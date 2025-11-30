Конструктивні переговори: Зеленський оцінив результати діалогу української делегації в США

Президент України Володимир Зеленський прокоментував результати переговорів української делегації, що відбулися у Маямі. Як повідомляє Цензор.НЕТ, глава держави зробив заяву у своєму телеграм-каналі.

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Зеленський: конструктивний підхід

Після завершення роботи української команди в США, очільник делегації Рустем Умєров доповів Президенту про основні параметри діалогу, ключові акценти та попередні результати зустрічей з американською стороною.

За словами Зеленського, важливо, що під час перемовин був забезпечений конструктивний підхід. На всіх зустрічах обговорювалися питання, пов’язані із забезпеченням суверенітету та національних інтересів України, і діалог проходив максимально відверто та предметно.

Президент подякував Сполученим Штатам, команді Дональда Трампа та особисто Президенту США за увагу та інтенсивність роботи, спрямованої на визначення подальших кроків для припинення війни.

Зеленський підкреслив, що Україна продовжить працю над узгодженими напрямами та очікує на повну доповідь делегації під час особистої зустрічі.

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Переговори у Флориді

Раніше повідомлялося, що секретар РНБО України й глава української делегації Рустем Умєров разом із командою вже на шляху до Сполучених Штатів.

У неділю, 30 листопада, представники США та України проведуть зустріч у Флориді для продовження переговорів щодо угоди про припинення війни РФ проти України.

Видання Axios писало, що у неділю, 30 листопада, США на зустрічі з українською делегацією у Маямі хочуть досягти домовленостей щодо двох питань - територій та гарантій безпеки.

Згодом повідомлялося, що у Маямі стартували переговори між делегаціями США та України.

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