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Умєров доповів Зеленському про підсумки переговорів у Флориді: Маємо суттєвий поступ у зближенні наших позицій з США
Голова української делегації, секретар РНБО Рустем Умєров повідомив, що доповів президенту Володимиру Зеленському про підсумки переговорів з американською делегацією у США.
Про це він розповів у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
"Доповів президенту України про підсумки переговорів у Сполучених Штатах. Маємо суттєвий поступ у просуванні достойного миру та зближенні наших позицій з американською стороною", - заявив Умєров.
Він зазначив, що "наші ключові цілі – безпека, суверенітет і надійний мир – залишаються незмінними й поділяються американською стороною".
Попереду - консультації
"Попереду – продовження консультацій і робота над узгодженням спільного рамкового рішення", - додав голова делегації.
Переговори у Флориді
- Раніше повідомлялося, що секретар РНБО України й глава української делегації Рустем Умєров разом із командою вже на шляху до Сполучених Штатів.
- У неділю, 30 листопада, представники США та України проведуть зустріч у Флориді для продовження переговорів щодо угоди про припинення війни РФ проти України.
- Видання Axios писало, що у неділю, 30 листопада, США на зустрічі з українською делегацією у Маямі хочуть досягти домовленостей щодо двох питань - територій та гарантій безпеки.
- Згодом повідомлялося, що у Маямі стартували переговори між делегаціями США та України.
Топ коментарі
+15 Виктор #614923
показати весь коментар30.11.2025 23:47 Відповісти Посилання
+13 Victor Litarchuk
показати весь коментар30.11.2025 23:45 Відповісти Посилання
+10 svojak70
показати весь коментар30.11.2025 23:53 Відповісти Посилання
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З путіним, чи з США?
Якщо раніше він говорив про справедливий мир.
То тепер говорить про достойний мир.
Значить, достойний мир це не справедливий мир. А по суті капітуляція.
А що ми таки не всю дані Золотій Орді сплатили чи чого татари все ще продають нас московитам?
Згадала , бо зараз Умєров може й здати ...
Репортер: Що ви маєте на увазі?
Трамп: В них є ситуація з корупцією, яка не є корисною. Тим не менше, в нас є хороший шанс укласти угоду.
З передачею пуйлу неокупованої частини Донецької області?
ФБР пообіцяли не садити за # при умові співпраці в розслідуванні?
Чи пункт про "аудит всієї фінансової допомоги Україні під час війни", вдалося викреслити з т.з. "мирного плану"?
Він же б"є не просуваючи не зхвачуючи нові землі, б"є п огромадянському терпінню ...
УКРАЇНА - США. ПІДСУМКИ.
Спочатку про питання, по яких домовленостей було досягнуто.
а). Україна згодна провести вибори Президента та у парламент у "найкоротший можливий термін".
б). Україна погодилася "розглянути можливість" скорочення строків проведення передвиборчої кампанії закріплених у національному законодавстві.
в). Держсекретар США погодився з позицією України - "Гарантії Безпеки" для нашої Держави з боку США повинні вводитися окремою "Угодою" одночасно з підписанням "Мирної угоди" між Україною та рф.
в). Сторони дійшли згоди щодо пропозиції Держсекретаря США про етапність можливого послаблення та скасування санкцій введених проти рф
Тепер про розбіжності яких подолати не вдається.
а). Україна категорично відмовилася обговорювати можливий вихід ЗСУ з контрольованої території Донбасу.
б). Україна представила своє бачення можливих територіальних обмінів уздовж основної ЛБЗ, яке не підтримує американська сторона (Уіткофф та Ккушнер при фактичній нейтральній позиції Рубіо, який пропонує поступово узгоджувати запропоновані українцями пункти).
в). Зафіксовано "серйозні розбіжності" між позиціями сторін у баченні об'єму "Гарантій безпеки", які США повинні надати Україні. Американці усіляко намагаються уникнути жорстких, юридично закріплених та обов'язкових до дії зобов'язань у рамках таких "Гарантій", у той час як українці так же жорстко вимагають саме такий їх варіант. Сторони "домовилися домовлятися" - буде проведено додаткові "технічні" переговори по цьому питанню.
г). Зафіксовані розбіжності сторін у баченні долі заморожених у країнах "антиросійської коаліції" російських активів.Україна просить США не втручатися у це питання і пропонує вирішувати його на переговорах союзників, України та рф. Уіткофф під час зустрічі вимагав того самого розподілу активів, який був прописаний у "Плані У-Д", проте не отримав бажаної підтримки своїй ініціативі з боку Кушнера та Рубіо, які запропонували продовжити консультації по цьому питанню між всіма зацікавленими сторонами.
д). Американці і надалі вважають, що Україна не здатна втримати Донбас, а тому його слід обміняти у рамках "Мирної угоди".
Цікаві деталі.
а). На переговорах "панувала атмосфера доброзичливості", не зважаючи на іноді вкрай жорсткі дискусії по проблемних питаннях - Держсекретар "гасив пристрасті" під час суперечок, які провокував Уіткофф.
б). США (Уіткофф) представив українській делегації перелік бізнес-проектів, у яких Україна могла би співпрацювати з рф та США (я його не маю).
в). Уіткофф наполягав на тому, що путін "готовий серйозно фінансово вкластися в Україну" у випадку врахування його вимог у "Мирному договорі", який може бути підписаний.
г). Кушнер проявив "достатню гнучкість та бажання домовлятися у ході подальших переговорів", що було приємною несподіванкою для українців - він провів переговори зі свого боку дійсно як незалежний рефері.
д). Сторони обговорювали "корупційний скандал", який зараз вирує в Україні. Американці попередили про "жорстку відповідь" у випадку, якщо влада України буде здійснювати "неправомірний тиск" на "антикорупційні органи, які виконують свою роботу".
Все. Більше не маю нічого.
По великому рахунку не сталося нічого ані гарного. ані поганого. Чекаємо на візит Уіткоффа до москви. Не чекаємо на завершення війни - до нього як до Шанхаю рачки, переговори будуть тривати ще місяці про що відверто заявив під час зустрічі Держсекретар США. Гіршого варіанту розвитку подій вдалося уникнути. Загрозу припинення продажу нам зброї та передачі розвідданих тимчасово усунено. Головне зараз - навести лад всередині країни, інакше ми дійсно згодом "залишимося без карт" на наступних етапах переговорів, і навпаки - підсилимо свої переговорні позиції якщо ситуація буде покращуватися.
Отримано попередження про вірогідність масованого обстрілу протягом наступних трьох діб. Бережіть себе. Гарного дня та гарних новин.