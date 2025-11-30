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Новини Мирні перемовини
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Умєров: Завершили складну, але продуктивну сесію переговорів, маємо прогрес на шляху до миру

перемовини

Голова української делегації, секретар РНБО Рустем Умєров назвав переговори з делегацією США у Флориді "складними, але продуктивними".

Про це він повідомив у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

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Переговори були складні, але продуктивні 

"Завершили складну, але продуктивну сесію переговорів у Флориді. Маємо відчутний прогрес на шляху до встановлення справедливого миру", - розповів Умєров.

Він також подякував США за "потужну підтримку та реальну зацікавленість у спільному результаті".

"Зустріч була змістовною й успішною. Попереду ще багато роботи – продовжуємо консультації та узгодження подальших кроків заради миру для України", - додав голова української делегації.

  • Нагадаємо, що держсекретар США Марко Рубіо назвав продуктивною зустріч американської й української делегацій, яка відбулася 30 листопада у Флориді. Водночас він зазначив, що потрібно ще зробити багато роботи.

Читайте також: Рубіо про переговори у Флориді: Продуктивна зустріч, але попереду ще багато роботи

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що секретар РНБО України й глава української делегації Рустем Умєров разом із командою вже на шляху до Сполучених Штатів.
  • У неділю, 30 листопада, представники США та України проведуть зустріч у Флориді для продовження переговорів щодо угоди про припинення війни РФ проти України.
  • Видання Axios писало, що у неділю, 30 листопада, США на зустрічі з українською делегацією у Маямі хочуть досягти домовленостей щодо двох питань - територій та гарантій безпеки.
  • Згодом повідомлялося, що у Маямі стартували переговори між делегаціями США та України.

Читайте також: Віткофф назвав переговори у Маямі "конструктивними" і підтвердив зустріч з Путіним 2 грудня

Автор: 

