На переговорах во Флориде обсуждают сроки выборов в Украине и "обмен территориями" с РФ, - WSJ

Во Флориде делегации США и Украины, среди прочего, обсуждают сроки проведения выборов в Украине и возможности обмена территориями с РФ.

Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на американского высокопоставленного чиновника, информирует Цензор.НЕТ.

О чем идет речь на переговорах

По словам высокопоставленного чиновника администрации США, переговоры касаются графика выборов в Украине.

Также речь идет о возможности обмена территориями между Россией и Украиной и о других вопросах, которые оставались нерешенными между Белым домом и Киевом.

Накануне издание Axios сообщало, что в воскресенье, 30 ноября, США на встрече с украинской делегацией в Майами хотят достичь договоренностей по двум вопросам - территориям и гарантиям безопасности.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что секретарь СНБО Украины и глава украинской делегации Рустем Умеров вместе с командой уже на пути в Соединенные Штаты.

В воскресенье, 30 ноября, представители США и Украины проведут встречу во Флориде для продолжения переговоров по соглашению о прекращении войны РФ против Украины.

Впоследствии сообщалось, что в Майами стартовали переговоры между делегациями США и Украины.

