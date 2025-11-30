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Умєров: Завершили складну, але продуктивну сесію переговорів, маємо прогрес на шляху до миру
Голова української делегації, секретар РНБО Рустем Умєров назвав переговори з делегацією США у Флориді "складними, але продуктивними".
Про це він повідомив у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.
Переговори були складні, але продуктивні
"Завершили складну, але продуктивну сесію переговорів у Флориді. Маємо відчутний прогрес на шляху до встановлення справедливого миру", - розповів Умєров.
Він також подякував США за "потужну підтримку та реальну зацікавленість у спільному результаті".
"Зустріч була змістовною й успішною. Попереду ще багато роботи – продовжуємо консультації та узгодження подальших кроків заради миру для України", - додав голова української делегації.
- Нагадаємо, що держсекретар США Марко Рубіо назвав продуктивною зустріч американської й української делегацій, яка відбулася 30 листопада у Флориді. Водночас він зазначив, що потрібно ще зробити багато роботи.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що секретар РНБО України й глава української делегації Рустем Умєров разом із командою вже на шляху до Сполучених Штатів.
- У неділю, 30 листопада, представники США та України проведуть зустріч у Флориді для продовження переговорів щодо угоди про припинення війни РФ проти України.
- Видання Axios писало, що у неділю, 30 листопада, США на зустрічі з українською делегацією у Маямі хочуть досягти домовленостей щодо двох питань - територій та гарантій безпеки.
- Згодом повідомлялося, що у Маямі стартували переговори між делегаціями США та України.
Топ коментарі
+23 Михайло Иляш
показати весь коментар30.11.2025 22:59 Відповісти Посилання
+16 Тонка червона лінія
показати весь коментар30.11.2025 23:03 Відповісти Посилання
+12 Sergei UA
показати весь коментар30.11.2025 23:02 Відповісти Посилання
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а також який 1000 раз пійманий на корупції
а ще який має всю сімю в США
https://www.youtube.com/watch?v=eTy1orZGwtg
Українці, живуть уже >30 років в Незалежній Україні, але із совдепівської владою московських ********** в Урядовому кварталі!! Привладні тільки гадять і безкарно тікають з України, щоб такі ж істоти, як вони, прийшли на їх місце і далі мародерили Україну!?!? Висновок: треба їх вішати, щоб наступили зміни!!!
Тож, жодної довіри до цього діяча не може бути в принципі, бо він відстоює на переговорах свої власні інтереси, а не України. І готовий наперед на все, що пропонують американські друзі *****.
Пуйло відкине його в черговий раз і скаже віткофу "ти що мені привіз, де тут капітуляція України, де тут визнання Америкою всіх окупованих мною територій?"
І на тому, до наступного року успішно забудуть про цей план.
Ладно б ще раша сказала "давайте отак і отак", Україна "отак і отак" і сіли домовлятися. *****, але хоча б логіка є.
Але ***** каже "війна аж поки цілі сво не виконаєм" хоча і цілей конкретних тої сво не знають навіть зетники. А Україна та США тим часом без раші заочно домовляються що Україна має раші віддати та чим поступитись? Що за божевільня?
але напевно таке буде не при трампові
Пуйло ніколи не зупинить війну, поки він живий.
І треба було тобі в 2019 йти на вибори?
Сидів би зараз з родиною в Маямі, дивився на це все по телевізору і в "Єрмака не дув!"
Якби не жадібність.
А раз нічого не хочуть казати, то там тупо пропонується капітуляція України.
І більше нічого.
Має Володя своєрідне почуття гумору!
Прочитав, що Віткоффу на к@ц@пії сподобався чебурек, і призначив Умєрова- головою української делегації на переговори зі США.😂
нема чого срач розводити. але, дехто тут примудряється