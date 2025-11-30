Умєров доповів Зеленському про підсумки переговорів у Флориді: Маємо суттєвий поступ у зближенні наших позицій з США

Голова української делегації, секретар РНБО Рустем Умєров повідомив, що доповів президенту Володимиру Зеленському про підсумки переговорів з американською делегацією у США.

Про це він розповів у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Доповів президенту України про підсумки переговорів у Сполучених Штатах. Маємо суттєвий поступ у просуванні достойного миру та зближенні наших позицій з американською стороною", - заявив Умєров.

Він зазначив, що "наші ключові цілі – безпека, суверенітет і надійний мир – залишаються незмінними й поділяються американською стороною".

Попереду - консультації

"Попереду – продовження консультацій і робота над узгодженням спільного рамкового рішення", - додав голова делегації.

Читайте також: Рубіо про переговори у Флориді: Продуктивна зустріч, але попереду ще багато роботи

Переговори у Флориді

Раніше повідомлялося, що секретар РНБО України й глава української делегації Рустем Умєров разом із командою вже на шляху до Сполучених Штатів.

У неділю, 30 листопада, представники США та України проведуть зустріч у Флориді для продовження переговорів щодо угоди про припинення війни РФ проти України.

Видання Axios писало, що у неділю, 30 листопада, США на зустрічі з українською делегацією у Маямі хочуть досягти домовленостей щодо двох питань - територій та гарантій безпеки.

Згодом повідомлялося, що у Маямі стартували переговори між делегаціями США та України.

Читайте також: Умєров: Завершили складну, але продуктивну сесію переговорів, маємо прогрес на шляху до миру