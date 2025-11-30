РУС
3 336 42

Уиткофф назвал переговоры в Майами "конструктивными" и подтвердил встречу с Путиным 2 декабря

Виткофф о переговорах по Украине

По итогам встречи американо-украинской делегации в Майами спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил о положительном результате переговоров. Как сообщает Цензор.НЕТсо ссылкой на Суспільне, встреча состоялась в рамках двусторонних консультаций по текущим вопросам безопасности и дипломатии.

Планируемая поездка в Москву

Уиткофф подтвердил, что уже завтра, 1 декабря, отправляется в Москву, а 2 декабря планирует провести переговоры с Путиным.

"Переговоры с украинской делегацией прошли конструктивно, оцениваю их положительно. Завтра я отправляюсь в Москву для обсуждения ключевых вопросов с Путиным", — заявил Уиткофф.

Переговоры в Майами 

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на американского высокопоставленного чиновника пишет, что во Флориде делегации США и Украины, среди прочего, обсуждают сроки проведения выборов в Украине и возможности обмена территориями с РФ.

Читайте также: США на встрече с украинской делегацией в воскресенье хотят согласовать вопросы территорий и гарантий безопасности, - Axios

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что секретарь СНБО Украины и глава украинской делегации Рустем Умеров вместе с командой уже на пути в Соединенные Штаты.
  • В воскресенье, 30 ноября, представители США и Украины проведут встречу во Флориде для продолжения переговоров по соглашению о прекращении войны РФ против Украины.
  • Издание Axios писало, что в воскресенье, 30 ноября, США на встрече с украинской делегацией в Майами хотят достичь договоренностей по двум вопросам - территориям и гарантиям безопасности.
  • Впоследствии сообщалось, что в Майами стартовали переговоры между делегациями США и Украины.

Читайте также: Украина не примет никакого "признания" оккупации территории. Это наши "красные линии", - ОП

Топ комментарии
+12
якщо Вітька так сказав це тривожить
30.11.2025 20:45 Ответить
+12
Щоб ти **** здохло разом зі своїм )(уйлом. Все одно Україна не підпише те що ви там задумали виродки
30.11.2025 20:49 Ответить
+8
Що виторгував зрадник умєров за продаж України?
30.11.2025 20:51 Ответить
якщо Вітька так сказав це тривожить
30.11.2025 20:45
Це справді так - Умєров добре знає англійську , тут немає причин звинувчувати прямо перекладача хйла - тут подвійно перевербованний агент Умеров ...
30.11.2025 21:02
...на принципах ФСБефіїї - на компроматі , котрий НАБУ та САП так за роки безлічі відкритих справ на Умєрова не навижився довести до суду ...
Тому коли сірожалещенко каже що НАБУ виконують забаганку Віткофф-кушнер-ВЕНС- КРЕМЛЬ у чомусь може бути правий
30.11.2025 21:05
Якщо вже Рубіо освятив собою це прокремлівське дійство - то....
30.11.2025 21:07
Й вперше ДЕРЖЕСКРЕТАР США в історії НАТО проігнорував саміт , пославши туди свого замісника
30.11.2025 21:08
ШІ мене підправив - про традиційну присутність ДЕРЖСЕКРЕТАРЯ США на усіх збіговиськах НАТО

Наскільки це рідко?

Менше ніж кілька разів за декілька десятилітть.

Це справді поодинокі епізоди.
30.11.2025 21:11
https://www.youtube.com/watch?v=PJ56GIgCzcM

Інсайд від Луценко - ЗАЛУЖНИЙ 2 ТИЖНІВ В КИЄВІ , ЗУСТРІЧАВСЯ З ЗЕ...
КАНАЛ ПЕРШИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ( КАНАЛ ЗАЛУЖНОГО)
30.11.2025 21:19 Ответить
- КАНАЛ З ЗАЛУЖНИМ, тобто де Залужний присутній як трансляція блогу (цього разу Луценко- Лапін )- Первый цифровой ( назва від ЮТУБ ) значок- - цифра один оточена жовтоблакитним кільцем
30.11.2025 21:25
Лише зброя масового ураження врятує Україну.
30.11.2025 20:46
спеціаліст по ЯЗ?
30.11.2025 20:57
Платник податків звичайний. Що тобі не сподобалось - можливість знищення москви? 🚀🚀🚀
30.11.2025 21:04
невігласи типу Artcore, повинні сидіти в належному і відведеному для них місці, а не дзявкати де попадя про те в чому ніц не петрають, бо смердить )(уйлом.
30.11.2025 21:24
Як же вам номерним страшно від знищення москви.
30.11.2025 21:53
То ще один божевільний
30.11.2025 21:16
Бот хабаду, чому ти проти сильної України?🔱
30.11.2025 21:17
наша надія тільки на Бога
30.11.2025 22:12
Чому бог допускає страждання? Він садист?
30.11.2025 22:23
Щоб ти **** здохло разом зі своїм )(уйлом. Все одно Україна не підпише те що ви там задумали виродки
30.11.2025 20:49
30.11.2025 20:49
А якщо ***** , раптом , погодиться ?
30.11.2025 20:51
Трамп не буде підтримувати Україну - Європа теж все зпихнула на США
30.11.2025 20:51
Що виторгував зрадник умєров за продаж України?
30.11.2025 20:51
Ось вам яскравий приклад що америкоси недоговороздатні. Все що обговорювали в Женеві і що ухвалив Рубіо виявилось пшиком. Те ж саме буде і з іншими угодами підписаними жовтою паперовою качкою. Продасть Україну )(уйлу а потім скаже я ніпричому ви самі на це пішли от тепер у вас немає карт тому ставайте раком і сідайте в вагони на Магадан
30.11.2025 20:52
Слово США не варте нічого. Я більше гопнику повірю.

