РУС
Умеров доложил Зеленскому об итогах переговоров во Флориде: Достигли существенного прогресса в сближении наших позиций с США

Умєров

Глава украинской делегации, секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил, что доложил президенту Владимиру Зеленскому об итогах переговоров с американской делегацией в США.

Об этом он рассказал в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

"Доложил президенту Украины об итогах переговоров в Соединенных Штатах. Имеем существенный прогресс в продвижении достойного мира и сближении наших позиций с американской стороной", - заявил Умеров.

Он отметил, что "наши ключевые цели - безопасность, суверенитет и надежный мир - остаются неизменными и разделяются американской стороной".

Впереди – консультации

"Впереди – продолжение консультаций и работа над согласованием совместного рамочного решения", – добавил глава делегации.

Переговоры во Флориде 

  • Ранее сообщалось, что секретарь СНБО Украины и глава украинской делегации Рустем Умеров вместе с командой уже на пути в Соединенные Штаты.
  • В воскресенье, 30 ноября, представители США и Украины проведут встречу во Флориде для продолжения переговоров по соглашению о прекращении войны РФ против Украины.
  • Издание Axios писало, что в воскресенье, 30 ноября, США на встрече с украинской делегацией в Майами хотят достичь договоренностей по двум вопросам - территориям и гарантиям безопасности.
  • Впоследствии сообщалось, что в Майами стартовали переговоры между делегациями США и Украины.

+6
"Маємо суттєвий поступ у зближенні наших позицій з США" - так з ким Україна воює?

З путіним, чи з США?
30.11.2025 23:45 Ответить
+4
чєбурєк з чотирма паспортами. інтереси якої з чотирьох країни це чьмо відстоювало?
30.11.2025 23:47 Ответить
+3
Риторика зрадника Зелі змінилася в останні місяці.
Якщо раніше він говорив про справедливий мир.
То тепер говорить про достойний мир.

Значить, достойний мир це не справедливий мир. А по суті капітуляція.
30.11.2025 23:53 Ответить
"Маємо суттєвий поступ у зближенні наших позицій з США" - так з ким Україна воює?

З путіним, чи з США?
30.11.2025 23:45 Ответить
чєбурєк з чотирма паспортами. інтереси якої з чотирьох країни це чьмо відстоювало?
30.11.2025 23:47 Ответить
Свої власні і трохи зешобли
30.11.2025 23:56 Ответить
чьорт. так і знав, без алі-баби діла не буде
30.11.2025 23:48 Ответить
Достойний мир, це збереження теріторій і покарання винних у розвязуванні війни.
30.11.2025 23:49 Ответить
Риторика зрадника Зелі змінилася в останні місяці.
Якщо раніше він говорив про справедливий мир.
То тепер говорить про достойний мир.

Значить, достойний мир це не справедливий мир. А по суті капітуляція.
30.11.2025 23:53 Ответить
ТАТАРИН ЯКИЙ ПЛЮВАВ на Україну "зближає" позиції РФ написані Вітькофу і наші.

А що ми таки не всю дані Золотій Орді сплатили чи чого татари все ще продають нас московитам?
30.11.2025 23:50 Ответить
А в політику його привів "патріот" - Вакарчук, у складі своє партії...
30.11.2025 23:53 Ответить
Трамп: Україна має деякі складні проблеми.

Репортер: Що ви маєте на увазі?

Трамп: В них є ситуація з корупцією, яка не є корисною. Тим не менше, в нас є хороший шанс укласти угоду.

З передачею пуйлу неокупованої частини Донецької області?
30.11.2025 23:50 Ответить
Зближення позицій...🤔
ФБР пообіцяли не садити за # при умові співпраці в розслідуванні?
Чи пункт про "аудит всієї фінансової допомоги Україні під час війни", вдалося викреслити з т.з. "мирного плану"?
30.11.2025 23:50 Ответить
Щось я не бачив ні слова про територіальну цілісність і міжнародне право і кордони. Про який к куям надійний мир може йти мова? Ви там зовсім подуріли? Може нам краще шукати надійного союзника і партнера замість того щоб доказувати комусь що ми маємо право на існування і захищати свою країну в своїх кордонах. Бо союзники і партнери Сосії чомусь не вмовляють Сосію щось віддати чи закінчити війну
01.12.2025 00:02 Ответить
 
 