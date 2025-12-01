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Новини Візит Зеленського до Ірландії
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Зеленський здійснить перший офіційний візит до Ірландії 2 грудня

Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у вівторок прибуде до Ірландії з першим офіційним візитом, разом із ним також відвідає країну перша леді Олена Зеленська.

Про це повідомляє ірландський мовник RTE, пише Цензор.НЕТ.

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Зеленський має прибути до Ірландії 2 грудня. У програмі - двостороння зустріч із тішеком (прем’єр-міністром) Міхолом Мартіном та спілкування з новообраною президенткою Катрін Коннолі.

Також президент виступить зі зверненням до Палах Ерахтасу, парламенту Ірландії.

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Крім того, у межах візиту запланована участь у кількох заходах, зокрема відкритті Ірландсько-українського економічного форуму за участю віцепрем’єра Ірландії Саймона Гарріса та очільниці МЗС Гелен Макенті.

Нагадаємо, що сьогодні президент Володимир Зеленський разом із першою леді прибули до Парижу.

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Автор: 

Зеленський Володимир (28024) Ірландія (202)
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Топ коментарі
+3
Ця тварь бігає по всій планеті, тільки б у Києві не сидіти, поки його стадо кацапня ракетами знищує.
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01.12.2025 11:57 Відповісти
+2
А краще в Ісландію і залиште його на схилі вулкана.
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01.12.2025 11:23 Відповісти
+2
дурне поїхало в турне..в Україні ж все гаразд ...

йде торг територіями від умєрова міндічгейтовича з вітькоффим

"все хорошо прекрасная маркиза........" ..і далі по тексту пісні
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01.12.2025 11:26 Відповісти
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А краще в Ісландію і залиште його на схилі вулкана.
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01.12.2025 11:23 Відповісти
дурне поїхало в турне..в Україні ж все гаразд ...

йде торг територіями від умєрова міндічгейтовича з вітькоффим

"все хорошо прекрасная маркиза........" ..і далі по тексту пісні
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01.12.2025 11:26 Відповісти
А може це і краще, бо не буде тут керувати. Но щось мені підказує що він від єрмака ховається
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01.12.2025 13:48 Відповісти
А шо такоє? Кожен тиждень в Париж за наші бабки вже надоїло?
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01.12.2025 11:26 Відповісти
Ця тварь бігає по всій планеті, тільки б у Києві не сидіти, поки його стадо кацапня ракетами знищує.
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01.12.2025 11:57 Відповісти
сєчку витрушуй з голови і закінчуй з кацапськими наративами.
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01.12.2025 12:39 Відповісти
Лебідка якась, або з ху.... лостану. Та стадо таке тупе
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01.12.2025 13:50 Відповісти
А чому б за державний кошт не махнути в Антарктиду та не обговорити гарантії з пінгвінами?
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01.12.2025 13:16 Відповісти
Как бы его в Парагвай сплавить, или в Уругвай, там рядом. Красивый там город есть--- Вальпараисо, давно был там, места тихие и мяса с вином много. Наливай да пей.
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01.12.2025 15:17 Відповісти
 
 