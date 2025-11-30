4 372 38
Встреча делегаций Украины и США продолжится после перерыва, - СМИ (обновлено)
Встреча между делегациями Украины и США во Флориде завершилась. Переговоры длились почти два часа.
Об этом сообщает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.
Уиктофф оценивает переговоры положительно
Спецпосланник президента США Стив Уиктофф заявил, что оценивает переговоры с представителями Украины "положительно".
Также он подтвердил, что завтра летит в Москву, чтобы во вторник, 2 декабря, встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным.
Обновление
Впоследствии "Суспільне" сообщило, что встреча делегаций продолжится после перерыва.
Переговоры во Флориде
- Ранее сообщалось, что секретарь СНБО Украины и глава украинской делегации Рустем Умеров вместе с командой уже на пути в Соединенные Штаты.
- В воскресенье, 30 ноября, представители США и Украины проведут встречу во Флориде для продолжения переговоров по соглашению о прекращении войны РФ против Украины.
- Издание Axios писало, что в воскресенье, 30 ноября, США на встрече с украинской делегацией в Майами хотят достичь договоренностей по двум вопросам - территориям и гарантиям безопасности.
- Впоследствии сообщалось, что в Майами стартовали переговоры между делегациями США и Украины.
ПЛЯЖ ХАЛЛАНДЕЙЛ, Флорида. (AP) - Вищі чиновники адміністрації Трампа зустрілися з українськими переговірниками у Флориді в неділю...
Мова йде не лише про мирні угоди", - сказав головний американський дипломат, коли команди сіли в клубі Shell Bay, розбудованим Віткоффом на пляжі Халландейл.
"США чують нас", - сказав Умеров. "США підтримують нас. США працюють поруч з нами".
Умеров брав участь у поточних переговорах. Але до цього часу головним переговірником України був Андрій Єрмак, впливовий начальник штабу президента України Володимира Зеленського. У п'ятницю Зеленський оголосив про відставку Єрмака після того, як його будинок обшукали антикорупційні слідчі.
Уряд Зеленського був шокований наслідками скандалу на суму понад 100 мільйонів доларів, привласнених з енергетичного сектору через відкати, сплачені підрядниками, що спричинило новий внутрішній тиск на Зеленського.
Лише тиждень тому Рубіо зустрівся з Єрмаком у Женеві, і кожна сторона заявила, що переговори були позитивними у складанні переглянутого мирного плану.
Серед інших членів української делегації були Андрій Гнатов, голова збройних сил України та радник президента Олександр Бевз.
План, який Трамп з тих пір применшував як "концепцію" або "карту", яку потрібно "тонко налаштувати", наклав би обмеження на розмір українських військових, заблокував би країні приєднання до НАТО і вимагав від України провести вибори через 100 днів. Переговорники вказали, що структура змінилася, але незрозуміло, як її положення були змінені.
Спочатку він передбачав, що Україна поступиться всім східним регіоном Донбасу Росії - це точка стикання для Києва.
Трамп заявив у вівторок, що цього тижня відправить Віткоффа і, можливо, Кушнера до Москви, щоб зустрітися з Путіним щодо плану. Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков у коментарях, опублікованих у неділю на російському державному телебаченні, заявив, що Путін побачить Віткоффа до четверга, коли Путін вирушить до Індії.
І Віткофф, і Кушнер, як і Трамп, походять зі світу нерухомості, який цінує укласти угоди над конвенціями дипломатії. Пара також стояла за пропозицією з 20 пунктів, яка призвела до припинення вогню в Газі.
Зеленський написав на X, що українська делегація "швидко і по суті розробить кроки, необхідні для припинення війни".
У своєму нічному зверненні в суботу Зеленський сказав, що американська сторона "демонструє конструктивний підхід".
"У найближчі дні можливо докласти кроки, щоб визначити, як довести війну до гідного кінця", -
сказав вінНапади тривають, незважаючи на дипломатичні зусилля щодо припинення війни
У суботу російські безпілотники та ракетні атаки в столиці України та навколо нього, Києві, вбили щонайменше три людини та поранили ще десятки, повідомили чиновники. Нові атаки вночі в неділю вбили одну людину і поранили ще 19, у тому числі чотирьох дітей, повідомили місцеві чиновники, коли безпілотник влучив у дев'ятиповерховий житловий будинок у місті Вишгород Київської області.
У дописі в Telegram у неділю Зеленський заявив, що Росія напала на Україну 122 ударними безпілотниками та балістичними ракетами.
