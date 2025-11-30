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На переговорах у Флориді обговорюють терміни виборів в Україні та "обмін територіями" з РФ,- WSJ

перемовини

У Флориді делегації США та України, серед іншого, обговорюють терміни проведення виборів в Україні та можливості обміну територіями з РФ.

Про це пише газета The Wall Street Journal з посиланням на американського високопосадовця, інформує Цензор.НЕТ.

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Про що йдеться на переговорах

За словами високопосадовця адміністрації США, переговори стосуються графіку виборів в Україні.

Також йдеться про можливість обміну територіями між Росією та Україною та про інші питання, які залишалися невирішеними між Білим домом і Києвом.

  • Напередодні видання Axios повідомляло, що у неділю, 30 листопада, США на зустрічі з українською делегацією у Маямі хочуть досягти домовленостей щодо двох питань - територій та гарантій безпеки.

Читайте також: США на зустрічі з українською делегацією у неділю хочуть погодити питання територій і гарантій безпеки, - Axios

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що секретар РНБО України й глава української делегації Рустем Умєров разом із командою вже на шляху до Сполучених Штатів.
  • У неділю, 30 листопада, представники США та України проведуть зустріч у Флориді для продовження переговорів щодо угоди про припинення війни РФ проти України.
  • Видання Axios писало, що у неділю, 30 листопада, США на зустрічі з українською делегацією у Маямі хочуть досягти домовленостей щодо двох питань - територій та гарантій безпеки.
  • Згодом повідомлялося, що у Маямі стартували переговори між делегаціями США та України.

Читайте також: Україна не прийме жодного "визнання" окупації території. Це наші "червоні лінії", - ОП

Автор: 

вибори (6787) перемовини (3820) США (26735) територіальна цілісність (325)
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Топ коментарі
+56
Який ще обмін територіями?
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30.11.2025 20:25 Відповісти
+38
Свидетелям секты "плохих Минских протоколов" посвящается.

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30.11.2025 20:27 Відповісти
+30
ОБМІН територіями - вітькофф обміняє свій котедж на те щоб вернути нам донбас?))

БЛ СУЦІЛЬНІ КЛОУНИ

Обама уже обіцяв - віддайте Крим без бою і зуб даю все буде ок - ДЛЯ НЬОГО ОК, сидить пє вино, ходить на ток шоу, а у нас 11 років війни і мінус 40% нації.

А ПОТІМ З ЦЬОГО КРИМУ ВДАРИЛИ. Так буде і зараз, а амери окуня включать і скажуть - та то все дурачок трамп ми тут НІ ДО ЧОГО
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30.11.2025 20:30 Відповісти
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ага, в Україні. через старлінк пишеш, вірю.

яка ядерка? йди проспись.
у нас міни в міномети не завжди влазять. ядерка йому сниться.
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30.11.2025 21:11 Відповісти
Не у нас, а у вас - міндічей і ко, хабадних бариг.
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30.11.2025 21:13 Відповісти
так це ж ваші
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30.11.2025 21:14 Відповісти
Ну а я про що?Ти ********.Не ображайся але це факт.На жаль.
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30.11.2025 21:03 Відповісти
Не радує мене питання виборів.З телемарафоном,концетрацією влади та саме страшне- "мудрістю" виборців,зе або єрмак наступним президентом будуть а в вру найбільші фракції жпж і сн.,вони ж і коаліцію сформують
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30.11.2025 20:37 Відповісти
Це другорядне питання. Зараз головне: що за перемовини стосовно територій, які ЗСУ успішно боронять до цього часу? А вибори все одно колись відбудуться. Чи зелі 100 років сидіти?
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30.11.2025 20:41 Відповісти
Чому другорядне?Ти віриш що у разі будь-якого режиму припинення вогню нинішня і наст влада буде розвивати оборону а не бюджет на пафосних проектах пиляти і з рашкою загравати?
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30.11.2025 20:45 Відповісти
Я ж сказав, що вибори відбудуться в будь-якому разі, це навіть не потрібно обговорювати у маямі. Краще б вже нормально вирішили питання з територіями, тобто: повернення до кордонів 2013 року, включно із Луганськом та Севастополем. Плюс томагавки, тауруси, метеори. Але це мабуть не на часі, бо Вам аби вибори.
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30.11.2025 20:50 Відповісти
Μολών λαβέ
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30.11.2025 20:53 Відповісти
Не існує політичного рішення.Тільки військо-політичне.Зупинка лбз,міцна оборона,рашці санкції і тоді перемовини.В даній ситуації рашці перемовини не потрібні.Рашка просто тягне час
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30.11.2025 20:54 Відповісти
І вибори необхідно обговорювати в Майямі. Бо ці будуть затягувати і далі розкрадати. Це однозначно. І вибори мають проходити по іншим законам.

