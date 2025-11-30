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Віткофф назвав переговори у Маямі "конструктивними" і підтвердив зустріч з Путіним 2 грудня

Віткофф про переговори щодо України

За підсумками зустрічі американсько-української делегації в Маямі спецпосланець Дональда Трампа Стів Віткофф заявив про позитивний результат переговорів. Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне, зустріч відбулася в рамках двосторонніх консультацій щодо поточних питань безпеки та дипломатії.

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Планована поїздка до Москви

Віткофф підтвердив, що вже завтра, 1 грудня, вирушає до Москви, а 2 грудня планує провести перемовини з Путіним.

"Переговори з українською делегацією пройшли конструктивно, оцінюю їх позитивно. Завтра я вирушаю до Москви для обговорення ключових питань з Путіним", — заявив Віткофф.

Переговори у Маямі 

Газета The Wall Street Journal з посиланням на американського високопосадовця пише, що у Флориді делегації США та України, серед іншого, обговорюють терміни проведення виборів в Україні та можливості обміну територіями з РФ.

Читайте також: США на зустрічі з українською делегацією у неділю хочуть погодити питання територій і гарантій безпеки, - Axios

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що секретар РНБО України й глава української делегації Рустем Умєров разом із командою вже на шляху до Сполучених Штатів.
  • У неділю, 30 листопада, представники США та України проведуть зустріч у Флориді для продовження переговорів щодо угоди про припинення війни РФ проти України.
  • Видання Axios писало, що у неділю, 30 листопада, США на зустрічі з українською делегацією у Маямі хочуть досягти домовленостей щодо двох питань - територій та гарантій безпеки.
  • Згодом повідомлялося, що у Маямі стартували переговори між делегаціями США та України.

Читайте також: Україна не прийме жодного "визнання" окупації території. Це наші "червоні лінії", - ОП

Автор: 

перемовини (3820) США (26735) Віткофф Стів (318)
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Топ коментарі
+18
якщо Вітька так сказав це тривожить
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30.11.2025 20:45 Відповісти
+16
Щоб ти **** здохло разом зі своїм )(уйлом. Все одно Україна не підпише те що ви там задумали виродки
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30.11.2025 20:49 Відповісти
+13
Що виторгував зрадник умєров за продаж України?
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30.11.2025 20:51 Відповісти
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якщо Вітька так сказав це тривожить
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30.11.2025 20:45 Відповісти
Це справді так - Умєров добре знає англійську , тут немає причин звинувчувати прямо перекладача хйла - тут подвійно перевербованний агент Умеров ...
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30.11.2025 21:02 Відповісти
...на принципах ФСБефіїї - на компроматі , котрий НАБУ та САП так за роки безлічі відкритих справ на Умєрова не навижився довести до суду ...
Тому коли сірожалещенко каже що НАБУ виконують забаганку Віткофф-кушнер-ВЕНС- КРЕМЛЬ у чомусь може бути правий
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30.11.2025 21:05 Відповісти
Якщо вже Рубіо освятив собою це прокремлівське дійство - то....
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30.11.2025 21:07 Відповісти
Й вперше ДЕРЖЕСКРЕТАР США в історії НАТО проігнорував саміт , пославши туди свого замісника
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30.11.2025 21:08 Відповісти
ШІ мене підправив - про традиційну присутність ДЕРЖСЕКРЕТАРЯ США на усіх збіговиськах НАТО

Наскільки це рідко?

Менше ніж кілька разів за декілька десятилітть.

Це справді поодинокі епізоди.
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30.11.2025 21:11 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=PJ56GIgCzcM

Інсайд від Луценко - ЗАЛУЖНИЙ 2 ТИЖНІВ В КИЄВІ , ЗУСТРІЧАВСЯ З ЗЕ...
КАНАЛ ПЕРШИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ( КАНАЛ ЗАЛУЖНОГО)
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30.11.2025 21:19 Відповісти
- КАНАЛ З ЗАЛУЖНИМ, тобто де Залужний присутній як трансляція блогу (цього разу Луценко- Лапін )- Первый цифровой ( назва від ЮТУБ ) значок- - цифра один оточена жовтоблакитним кільцем
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30.11.2025 21:25 Відповісти
Лише зброя масового ураження врятує Україну.
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30.11.2025 20:46 Відповісти
спеціаліст по ЯЗ?
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30.11.2025 20:57 Відповісти
Платник податків звичайний. Що тобі не сподобалось - можливість знищення москви? 🚀🚀🚀
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30.11.2025 21:04 Відповісти
невігласи типу Artcore, повинні сидіти в належному і відведеному для них місці, а не дзявкати де попадя про те в чому ніц не петрають, бо смердить )(уйлом.
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30.11.2025 21:24 Відповісти
Як же вам номерним страшно від знищення москви.
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30.11.2025 21:53 Відповісти
То ще один божевільний
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30.11.2025 21:16 Відповісти
Бот хабаду, чому ти проти сильної України?🔱
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30.11.2025 21:17 Відповісти
наша надія тільки на Бога
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30.11.2025 22:12 Відповісти
Чому бог допускає страждання? Він садист?
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30.11.2025 22:23 Відповісти
Щоб ти **** здохло разом зі своїм )(уйлом. Все одно Україна не підпише те що ви там задумали виродки
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30.11.2025 20:49 Відповісти
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30.11.2025 20:49 Відповісти
А якщо ***** , раптом , погодиться ?
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30.11.2025 20:51 Відповісти
Трамп не буде підтримувати Україну - Європа теж все зпихнула на США
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30.11.2025 20:51 Відповісти
Що виторгував зрадник умєров за продаж України?
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30.11.2025 20:51 Відповісти
Ось вам яскравий приклад що америкоси недоговороздатні. Все що обговорювали в Женеві і що ухвалив Рубіо виявилось пшиком. Те ж саме буде і з іншими угодами підписаними жовтою паперовою качкою. Продасть Україну )(уйлу а потім скаже я ніпричому ви самі на це пішли от тепер у вас немає карт тому ставайте раком і сідайте в вагони на Магадан
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30.11.2025 20:52 Відповісти
Слово США не варте нічого. Я більше гопнику повірю.