"Такі напади відбуваються щодня. Тільки цього тижня росіяни використали майже 1400 ударних безпілотників, 1100 керованих повітряних бомб і 66 ракет проти нашого народу. Ось чому ми повинні щодня зміцнювати стійкість України. Ракети та системи протиповітряної оборони необхідні, і ми також повинні активно працювати з нашими партнерами заради миру", - сказав Зеленський.
"Нам потрібні реальні, надійні рішення, які допоможуть закінчити війну", - додав він.
Після того, як Україна взяла на себе відповідальність за пошкодження великого нафтового терміналу в суботу поблизу російського порту Новоросійськ, що належить Каспійському трубопровідному консорціуму, Казахстан сказав Україні в неділю припинити напади на Чорноморський термінал. Трубопровід КПК, який починається в Казахстані і закінчується на терміналі Новороссисик, обробляє значну частину експорту нафти з Казахстану.
"Ми розглядаємо те, що сталося, як дію, яка завдає шкоди двостороннім відносинам Республіки Казахстан та України, і очікуємо, що українська сторона вживе ефективних заходів для запобігання подібним інцидентам у майбутньому", - йдеться в заяві МЗС Казахстану.
Зеленський написав на X, що Умеров очолить зусилля, щоб окреслити кроки для припинення війни та вибити решту елементів мирних рамок. Американський чиновник повідомив Fox News у вівторок, що Київ https://www.foxnews.com/world/russia-bombards-kyiv-killing-least-6-trump-peace-plan-moves-forward погодився на мирну угоду, і лише незначні моменти ще не вирішені"Кінцева мета, очевидно, не просто кінець війни.
Очевидно, що це важливо і принципово. Ми хочемо побачити кінець вбивства, смерті та страждань, і я впевнений, що українська сторона, я знаю, що вони теж", - сказав Рубіо у вступній заяві. "Вони хочуть миру. Але це також про забезпечення припинення війни, яка залишає Україну суверенною та незалежною та з можливістю реального процвітання"Зустріч у Флориді відбулася після того, як Андрій Єрмак, головний переговірник України, подав у відставку в п'ятницю після того, як антикорупційні органи здійснили рейд у його будинку. Україна https://www.foxnews.com/world/top-ukrainian-officials-zelenskyy-government-submit-resignations-amid-100-million-corruption-scandal була втягнута в передбачувану корупційну схему відкату в розмірі 100 мільйонів доларів, пов'язану з державною атомною енергетичною компанією Energoatom.
А ПРОСТО ЯК пердмет шантажу ТОГО Ж БЛД УМЄРОВА з його "золотими яйцями( (наприклад бронежилетами та хіба тільки з ними) для ШАНТАЖУ бандою ВЕНС КУШНЕР ВІТКОФФ за присутності вже РУБІО, котрому не вдалося цього разу сквизднути з ВІТКОФФ-гейту перемовин
По датах - рашисти готуються завдати його протягом 1-3 днів.
Застосувати можуть традиційні засоби:
- БПЛА «шахеди»;
- ракети Кинджал» з МІГ31К
- крилаті та балістичні «Іскандери»
- Калібри тощо.
У трампівських чіпких руках!
да кончіть вже нарешті.. лідери світу *** )
За орками Китай, за нами ЄС яка з однієї сторони трохи допомагає якщо штати натиснуть з іншої забезпечує купівлею ресурсів оркам 100 млрд. військовий бюджет.
В тилу у нас люди Деркача, Сівковича до цього часу на посадах, корупція і бардак.
То яка твоя альтернатива переговорам??? Будеш дальше сидіти на дивані і дивитись в телевізор.
І така політика неескаліції була і за Байдена
Тому цей варіант можна забути.
Так би хоч якийсь толк був з цих зустрічей.
А яка користь була б з бійки?
І що цікаво, на цьому зібранні не видно начальника ГУР МОУ Буланова, який за витоками у пресу мав би переконувати американців фактурою, а не емоціями і закликами до захисту країни, що єдина у Світі добровільно відмовилась від третього за потужністю ядерного арсеналу, і наразі сама протистоїть агресії ядерної держави, одного з гарантів по "Будапештському меморандуму".
- кремль розпочав евакуацію своїх громадян з Венесуели
Лорд Рансімен розказує Бенеша, яка щаслива доля чекає Чехословаччину,якщо вони погодяться на умовляння "союзничків" і Чехословаччина подарує агресору свої території.
Що було далі, ми знаємо.
Аналогія?
Лорд Уолтер Рансімен та президент Едвард Бенеш, 1938 рік
Джерело: mobilisace1938.cz
https://t.me/BerezaJuice/60611 https://t.me/BerezaJuice/60611 Мдя...
Обличчя членів української делегації на зустрічі з американською стороною щось не дуже позитивні. Не заздрю їм...