Бо скупка місць в бюлетенях через декількамільйонну "виборчу" заставу ставлениками олігархів недопустимо. Якщо США і ЕС таке прошльопають, то це продовжиться катастрофа. Ця застава є фундаментом олігархії в Україні. Цю маніакального (не баченого ніде більше в світі) розміру заставу створив ще Кучма і ніхто далі й не намагався її демонтувати.
Необхідно перейти до аналога демократичного польського виборчого законодавства.
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01.12.2025 14:06 Відповісти
То краще без виборів і єрмак і так президент, але тіньовий???
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30.11.2025 20:48 Відповісти
Так і далі буде.Ми самі себе в цуцванг загнали.
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30.11.2025 20:55 Відповісти
Вау!!!!Все,йди до біса.Дискут завершено
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30.11.2025 21:04 Відповісти
Не сиди в неті,іди ядерку вари.Посолити не забудь
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30.11.2025 21:14 Відповісти
Если выборы не проводить то при власти так и останутся квнщики. Какой выход?
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30.11.2025 20:57 Відповісти
Для початку визначитися хто ти.Якзо українець-порвати з усім підарським.Починяючи від язика до оточення
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30.11.2025 21:00 Відповісти
Нізащо!
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01.12.2025 16:56 Відповісти
на виборах переможе залужний. це вже вирішено.
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30.11.2025 21:04 Відповісти
Хто вирішив?Ти?А по друге,якщо навіть оберемо Залужного президентом,то яка в нього команда?Які друзі-партнери в нього?Чи візьме він вертикаль оп в руки і буде керувати країну в ручному режимі чи розжене оп і поверне повноваження вру?А вру буде з ним працювати?Слуги+жпж+баба юля не забабахкають йому імпічмет?
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30.11.2025 21:07 Відповісти
сша з європою вирішили.
буде напіввійськова диктатура.
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30.11.2025 21:10 Відповісти
Інфа від трампа чи мерца?
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30.11.2025 21:11 Відповісти
від умерова з будановим
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30.11.2025 21:12 Відповісти
Трамп,то ти?
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30.11.2025 21:13 Відповісти
Возглавит ОП, с остальными договорится, поделит посады, кого-то выгонит, кого-то возьмёт. Ничего кардинально не поменяется. А поскольку он кадровый военный, то проф.деформация берёт своё. Сейчас в государстве ж..а, а будет ещё хуже.
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30.11.2025 21:16 Відповісти
Цікаво, а чому українська делегація має обговорювати дату виборів з американцями?
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30.11.2025 20:38 Відповісти
Тому що зе хоче владу зберегти
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30.11.2025 20:46 Відповісти
га га
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30.11.2025 20:48 Відповісти
тому що ***** й трамп розуміють що поки у влади Зе - України їм не бачити !
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30.11.2025 21:32 Відповісти
От який Зеля поцріот , виявляється ! Добре, що пояснили
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30.11.2025 23:53 Відповісти
Богуцька,то ти?
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01.12.2025 08:05 Відповісти
Це Володимир так шуткує
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01.12.2025 08:51 Відповісти
Для чого ці мутки? - скажіть обговорювали капітуляцію України
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30.11.2025 20:38 Відповісти
А шо? Може дипломати-ріелтори хочуть запропонувати нам обмін на Аляску захоплених кацапами територій України? Так хай там Умеров не вагається, хай погоджується на прийом Аляски у склад України.
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30.11.2025 20:38 Відповісти
Одним словом америкоси викинули в мусорне відро резолюцію і мирний план прийнятий в Женеві і знову дістали план капітуляції який привезла Сосія. Ось вам і всі переговори млять. Тупо продавлюють Україну на капітуляцію. А всі попередні угоди витерли жопу. Те ж саме буде і з усіма іншими угодами. )(уйлу важливо тільки щоб Україна здала фортифікації на дамбасі на яких рашисти забуксували. А далі підуть легко по степу на Київ і Львів
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30.11.2025 20:41 Відповісти
І яке діло америкоси і )(уйло мають до наших виборів? Чи може вони ще накажуть вибрати свого гауляйтера який буде влаштовувати американських работорговців і московських людоїдів?
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30.11.2025 20:43 Відповісти
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30.11.2025 20:47 Відповісти
Гадьониш щось там хоче. А вибори гадьониш не хоче?
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30.11.2025 21:49 Відповісти
Сволота, скільки наших воїнів там згинуло на тій курщині.
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30.11.2025 23:08 Відповісти
Єдине, що Курськоі області під нашим контролем походу вже нема
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30.11.2025 23:56 Відповісти
А чо про вибори мовчите? Чи ніхто вже не хоче? Американці он дуже хотять.