США (26742) Умєров Рустем (904)
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Топ коментарі
+23
Каже чувак який " а нащо мені вертатись в Україну ? - я татарин"
а також який 1000 раз пійманий на корупції
а ще який має всю сімю в США
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30.11.2025 22:59 Відповісти
+16
Корумпований чиновник, в якого нерухомість, в значить і центр життєвих інтересів за мірками міжнародного права, у США, не може мати іншої позиції, відмінної від теперішньої трампістської Америки, тобто Тромба і К°.
Тож, жодної довіри до цього діяча не може бути в принципі, бо він відстоює на переговорах свої власні інтереси, а не України. І готовий наперед на все, що пропонують американські друзі *****.
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30.11.2025 23:03 Відповісти
+12
Який прогрес, пуйло згодне звалити з України та виплатити репарацiї ?
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30.11.2025 23:02 Відповісти
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Каже чувак який " а нащо мені вертатись в Україну ? - я татарин"
а також який 1000 раз пійманий на корупції
а ще який має всю сімю в США
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30.11.2025 22:59 Відповісти
Цена ошибки. 2.0 Israel Intelligence
https://www.youtube.com/watch?v=eTy1orZGwtg
Українці, живуть уже >30 років в Незалежній Україні, але із совдепівської владою московських ********** в Урядовому кварталі!! Привладні тільки гадять і безкарно тікають з України, щоб такі ж істоти, як вони, прийшли на їх місце і далі мародерили Україну!?!? Висновок: треба їх вішати, щоб наступили зміни!!!
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01.12.2025 00:59 Відповісти
Кажи шо ви там видали на гора - Через день Віткофф перед путлєром прозвітує і все проясниться
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30.11.2025 23:02 Відповісти
Завтра все дізнаємось з газет
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30.11.2025 23:12 Відповісти
Який прогрес, пуйло згодне звалити з України та виплатити репарацiї ?
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30.11.2025 23:02 Відповісти
Аудиту не буде...
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30.11.2025 23:04 Відповісти
Так, блекаути в Москві, щоденні обстріли російської території і загроза окупації всієї Курської і Брянської областей зробили свою справу, Україна перемагає.
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30.11.2025 23:07 Відповісти
Сарказм?
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01.12.2025 06:57 Відповісти
Корумпований чиновник, в якого нерухомість, в значить і центр життєвих інтересів за мірками міжнародного права, у США, не може мати іншої позиції, відмінної від теперішньої трампістської Америки, тобто Тромба і К°.
Тож, жодної довіри до цього діяча не може бути в принципі, бо він відстоює на переговорах свої власні інтереси, а не України. І готовий наперед на все, що пропонують американські друзі *****.
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30.11.2025 23:03 Відповісти
На хіба розганяють цю муйню про мир, військові кажуть, що це все лайно, решка на мир зараз не піде
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30.11.2025 23:04 Відповісти
Цей "мирний план" Віткофф завтра повезе у Москву.
Пуйло відкине його в черговий раз і скаже віткофу "ти що мені привіз, де тут капітуляція України, де тут визнання Америкою всіх окупованих мною територій?"
І на тому, до наступного року успішно забудуть про цей план.
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30.11.2025 23:04 Відповісти
Не допускаєте думки, що вітьков пуцину це все привезе? Вірите, що Умєров - то щирий український патріот?
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30.11.2025 23:08 Відповісти
А головні "переговорщики" (один в кремлі, інший в Вашингтоні) вже давно, особисто, про все домовились.
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30.11.2025 23:05 Відповісти
Знаємо цього прогресолога якій за свою нерухомість в Флориді та грін карту готовий здати Українців і її території ворогу якій вирізає, розстрілює, катує та ґвалтує все що рухається і не рухаєтся
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30.11.2025 23:06 Відповісти
Так не дуже зрозуміло, а про що перемовини взагалі якщо ***** оно вилізло і сказало "все *****, воюватимем далі, нічого підписувать не будем"?
Ладно б ще раша сказала "давайте отак і отак", Україна "отак і отак" і сіли домовлятися. *****, але хоча б логіка є.
Але ***** каже "війна аж поки цілі сво не виконаєм" хоча і цілей конкретних тої сво не знають навіть зетники. А Україна та США тим часом без раші заочно домовляються що Україна має раші віддати та чим поступитись? Що за божевільня?
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30.11.2025 23:09 Відповісти
Таке враження, що Рубіо більше співчуває Україні, ніж це непорозуміння.
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30.11.2025 23:10 Відповісти
вони одинакові українці Умеров і Рубіо, та й родини обох в США
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30.11.2025 23:13 Відповісти
Рубіо - громадянин США, Умеров - громадянин України.
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01.12.2025 00:10 Відповісти
Потрібно зупинити війну і провести вибори , після очищення від манкуртів , корумпованих узурпаторів, проведення люстрації і створення національного уряду Україна зможе вижити, ***** це знає тому буде впиратися ну от тут і буде потрібна повна онлайн і офлайн блокада ***** і підкріплена томагавком...
але напевно таке буде не при трампові
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30.11.2025 23:11 Відповісти
Для чого тут ви висловлюєте фантазії?
Пуйло ніколи не зупинить війну, поки він живий.
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30.11.2025 23:21 Відповісти
Ця издота із ухилянтів, латентних зрадників та колаборантів таке вибере, що вибір 2019 здасться рафінованими націоналістами.
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01.12.2025 00:15 Відповісти
Умеров рік дозволяв робити браковані міни. Зелені щури.
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30.11.2025 23:13 Відповісти
В чому саме той прогрес полягає не повідомляється. Тому можна вважати що "прогрес" дорівнює "0".
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30.11.2025 23:14 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=EVLn0mT2a3g&t=541s Ничего личного, просто бизнес
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30.11.2025 23:16 Відповісти
Я щось не зрозумів, чого це Україна веде зі сша такі складні переговори? Сша напали на Україну? Чи сша являються союзником Сосії? Це позор а не переговори. Дивись Умеров щоб тобі не довелося там і залишитись
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30.11.2025 23:17 Відповісти
Ех чебурек, чебурек...
І треба було тобі в 2019 йти на вибори?
Сидів би зараз з родиною в Маямі, дивився на це все по телевізору і в "Єрмака не дув!"
Якби не жадібність.
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30.11.2025 23:17 Відповісти
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30.11.2025 23:17 Відповісти
Як два брата - акробата
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30.11.2025 23:20 Відповісти
Це якась пошесть на нашу краіну🙂
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30.11.2025 23:23 Відповісти
Не вистачає лише "найвеличнішого лідера ***********"...
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30.11.2025 23:34 Відповісти
розум то, мабуть, тищеннко
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30.11.2025 23:50 Відповісти
Хотілося б почути що означає в уявленні пана Умерова термін ,,Справедливий мир" для Украіни?
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30.11.2025 23:20 Відповісти
Шлях до миру сильно прискориться, якщо щоночі десь в світовому океані-морі тонутимуть по парі москальських танкерів чи сухогрузів (бажано з екіпажами, щоб з решти ще не затонулих суден моряки почали масово розбігатися).
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30.11.2025 23:20 Відповісти
Ми не почули жодної конкретики цих переговорів , нуль поки що !!
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30.11.2025 23:22 Відповісти
Я коли бачу поряд такого, як чебурек умєров перевіряю кишені чи не спіздили телефон і бабкі. А цей організм представляє Україну і чиїсь інтереси на перемовинах, явно не українські інтереси
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30.11.2025 23:24 Відповісти
Одне можна сказати з впевненістю, що якби на цих перемовинах, в цьому "мирному плані" було щось добре для України то це давно би вже рознесли на весь світ та не скривали.
А раз нічого не хочуть казати, то там тупо пропонується капітуляція України.
І більше нічого.
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30.11.2025 23:26 Відповісти
рубіо попускав продуктивно соплі
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30.11.2025 23:28 Відповісти
Цікаво, Умєров власник декількох паспортів (російського, турецького, американського, українського) під час переговорів не плутається чиї інтереси він репрезентує?
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30.11.2025 23:30 Відповісти
Що взагалі означають перемовини між США і Украіною про мир? Хіба США і Украіна воюють між собою? Про що там можна вести перемовини і про щось домовлятися взагалі, якщо останне слово за орками з болот підмосков'я? Вони там щось наперемовляються домовляться, а пуйло скаже Ні, мені це не підходить... і який тоді сенс в цих перемовинах? І інша річ, якщо США виконаують роль посланця Московії, щоб спробувати максимально натиснути і схилити Украіну до іі вимог. Тоді це вже не перемовини....
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30.11.2025 23:33 Відповісти
Що не кажіть, а Зеленський молодець!
Має Володя своєрідне почуття гумору!
Прочитав, що Віткоффу на к@ц@пії сподобався чебурек, і призначив Умєрова- головою української делегації на переговори зі США.😂
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30.11.2025 23:36 Відповісти
Умєров....'складна, але продуктивна...'. а реально, конкретикою, фактами? А то хтось склав дулю на якийсь продукт. Мама, міа...як ви надоїли.
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30.11.2025 23:39 Відповісти
бла-бла-бла
нема чого срач розводити. але, дехто тут примудряється
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30.11.2025 23:57 Відповісти
Хуцпа!
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01.12.2025 01:09 Відповісти
Щось у Кислиці вид якийсь кислий...
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01.12.2025 04:32 Відповісти
 
 