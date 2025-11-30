Віткофф назвав переговори у Маямі "конструктивними" і підтвердив зустріч з Путіним 2 грудня

За підсумками зустрічі американсько-української делегації в Маямі спецпосланець Дональда Трампа Стів Віткофф заявив про позитивний результат переговорів. Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне, зустріч відбулася в рамках двосторонніх консультацій щодо поточних питань безпеки та дипломатії.

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Планована поїздка до Москви

Віткофф підтвердив, що вже завтра, 1 грудня, вирушає до Москви, а 2 грудня планує провести перемовини з Путіним.

"Переговори з українською делегацією пройшли конструктивно, оцінюю їх позитивно. Завтра я вирушаю до Москви для обговорення ключових питань з Путіним", — заявив Віткофф.

Переговори у Маямі

Газета The Wall Street Journal з посиланням на американського високопосадовця пише, що у Флориді делегації США та України, серед іншого, обговорюють терміни проведення виборів в Україні та можливості обміну територіями з РФ.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що секретар РНБО України й глава української делегації Рустем Умєров разом із командою вже на шляху до Сполучених Штатів.

У неділю, 30 листопада, представники США та України проведуть зустріч у Флориді для продовження переговорів щодо угоди про припинення війни РФ проти України.

Видання Axios писало, що у неділю, 30 листопада, США на зустрічі з українською делегацією у Маямі хочуть досягти домовленостей щодо двох питань - територій та гарантій безпеки.

Згодом повідомлялося, що у Маямі стартували переговори між делегаціями США та України.

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