38 Ответить
Не вірю краснову і пуйлу!
показать весь комментарий
30.11.2025 19:30 Ответить
На сьогоднішніх переговорах з представниками США обговорюють питання графіку проведення виборів в Україні, можливості обміну територіями та інші невирішені питання, - https://www.wsj.com/politics/policy/u-s-ukrainian-negotiators-meet-in-florida-to-discuss-halting-war-608bb045 WSJ
показать весь комментарий
30.11.2025 19:32 Ответить
готовий обміняти Оклахому на Донецьк і Нью Джерсі на будь-яке село в ЗАпоріжжі,
показать весь комментарий
30.11.2025 19:35 Ответить
Кпаще б ти знайшов, що обміняти на хоча б крихту здорового глузду)))
показать весь комментарий
30.11.2025 19:39 Ответить
ти готовий? а чому не обмінюєш? кацапська ти душа.
показать весь комментарий
30.11.2025 19:45 Ответить
Судячи із схрещених рук й похмурого обличчя заступника міністра МЗС Кислиці, а також розгублених облич начальника Генштабу ЗСУ Гнатова й інших членів української делегації (окрім Умєрова), то Рубіо і Вітьков й далі щосили тиснуть, щоби схилити Україну до капітуляції перед пітьмою.
І що цікаво, на цьому зібранні не видно начальника ГУР МОУ Буланова, який за витоками у пресу мав би переконувати американців фактурою, а не емоціями і закликами до захисту країни, що єдина у Світі добровільно відмовилась від третього за потужністю ядерного арсеналу, і наразі сама протистоїть агресії ядерної держави, одного з гарантів по "Будапештському меморандуму".
показать весь комментарий
30.11.2025 19:48 Ответить
Перерва, переговори переговорами, а Умєрова годувати треба !!
показать весь комментарий
30.11.2025 19:52 Ответить
А в цей час -
- кремль розпочав евакуацію своїх громадян з Венесуели
показать весь комментарий
30.11.2025 19:52 Ответить
"Всё также играет шарманка...".
показать весь комментарий
30.11.2025 19:53 Ответить
Дай бог буде укладений мир!!!
показать весь комментарий
30.11.2025 20:05 Ответить
Знаменита історична фотографія, де "союзнички" натирають вуха президенту Чехословаччини Бенешу.
Лорд Рансімен розказує Бенеша, яка щаслива доля чекає Чехословаччину,якщо вони погодяться на умовляння "союзничків" і Чехословаччина подарує агресору свої території.
Що було далі, ми знаємо.
Аналогія?

Лорд Уолтер Рансімен та президент Едвард Бенеш, 1938 рік

Джерело: mobilisace1938.cz

показать весь комментарий
30.11.2025 20:06 Ответить
https://t.me/BerezaJuice/60611 Борислав Береза:
https://t.me/BerezaJuice/60611 https://t.me/BerezaJuice/60611 Мдя...
Обличчя членів української делегації на зустрічі з американською стороною щось не дуже позитивні. Не заздрю їм...
показать весь комментарий
30.11.2025 20:15 Ответить
Американській делегації потрібно відправити звіт "о продєланой работє" до кремля та отримати свіжі інструкції від тамошніх кураторів, бо тим не подобається, коли підшефні несуть "отсєбятіну".
показать весь комментарий
30.11.2025 20:55 Ответить
 
 