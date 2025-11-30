Уиткофф назвал переговоры в Майами "конструктивными" и подтвердил встречу с Путиным 2 декабря

По итогам встречи американо-украинской делегации в Майами спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил о положительном результате переговоров. Как сообщает Цензор.НЕТсо ссылкой на Суспільне, встреча состоялась в рамках двусторонних консультаций по текущим вопросам безопасности и дипломатии.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Планируемая поездка в Москву

Уиткофф подтвердил, что уже завтра, 1 декабря, отправляется в Москву, а 2 декабря планирует провести переговоры с Путиным.

"Переговоры с украинской делегацией прошли конструктивно, оцениваю их положительно. Завтра я отправляюсь в Москву для обсуждения ключевых вопросов с Путиным", — заявил Уиткофф.

Переговоры в Майами

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на американского высокопоставленного чиновника пишет, что во Флориде делегации США и Украины, среди прочего, обсуждают сроки проведения выборов в Украине и возможности обмена территориями с РФ.

Читайте также: США на встрече с украинской делегацией в воскресенье хотят согласовать вопросы территорий и гарантий безопасности, - Axios

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что секретарь СНБО Украины и глава украинской делегации Рустем Умеров вместе с командой уже на пути в Соединенные Штаты.

В воскресенье, 30 ноября, представители США и Украины проведут встречу во Флориде для продолжения переговоров по соглашению о прекращении войны РФ против Украины.

Издание Axios писало, что в воскресенье, 30 ноября, США на встрече с украинской делегацией в Майами хотят достичь договоренностей по двум вопросам - территориям и гарантиям безопасности.

Впоследствии сообщалось, что в Майами стартовали переговоры между делегациями США и Украины.

Читайте также: Украина не примет никакого "признания" оккупации территории. Это наши "красные линии", - ОП