Зеленський здійснить перший офіційний візит до Ірландії 2 грудня
Президент України Володимир Зеленський у вівторок прибуде до Ірландії з першим офіційним візитом, разом із ним також відвідає країну перша леді Олена Зеленська.
Про це повідомляє ірландський мовник RTE, пише Цензор.НЕТ.
Зеленський має прибути до Ірландії 2 грудня. У програмі - двостороння зустріч із тішеком (прем’єр-міністром) Міхолом Мартіном та спілкування з новообраною президенткою Катрін Коннолі.
Також президент виступить зі зверненням до Палах Ерахтасу, парламенту Ірландії.
Крім того, у межах візиту запланована участь у кількох заходах, зокрема відкритті Ірландсько-українського економічного форуму за участю віцепрем’єра Ірландії Саймона Гарріса та очільниці МЗС Гелен Макенті.
Нагадаємо, що сьогодні президент Володимир Зеленський разом із першою леді прибули до Парижу.
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йде торг територіями від умєрова міндічгейтовича з вітькоффим
"все хорошо прекрасная маркиза........" ..і далі по тексту пісні