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30.11.2025 20:51 Відповісти
Зміна режиму зєлєнскава - це перший пункт, основа, без цього подальша оборона та повернення територій неможливо
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30.11.2025 20:58 Відповісти
Вовчанськ на Слов'янськ? Дуже вигідно. Нахій вовчанськ, якщо там стан як після ядерного вибуху. При чому не тільки з точки зору руйнувань, а й екологічної катастрофи там. Все одно його відновлювати ніхто не буде - це економічна діра, яка висасе всі гроші.
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30.11.2025 20:53 Відповісти
Ось вам і суверенітет, і територіальна цілісність і процвітання яке насцяв Рубіо всім в очі. Тупо брешуть в очі і сцять на голову. Це сьогоднішня політика рижої паперової качки яка захопила владу в сша.
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30.11.2025 20:57 Відповісти
Замість Криму кацапи повернуть білгородщину Україні???🤔
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30.11.2025 20:58 Відповісти
Обмін територіями в односторонньому порядку.
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30.11.2025 21:04 Відповісти
Як технічно американці підмінили поняття здача територій на обмін територіями.
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30.11.2025 21:06 Відповісти
Щоб не сталося на переговорах ,щоб там не продали ,віддали,обміняли всі херої коментатори тількі і остануться коментаторами,єдине що буде робити " мудрий" нарід України так це тримати язик у себе в дупі ,як і робив всі 6 років " керування" ртгозеленої мразоти,і ригозелена мразота це знає ,тому і робить що хоче,де хоче,як хоче з безмовним ,бездійним стадом,хавайТЕ.
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30.11.2025 21:04 Відповісти
Какой обмен. суки? Донецк на Запорожье?
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30.11.2025 21:07 Відповісти
Зеля категорично відмовляється підписувати договір з Кацапією до своїх перевиборів.
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30.11.2025 21:07 Відповісти
Договір про що?
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30.11.2025 21:12 Відповісти
Зрада! Знайшли кого відправлять на переговори
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30.11.2025 21:13 Відповісти
Вибори то буде шикарний квест - срач всіх з усіма і теракти інспіровані кацапами. Буде цікаво і ... сумно 😕
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30.11.2025 21:16 Відповісти
Одна із головних вимог *****, а він в тому спец...
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30.11.2025 21:22 Відповісти
Народ, та що ж ви так!
Головне ж не мінські!
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30.11.2025 21:19 Відповісти
Що вони там обговорюють? Якій обмін, чим? Чому ніхто в Україні не знає цих домовленостей? У кого в Державі є повноваження підписувати маячню цих чудернацькиз перемовин.
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30.11.2025 21:20 Відповісти
йдеться мабуть також про притулок в США ЗРАДНИКАМ І ПРОДАВЦЯМ УКРАЇНИ...як і про надання їм особистої охорони...
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30.11.2025 21:22 Відповісти
Україна получить Аляску в обмін на Донецьку і Луганську область?
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30.11.2025 21:22 Відповісти
Ні, Умеров отримає доступ до своїх будинків в США і зможе насолождуватись життям в колі родини...
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30.11.2025 21:27 Відповісти
Не знаю, як обмін жінками, а Вибори Президента нам потрібні
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30.11.2025 21:24 Відповісти
Я пуйла не слухаю. Мені пофіг, що він там белькоче. Пану не пофіг?
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30.11.2025 21:33 Відповісти
На переговорах у Флориді обговорюють терміни виборів в Україні ...!!!!! )
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30.11.2025 21:29 Відповісти
Це ЖЕСТЬ ! Не мотузку на шию для маніака з кремля вибирають а терміни виборів в країні - жертві ! Явно зе прийшовся не по зубам оркам раз виникла така потреба в виборах .
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30.11.2025 21:44 Відповісти
Ага. Хтось хоче ковбаси. Та хто ж йому дасть
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30.11.2025 21:59 Відповісти
А ще можно довомитись про "гарантії безпеки" з "рептілоїдами"... І цей варіант виглядає більш реалістичним, ніж ЯЗ
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30.11.2025 22:02 Відповісти
Де Залужний про таке казав? Маячня !
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30.11.2025 23:59 Відповісти
ну что ты дочка? Лови
https://24tv.ua/garantiyi-bezpeki-zaluzhniy-proponuye-rozmistiti-********-yadernu_n2962466
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01.12.2025 00:06 Відповісти
Обмін територіями? А хіба ми якісь кацапські території захопили, що б міняти? Курська операція провалилася ж.
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30.11.2025 21:53 Відповісти
Кацапія готова нам замість окупованих територій відсипати Курськ та Білгород?
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30.11.2025 22:20 Відповісти
Якого милого делегація України обговорює з американцями строки НАШИХ виборів ???
Яке чиєсь собаче діло, коли У НАС в Україні відбудуться вибори НАШИХ органів влади ???

