На переговорах у Флориді обговорюють терміни виборів в Україні та "обмін територіями" з РФ,- WSJ
У Флориді делегації США та України, серед іншого, обговорюють терміни проведення виборів в Україні та можливості обміну територіями з РФ.
Про це пише газета The Wall Street Journal з посиланням на американського високопосадовця, інформує Цензор.НЕТ.
Про що йдеться на переговорах
За словами високопосадовця адміністрації США, переговори стосуються графіку виборів в Україні.
Також йдеться про можливість обміну територіями між Росією та Україною та про інші питання, які залишалися невирішеними між Білим домом і Києвом.
- Напередодні видання Axios повідомляло, що у неділю, 30 листопада, США на зустрічі з українською делегацією у Маямі хочуть досягти домовленостей щодо двох питань - територій та гарантій безпеки.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що секретар РНБО України й глава української делегації Рустем Умєров разом із командою вже на шляху до Сполучених Штатів.
- У неділю, 30 листопада, представники США та України проведуть зустріч у Флориді для продовження переговорів щодо угоди про припинення війни РФ проти України.
- Видання Axios писало, що у неділю, 30 листопада, США на зустрічі з українською делегацією у Маямі хочуть досягти домовленостей щодо двох питань - територій та гарантій безпеки.
- Згодом повідомлялося, що у Маямі стартували переговори між делегаціями США та України.
Топ коментарі
+56 Mart
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+30 Михайло Иляш
показати весь коментар30.11.2025 20:30 Відповісти Посилання
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яка ядерка? йди проспись.
у нас міни в міномети не завжди влазять. ядерка йому сниться.
Бо скупка місць в бюлетенях через декількамільйонну "виборчу" заставу ставлениками олігархів недопустимо. Якщо США і ЕС таке прошльопають, то це продовжиться катастрофа. Ця застава є фундаментом олігархії в Україні. Цю маніакального (не баченого ніде більше в світі) розміру заставу створив ще Кучма і ніхто далі й не намагався її демонтувати.
Необхідно перейти до аналога демократичного польського виборчого законодавства.
буде напіввійськова диктатура.
Головне ж не мінські!
https://24tv.ua/garantiyi-bezpeki-zaluzhniy-proponuye-rozmistiti-********-yadernu_n2962466
Яке чиєсь собаче діло, коли У НАС в Україні відбудуться вибори НАШИХ органів влади ???
Делегація в таких випадках має ввічливо, але твердо казати : "Пацани, не лізьте в це питання, ваша думка по ньому нікого не цікавить".
Питання українських виборів має вирішуватися в Києві, Ужгороді, Харкові, Одесі, Черкасах, Житомирі, Дніпрі і далі за списком . . . а не в москві, Брюсселі, Вашингтоні тощо . . .
Інакше що то за незалежність і що ми святкуємо щороку 24 серпня ? За що вмирають наші солдати ? Аби одного хазяїна просто змінити на іншого ? Інакше то фікція і самообман, а не суверенітет.
Тому, при всій повазі, США і ЄС або не лізуть в наші вибори, або ідуть за російським військовим кораблем.
Ця синхронна атака рашистської пітьми та трампістська з США на Україну через місяць-два захлинеться, почнуться передвиборчі перегони в Америці на перевибори в Конгрес. І всім корумпованим прибічникам пітьми в адміністрації Білого дому, включно з Тромбом, буде вже не до України.
Більше того, ніякої здачі території, навіть якщо бій буде програно і доведеться відступити !!!
Азербайджан відступив у 1992-1994, але за 30 років відвоював Карабах і навколишні райони. СРСР відступав у 1941-1942, але за 2-3 роки відвоював всю європейську частину СРСР. Афганці були окуповані радянською армією, але за 10 років партизанщини вигнали її, навіть в умовах геноцидних практик армії СРСР, коли зтирали з карти цілі населені пункти. В Україні буде так само - навіть якщо росія дійде до Чопа, як дійде, так і назад покотиться, аж до Урала потім.
Тому Україна має сказати просто - гаряча фаза війни не закінчиться до тих пір, поки не вийдемо на міжнародно-визнані кордони 2013 року. А коли вийдемо - подивимося, воювати далі до повного знищення рашистського режиму чи зупинитися і вступити в перемовини про перемир'я.
Бо скупка місць в бюлетенях через декількамільйонну "виборчу" заставу ставлениками олігархів недопустимо. Якщо США і ЕС таке прошльопають, то це продовжиться катастрофа. Ця застава є фундаментом олігархії в Україні. Цю маніакального (не баченого ніде більше в світі) розміру заставу створив ще Кучма як частину створення олігархі ї. І ніхто далі й не намагався її демонтувати.
Необхідно перейти до аналога демократичного польського виборчого законодавства.
Але це ж не значить, що кожен з нас буде кожні два роки голосувать. По половині виборчих ділянок голосують через раз за одну половину парламенту.
Але напевно таке можливе тільки при мажоритарці. Тоді треба зробити її добре продуману, не такою як вона була, з урахування світової демократичної практики. Якою - є окремим питанням.
Мажоритарка ще набагато краща тим, що депутат не залежить від голови фракції. Бо голова фракції наразі майже як диктатор.
це як?
москалі забирають собі український південь і схід, а взамін чесно обіцяють не нападати на центр і північ знову?