США

- якщо південний всєтнам підпише мир все буде добре - міліони жертв

- співпрацюйте з нам в Іраку все буде добре - всіх кинули тих закатували

- співпрацюєте з нами в Афгані все буде добре - закатовані, вбиті

- віддайте ЯЗ Я БІЛЛ КЛІНТОН кажу що ніхто і ніколи на вас не нападе - в топку

- віддайте Крим і рузкіе на цьому зупиняться Обама - в топку

- віддайте ресурси і ми вам продаватимемо зброю - в топку

......це кидали. Шулери. Їхні бакси те саме. Краще мати золото чим бакс. США просто аферисти
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30.11.2025 20:56 Відповісти
Слово "конструктивний",, мовою політиків, перекладається, "ніхера, толком, не домовилися""...
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30.11.2025 20:53 Відповісти
×уйловська с¥чка звітує зі случки
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30.11.2025 20:53 Відповісти
Ну якщо ріелтор Вітькін каже про конструктивні переговори, то це дійсно тривожить - по якій ціні погоджуються "продати Україну" козломордим і *****?
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30.11.2025 20:55 Відповісти
Якщо Віткофф назвав переговори у Маямі "конструктивними" , це значить , що нічого доброго нам не світить. ІМХО.
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30.11.2025 20:57 Відповісти
А щоб ти скис і разом з ****** не дожили до тих переговорів.
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30.11.2025 21:10 Відповісти
Спішить з радістю доповісти Пуйлу результат перемовин.
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30.11.2025 21:11 Відповісти
Нехай жінками і дітьми тварі обміняються. А не вони виродки будуть чужими територіями обмінюватись як якимись ношеними трусами. І заради чого питається? Заради капітуляції і обіцянок що все буде хорошо? Зазвичай коли обіцяють що буде все хорошо це коли хочуть найібати
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30.11.2025 21:13 Відповісти
Зе полетів у Францію, у Вітькова "позитивні переговори"... Значить найближчим часом буде черговий обстріл.
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30.11.2025 21:14 Відповісти
Типа до этого из небыло. В Киеве последний был сутки назад. До из пор завалы разбирают.
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30.11.2025 21:30 Відповісти
Золотий час ЗМІ - необмежене теражування чуток та думок ні про що. 😁

Між новинами про потужні перемовини можна подивитися, як кацапу відірвало ногу, і почитати, що наснилося Богуцькій.

А потім брейкінг-ньюз!!! Один дядько обздрюкав паркан.
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30.11.2025 21:15 Відповісти
Ну ,а як можна назвати попередні візити до маски ))Вітькофа поїли,годували,задовільняли ....всьо аплачєна(((
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30.11.2025 21:19 Відповісти
Перед цим говорило що до )(уйла поїде 5 грудня. Це вже післязавтра летить. Спішать суки пошвидше врятувати )(уйла і нагнути Україну. Видно гарно )(уйло забашляв Тампону
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30.11.2025 21:26 Відповісти
Чего он так стесняется? Сказал бы прямо - Украине палестинский вариант. По замыслу любимого нраода украинцев - Украина должна перестать существовать. Так как у ручных псов-рашистов пока силенок не хватает - подключились хозяева рашистов - уиткофф и кушнер. А это означает медленный геноцид и отгрызание территории шаг за шагом. Смотрим на пример Палестины.
Если украинцы не глупы совсем то возьмут свою судьбу в свои руки и выгонят коррупционеров на родину в израиль.
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30.11.2025 21:28 Відповісти
У цього довпойопа всі перемовини конструктивні що зпутлєромщо без!!! Зараз поїде до болтних і там теж конструктив побачить!!!!
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30.11.2025 21:36 Відповісти
Ніяких обговорень обмінами. Хіба повний лох віддасть відносно цілі міста Донеччини за розйобані вхлам Вовчанськ або Куп'янськ
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30.11.2025 21:42 Відповісти
Верблюже пальто допатякається, що його по дорозі до ***** чи від нього обовʼязково хто-небудь *****. Скоріше за все свої і *******, бо ***** цей корисний ідіот ще потрібен.
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30.11.2025 21:43 Відповісти
"Стороны встретились в личном гольф-клубе Уиткоффа во Флориде" Нефіга собі повага до жиробаса Умерова та зелної банди. А могли би на конюшнє чи в сауне. Це вам не Вайт хаус.
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30.11.2025 21:49 Відповісти
 
 