США

- якщо південний всєтнам підпише мир все буде добре - міліони жертв

- співпрацюйте з нам в Іраку все буде добре - всіх кинули тих закатували

- співпрацюєте з нами в Афгані все буде добре - закатовані, вбиті

- віддайте ЯЗ Я БІЛЛ КЛІНТОН кажу що ніхто і ніколи на вас не нападе - в топку

- віддайте Крим і рузкіе на цьому зупиняться Обама - в топку

- віддайте ресурси і ми вам продаватимемо зброю - в топку

......це кидали. Шулери. Їхні бакси те саме. Краще мати золото чим бакс. США просто аферисти
30.11.2025 20:56
Слово "конструктивний",, мовою політиків, перекладається, "ніхера, толком, не домовилися""...
30.11.2025 20:53
×уйловська с¥чка звітує зі случки
30.11.2025 20:53
Ну якщо ріелтор Вітькін каже про конструктивні переговори, то це дійсно тривожить - по якій ціні погоджуються "продати Україну" козломордим і *****?
30.11.2025 20:55
Якщо Віткофф назвав переговори у Маямі "конструктивними" , це значить , що нічого доброго нам не світить. ІМХО.
30.11.2025 20:57
А щоб ти скис і разом з ****** не дожили до тих переговорів.
30.11.2025 21:10
Спішить з радістю доповісти Пуйлу результат перемовин.
30.11.2025 21:11
Нехай жінками і дітьми тварі обміняються. А не вони виродки будуть чужими територіями обмінюватись як якимись ношеними трусами. І заради чого питається? Заради капітуляції і обіцянок що все буде хорошо? Зазвичай коли обіцяють що буде все хорошо це коли хочуть найібати
30.11.2025 21:13
Зе полетів у Францію, у Вітькова "позитивні переговори"... Значить найближчим часом буде черговий обстріл.
30.11.2025 21:14
Типа до этого из небыло. В Киеве последний был сутки назад. До из пор завалы разбирают.
30.11.2025 21:30
Золотий час ЗМІ - необмежене теражування чуток та думок ні про що. 😁

Між новинами про потужні перемовини можна подивитися, як кацапу відірвало ногу, і почитати, що наснилося Богуцькій.

А потім брейкінг-ньюз!!! Один дядько обздрюкав паркан.
30.11.2025 21:15
Ну ,а як можна назвати попередні візити до маски ))Вітькофа поїли,годували,задовільняли ....всьо аплачєна(((
30.11.2025 21:19
Перед цим говорило що до )(уйла поїде 5 грудня. Це вже післязавтра летить. Спішать суки пошвидше врятувати )(уйла і нагнути Україну. Видно гарно )(уйло забашляв Тампону
30.11.2025 21:26
Чего он так стесняется? Сказал бы прямо - Украине палестинский вариант. По замыслу любимого нраода украинцев - Украина должна перестать существовать. Так как у ручных псов-рашистов пока силенок не хватает - подключились хозяева рашистов - уиткофф и кушнер. А это означает медленный геноцид и отгрызание территории шаг за шагом. Смотрим на пример Палестины.
Если украинцы не глупы совсем то возьмут свою судьбу в свои руки и выгонят коррупционеров на родину в израиль.
30.11.2025 21:28
У цього довпойопа всі перемовини конструктивні що зпутлєромщо без!!! Зараз поїде до болтних і там теж конструктив побачить!!!!
30.11.2025 21:36
Ніяких обговорень обмінами. Хіба повний лох віддасть відносно цілі міста Донеччини за розйобані вхлам Вовчанськ або Куп'янськ
30.11.2025 21:42
Верблюже пальто допатякається, що його по дорозі до ***** чи від нього обовʼязково хто-небудь *****. Скоріше за все свої і *******, бо ***** цей корисний ідіот ще потрібен.
30.11.2025 21:43
"Стороны встретились в личном гольф-клубе Уиткоффа во Флориде" Нефіга собі повага до жиробаса Умерова та зелної банди. А могли би на конюшнє чи в сауне. Це вам не Вайт хаус.
30.11.2025 21:49
 
 