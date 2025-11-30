Віткофф назвав переговори у Маямі "конструктивними" і підтвердив зустріч з Путіним 2 грудня
За підсумками зустрічі американсько-української делегації в Маямі спецпосланець Дональда Трампа Стів Віткофф заявив про позитивний результат переговорів. Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне, зустріч відбулася в рамках двосторонніх консультацій щодо поточних питань безпеки та дипломатії.
Планована поїздка до Москви
Віткофф підтвердив, що вже завтра, 1 грудня, вирушає до Москви, а 2 грудня планує провести перемовини з Путіним.
"Переговори з українською делегацією пройшли конструктивно, оцінюю їх позитивно. Завтра я вирушаю до Москви для обговорення ключових питань з Путіним", — заявив Віткофф.
Переговори у Маямі
Газета The Wall Street Journal з посиланням на американського високопосадовця пише, що у Флориді делегації США та України, серед іншого, обговорюють терміни проведення виборів в Україні та можливості обміну територіями з РФ.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що секретар РНБО України й глава української делегації Рустем Умєров разом із командою вже на шляху до Сполучених Штатів.
- У неділю, 30 листопада, представники США та України проведуть зустріч у Флориді для продовження переговорів щодо угоди про припинення війни РФ проти України.
- Видання Axios писало, що у неділю, 30 листопада, США на зустрічі з українською делегацією у Маямі хочуть досягти домовленостей щодо двох питань - територій та гарантій безпеки.
- Згодом повідомлялося, що у Маямі стартували переговори між делегаціями США та України.
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Тому коли сірожалещенко каже що НАБУ виконують забаганку Віткофф-кушнер-ВЕНС- КРЕМЛЬ у чомусь може бути правий
Наскільки це рідко?
Менше ніж кілька разів за декілька десятилітть.
Це справді поодинокі епізоди.
Інсайд від Луценко - ЗАЛУЖНИЙ 2 ТИЖНІВ В КИЄВІ , ЗУСТРІЧАВСЯ З ЗЕ...
КАНАЛ ПЕРШИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ( КАНАЛ ЗАЛУЖНОГО)
США
- якщо південний всєтнам підпише мир все буде добре - міліони жертв
- співпрацюйте з нам в Іраку все буде добре - всіх кинули тих закатували
- співпрацюєте з нами в Афгані все буде добре - закатовані, вбиті
- віддайте ЯЗ Я БІЛЛ КЛІНТОН кажу що ніхто і ніколи на вас не нападе - в топку
- віддайте Крим і рузкіе на цьому зупиняться Обама - в топку
- віддайте ресурси і ми вам продаватимемо зброю - в топку
......це кидали. Шулери. Їхні бакси те саме. Краще мати золото чим бакс. США просто аферисти
Між новинами про потужні перемовини можна подивитися, як кацапу відірвало ногу, і почитати, що наснилося Богуцькій.
А потім брейкінг-ньюз!!! Один дядько обздрюкав паркан.
Если украинцы не глупы совсем то возьмут свою судьбу в свои руки и выгонят коррупционеров на родину в израиль.