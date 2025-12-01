Зеленський здійснить перший офіційний візит до Ірландії 2 грудня

Президент України Володимир Зеленський у вівторок прибуде до Ірландії з першим офіційним візитом, разом із ним також відвідає країну перша леді Олена Зеленська.

Про це повідомляє ірландський мовник RTE, пише Цензор.НЕТ.

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Зеленський має прибути до Ірландії 2 грудня. У програмі - двостороння зустріч із тішеком (прем’єр-міністром) Міхолом Мартіном та спілкування з новообраною президенткою Катрін Коннолі.

Також президент виступить зі зверненням до Палах Ерахтасу, парламенту Ірландії.

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Крім того, у межах візиту запланована участь у кількох заходах, зокрема відкритті Ірландсько-українського економічного форуму за участю віцепрем’єра Ірландії Саймона Гарріса та очільниці МЗС Гелен Макенті.

Нагадаємо, що сьогодні президент Володимир Зеленський разом із першою леді прибули до Парижу.

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