Новости Мирные переговоры Территориальные уступки
На переговорах во Флориде обсуждают сроки выборов в Украине и "обмен территориями" с РФ, - WSJ

Во Флориде делегации США и Украины, среди прочего, обсуждают сроки проведения выборов в Украине и возможности обмена территориями с РФ.

Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на американского высокопоставленного чиновника, информирует Цензор.НЕТ.

О чем идет речь на переговорах

По словам высокопоставленного чиновника администрации США, переговоры касаются графика выборов в Украине.

Также речь идет о возможности обмена территориями между Россией и Украиной и о других вопросах, которые оставались нерешенными между Белым домом и Киевом.

  • Накануне издание Axios сообщало, что в воскресенье, 30 ноября, США на встрече с украинской делегацией в Майами хотят достичь договоренностей по двум вопросам - территориям и гарантиям безопасности.

Читайте также: США на встрече с украинской делегацией в воскресенье хотят согласовать вопросы территорий и гарантий безопасности, - Axios

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что секретарь СНБО Украины и глава украинской делегации Рустем Умеров вместе с командой уже на пути в Соединенные Штаты.
  • В воскресенье, 30 ноября, представители США и Украины проведут встречу во Флориде для продолжения переговоров по соглашению о прекращении войны РФ против Украины.
  • Издание Axios писало, что в воскресенье, 30 ноября, США на встрече с украинской делегацией в Майами хотят достичь договоренностей по двум вопросам - территориям и гарантиям безопасности.
  • Впоследствии сообщалось, что в Майами стартовали переговоры между делегациями США и Украины.

Читайте также: Украина не примет никакого "признания" оккупации территории. Это наши "красные линии", - ОП

выборы (24830) переговоры (5264) США (28451) территориальная целостность (312)
Топ комментарии
+25
Який ще обмін територіями?
30.11.2025 20:25 Ответить
+16
Свидетелям секты "плохих Минских протоколов" посвящается.

30.11.2025 20:27 Ответить
+9
Будь які "хотєлки" ***** впираються в Конституцію України.
30.11.2025 20:30 Ответить
30.11.2025 20:47 Ответить
А чо про вибори мовчите? Чи ніхто вже не хоче? Американці он дуже хотять.
30.11.2025 20:51 Ответить
Зміна режиму зєлєнскава - це перший пункт, основа, без цього подальша оборона та повернення територій неможливо
30.11.2025 20:58 Ответить
Вовчанськ на Слов'янськ? Дуже вигідно. Нахій вовчанськ, якщо там стан як після ядерного вибуху. При чому не тільки з точки зору руйнувань, а й екологічної катастрофи там. Все одно його відновлювати ніхто не буде - це економічна діра, яка висасе всі гроші.
30.11.2025 20:53 Ответить
Ось вам і суверенітет, і територіальна цілісність і процвітання яке насцяв Рубіо всім в очі. Тупо брешуть в очі і сцять на голову. Це сьогоднішня політика рижої паперової качки яка захопила владу в сша.
30.11.2025 20:57 Ответить
Замість Криму кацапи повернуть білгородщину Україні???🤔
30.11.2025 20:58 Ответить
Обмін територіями в односторонньому порядку.
30.11.2025 21:04 Ответить
Як технічно американці підмінили поняття здача територій на обмін територіями.
30.11.2025 21:06 Ответить
Щоб не сталося на переговорах ,щоб там не продали ,віддали,обміняли всі херої коментатори тількі і остануться коментаторами,єдине що буде робити " мудрий" нарід України так це тримати язик у себе в дупі ,як і робив всі 6 років " керування" ртгозеленої мразоти,і ригозелена мразота це знає ,тому і робить що хоче,де хоче,як хоче з безмовним ,бездійним стадом,хавайТЕ.
30.11.2025 21:04 Ответить
Какой обмен. суки? Донецк на Запорожье?
30.11.2025 21:07 Ответить
Зеля категорично відмовляється підписувати договір з Кацапією до своїх перевиборів.
30.11.2025 21:07 Ответить
Договір про що?
30.11.2025 21:12 Ответить
Зрада! Знайшли кого відправлять на переговори
30.11.2025 21:13 Ответить
