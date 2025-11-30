Уиткофф назвал переговоры в Майами "конструктивными" и подтвердил встречу с Путиным 2 декабря
По итогам встречи американо-украинской делегации в Майами спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил о положительном результате переговоров. Как сообщает Цензор.НЕТсо ссылкой на Суспільне, встреча состоялась в рамках двусторонних консультаций по текущим вопросам безопасности и дипломатии.
Планируемая поездка в Москву
Уиткофф подтвердил, что уже завтра, 1 декабря, отправляется в Москву, а 2 декабря планирует провести переговоры с Путиным.
"Переговоры с украинской делегацией прошли конструктивно, оцениваю их положительно. Завтра я отправляюсь в Москву для обсуждения ключевых вопросов с Путиным", — заявил Уиткофф.
Переговоры в Майами
Газета The Wall Street Journal со ссылкой на американского высокопоставленного чиновника пишет, что во Флориде делегации США и Украины, среди прочего, обсуждают сроки проведения выборов в Украине и возможности обмена территориями с РФ.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что секретарь СНБО Украины и глава украинской делегации Рустем Умеров вместе с командой уже на пути в Соединенные Штаты.
- В воскресенье, 30 ноября, представители США и Украины проведут встречу во Флориде для продолжения переговоров по соглашению о прекращении войны РФ против Украины.
- Издание Axios писало, что в воскресенье, 30 ноября, США на встрече с украинской делегацией в Майами хотят достичь договоренностей по двум вопросам - территориям и гарантиям безопасности.
- Впоследствии сообщалось, что в Майами стартовали переговоры между делегациями США и Украины.
Тому коли сірожалещенко каже що НАБУ виконують забаганку Віткофф-кушнер-ВЕНС- КРЕМЛЬ у чомусь може бути правий
Наскільки це рідко?
Менше ніж кілька разів за декілька десятилітть.
Це справді поодинокі епізоди.
Інсайд від Луценко - ЗАЛУЖНИЙ 2 ТИЖНІВ В КИЄВІ , ЗУСТРІЧАВСЯ З ЗЕ...
КАНАЛ ПЕРШИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ( КАНАЛ ЗАЛУЖНОГО)
США
- якщо південний всєтнам підпише мир все буде добре - міліони жертв
- співпрацюйте з нам в Іраку все буде добре - всіх кинули тих закатували
- співпрацюєте з нами в Афгані все буде добре - закатовані, вбиті
- віддайте ЯЗ Я БІЛЛ КЛІНТОН кажу що ніхто і ніколи на вас не нападе - в топку
- віддайте Крим і рузкіе на цьому зупиняться Обама - в топку
- віддайте ресурси і ми вам продаватимемо зброю - в топку
......це кидали. Шулери. Їхні бакси те саме. Краще мати золото чим бакс. США просто аферисти
