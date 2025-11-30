Умеров доложил Зеленскому об итогах переговоров во Флориде: Достигли существенного прогресса в сближении наших позиций с США
Глава украинской делегации, секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил, что доложил президенту Владимиру Зеленскому об итогах переговоров с американской делегацией в США.
Об этом он рассказал в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.
"Доложил президенту Украины об итогах переговоров в Соединенных Штатах. Имеем существенный прогресс в продвижении достойного мира и сближении наших позиций с американской стороной", - заявил Умеров.
Он отметил, что "наши ключевые цели - безопасность, суверенитет и надежный мир - остаются неизменными и разделяются американской стороной".
Впереди – консультации
"Впереди – продолжение консультаций и работа над согласованием совместного рамочного решения", – добавил глава делегации.
Переговоры во Флориде
- Ранее сообщалось, что секретарь СНБО Украины и глава украинской делегации Рустем Умеров вместе с командой уже на пути в Соединенные Штаты.
- В воскресенье, 30 ноября, представители США и Украины проведут встречу во Флориде для продолжения переговоров по соглашению о прекращении войны РФ против Украины.
- Издание Axios писало, что в воскресенье, 30 ноября, США на встрече с украинской делегацией в Майами хотят достичь договоренностей по двум вопросам - территориям и гарантиям безопасности.
- Впоследствии сообщалось, что в Майами стартовали переговоры между делегациями США и Украины.
