УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6134 відвідувача онлайн
Новини Мирні перемовини
2 931 20

Умєров доповів Зеленському про підсумки переговорів у Флориді: Маємо суттєвий поступ у зближенні наших позицій з США

Умєров

Голова української делегації, секретар РНБО Рустем Умєров повідомив, що доповів президенту Володимиру Зеленському про підсумки переговорів з американською делегацією у США.

Про це він розповів у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Доповів президенту України про підсумки переговорів у Сполучених Штатах. Маємо суттєвий поступ у просуванні достойного миру та зближенні наших позицій з американською стороною", - заявив Умєров.

Він зазначив, що "наші ключові цілі – безпека, суверенітет і надійний мир – залишаються незмінними й поділяються американською стороною".

Попереду - консультації

"Попереду – продовження консультацій і робота над узгодженням спільного рамкового рішення", - додав голова делегації.

Читайте також: Рубіо про переговори у Флориді: Продуктивна зустріч, але попереду ще багато роботи

Переговори у Флориді 

  • Раніше повідомлялося, що секретар РНБО України й глава української делегації Рустем Умєров разом із командою вже на шляху до Сполучених Штатів.
  • У неділю, 30 листопада, представники США та України проведуть зустріч у Флориді для продовження переговорів щодо угоди про припинення війни РФ проти України.
  • Видання Axios писало, що у неділю, 30 листопада, США на зустрічі з українською делегацією у Маямі хочуть досягти домовленостей щодо двох питань - територій та гарантій безпеки.
  • Згодом повідомлялося, що у Маямі стартували переговори між делегаціями США та України.

Читайте також: Умєров: Завершили складну, але продуктивну сесію переговорів, маємо прогрес на шляху до миру

Автор: 

перемовини (3820) США (26742) Умєров Рустем (904)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+15
чєбурєк з чотирма паспортами. інтереси якої з чотирьох країни це чьмо відстоювало?
показати весь коментар
30.11.2025 23:47 Відповісти
+13
"Маємо суттєвий поступ у зближенні наших позицій з США" - так з ким Україна воює?

З путіним, чи з США?
показати весь коментар
30.11.2025 23:45 Відповісти
+10
Риторика зрадника Зелі змінилася в останні місяці.
Якщо раніше він говорив про справедливий мир.
То тепер говорить про достойний мир.

Значить, достойний мир це не справедливий мир. А по суті капітуляція.
показати весь коментар
30.11.2025 23:53 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Маємо суттєвий поступ у зближенні наших позицій з США" - так з ким Україна воює?

З путіним, чи з США?
показати весь коментар
30.11.2025 23:45 Відповісти
А з кацапами є? Чи вже треба з двома домовлятись? По наростаючій? Спочатку вимоги американців виконати, а потім і кацапи свої вимоги виставлять?
показати весь коментар
01.12.2025 06:13 Відповісти
чєбурєк з чотирма паспортами. інтереси якої з чотирьох країни це чьмо відстоювало?
показати весь коментар
30.11.2025 23:47 Відповісти
Свої власні і трохи зешобли
показати весь коментар
30.11.2025 23:56 Відповісти
Сначала просрем нападение,потом розворуем помощь,а дальше подпишем,что скажут...
показати весь коментар
01.12.2025 09:29 Відповісти
чьорт. так і знав, без алі-баби діла не буде
показати весь коментар
30.11.2025 23:48 Відповісти
Достойний мир, це збереження теріторій і покарання винних у розвязуванні війни.
показати весь коментар
30.11.2025 23:49 Відповісти
Риторика зрадника Зелі змінилася в останні місяці.
Якщо раніше він говорив про справедливий мир.
То тепер говорить про достойний мир.

Значить, достойний мир це не справедливий мир. А по суті капітуляція.
показати весь коментар
30.11.2025 23:53 Відповісти
ТАТАРИН ЯКИЙ ПЛЮВАВ на Україну "зближає" позиції РФ написані Вітькофу і наші.

А що ми таки не всю дані Золотій Орді сплатили чи чого татари все ще продають нас московитам?
показати весь коментар
30.11.2025 23:50 Відповісти
А в політику його привів "патріот" - Вакарчук, у складі своє партії...
показати весь коментар
30.11.2025 23:53 Відповісти
сорасьонок -уся партія ГОЛОС спонсорувалася гаманцями спонсорами філій Сороса в Україні - Фіалою та Пінчуком. Як співали їхніми голосами за їхнє бабло НВ та УП ...Це зараз вони стали тіпа патріотами антикрпуціонерами.Але не ідеї Сороса погані а їхні лобісти олігархи сучі українські ...
показати весь коментар
01.12.2025 00:44 Відповісти
Було таке осудження Пінчука командою Сороса за його статтю у WSJ -2017 р віддати весь Донбас під Росію ...Вони заяву жорстку засуджуючи зробили але.... "не перериваємо відносини співпраці й надалі з "Фондом Сороса відродженні в Україні" .
Згадала , бо зараз Умєров може й здати ...
показати весь коментар
01.12.2025 00:49 Відповісти
Трамп: Україна має деякі складні проблеми.

Репортер: Що ви маєте на увазі?

Трамп: В них є ситуація з корупцією, яка не є корисною. Тим не менше, в нас є хороший шанс укласти угоду.

