На переговорах во Флориде обсуждают сроки выборов в Украине и "обмен территориями" с РФ, - WSJ
Во Флориде делегации США и Украины, среди прочего, обсуждают сроки проведения выборов в Украине и возможности обмена территориями с РФ.
Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на американского высокопоставленного чиновника, информирует Цензор.НЕТ.
О чем идет речь на переговорах
По словам высокопоставленного чиновника администрации США, переговоры касаются графика выборов в Украине.
Также речь идет о возможности обмена территориями между Россией и Украиной и о других вопросах, которые оставались нерешенными между Белым домом и Киевом.
- Накануне издание Axios сообщало, что в воскресенье, 30 ноября, США на встрече с украинской делегацией в Майами хотят достичь договоренностей по двум вопросам - территориям и гарантиям безопасности.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что секретарь СНБО Украины и глава украинской делегации Рустем Умеров вместе с командой уже на пути в Соединенные Штаты.
- В воскресенье, 30 ноября, представители США и Украины проведут встречу во Флориде для продолжения переговоров по соглашению о прекращении войны РФ против Украины.
- Издание Axios писало, что в воскресенье, 30 ноября, США на встрече с украинской делегацией в Майами хотят достичь договоренностей по двум вопросам - территориям и гарантиям безопасности.
- Впоследствии сообщалось, что в Майами стартовали переговоры между делегациями США и Украины.
Топ комментарии
+25 Mart
показать весь комментарий30.11.2025 20:25 Ответить Ссылка
+16 18c49ed2
показать весь комментарий30.11.2025 20:27 Ответить Ссылка
+9 НБ
показать весь комментарий30.11.2025 20:30 Ответить Ссылка
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
1 2
Перехватчик
показать весь комментарий30.11.2025 20:47 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Angelina
показать весь комментарий30.11.2025 20:51 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
zakvova
показать весь комментарий30.11.2025 20:58 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Dic Dolovo
показать весь комментарий30.11.2025 20:53 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
ALEX SUROVV #593022
показать весь комментарий30.11.2025 20:57 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Leonid Mefodovskiy
показать весь комментарий30.11.2025 20:58 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
CrossFirenko
показать весь комментарий30.11.2025 21:04 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Viktor Patrykei #553755
показать весь комментарий30.11.2025 21:06 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Andrei Andreev #495049
показать весь комментарий30.11.2025 21:04 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
belge
показать весь комментарий30.11.2025 21:07 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
CrossFirenko
показать весь комментарий30.11.2025 21:07 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
George Highbaud
показать весь комментарий30.11.2025 21:12 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Александр Митченко #493474
показать весь комментарий30.11.2025 21:13 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Страница 2 из 2
1 2
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль