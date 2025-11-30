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Новини Переговори із США
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Конструктивні переговори: Зеленський оцінив результати діалогу української делегації в США

Зеленський - про переговори у Маямі

Президент України Володимир Зеленський прокоментував результати переговорів української делегації, що відбулися у Маямі. Як повідомляє Цензор.НЕТ, глава держави зробив заяву у своєму телеграм-каналі.

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Зеленський: конструктивний підхід

Після завершення роботи української команди в США, очільник делегації Рустем Умєров доповів Президенту про основні параметри діалогу, ключові акценти та попередні результати зустрічей з американською стороною.

За словами Зеленського, важливо, що під час перемовин був забезпечений конструктивний підхід. На всіх зустрічах обговорювалися питання, пов’язані із забезпеченням суверенітету та національних інтересів України, і діалог проходив максимально відверто та предметно.

Президент подякував Сполученим Штатам, команді Дональда Трампа та особисто Президенту США за увагу та інтенсивність роботи, спрямованої на визначення подальших кроків для припинення війни.

Зеленський підкреслив, що Україна продовжить працю над узгодженими напрямами та очікує на повну доповідь делегації під час особистої зустрічі.

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Переговори у Флориді

  • Раніше повідомлялося, що секретар РНБО України й глава української делегації Рустем Умєров разом із командою вже на шляху до Сполучених Штатів.
  • У неділю, 30 листопада, представники США та України проведуть зустріч у Флориді для продовження переговорів щодо угоди про припинення війни РФ проти України.
  • Видання Axios писало, що у неділю, 30 листопада, США на зустрічі з українською делегацією у Маямі хочуть досягти домовленостей щодо двох питань - територій та гарантій безпеки.
  • Згодом повідомлялося, що у Маямі стартували переговори між делегаціями США та України.

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Автор: 

Зеленський Володимир (28024) перемовини (3820) США (26742)
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Топ коментарі
+19
Що воно може оцінювати? Ні політик ні військовий...Просто приблуда з шапіто.
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01.12.2025 00:02 Відповісти
+14
КОМУ ВИ ЗАЛИВАЄТЕ!!!!

ЗЕ(еврей) Послав Умерова (татарина) сімя якого в США, домовлятися як здати укрів катувати і русифікувати Москві.

от і весь конструктив
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01.12.2025 00:02 Відповісти
+13
Хтось збирається прозвітувати перед громадянами про результати? Яка є наша позиція? Що нам пропонують? Що ми відкидаємо, а на що погоджуємось? Якого формату документи готуються?
Скільки можна генерувати всратий білий шум ні про що?
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01.12.2025 00:14 Відповісти
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Що воно може оцінювати? Ні політик ні військовий...Просто приблуда з шапіто.
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01.12.2025 00:02 Відповісти
Цена ошибки. 2.0

https://www.youtube.com/@IsraelIntelligence

https://www.youtube.com/@IsraelIntelligence Israel Intelligence

https://www.youtube.com/watch?v=eTy1orZGwtg
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01.12.2025 00:44 Відповісти
Цена ошибки. 2.0 Israel Intelligence https://www.youtube.com/watch?v=eTy1orZGwtg Українці, живуть уже >30 років в Незалежній Україні, але із совдепівської владою московських ********** в Урядовому кварталі!! Привладні тільки гадять і безкарно тікають з України, щоб такі ж істоти, як вони, прийшли на їх місце і далі мародерили Україну!?!? Висновок: треба їх вішати, щоб наступили зміни, а не давати тікати з України(разом з тими, що допомагали тікати, аж до прикордонника ВКЛЮЧНО)!

Армія! Мова! Віра! Слава Україні!!
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01.12.2025 01:35 Відповісти
КОМУ ВИ ЗАЛИВАЄТЕ!!!!

ЗЕ(еврей) Послав Умерова (татарина) сімя якого в США, домовлятися як здати укрів катувати і русифікувати Москві.

от і весь конструктив
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01.12.2025 00:02 Відповісти
Дуже складний план для артиста розмовного жанру.
Накрасти та втікти - це вершина його здібностей.
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01.12.2025 00:05 Відповісти
Наш лідор нації прокидаючись зранку першим ділом трампу дякую.Лягаючи спатки знову трампу дякує.Де ж дівся отой хамовитий самовпевнений мачо що в білому домі бикував?
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01.12.2025 00:05 Відповісти
Конструктивний діалог для Зелі, означає одне, що він морально вже погодився на обмін українських територій та капітуляцію, до якої його "конструктивно" схиляє адміністрація трампа.
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01.12.2025 00:06 Відповісти
Кордони 1991 року?

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01.12.2025 00:08 Відповісти
чергова Zельона фламінгова Победа..
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01.12.2025 00:13 Відповісти
Хтось збирається прозвітувати перед громадянами про результати? Яка є наша позиція? Що нам пропонують? Що ми відкидаємо, а на що погоджуємось? Якого формату документи готуються?
Скільки можна генерувати всратий білий шум ні про що?
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01.12.2025 00:14 Відповісти
Напевно скажуть ,коли будуть у літаку який прямує в Ізраїль.
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01.12.2025 01:44 Відповісти
Щодо вашої позиції запитуй у Кавелашвілі
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01.12.2025 06:49 Відповісти
Або у Пелегріні
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01.12.2025 06:52 Відповісти
BBC

Наступного тижня спеціальний посланник Трампа Стівен Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер мають поїхати до Москви для обговорення мирного плану.
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01.12.2025 00:19 Відповісти
А як же ті переговори в Женеві які по заявам Рубіо сша визнали конструктивними? Чи це в нас буде така вічна гра, Україна і Європа щось домовляється, а потом Зеленський їде до шизоїдного Тампона, який викидає цей план в урну а сам дістає з ящика план )(уйла і Зеленського заставляє підписати цей план. Може вже пора закінчувати вважати сша нашим партнером? З таким партнером нам і ворогів не потрібно. Бо поки будемо вошкатися з Тампоном то втратимо європейських друзів. Чого Тампон і )(уйло і добиваються. Україна запросто може перемогти Сосію впарі і з Європою.
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01.12.2025 00:25 Відповісти
Головне , щоб не встиг втікти як фламіндіч і ко. Головного корупціонера не можна про..ати.
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01.12.2025 01:42 Відповісти
Багато тексту ні про що.
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01.12.2025 08:25 Відповісти
Не сміши пи...ду вона і так смішна.
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01.12.2025 08:46 Відповісти
Шо ты там оценил? Позорище Украины,насрал всем на голову перед помощниками, облажался , сильно.Ты страну и народ подвёл.Крыса она и есть крыса.
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01.12.2025 09:12 Відповісти
 
 