З передачею пуйлу неокупованої частини Донецької області?
показати весь коментар
30.11.2025 23:50 Відповісти
Разом з "кріпаками"...
показати весь коментар
01.12.2025 08:27 Відповісти
Зближення позицій...🤔
ФБР пообіцяли не садити за # при умові співпраці в розслідуванні?
Чи пункт про "аудит всієї фінансової допомоги Україні під час війни", вдалося викреслити з т.з. "мирного плану"?
показати весь коментар
30.11.2025 23:50 Відповісти
Щось я не бачив ні слова про територіальну цілісність і міжнародне право і кордони. Про який к куям надійний мир може йти мова? Ви там зовсім подуріли? Може нам краще шукати надійного союзника і партнера замість того щоб доказувати комусь що ми маємо право на існування і захищати свою країну в своїх кордонах. Бо союзники і партнери Сосії чомусь не вмовляють Сосію щось віддати чи закінчити війну
показати весь коментар
01.12.2025 00:02 Відповісти
а це все марно - хйло тягне час на повне спустошення українські терпимості, він не думає про мир ,а коли й доб"єтья зупинки боїв для виборів, то вибори будуть в такому суспільстві розідранному у відчаї - й перемога його умовно медведчука...
Він же б"є не просуваючи не зхвачуючи нові землі, б"є п огромадянському терпінню ...
показати весь коментар
01.12.2025 00:54 Відповісти
у американской стороны, как видели на Аляске - позиция - красная дорожка Хйлу.
показати весь коментар
01.12.2025 03:48 Відповісти
Bred, rasha znaet ob atom plane. Oruzhiem pomogaite
показати весь коментар
01.12.2025 07:34 Відповісти
ПАВЛЮЧЕНКО - БАНДЕРІВЕЦЬ З ПУЩІ

УКРАЇНА - США. ПІДСУМКИ.

Спочатку про питання, по яких домовленостей було досягнуто.

а). Україна згодна провести вибори Президента та у парламент у "найкоротший можливий термін".
б). Україна погодилася "розглянути можливість" скорочення строків проведення передвиборчої кампанії закріплених у національному законодавстві.
в). Держсекретар США погодився з позицією України - "Гарантії Безпеки" для нашої Держави з боку США повинні вводитися окремою "Угодою" одночасно з підписанням "Мирної угоди" між Україною та рф.
в). Сторони дійшли згоди щодо пропозиції Держсекретаря США про етапність можливого послаблення та скасування санкцій введених проти рф

Тепер про розбіжності яких подолати не вдається.

а). Україна категорично відмовилася обговорювати можливий вихід ЗСУ з контрольованої території Донбасу.
б). Україна представила своє бачення можливих територіальних обмінів уздовж основної ЛБЗ, яке не підтримує американська сторона (Уіткофф та Ккушнер при фактичній нейтральній позиції Рубіо, який пропонує поступово узгоджувати запропоновані українцями пункти).
в). Зафіксовано "серйозні розбіжності" між позиціями сторін у баченні об'єму "Гарантій безпеки", які США повинні надати Україні. Американці усіляко намагаються уникнути жорстких, юридично закріплених та обов'язкових до дії зобов'язань у рамках таких "Гарантій", у той час як українці так же жорстко вимагають саме такий їх варіант. Сторони "домовилися домовлятися" - буде проведено додаткові "технічні" переговори по цьому питанню.
г). Зафіксовані розбіжності сторін у баченні долі заморожених у країнах "антиросійської коаліції" російських активів.Україна просить США не втручатися у це питання і пропонує вирішувати його на переговорах союзників, України та рф. Уіткофф під час зустрічі вимагав того самого розподілу активів, який був прописаний у "Плані У-Д", проте не отримав бажаної підтримки своїй ініціативі з боку Кушнера та Рубіо, які запропонували продовжити консультації по цьому питанню між всіма зацікавленими сторонами.
д). Американці і надалі вважають, що Україна не здатна втримати Донбас, а тому його слід обміняти у рамках "Мирної угоди".

Цікаві деталі.

а). На переговорах "панувала атмосфера доброзичливості", не зважаючи на іноді вкрай жорсткі дискусії по проблемних питаннях - Держсекретар "гасив пристрасті" під час суперечок, які провокував Уіткофф.
б). США (Уіткофф) представив українській делегації перелік бізнес-проектів, у яких Україна могла би співпрацювати з рф та США (я його не маю).
в). Уіткофф наполягав на тому, що путін "готовий серйозно фінансово вкластися в Україну" у випадку врахування його вимог у "Мирному договорі", який може бути підписаний.
г). Кушнер проявив "достатню гнучкість та бажання домовлятися у ході подальших переговорів", що було приємною несподіванкою для українців - він провів переговори зі свого боку дійсно як незалежний рефері.
д). Сторони обговорювали "корупційний скандал", який зараз вирує в Україні. Американці попередили про "жорстку відповідь" у випадку, якщо влада України буде здійснювати "неправомірний тиск" на "антикорупційні органи, які виконують свою роботу".

Все. Більше не маю нічого.

По великому рахунку не сталося нічого ані гарного. ані поганого. Чекаємо на візит Уіткоффа до москви. Не чекаємо на завершення війни - до нього як до Шанхаю рачки, переговори будуть тривати ще місяці про що відверто заявив під час зустрічі Держсекретар США. Гіршого варіанту розвитку подій вдалося уникнути. Загрозу припинення продажу нам зброї та передачі розвідданих тимчасово усунено. Головне зараз - навести лад всередині країни, інакше ми дійсно згодом "залишимося без карт" на наступних етапах переговорів, і навпаки - підсилимо свої переговорні позиції якщо ситуація буде покращуватися.

Отримано попередження про вірогідність масованого обстрілу протягом наступних трьох діб. Бережіть себе. Гарного дня та гарних новин.
показати весь коментар
01.12.2025 07:54 Відповісти
 
 