Делегація в таких випадках має ввічливо, але твердо казати : "Пацани, не лізьте в це питання, ваша думка по ньому нікого не цікавить".
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30.11.2025 22:40 Відповісти
Добре видно що хочете щоб Зе робив вибори коли захоче і як захоче?
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01.12.2025 14:32 Відповісти
Ні, я просто хочу, щоби вибори робилися, коли Я (громадянин України) захочу, а не хтось без українського паспорту. Якщо я захочу, я Зелю змушу оголосити вибори (для цього можна змінити закони, в т. ч. Конституцію, як наразі забороняє це робити під час воєнного стану) - а якщо наші іноземні партнери (при всій повазі до них і подяці за допомогу у війні) змусять нас всіх, включно з Зелею, всупереч нашій же Конституції і законам, призначати НАШІ вибори, коли ЇМ це вважається за доцільне, то це буде згвалтування і приниження цілої країни. Мовляв, нам, білим дядям, пофіг на ваші закони і на вас, нігерів - зробите так, холопи, як ми вам намалюємо.

Питання українських виборів має вирішуватися в Києві, Ужгороді, Харкові, Одесі, Черкасах, Житомирі, Дніпрі і далі за списком . . . а не в москві, Брюсселі, Вашингтоні тощо . . .
Інакше що то за незалежність і що ми святкуємо щороку 24 серпня ? За що вмирають наші солдати ? Аби одного хазяїна просто змінити на іншого ? Інакше то фікція і самообман, а не суверенітет.

