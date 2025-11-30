На переговорах у Флориді обговорюють терміни виборів в Україні та "обмін територіями" з РФ,- WSJ

У Флориді делегації США та України, серед іншого, обговорюють терміни проведення виборів в Україні та можливості обміну територіями з РФ.

Про це пише газета The Wall Street Journal з посиланням на американського високопосадовця, інформує Цензор.НЕТ.

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Про що йдеться на переговорах

За словами високопосадовця адміністрації США, переговори стосуються графіку виборів в Україні.

Також йдеться про можливість обміну територіями між Росією та Україною та про інші питання, які залишалися невирішеними між Білим домом і Києвом.

Напередодні видання Axios повідомляло, що у неділю, 30 листопада, США на зустрічі з українською делегацією у Маямі хочуть досягти домовленостей щодо двох питань - територій та гарантій безпеки.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що секретар РНБО України й глава української делегації Рустем Умєров разом із командою вже на шляху до Сполучених Штатів.

У неділю, 30 листопада, представники США та України проведуть зустріч у Флориді для продовження переговорів щодо угоди про припинення війни РФ проти України.

Видання Axios писало, що у неділю, 30 листопада, США на зустрічі з українською делегацією у Маямі хочуть досягти домовленостей щодо двох питань - територій та гарантій безпеки.

Згодом повідомлялося, що у Маямі стартували переговори між делегаціями США та України.

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