Умеров доложил Зеленскому об итогах переговоров во Флориде: Достигли существенного прогресса в сближении наших позиций с США

Глава украинской делегации, секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил, что доложил президенту Владимиру Зеленскому об итогах переговоров с американской делегацией в США.

Об этом он рассказал в соцсетях.

"Доложил президенту Украины об итогах переговоров в Соединенных Штатах. Имеем существенный прогресс в продвижении достойного мира и сближении наших позиций с американской стороной", - заявил Умеров.

Он отметил, что "наши ключевые цели - безопасность, суверенитет и надежный мир - остаются неизменными и разделяются американской стороной".

Впереди – консультации

"Впереди – продолжение консультаций и работа над согласованием совместного рамочного решения", – добавил глава делегации.

Переговоры во Флориде

Ранее сообщалось, что секретарь СНБО Украины и глава украинской делегации Рустем Умеров вместе с командой уже на пути в Соединенные Штаты.

В воскресенье, 30 ноября, представители США и Украины проведут встречу во Флориде для продолжения переговоров по соглашению о прекращении войны РФ против Украины.

Издание Axios писало, что в воскресенье, 30 ноября, США на встрече с украинской делегацией в Майами хотят достичь договоренностей по двум вопросам - территориям и гарантиям безопасности.

Впоследствии сообщалось, что в Майами стартовали переговоры между делегациями США и Украины.

