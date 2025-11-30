Умєров: Завершили складну, але продуктивну сесію переговорів, маємо прогрес на шляху до миру

Голова української делегації, секретар РНБО Рустем Умєров назвав переговори з делегацією США у Флориді "складними, але продуктивними".

Про це він повідомив у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Переговори були складні, але продуктивні

"Завершили складну, але продуктивну сесію переговорів у Флориді. Маємо відчутний прогрес на шляху до встановлення справедливого миру", - розповів Умєров.

Він також подякував США за "потужну підтримку та реальну зацікавленість у спільному результаті".

"Зустріч була змістовною й успішною. Попереду ще багато роботи – продовжуємо консультації та узгодження подальших кроків заради миру для України", - додав голова української делегації.

Нагадаємо, що держсекретар США Марко Рубіо назвав продуктивною зустріч американської й української делегацій, яка відбулася 30 листопада у Флориді. Водночас він зазначив, що потрібно ще зробити багато роботи.

Читайте також: Рубіо про переговори у Флориді: Продуктивна зустріч, але попереду ще багато роботи

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що секретар РНБО України й глава української делегації Рустем Умєров разом із командою вже на шляху до Сполучених Штатів.

У неділю, 30 листопада, представники США та України проведуть зустріч у Флориді для продовження переговорів щодо угоди про припинення війни РФ проти України.

Видання Axios писало, що у неділю, 30 листопада, США на зустрічі з українською делегацією у Маямі хочуть досягти домовленостей щодо двох питань - територій та гарантій безпеки.

Згодом повідомлялося, що у Маямі стартували переговори між делегаціями США та України.

Читайте також: Віткофф назвав переговори у Маямі "конструктивними" і підтвердив зустріч з Путіним 2 грудня