Тому, при всій повазі, США і ЄС або не лізуть в наші вибори, або ідуть за російським військовим кораблем.
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02.12.2025 00:15 Відповісти
Потрібно спокійно стримати свій гнів і стояти на своєму - ніякої здачі територій без бою. Бо тоді втрачається саме право на свою землю, від якої відмовився під тиском заокеанських пройдисвітів. Тож, погоджуватись на "американський план" щодо "обміну територій" - смерті подібно.
Ця синхронна атака рашистської пітьми та трампістська з США на Україну через місяць-два захлинеться, почнуться передвиборчі перегони в Америці на перевибори в Конгрес. І всім корумпованим прибічникам пітьми в адміністрації Білого дому, включно з Тромбом, буде вже не до України.
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30.11.2025 22:57 Відповісти
Однозначно. Згідний з Вами на 100%.
Більше того, ніякої здачі території, навіть якщо бій буде програно і доведеться відступити !!!

Азербайджан відступив у 1992-1994, але за 30 років відвоював Карабах і навколишні райони. СРСР відступав у 1941-1942, але за 2-3 роки відвоював всю європейську частину СРСР. Афганці були окуповані радянською армією, але за 10 років партизанщини вигнали її, навіть в умовах геноцидних практик армії СРСР, коли зтирали з карти цілі населені пункти. В Україні буде так само - навіть якщо росія дійде до Чопа, як дійде, так і назад покотиться, аж до Урала потім.

Тому Україна має сказати просто - гаряча фаза війни не закінчиться до тих пір, поки не вийдемо на міжнародно-визнані кордони 2013 року. А коли вийдемо - подивимося, воювати далі до повного знищення рашистського режиму чи зупинитися і вступити в перемовини про перемир'я.
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02.12.2025 00:21 Відповісти
Тобто Україна буде обмінювати свою територію на свою? НАХ.. за рюзьке кораблем з такими перемовинами.
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30.11.2025 23:40 Відповісти
Для переговорників умерових і... Україна то не "своя" земля
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01.12.2025 15:45 Відповісти
Коли не можна перемогти на полі бою та нав'язати свої бажання владі - міняй владу на більш піддатливу (читай продажню). Не вийде ні у ху. ла ні у трампа перемогти ні на фронті ні в політиці! Американський барига та орківський покидьок підуть до біса!
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01.12.2025 09:22 Відповісти
І вибори необхідно обговорювати в Майямі. Бо ці будуть затягувати і далі розкрадати. Це однозначно. І вибори мають проходити по іншим законам.

Бо скупка місць в бюлетенях через декількамільйонну "виборчу" заставу ставлениками олігархів недопустимо. Якщо США і ЕС таке прошльопають, то це продовжиться катастрофа. Ця застава є фундаментом олігархії в Україні. Цю маніакального (не баченого ніде більше в світі) розміру заставу створив ще Кучма як частину створення олігархі ї. І ніхто далі й не намагався її демонтувати.
Необхідно перейти до аналога демократичного польського виборчого законодавства.
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01.12.2025 14:28 Відповісти
P.S. цей раз Раду переобрати повністю. А потім, по аналогії виборів в парламент США, кожні пів року треба робити перевибори по половині складу парламенту. Щоб дуже знизити вірогідність отакого як зараз захоплення влади популістами - ляльками одного кукловода олігарха.

Але це ж не значить, що кожен з нас буде кожні два роки голосувать. По половині виборчих ділянок голосують через раз за одну половину парламенту.

Але напевно таке можливе тільки при мажоритарці. Тоді треба зробити її добре продуману, не такою як вона була, з урахування світової демократичної практики. Якою - є окремим питанням.
Мажоритарка ще набагато краща тим, що депутат не залежить від голови фракції. Бо голова фракції наразі майже як диктатор.
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01.12.2025 15:00 Відповісти
Ще P.S. наші закони про вибори необхідно щоб пройшли венеціанську комісію.
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01.12.2025 15:04 Відповісти
"обмін територіями"?
це як?
москалі забирають собі український південь і схід, а взамін чесно обіцяють не нападати на центр і північ знову?
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01.12.2025 17:01 Відповісти
Шкурок щойно підписав указ, що дозвіл на залучення приватних іноземних інвесторів в рашку має надавати ФСБ. Тобто, сам Шкурок. Сигнал Рудому березі та його маклерам.
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01.12.2025 20:50 Відповісти
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